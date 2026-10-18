GNW-News: CGTN: Vom "Kartoffelzentrum" zur "Token-Stadt" - wie eine Stadt im Norden Chinas den Wandel vorantreibt
^PEKING, Oct. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ulanqab in der Autonomen Region Innere
Mongolei im Norden Chinas ist als Chinas?Kartoffelhauptstadt" und
?Haferhauptstadt" bekannt. Heute nutzt die Stadt seine reichhaltigen Wind- und
Solarressourcen, um den Ausbau der Rechenindustrie voranzutreiben und seine
natürlichen Standortvorteile in neue Wachstumstreiber zu verwandeln.
Seit China 2022 das nationale Projekt?East Data, West Computing" ins Leben
gerufen hat, treibt Ulanqab den Ausbau seiner Recheninfrastruktur beschleunigt
voran. Ende 2025 stellte die Stadt eine dreijährige Entwicklungsstrategie vor,
mit der sie sich zu einer?Token-Stadt" entwickeln will, deren Rechenleistung
auf grüner Energie basiert.
Offiziellen Angaben zufolge hatte Ulanqab bis August 2026 insgesamt 109 Projekte
für Rechenzentren unterzeichnet. Von Januar bis August erzielte die Branche
einen Umsatz von 5,68 Milliarden Yuan (rund 849 Millionen US-Dollar). Das
entspricht einem Plus von 40,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping besuchte Ulanqab am Freitag und
forderte eine bessere Nutzung der reichhaltigen Wind- und Solarressourcen der
Region, um den Sektor für grüne Rechenleistung weiter voranzubringen. Er betonte
zudem die Notwendigkeit, qualitativ hochwertiges Wachstum mit einem hohen
Umweltschutzniveau zu koordinieren und an einem Weg der grünen Entwicklung
festzuhalten, bei dem der ökologische Schutz Priorität hat.
Von traditionellen Wirtschaftszweigen zu grünem Computing
Während seines Besuchs besichtigte Xi die Hightech-Entwicklungszone Chahar in
Ulanqab. Dort informierte er sich über die Fortschritte der Inneren Mongolei
beim Aufbau eines Knotenpunkts im Rahmen des Projekts?East Data, West
Computing". Er betonte, dass bereits fertiggestellte Projekte effizient
betrieben und nachfolgende Bauvorhaben planmäßig abgeschlossen werden müssten.
Zudem forderte er, die Vorgaben für eine effiziente, umweltfreundliche und
sichere Entwicklung konsequent umzusetzen und den Ausbau der Branche für
nachhaltiges Computing aktiv voranzutreiben.
Das Projekt?East Data, West Computing" zielt darauf ab, ein landesweit
vernetztes und abgestimmtes Rechensystem aufzubauen. Dazu soll Rechenbedarf aus
den östlichen Landesteilen in westliche Regionen gelenkt werden. So sollen
Rechenzentren räumlich besser verteilt und die regionale Entwicklung gefördert
werden. Die Innere Mongolei ist einer von acht nationalen Rechenzentren-
Knotenpunkten, die im Rahmen der Initiative eingerichtet wurden.
Rechenzentren sind auf eine zuverlässige Stromversorgung, leistungsfähige
Hochgeschwindigkeitsnetze und effiziente Kühlsysteme angewiesen. John Gong,
Wirtschaftsprofessor an der University of International Business and Economics,
sagte gegenüber CGTN, Ulanqab nutze seine umfangreichen erneuerbaren
Energiequellen effektiv, um Chinas KI-Entwicklung anzutreiben. Xis Besuch
unterstreiche zudem seine Unterstützung für das Entwicklungsmodell der Stadt,
das lokale Ressourcenvorteile gezielt für wirtschaftliches Wachstum und
technologische Innovation einsetze.
Mit einer durchschnittlichen Jahrestemperatur von 4,3 Grad Celsius kann die
Stadt fast zehn Monate im Jahr natürliche Kühlung nutzen, um den
Energieverbrauch von Rechenzentren zu senken. Hinzu kommen reichlich vorhandene
Wind- und Solarressourcen sowie vergleichsweise niedrige Infrastrukturkosten.
Diese Standortvorteile haben dazu beigetragen, führende Unternehmen aus der Big-
Data-Branche nach Ulanqab zu holen, die dort innerhalb weniger Jahre moderne
Rechenzentren errichtet haben.
Durch den Ausbau der Recheninfrastruktur in Städten wie Ulanqab nutzt China
seine umfangreichen erneuerbaren Energiequellen, um einen umweltfreundlicheren
Weg für die Computing-Branche zu ebnen.
Der Schutz der Ökosysteme hat Vorrang
Während China grüne Ressourcen für wirtschaftliches Wachstum und technologische
Innovation erschließt, legt das Land zugleich großen Wert auf den Schutz der
Ökosysteme.
Am Freitag besuchte Xi das Naturschutzgebiet am Huangqihai-See. Dort informierte
er sich über die lokalen Maßnahmen zum Schutz der Natur, besichtigte das Seeufer
und die Wattflächen und beobachtete die in diesem Gebiet lebenden Vögel.
Er betonte, dass Chinas Gesetz zum Schutz von Feuchtgebieten vollständig
umgesetzt, ökologische Schutzgrenzen eingehalten und die biologische Vielfalt
bewahrt werden müssten. Bei geschädigten Feuchtgebietsökosystemen solle die
natürliche Regeneration Vorrang haben und bei Bedarf durch gezielte menschliche
Eingriffe ergänzt werden. Die Wiederherstellung müsse wissenschaftlich fundiert
und sachgerecht erfolgen.
Der Huangqihai-See war einst ein abflussloser Binnensee, der aufgrund
klimatischer und anderer Faktoren beinahe vollständig ausgetrocknet wäre. 1993
wurde zum Schutz und zur Wiederherstellung des Feuchtgebiets ein
Naturschutzgebiet auf Kreisebene eingerichtet. 2003 erhielt es den Status eines
Naturschutzgebiets auf Ebene der Autonomen Region.
Nach jahrelangen Schutz- und Renaturierungsmaßnahmen haben sich der Wasserstand
des Sees und die Vegetation in seiner Umgebung erholt. Heute bietet das Gebiet
zahlreichen Tierarten wieder einen intakten Lebensraum.
Von klimafreundlichem Computing bis zur Renaturierung von Feuchtgebieten zeigt
Ulanqab, wie wirtschaftliche Entwicklung und der Schutz der Natur Hand in Hand
gehen können. Indem die Stadt ihre natürlichen Standortvorteile als neue
Wachstumstreiber nutzt und zugleich ihre Umwelt schützt, veranschaulicht sie,
welchen Stellenwert eine grüne Entwicklung für Chinas Streben nach qualitativ
hochwertigem Wachstum einnimmt.
https://news.cgtn.com/news/2026-10-17/How-a-north-China-city-is-powering-AI-
development-with-green-energy-1RjqYev7eFy/p.html
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