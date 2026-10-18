GNW-News: CGTN: Vom "Kartoffelzentrum" zur "Token-Stadt" - wie eine Stadt im Norden Chinas den Wandel vorantreibt

18.10.26 20:39 Uhr

^PEKING, Oct. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ulanqab in der Autonomen Region Innere

Mongolei im Norden Chinas ist als Chinas?Kartoffelhauptstadt" und

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?Haferhauptstadt" bekannt. Heute nutzt die Stadt seine reichhaltigen Wind- und

Solarressourcen, um den Ausbau der Rechenindustrie voranzutreiben und seine

natürlichen Standortvorteile in neue Wachstumstreiber zu verwandeln.

Seit China 2022 das nationale Projekt?East Data, West Computing" ins Leben

gerufen hat, treibt Ulanqab den Ausbau seiner Recheninfrastruktur beschleunigt

voran. Ende 2025 stellte die Stadt eine dreijährige Entwicklungsstrategie vor,

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mit der sie sich zu einer?Token-Stadt" entwickeln will, deren Rechenleistung

auf grüner Energie basiert.

Offiziellen Angaben zufolge hatte Ulanqab bis August 2026 insgesamt 109 Projekte

für Rechenzentren unterzeichnet. Von Januar bis August erzielte die Branche

einen Umsatz von 5,68 Milliarden Yuan (rund 849 Millionen US-Dollar). Das

entspricht einem Plus von 40,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

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Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping besuchte Ulanqab am Freitag und

forderte eine bessere Nutzung der reichhaltigen Wind- und Solarressourcen der

Region, um den Sektor für grüne Rechenleistung weiter voranzubringen. Er betonte

zudem die Notwendigkeit, qualitativ hochwertiges Wachstum mit einem hohen

Umweltschutzniveau zu koordinieren und an einem Weg der grünen Entwicklung

festzuhalten, bei dem der ökologische Schutz Priorität hat.

Von traditionellen Wirtschaftszweigen zu grünem Computing

Während seines Besuchs besichtigte Xi die Hightech-Entwicklungszone Chahar in

Ulanqab. Dort informierte er sich über die Fortschritte der Inneren Mongolei

beim Aufbau eines Knotenpunkts im Rahmen des Projekts?East Data, West

Computing". Er betonte, dass bereits fertiggestellte Projekte effizient

betrieben und nachfolgende Bauvorhaben planmäßig abgeschlossen werden müssten.

Zudem forderte er, die Vorgaben für eine effiziente, umweltfreundliche und

sichere Entwicklung konsequent umzusetzen und den Ausbau der Branche für

nachhaltiges Computing aktiv voranzutreiben.

Das Projekt?East Data, West Computing" zielt darauf ab, ein landesweit

vernetztes und abgestimmtes Rechensystem aufzubauen. Dazu soll Rechenbedarf aus

den östlichen Landesteilen in westliche Regionen gelenkt werden. So sollen

Rechenzentren räumlich besser verteilt und die regionale Entwicklung gefördert

werden. Die Innere Mongolei ist einer von acht nationalen Rechenzentren-

Knotenpunkten, die im Rahmen der Initiative eingerichtet wurden.

Rechenzentren sind auf eine zuverlässige Stromversorgung, leistungsfähige

Hochgeschwindigkeitsnetze und effiziente Kühlsysteme angewiesen. John Gong,

Wirtschaftsprofessor an der University of International Business and Economics,

sagte gegenüber CGTN, Ulanqab nutze seine umfangreichen erneuerbaren

Energiequellen effektiv, um Chinas KI-Entwicklung anzutreiben. Xis Besuch

unterstreiche zudem seine Unterstützung für das Entwicklungsmodell der Stadt,

das lokale Ressourcenvorteile gezielt für wirtschaftliches Wachstum und

technologische Innovation einsetze.

Mit einer durchschnittlichen Jahrestemperatur von 4,3 Grad Celsius kann die

Stadt fast zehn Monate im Jahr natürliche Kühlung nutzen, um den

Energieverbrauch von Rechenzentren zu senken. Hinzu kommen reichlich vorhandene

Wind- und Solarressourcen sowie vergleichsweise niedrige Infrastrukturkosten.

Diese Standortvorteile haben dazu beigetragen, führende Unternehmen aus der Big-

Data-Branche nach Ulanqab zu holen, die dort innerhalb weniger Jahre moderne

Rechenzentren errichtet haben.

Durch den Ausbau der Recheninfrastruktur in Städten wie Ulanqab nutzt China

seine umfangreichen erneuerbaren Energiequellen, um einen umweltfreundlicheren

Weg für die Computing-Branche zu ebnen.

Der Schutz der Ökosysteme hat Vorrang

Während China grüne Ressourcen für wirtschaftliches Wachstum und technologische

Innovation erschließt, legt das Land zugleich großen Wert auf den Schutz der

Ökosysteme.

Am Freitag besuchte Xi das Naturschutzgebiet am Huangqihai-See. Dort informierte

er sich über die lokalen Maßnahmen zum Schutz der Natur, besichtigte das Seeufer

und die Wattflächen und beobachtete die in diesem Gebiet lebenden Vögel.

Er betonte, dass Chinas Gesetz zum Schutz von Feuchtgebieten vollständig

umgesetzt, ökologische Schutzgrenzen eingehalten und die biologische Vielfalt

bewahrt werden müssten. Bei geschädigten Feuchtgebietsökosystemen solle die

natürliche Regeneration Vorrang haben und bei Bedarf durch gezielte menschliche

Eingriffe ergänzt werden. Die Wiederherstellung müsse wissenschaftlich fundiert

und sachgerecht erfolgen.

Der Huangqihai-See war einst ein abflussloser Binnensee, der aufgrund

klimatischer und anderer Faktoren beinahe vollständig ausgetrocknet wäre. 1993

wurde zum Schutz und zur Wiederherstellung des Feuchtgebiets ein

Naturschutzgebiet auf Kreisebene eingerichtet. 2003 erhielt es den Status eines

Naturschutzgebiets auf Ebene der Autonomen Region.

Nach jahrelangen Schutz- und Renaturierungsmaßnahmen haben sich der Wasserstand

des Sees und die Vegetation in seiner Umgebung erholt. Heute bietet das Gebiet

zahlreichen Tierarten wieder einen intakten Lebensraum.

Von klimafreundlichem Computing bis zur Renaturierung von Feuchtgebieten zeigt

Ulanqab, wie wirtschaftliche Entwicklung und der Schutz der Natur Hand in Hand

gehen können. Indem die Stadt ihre natürlichen Standortvorteile als neue

Wachstumstreiber nutzt und zugleich ihre Umwelt schützt, veranschaulicht sie,

welchen Stellenwert eine grüne Entwicklung für Chinas Streben nach qualitativ

hochwertigem Wachstum einnimmt.

https://news.cgtn.com/news/2026-10-17/How-a-north-China-city-is-powering-AI-

development-with-green-energy-1RjqYev7eFy/p.html

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