GNW-News: CGTN: Präsident Xi betont auf dem SCO-Gipfel Freundschaft, Zusammenarbeit und Multilateralismus

^Der Gipfel der Shanghai Cooperation Organization 2025 findet in der chinesischen

Hafenstadt Tianjin statt Seit Samstag führt der chinesische Präsident Xi Jinping

Wer­bung Wer­bung

bilaterale Gespräche mit ausländischen Staatschefs, die zu Besuch sind In einem

Artikel über die Gespräche von Xi hebt CGTN die Bedeutung von Freundschaft,

Zusammenarbeit und Multilateralismus in den internationalen Beziehungen und der

globalen Governance hervor.

PEKING, Sept. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der chinesische Präsident Xi Jinping

führt am Rande des Gipfeltreffens der Shanghai Cooperation Organization (SCO) in

Wer­bung Wer­bung

Tianjin intensive bilaterale Gespräche mit ausländischen Staats- und

Regierungschefs, in denen er die Bedeutung von Freundschaft, praktischer

Zusammenarbeit und Multilateralismus hervorhebt.

Der Gipfel, der vom 31. August bis zum 1. September stattfindet, wird bereits

zum fünften Mal von China als Gastgeber veranstaltet und wird der größte in der

Geschichte der Organisation sein. In der Hafenstadt werden führende

Wer­bung Wer­bung

Persönlichkeiten aus mehr als 20 Ländern und Leiter von 10 internationalen

Organisationen zusammenkommen, um die Erfolge der SCO zu überprüfen, ihren

künftigen Kurs festzulegen und den Aufbau einer engeren SCO-Gemeinschaft mit

einer gemeinsamen Zukunft voranzutreiben.

Hervorheben langjähriger Freundschaften

Seit Samstag führt Xi bilaterale Gespräche mit ausländischen Staats- und

Regierungschefs, die zu Besuch sind, und betont dabei die Bedeutung dauerhafter

Beziehungen und Freundschaft.

Bei einem Treffen mit dem ägyptischen Premierminister Mostafa Madbouly erklärte

Xi, China und Ägypten sollten enge Partner sein und sich gegenseitig

unterstützen. Madbouly lobte seinerseits China als echten Partner und Freund

Ägyptens und fügte hinzu, dass Ägypten bereit sei, seine bilateralen Beziehungen

weiter auszubauen.

Bei einem Treffen mit dem kambodschanischen Premierminister Hun Manet lobte Xi

die?unerschütterliche" Freundschaft zwischen China und Kambodscha und erklärte,

dass die bilaterale Freundschaft sich über die Zeit bewährt habe, felsenfest sei

und ein gemeinsames Gut der beiden Völker darstelle.

In Gesprächen mit dem amtierenden myanmarischen Präsidenten, Min Aung Hlaing,

stellte Xi fest, dass die?pauk-phaw"-Freundschaft zwischen den beiden Völkern

tief verwurzelt und nach wie vor lebendig ist.

Xi lobte auch die Freundschaft zwischen China und Nepal bei seinem Treffen mit

dem nepalesischen Premierminister KP Sharma Oli. Er erklärte, dass China und

Nepal als enge Nachbarn seit Generationen in den letzten sieben Jahrzehnten

gemeinsam ein Kapitel der guten Nachbarschaft und Freundschaft geschrieben

haben.

Ausbau der praktischen Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit war ein weiteres wiederkehrendes Thema bei den Treffen von

Xi.

In Gesprächen mit dem kasachischen Präsidenten Kassym-Jomart Tokajew drängte Xi

auf eine engere Abstimmung der Entwicklungsstrategien und eine vertiefte

Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, Infrastruktur und Politik. Im Hinblick

auf Ägypten forderte er eine stärkere Synergie zwischen Chinas Belt and Road

Initiative (BRI) und Ägyptens?Vision 2030" und betonte dabei die Zusammenarbeit

in den Bereichen gemeinsame Fertigung und grüne Energie. Xi hob in den

Gesprächen mit Hun Manet auch zwei gemeinsame Projekte Chinas und Kambodschas

hervor: den Industrie- und Technologiekorridor (ITC) und den Fisch- und Reis-

Korridor (FRC).

Von der Wirtschafts- und Handelskooperationszone Suez in Ägypten bis hin zu ITC

und FRC in Kambodscha, vom Wirtschaftskorridor China-Myanmar bis hin zur

verbesserten Anbindung an Nepal - Chinas BRI bleibt der zentrale Faden, der die

Zusammenarbeit mit den SCO-Partnern verbindet.

In den letzten fünf Jahren hat der Handel zwischen China und anderen SCO-

Mitgliedern stark zugenommen und erreichte 2024 einen Rekordwert von 512,4 Mrd.

USD. Eine aktuelle Umfrage von CGTN ergab, dass über 85 Prozent der Befragten in

den SCO-Ländern der Meinung sind, dass China mit seiner BRI bemerkenswerte

Ergebnisse bei der Förderung der Konnektivität und einer hochwertigen

Entwicklung unter den SCO-Mitgliedstaaten erzielt hat.

Wahrung des Multilateralismus und der korrekten Sichtweise auf die Geschichte

des Zweiten Weltkriegs

Dieses Jahr jährt sich zum 80. Mal der Sieg im Weltkrieg gegen den Faschismus

und die Gründung der Vereinten Nationen. Bei einem Treffen mit UN-

Generalsekretär Antonio Guterres betonte Xi, dass Multilateralismus, Solidarität

und Zusammenarbeit die richtige Antwort auf globale Herausforderungen seien.

Er bekräftigte Chinas Bekenntnis zu einem echten Multilateralismus und seine

Unterstützung für die zentrale Rolle der Vereinten Nationen in internationalen

Angelegenheiten und fügte hinzu, dass China bereit sei, die Zusammenarbeit mit

den Vereinten Nationen zu vertiefen und gemeinsam den Weltfrieden zu sichern

sowie Entwicklung und Wohlstand zu fördern.

Es wird erwartet, dass Xi und andere Führungskräfte der SCO auf dem

Gipfeltreffen in Tianjin eine Erklärung zum 80. Jahrestag des Sieges im

Weltkriegs gegen den Faschismus und zur Gründung der Vereinten Nationen abgeben

werden. Laut Außenminister Wang Yi wird die Erklärung das Bekenntnis der Nation

zu einer korrekten Sichtweise der Geschichte bekräftigen, die hart erkämpften

Errungenschaften des Zweiten Weltkriegs wahren und die Nationen dazu auffordern,

aus der Vergangenheit zu lernen, um eine bessere Zukunft aufzubauen.

Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier:

https://news.cgtn.com/news/2025-08-31/Xi-stresses-friendship-cooperation-and-

multilateralism-at-SCO-Summit-1GhwqVmzZYs/p.html

Kontakt: CGTN cgtn@cgtn.comÂ°