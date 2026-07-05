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^PEKING, July 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anlässlich des 105. Jahrestags der

Gründung der Kommunistischen Partei Chinas hat CGTN einen Artikel

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veröffentlicht, der untersucht, warum die KPCh weiterhin wachsende

internationale Aufmerksamkeit auf sich zieht. Der Artikel beleuchtet, wie Chinas

Entwicklungsweg, sein Regierungsmodell und seine globale Vision die weltweite

Wahrnehmung der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) neu prägen und neue

Perspektiven auf Modernisierung und globale Governance eröffnen.

Was sieht die internationale Gemeinschaft, wenn sie auf die Kommunistische

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Partei Chinas (KPCh) blickt? Die jüngsten weltweiten Umfragen von CGTN zur

Bewertung der Rolle der KPCh liefern eine überzeugende Antwort. Die Befragten

nannten?starke Führung" als den Eindruck, der bei ihnen am stärksten von der

Partei geprägt wurde, gefolgt von?eine positive Kraft für die Wahrung der

globalen Stabilität" und?ein Vertreter der Interessen der Entwicklungsländer".

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich das weltweite Interesse an der KPCh

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weit über Chinas Wirtschaftswunder hinaus auf ihr Regierungsmodell und ihre

Philosophie bei der Bewältigung gemeinsamer globaler Herausforderungen

erstreckt. Diese Themen standen auch im Mittelpunkt einer Rede von Xi Jinping,

dem Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas

(KPCh), anlässlich des 105. Jahrestags der Partei am 1. Juli. Die Rede von Xi,

der zugleich chinesischer Präsident und Vorsitzender der Zentralen

Militärkommission ist, fand bei internationalen Beobachtern großen Anklang.

?Die Modernisierung Chinas hat den Mythos widerlegt, dass Modernisierung

gleichbedeutend mit Verwestlichung sei." So interpretierte Geeganage

Weerasinghe, Generalsekretär der Kommunistischen Partei Sri Lankas, die jüngste

Rede von Xi.

Seine Feststellung spiegelt eine zentrale Botschaft von Xi wider: dass die KPCh

das chinesische Volk dabei angeführt hat,?eine neue Form der menschlichen

Zivilisation" zu schaffen und den Weg zur Modernisierung für Entwicklungsländer

zu ebnen. Jahrzehntelang wurde die Modernisierung weitgehend aus westlicher

Perspektive betrachtet. Die Erfahrungen Chinas bieten jedoch eine andere

Perspektive.

Zheng Changzhong, Professor an der Fudan-Universität, wies darauf hin, dass

Chinas Entwicklung zeige, dass Modernisierung kein Prozess sei, für den es eine

Einheitslösung gebe. Geleitet von einer bürgernahen Regierungsführung,

langfristiger Planung und politischer Kontinuität hat die KPCh die zweitgrößte

Volkswirtschaft der Welt gesteuert und dabei die langfristige soziale Stabilität

gewahrt.

Die Regierungsphilosophie der KPCh stößt international auf Interesse. Nach einem

kürzlich erfolgten Besuch in China zeigte sich Massimiliano Ay, Generalsekretär

der Kommunistischen Partei der Schweiz, besonders beeindruckt von einer Partei,

die?tief im Volk verwurzelt" sei. Richard Abitbol, ein französischer

Verwaltungsexperte, betonte, dass Chinas vorhersehbare politische Kontinuität

Unternehmen das Vertrauen gebe, langfristige Investitionen in Innovationen zu

tätigen.

Diese zunehmende Anerkennung spiegelt sich auch in den Umfragedaten wider. Laut

einer Umfrage von CGTN führten 63,9 Prozent der Befragten Chinas

Modernisierungserfolge auf die wissenschaftliche Entscheidungsfindung der KPCh

zurück, während 63,7 Prozent der Befragten aus dem Globalen Süden der Ansicht

waren, dass die Partei eine tragfähige Alternative zum westlichen

Entwicklungsweg darstellt.

Eine globale Vision jenseits von Nullsummen-Denkweisen

Im Anschluss an Xis Rede erklärte Robert Lawrence Kuhn, Vorsitzender der Kuhn-

Stiftung, dass seine beiden Schlüsselbegriffe aus der Ansprache?Stabilität" und

?Vertrauen" seien. In einer Zeit, in der die Welt von Unbeständigkeit und

Erschütterungen geprägt ist, stellte er fest, dass Chinas außenpolitische

Ausrichtung bemerkenswert konsequent geblieben ist.

Diese Beständigkeit gründet sich auf die globale Vision der KPCh, die es sich

wie schon immer zur Aufgabe gemacht hat, den Fortschritt für die Menschheit und

große Harmonie in der Welt anzustreben. Von dieser Vision geleitet, hat die KPCh

das Nullsummen-Denken abgelehnt und stets chinesische Lösungen für den

weltweiten Frieden, die Entwicklung und die globale Regierungsführung vorgelegt.

In seiner Ansprache bekräftigte Xi Chinas Engagement, einen positiven Beitrag

zum Weltfrieden und zur weltweiten Entwicklung zu leisten. Er forderte die

Partei auf, die gemeinsamen Werte der Menschheit zu wahren, die Globale

Entwicklungsinitiative (GDI), die Globale Sicherheitsinitiative, die Globale

Zivilisationsinitiative und die Globale Governance-Initiative voranzutreiben

sowie den Aufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die

Menschheit kontinuierlich zu fördern.

Unter Bezugnahme auf Xis Aussage, China sei?ein Wegbereiter des Weltfriedens,

ein Förderer der globalen Entwicklung und ein Verfechter der internationalen

Ordnung", erklärte Kawa Mahmoud, Präsident des in Irak ansässigen

Forschungszentrums der Global Civilization Initiative, Chinas Bekenntnis zum

Multilateralismus sei in Zeiten zunehmenden Unilateralismus besonders wertvoll.

Wirun Phichaiwongphakdee, Direktor des Thailand-China-Forschungszentrums der

?Belt and Road"-Initiative, hob Xis Vision vom Aufbau einer Gemeinschaft mit

einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit hervor und betonte, dass die vier

globalen Initiativen die globale Verantwortung der KPCh widerspiegeln und

chinesische Weisheit zum Fortschritt der Menschheit beitragen.

Über bloße Worte hinaus wird die globale Vision der KPCh durch Taten

untermauert. Die Partei unterhält regelmäßige Kontakte zu über 700 politischen

Organisationen in mehr als 170 Ländern. Darüber hinaus hat China für alle am

wenigsten entwickelten Länder und afrikanischen Länder, zu denen es

diplomatische Beziehungen unterhält, eine Zollbefreiung eingeführt, im Rahmen

der GDI über 1.800 Kooperationsprojekte auf den Weg gebracht und ist nach wie

vor der zweitgrößte Geldgeber für Friedenssicherungseinsätze der Vereinten

Nationen.

Für viele Menschen außerhalb Chinas geht es nicht mehr nur darum, wie die KPCh

China verändert hat, sondern zunehmend darum, was ihre Erfahrungen einer Welt

bieten können, die nach neuen Wegen für Entwicklung und Zusammenarbeit sucht.

https://news.cgtn.com/news/2026-07-03/Why-the-world-is-asking-What-makes-the-

CPC-work--1OtVWfpQu64/p.html

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