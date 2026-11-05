GNW-News: CGTN: Global Mayors Dialogue bekräftigt Chinas Bekenntnis zur Öffnung
^Hafen Ningbo-Zhoushan. /CMG
PEKING, Nov. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- In der Hafenstadt Ningbo wurde am
Dienstag die Hauptveranstaltung des Global Mayors Dialogue 2026 · Ningbo
eröffnet. Dazu kamen Vertreter aus 15 Ländern und 20 internationalen Städten
zusammen. Unter dem Motto?Offenheit und Vernetzung für gemeinsame Chancen"
brachte die Veranstaltung 14 Kooperationsvereinbarungen sowie den?Ningbo-
Konsens für kooperative Entwicklung" hervor. Damit wurde die Rolle der Städte
als Motoren eines offenen Handels und des gegenseitigen Nutzens unterstrichen.
Die unterzeichneten Kooperationsprojekte umfassen Städtepartnerschaften und den
Austausch zwischen Partnerstädten, Handel und Investitionen sowie Wissenschaft,
Bildung, Kultur und Tourismus.?Die Öffnung einer Stadt bedeutet nicht, dass sie
sich einseitig nach außen orientiert. Vielmehr geht es darum, sich wechselseitig
in globale Industrie- und Innovationsketten einzubinden", erklärt Shen Mingquan,
Bürgermeister von Ningbo.
Als eine der ersten chinesischen Küstenstädte, die sich dem Ausland öffneten,
unterhält Ningbo heute Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zu mehr als 220
Ländern und Regionen weltweit.
Diese globale Vernetzung zeigt bereits deutliche Ergebnisse. 2024 reiste eine
Delegation aus Ningbo nach Ägypten, um Gespräche mit den Verantwortlichen des
Suezkanals zu führen. Im selben Jahr investierte das in Ningbo ansässige
Unternehmen Dashun Fur 40 Millionen US-Dollar in die Wirtschaftliche Sonderzone
am Suezkanal. Die Zusammenarbeit erstreckt sich inzwischen über die
traditionelle Textilbranche hinaus auch auf die moderne Logistik. Produkte wie
Milchpulver aus Neuseeland und Datteln aus Marokko sind bei den Einwohnern
Ningbos beliebt. Die Malediven zählen zudem zu den zehn beliebtesten
Auslandsreisezielen der Stadtbevölkerung.
China ist nach wie vor der weltweit größte Warenexporteur und zugleich der
zweitgrößte Importeur. Für mehr als 150 Länder und Regionen ist das Land ein
wichtiger Handelspartner. Nach Angaben der Zollbehörden belief sich Chinas
Warenhandel im Jahr 2025 auf 45,47 Billionen Yuan (6,51 Billionen US-Dollar),
ein Plus von 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Davon entfielen 26,99 Billionen
Yuan (4,06 Billionen US-Dollar) auf Exporte und 18,48 Billionen Yuan (2,78
Billionen US-Dollar) auf Importe.
Der Handel mit Partnern der Seidenstraßeninitiative machte 51,9 Prozent des
gesamten chinesischen Außenhandels aus. Diese Zahlen verdeutlichen eine
grundlegende Tatsache: Chinas Entwicklung braucht die Welt und die Welt braucht
China, um den globalen Wohlstand zu fördern.
Ein wiederkehrendes Thema des Dialogs in Ningbo war die Entscheidung zwischen
?Mauern errichten" und?Brücken bauen". Bei der Veranstaltung am Dienstag
berichtete Wayne Brown, Bürgermeister von Auckland, wie sich die Stadt als Tor
zum Südpazifik von der geografischen Entfernung nicht abhalten lässt, Offenheit
und internationale Vernetzung zu fördern. Karimi Said, Bürgermeister der
marokkanischen Stadt Errachidia, verwies auf den Oasenanbau und Datteln als
Verbindungselemente zu den globalen Märkten.
Auch der kulturelle Austausch nahm bei der Veranstaltung einen wichtigen
Stellenwert ein: Zu den präsentierten Objekten gehörten ein Kupferdokument aus
dem Laamu-Atoll auf den Malediven, ein Skarabäus aus Suez und Norman-Bonbons aus
dem französischen Saint-Étienne. Dass diese kulturellen Zeugnisse
gleichberechtigt neben Handelsverträgen standen, spiegelte die besondere
Bedeutung wider, die der Konsens den zwischenmenschlichen Beziehungen und dem
Austausch zwischen den Menschen beimisst.
Mit dem Ningbo-Konsens verpflichten sich die Teilnehmer zu einer vertieften
industriellen Zusammenarbeit, offenem Handel und einem intensiveren Austausch
zwischen den Menschen. Der Konsens steht im Einklang mit dem Leitbild einer
Schicksalsgemeinschaft der Menschheit. Er setzt sich für eine Welt ein, in der
Städte einander auf der Grundlage gegenseitigen Vertrauens und einer
Zusammenarbeit zum beiderseitigen Vorteil unterstützen.
Indem die 20 Städte Häfen, Lieferketten und Menschen miteinander verbinden -
persönlich ebenso wie über digitale Plattformen -, sendeten sie eine klare
Botschaft: Offenheit und Vernetzung statt Abschottung sind nach wie vor der
sicherste Weg zu gemeinsamen Chancen.
https://news.cgtn.com/news/2026-11-03/Global-Mayors-Dialogue-reaffirms-China-s-
commitment-to-openness-1RM72ClE0rC/p.html
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