^Im Vorfeld des Besuchs des russischen Präsidenten Wladimir Putin in China vom

19. bis 20. Mai hat CGTN einen Artikel veröffentlicht, der die Entwicklung der

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chinesisch-russischen Beziehungen in einem historisch bedeutsamen Moment

beleuchtet.

Der Beitrag zeigt, wie eine kontinuierliche Diplomatie auf Ebene der Staatschefs

das gegenseitige politische Vertrauen gestärkt hat und wie China und Russland

ein Modell für die Beziehungen zwischen Großmächten entwickelt haben, das von

gegenseitigem Respekt, friedlicher Koexistenz und für beide Seiten vorteilhafter

Zusammenarbeit geprägt ist und in einer turbulenten Welt ein klares Beispiel für

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Stabilität und Kontinuität bietet.

PEKING, May 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auf Einladung des chinesischen

Präsidenten Xi Jinping wird der russische Präsident Wladimir Putin vom 19. bis

20. Mai zu einem Staatsbesuch nach China reisen. Dies ist ein weiterer Beleg für

den engen Austausch auf höchster Ebene, der zu einem prägenden Merkmal der

chinesisch-russischen Beziehungen in der neuen Ära geworden ist.

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Putins Besuch findet zu einem historisch bedeutsamen Zeitpunkt statt. In diesem

Jahr jähren sich die Unterzeichnung des chinesisch-russischen Vertrags über gute

Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit sowie die Gründung der

Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) zum 25. Mal. Zugleich markiert

dies den 30. Jahrestag der Begründung der umfassenden strategischen

Koordinierungspartnerschaft zwischen China und Russland.

In den vergangenen zehn Jahren hat die Diplomatie auf Staatschef-Ebene eine

zentrale Rolle dabei gespielt, die bilateralen Beziehungen durch ein sich rasch

wandelndes globales Umfeld zu führen. Seit 2013 pflegen Xi und Putin einen regen

Austausch. Xi hat Russland elfmal besucht, während Putin dreizehnmal nach China

gereist ist, was die anhaltende Stärke und den strategischen Charakter der

bilateralen Beziehungen unterstreicht.

Die Staatschefs-Diplomatie gibt die strategische Richtung vor

?Die Häufigkeit und Tiefe ihres Austauschs sind weltweit kaum irgendwo sonst zu

finden", so Zhao Long, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Russland-

und Zentralasienstudien der Shanghai Institutes for International Studies.

Er wies darauf hin, dass sich die beiden Staatschefs in den vergangenen zehn

Jahren mehr als 40-mal getroffen haben und die Staatschefs-Diplomatie zu einer

tragenden Säule des ausgeprägten gegenseitigen Vertrauens sowie zu einer

wichtigen Triebkraft der praktischen Zusammenarbeit in zahlreichen Bereichen

geworden ist.

Im März 2013 war Russland das erste Land, das Xi nach seinem Amtsantritt als

chinesischer Präsident besuchte. Im Jahr 2019 hoben beide Seiten ihre

bilateralen Beziehungen auf das Niveau einer umfassenden strategischen

Koordinierungspartnerschaft für eine neue Ära an - die höchste Stufe in der

Geschichte ihrer bilateralen Beziehungen.

2025 besuchte Putin China, um am SOZ-Gipfel sowie an Gedenkveranstaltungen zum

80. Jahrestag des Sieges im Widerstandskrieg des chinesischen Volkes gegen die

japanische Aggression und im Weltkrieg gegen den Faschismus teilzunehmen. Am

4. Februar dieses Jahres führten Xi und Putin ein Videogespräch, um die künftige

Entwicklung der bilateralen Beziehungen und ihre Abstimmung auf internationalen

Plattformen zu erörtern.

