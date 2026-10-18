GNW-News: CGTN startet eigene Webseite für das "Global South Directors Co-Production Program 2026"
^PEKING, Oct. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anlässlich des Internationalen Tages
für die Beseitigung der Armut am 17. Oktober hat CGTN eine eigene Webseite zum
?Global South Directors Co-Production Program 2026" gestartet. Unter dem
diesjährigen Motto?Jenseits der Armut: Wege zu gemeinsamer Entwicklung im
Globalen Süden" präsentiert die Webseite Dokumentarfilme, die dem
internationalen Publikum Einblicke in Gemeinden und Familien in verschiedenen
Ländern geben. Sie zeigen, wie Menschen vor Ort unterschiedliche Wege finden, um
ihre Lebensbedingungen nachhaltig zu verbessern.
Das von China Global Television Network (CGTN), einem Teil der China Media
Group, ins Leben gerufene?Global South Directors Co-Production Program" ist
eine globale Koproduktionsinitiative für Dokumentarfilme. Als Teil des Netzwerks
der?Global South Media Partners" und im Einklang mit der UN-Agenda 2030 für
nachhaltige Entwicklung widmet sich das Programm zentralen Zukunftsfragen wie
Armutsbekämpfung, nachhaltiger Entwicklung, gesellschaftlicher Resilienz,
lokaler Innovationskraft, ökologischer Transformation sowie der Förderung junger
Menschen. Durch lokal geführte Filmprojekte, gemeinsamen Content-Austausch und
koordinierten Vertrieb fördert die Initiative den weltweiten Austausch
praktischer Erfahrungen mit Entwicklungsprozessen.
An der Ausgabe 2026 beteiligen sich Medienorganisationen und Filmteams aus rund
20 Ländern in Asien, Afrika, Lateinamerika und Europa. Ihre Filme porträtieren
kommunale Initiativen und gesellschaftlichen Wandel in Bereichen wie
Beschäftigung, Wohnraum, Ernährungssicherheit, Frauenförderung, öffentliche
Dienste und nachhaltige ländliche Entwicklung.
Die Filme verknüpfen diese übergeordneten Themen direkt mit den Lebensrealitäten
einzelner Menschen. Der jordanische Beitrag erzählt die Geschichte einer Frau,
die in ihre Heimat zurückkehrt, um nachhaltige Landwirtschaft zu betreiben und
gemeinsam mit anderen Frauen aus der Region eine Genossenschaft aufzubauen. Der
Film zeigt, wie gemeinschaftliches Engagement auf dem Land neue Arbeitsplätze
schaffen und den Zusammenhalt vor Ort stärken kann. In Argentinien begleitet ein
Dokumentarfilm eine Universität in Mendoza, die ihr Wissen gezielt in die Praxis
einbringt. Mit ihrer Arbeit unterstützt sie den Wasserschutz, die Viehwirtschaft
und lokale Erzeuger und trägt dazu bei, Forschungsergebnisse in konkrete
Verbesserungen für die Bevölkerung umzusetzen.
Ein weiterer Schwerpunkt widmet sich der Landwirtschaft und
Ernährungssicherheit: Der Beitrag aus Burundi beleuchtet den Pflanzenbau, die
Viehzucht und die Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse. Er zeigt, wie
diese Wirtschaftszweige Beschäftigung schaffen und zum Einkommen von Familien
beitragen. Eine russische Dokumentarfilmreihe führt durch die Agrarregionen des
Landes und nimmt dabei den Getreideanbau in den Blick. Sie verdeutlicht, wie
Forschung, landwirtschaftliche Produktion, Verarbeitungstechnologien und
Lebensmittelversorgung zusammenhängen.
Ein Film aus Äthiopien begleitet eine Bauernfamilie in der Region Hadiya und
dokumentiert, wie sich ihre Lebensbedingungen in Bezug auf Wohnraum, Zugang zu
sauberem Wasser sowie Sanitär- und Stromversorgung verändern. Die Dokumentation
veranschaulicht, wie der Ausbau ländlicher Infrastruktur und landwirtschaftliche
Entwicklung zu spürbaren Verbesserungen im Alltag führen. Der pakistanische
Beitrag widmet sich der Energieentwicklung entlang des China-Pakistan-
Wirtschaftskorridors und beleuchtet damit einen weiteren Aspekt regionaler
Entwicklung.
Der chinesische Beitrag On the Rural Healthcare Front Line dokumentiert den
Arbeitsalltag eines jungen Landarztes, der Familien auf dem Land betreut und
deren medizinische Versorgung durch Sprechstunden, Hausbesuche und
Gesundheitsaufklärung sicherstellt.
Das Programm lebt von authentischen Einblicken in das Leben vor Ort und von den
eigenständigen Perspektiven der Filmschaffenden. Innerhalb des gemeinsamen
thematischen Rahmens entscheiden die Filmschaffenden selbst, welche Themen und
Menschen sie in den Mittelpunkt stellen und wie sie ihre Geschichten erzählen.
So wird Entwicklung anhand der Herausforderungen, Entscheidungen und
Veränderungen greifbar, die den Alltag ganz gewöhnlicher Menschen prägen. Die
beteiligten Organisationen stellen ihre Senderechte für die gemeinsame Nutzung
zur Verfügung und unterstützen die Verbreitung der Filme in verschiedenen
Sprachen und über unterschiedliche Plattformen.
Die neue Webseite bietet umfassende Informationen zum Programm sowie Zugang zu
den eingereichten Filmen und wird regelmäßig um neue Inhalte ergänzt. Die Filme
zeigen unterschiedliche Wege der Entwicklung - und zugleich, was Menschen über
Ländergrenzen hinweg verbindet: der Wunsch nach einem Leben in Würde, nach
Chancen und nach einer besseren Zukunft.
Hier geht es direkt zu den Filmen:
https://www.cgtn.com/global-south-directors-co-production-rogram-2026.html
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/82114ec0-9b91-4adc-bf71-
aaaeeb25501a
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cf7f5bfb-aca7-
4e88-8152-5d3edf7c7d40
Kontakt:
CGTN Digital
Jiang Simin
jiang.simin@cgtn.comÂ°