GNW-News: CGTN: Warum China zu einem beliebten Sommerreiseziel geworden ist
^PEKING, July 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- CGTN hat einen Artikel veröffentlicht,
der sich mit dem Reiseboom in China befasst. Da immer mehr Reisende aus aller
Welt auf der Suche nach kühleren Reisezielen nach China kommen, beleuchtet der
Artikel den Boom im Einreisetourismus des Landes in diesem Sommer und hebt
hervor, wie Chinas zunehmend liberale Visabestimmungen und ausländerfreundliche
Dienstleistungen diesen Reisetrend vorantreiben.
Während eine Hitzewelle weite Teile Europas erfasst, zeichnet sich ein neuer
Reisetrend ab. Reisende blicken auf der Suche nach kühleren Sommerreisezielen
zunehmend über ihre eigenen Landesgrenzen hinaus, und China entwickelt sich zu
einer ihrer beliebtesten Destinationen.
Mit ihrem kühlen Klima und ihrer malerischen Landschaft aus grünen Hügeln und
klarem Wasser hat sich die Stadt Liupanshui, die in der südwestchinesischen
Provinz Guizhou als Chinas?kühle Stadt" bekannt ist, zu einem beliebten
Reiseziel für ausländische Touristen entwickelt, die der Hitze entfliehen
möchten. Während dieser Sommerferien finden in der ganzen Stadt mehr als 20
Themen-Events statt, darunter Musikfestivals und ländliche Gartenmessen, die
Besucher aus aller Welt anziehen.
Als der amerikanische Tourist Max Slonim diesen Sommer die Stadt besichtigte,
war er von dem kühlen und angenehmen Wetter beeindruckt.?Wann immer Sie
malerische und wunderschöne Orte besuchen, können Sie die Natur und die
friedliche Atmosphäre wirklich genießen - ohne große Menschenmengen und lange
Warteschlangen", sagte er.
Die allgemeine Dynamik rund um Chinareisen nimmt weiter zu. In der ersten Hälfte
des Jahres 2026 verzeichnete China mehr als 22,91 Millionen Einreisen, was einem
Anstieg von 20,4 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Traditionelle
Sommerreiseziele wie die Provinzen Yunnan, Guizhou und Hunan stehen ganz oben
auf den Sommer-Wunschlisten internationaler Reisender.
Der Boom im China-Reisemarkt
In Zhangjiajie, einer Touristenstadt in der zentralchinesischen Provinz Hunan,
die weltweit für ihre traumhafte Landschaft bekannt ist, hat die Hochsaison für
Besucher aus dem Ausland begonnen. Touristen aus Europa, Südostasien und anderen
Regionen begeben sich in die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörenden
Sandsteinberge, wo kühle Brisen und üppige Wälder einen Rückzugsort in der Natur
bieten.
Dank der chinesischen Regelung zum visumfreien 240-Stunden-Transit hat die Stadt
über 10 Passagierflugstrecken eingerichtet, die acht Länder und Regionen
miteinander verbinden. Und dank beschleunigter Einreiseverfahren und des Zugangs
zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten allein mit dem Reisepass ist das Reisen in
der Stadt für internationale Besucher nahtloser denn je geworden.
Seit Anfang Juli ist die Zahl der Sommerausflüge von Familien in das
Naturschutzgebiet?Zhangjiajie Grand Canyon" stark angestiegen; die täglichen
Besucherzahlen liegen bei fast 10.000, wobei ausländische Touristen mehr als 50
% der Gesamtbesucherzahl ausmachen.
Auch Chinas kühlere Reiseziele an der Küste erfreuen sich zunehmender
Beliebtheit. Qinhuangdao, eine Küstenstadt in der nordchinesischen Provinz
Hebei, hat ein vielfältiges Angebot an Sommeraktivitäten auf den Weg gebracht,
darunter Segeln, Schnellbootfahrten, Darbietungen des immateriellen Kulturerbes
sowie immersive VR-Erlebnisse im Museum der Chinesischen Mauer.
Die Stadt verzeichnete im ersten Halbjahr dieses Jahres 43.000 Besucher aus dem
Ausland, was einem Anstieg von 50 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht,
während sich die durchschnittliche Aufenthaltsdauer ausländischer Touristen von
sieben auf fünfzehn Tage verdoppelte.
Dieser Trend ist insbesondere bei europäischen Reisenden zu beobachten. Auf die
europäischen Länder entfallen fast 30 % der 20 wichtigsten Herkunftsmärkte für
Einreisende nach China in diesem Sommer. Die Buchungen von Reisen sind im
Vergleich zum Vorjahr um 275 % gestiegen, während sich die Bestellungen von
Eintrittskarten für Sehenswürdigkeiten verzwanzigfacht haben. Allein auf
Besucher aus Großbritannien, Frankreich und Deutschland entfallen fast 42 %
aller Ankünfte aus Europa.
Warum China?
Hinter dem Tourismusboom steht Chinas stetig ausgeweitete Politik der
Visumerleichterungen. China gewährt derzeit Staatsangehörigen aus 50 Ländern
einseitige Visumfreiheit und hat mit 29 Ländern Verträge über gegenseitige
Visumbefreiung unterzeichnet. Mittlerweile können Staatsangehörige aus 55
Ländern das 240-Stunden-Programm für visumfreien Transit nutzen, um über 65
ausgewiesene Grenzübergänge nach China einzureisen.
Auch die internationale Erreichbarkeit hat sich deutlich verbessert. Direktflüge
verbinden mittlerweile Ziele in Übersee mit 160 chinesischen Städten, während
mehr als drei Viertel der Einreisenden das Land nun visumfrei betreten.
Mittlerweile sind die Dienstleistungen im Reisebereich zunehmend
ausländerfreundlicher geworden. Mehrsprachige Ticketautomaten, KI-gestützte
Übersetzungsgeräte sowie Kundendienst in Englisch, Französisch, Spanisch und
weiteren Sprachen sind mittlerweile an Sehenswürdigkeiten und auf den großen
Reiseplattformen weit verbreitet.
Ein Detail, das von ausländischen Besuchern immer wieder hervorgehoben wird, ist
jedoch überraschend einfach: die Klimaanlage. Von Flughäfen und U-Bahn-Stationen
bis hin zu Einkaufszentren, Hotels und Sehenswürdigkeiten ist eine zuverlässige
Klimatisierung zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Sommerreiseerlebnisses
in China geworden, unterstützt durch eines der weltweit größten und
zuverlässigsten Stromversorgungssysteme.
In den sozialen Medien sind Videos von ausländischen Reisenden, die von ihren
Sommerabenteuern in China berichten, zu Fenstern geworden, durch die ein
weltweites Publikum das Land neu entdeckt. Immer häufiger wagen sich Besucher
über Peking, Shanghai, Guangzhou und Shenzhen hinaus, um alte Städte, Bergdörfer
und weniger bekannte Städte zu erkunden. Was sie dort vorfinden, ist mehr als
nur ein kühler Ort, um der Sommerhitze zu entfliehen - sie entdecken ein China,
das zunehmend zugänglicher, gastfreundlicher und lebendiger wird.
https://news.cgtn.com/news/2026-07-26/What-makes-China-such-an-appealing-summer-
gateway-for-global-tourists--1P5OL710a4M/p.html
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