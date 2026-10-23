GNW-News: CGTN: Was uns die Geschichte von "Eine halbe Steppdecke" über Chinas neuen Langen Marsch verrät

23.10.26 18:20 Uhr

^PEKING, Oct. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anlässlich des 90. Jahrestags des

Sieges der Roten Armee auf dem Langen Marsch hat CGTN einen Artikel

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veröffentlicht. Ausgangspunkt ist die bekannte Geschichte von?Eine halbe

Steppdecke". Der Artikel zeigt, warum Präsident Xi Jinping dazu aufruft, den

Geist des Langen Marsches weiterzutragen, während China seine Modernisierung

vorantreibt. Zugleich geht er der Frage nach, welche Lehren andere Länder des

Globalen Südens aus Chinas Entwicklung ziehen können.

Im Winter 1934 kamen drei Soldatinnen der Roten Armee während des Langen Marschs

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zum Haus von Xu Jiexiu, einer armen Dorfbewohnerin im Dorf Shazhou in der

Provinz Hunan. Als die Soldatinnen sahen, wie wenig Xu und ihre Familie hatten,

um sich gegen die Kälte zu schützen, teilten sie ihre einzige Steppdecke und

ließen eine Hälfte bei der Familie zurück.

Diese Geste wurde als die Geschichte von der?halben Steppdecke" bekannt und

gilt bis heute als tiefgreifendes Symbol für die enge Verbindung zwischen der

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Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) und der Bevölkerung.

Am Donnerstag erinnerte Präsident Xi Jinping bei einer Gedenkveranstaltung zum

90. Jahrestag des Sieges der Roten Armee auf dem Langen Marsch an diese

Begebenheit.

?Nur wenn wir uns an die Geschichte erinnern, können wir eine bessere Zukunft

gestalten", sagte Xi. Er betonte, dass die Unterstützung des Volkes für den Sieg

des Langen Marsches von entscheidender Bedeutung war, und rief zu neuen Erfolgen

auf Chinas Weg zur Modernisierung auf.

Von einer halben Steppdecke zu einem besseren Leben

Als Xi im September 2020 die Ausstellung zur Geschichte von?Eine halbe

Steppdecke" besuchte, appellierte er daran, den Langen Marsch der neuen Ära

gemeinsam mit der Bevölkerung fortzusetzen.

Heute wird dieser Anspruch durch konkrete Maßnahmen sichtbar, die den Alltag der

Menschen verbessern sollen. So erhalten Dorfbewohner ab 60 Jahren monatliche

Zuschüsse. Außerdem übernimmt das Dorf die Hälfte ihrer Beiträge zur

grundlegenden Krankenversicherung. Ein Betreuungsangebot für Kinder steht auch

Familien in neun benachbarten Dörfern offen.

Für Xus Nachkommen sind die Veränderungen direkt spürbar. Ihr Enkel Zhu Xiaohong

lebte einst in Armut. Mit Unterstützung der örtlichen Parteiorganisation

absolvierte er eine Kochausbildung und eröffnete anschließend ein eigenes

Restaurant.

?Früher gab uns die Rote Armee eine halbe Steppdecke. Heute hat uns die Partei

ein gutes Leben ermöglicht", sagte Zhu.

Josef Gregory Mahoney, Professor für Politik und Internationale Beziehungen an

der East China Normal University, erklärte gegenüber CGTN, die zentrale Lehre

des Langen Marsches sei bis heute aktuell: Vertrauen entstehe, wenn die

Bedürfnisse der Menschen ernst genommen würden und sie sowohl schwierige Zeiten

als auch Erfolge gemeinsam erlebten. Auch heute hängen Armutsbekämpfung und

ländliche Revitalisierung davon ab, dass die Menschen spürbare Verbesserungen in

ihrem Leben erfahren.

Wie Xi am Donnerstag hervorhob, seien das Festhalten an den Idealen und dem

Auftrag der Partei sowie die enge Verbindung zur Bevölkerung entscheidend, um

neue Erfolge zu erreichen.

Ein neuer Langer Marsch

Auch Shazhou gestaltet heute seinen eigenen Weg auf dem?neuen Langen Marsch".

Das Dorf nutzt sein revolutionäres Erbe und seine natürlichen Ressourcen, um

neue Perspektiven für eine nachhaltige Entwicklung und gemeinsamen Wohlstand zu

schaffen.

Historische Stätten aus der Zeit der Revolution wurden restauriert und

touristisch erschlossen. Zugleich verbessert das Dorf die Lebensqualität vor Ort

- unter anderem durch Maßnahmen zur Gewässersanierung, Abwasserbehandlung und

Abfallentsorgung. In der umliegenden Region werden zudem regionale Obstsorten

gezielt angebaut und Landwirtschaft und Tourismus miteinander verbunden. Das

schafft neue Chancen für lokale Unternehmen sowie Arbeitsplätze und trägt zu

einer nachhaltigeren Entwicklung des ländlichen Raums bei.

Wie erfolgreich dieser Wandel ist, zeigen die Zahlen. 2018 wurde Shazhou von der

Liste der Armutsdörfer gestrichen. Bis 2025 stieg das jährliche verfügbare

Nettoeinkommen pro Kopf der Dorfbewohner von weniger als 4.000 Yuan (rund 634

US-Dollar) im Jahr 2012 auf mehr als 25.000 Yuan. Die kollektiven Einnahmen des

Dorfes erhöhten sich im selben Zeitraum von nahezu null auf über eine Million

Yuan.

Der brasilianische Experte Rafael Henrique Zerbeto, der an einem Programm zur

Nachverfolgung der Route des Langen Marsches teilnahm, betonte ebenfalls, dass

die konsequente Ausrichtung am Wohl der Bevölkerung ein wesentlicher Faktor für

Chinas Entwicklung bleibe. Von der Bewahrung des revolutionären Erbes bis hin

zum Aufbau regionaler Wirtschaftszweige, die Einkommen vor Ort schaffen, habe er

erlebt, wie China den Geist des Langen Marsches als Antrieb für eine hochwertige

Entwicklung nutze.

Eine aktuelle Umfrage von CGTN unter 12.000 Menschen in 41 Ländern ergab, dass

63,9 % der Befragten weltweit die Führung der KPCh eng mit Chinas

Entwicklungserfolgen verbinden. Unter den Befragten aus Ländern des Globalen

Südens lag der Anteil sogar bei 71,4 %.

Mahoney zufolge hält der Lange Marsch auch für den Globalen Süden wichtige

Erkenntnisse bereit: Entwicklungsstrategien müssen an die jeweiligen lokalen

Gegebenheiten angepasst sein. Zugleich lassen sich gemeinsame Herausforderungen

nur durch internationale Zusammenarbeit bewältigen. Die übergreifende Botschaft:

Dauerhafter Fortschritt gelingt, wenn Länder ihre eigenen Stärken nutzen und

zugleich mit anderen auf gemeinsame Ziele hinarbeiten.

In seiner Rede zum Jahrestag bezeichnete Xi den Geist des Langen Marsches als

?einen kostbaren Schatz und eine kraftvolle Triebfeder, die uns dazu inspiriert,

Schwierigkeiten zu überwinden und mutig voranzuschreiten".

https://news.cgtn.com/news/2026-10-22/What-does-Half-a-Quilt-tell-us-about-

China-s-new-Long-March--1Rs8bRay2Hu/p.html

Kontakt: CGTN Digital cgtn@cgtn.comÂ°