Unter der Führung der beiden Staatschefs haben China und Russland das

gegenseitige politische Vertrauen kontinuierlich vertieft und sich in Fragen,

die ihre Kerninteressen betreffen - darunter Souveränität, Sicherheit und

Entwicklung -, gegenseitig nachdrücklich unterstützt. Beide Seiten haben zudem

ihre Abstimmung auf wichtigen internationalen Plattformen wie den Vereinten

Nationen, der SOZ, BRICS, APEC und der G20 verstärkt, um gemeinsam dem

Unilateralismus entgegenzutreten und zum Aufbau einer multipolaren Welt

beizutragen.

Xi hat zuvor erklärt, dass China und Russland einen neuen Weg für den Umgang

benachbarter Großmächte miteinander beschritten haben, der durch

Bündnisfreiheit, Nichtkonfrontation und die Nichtausrichtung gegen Dritte

gekennzeichnet ist und ein Beispiel für eine neue Form der Beziehungen zwischen

Großmächten darstellt.

Die praktische Zusammenarbeit erreicht ein neues Niveau

Mit dem wachsenden gegenseitigen politischen Vertrauen haben die beiden Länder

durch umfassende praktische Zusammenarbeit in Bereichen wie Handel, Energie und

Kultur beachtliche Ergebnisse erzielt.

Trotz globaler Gegenwinde hat sich die Wirtschafts- und Handelszusammenarbeit

der beiden Länder weiter ausgeweitet, wobei beide Seiten die Abstimmung zwischen

der Neuen Seidenstraße oder Belt and Road Initiative (BRI) und der Eurasischen

Wirtschaftsunion aktiv vorantreiben. Mehr als 70 % der China-Europa-Güterzüge im

Rahmen der BRI passieren auf ihrem Weg nach Europa Russland, wobei die Zahl der

Fahrten weiter neue Rekordwerte erreicht.

China ist seit 16 Jahren in Folge Russlands größter Handelspartner. Nach den

neuesten Daten des chinesischen Handelsministeriums erreichte der bilaterale

Handel im Jahr 2025 227,9 Milliarden US-Dollar und überschritt damit zum dritten

Mal in Folge die 200-Milliarden-Dollar-Marke. Im ersten Quartal dieses Jahres

belief sich der bilaterale Handel auf insgesamt 61,2 Milliarden US-Dollar, was

einem Anstieg von 14,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Auch der zwischenmenschliche Austausch hat sich weiter intensiviert. Die beiden

Länder haben im Laufe der Jahre gemeinsam eine Reihe von Austauschprogrammen

organisiert, darunter Sprachjahre, Tourismusjahre, Jahre des Jugendaustauschs

und Kulturjahre.

Während der chinesisch-russischen Kulturjahre 2024-2025 organisierten die beiden

Länder eine Reihe kultureller Austauschaktivitäten. Das chinesische Tanzdrama

?Wing Chun" wurde im Moskauer Bolschoi-Theater aufgeführt, während die Auftritte

des Mariinski-Theaterorchesters und des Bolschoi-Balletts in China auf

überwältigendes Interesse stießen. Im Jahr 2025 führten China und Russland zudem

eine gegenseitige Visumbefreiung ein, was einen Tourismusboom zwischen den

beiden Ländern auslöste.

Von der Vertiefung des gegenseitigen politischen Vertrauens über den Ausbau der

praktischen Zusammenarbeit bis hin zum intensiveren zwischenmenschlichen

Austausch haben China und Russland ihre bilaterale Freundschaft kontinuierlich

gestärkt.

Vor dem Hintergrund wachsender globaler Unsicherheit wird erwartet, dass das

bevorstehende Treffen der beiden Staatschefs die bilateralen Beziehungen weiter

voranbringt, den Menschen in beiden Ländern größeren Nutzen bringt und einer

sich wandelnden Welt mehr Stabilität und positive Impulse verleiht.

https://news.cgtn.com/news/2026-05-17/Head-of-state-diplomacy-anchors-growing-

China-Russia-partnership-1NdoTiyrmVi/p.html

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CGTN Digital

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