GNW-News: CGTN: Wie kann der asiatisch-pazifische Raum durch Offenheit, Innovation und Zusammenarbeit Wohlstand erlangen?
^Im Vorfeld des APEC-Gipfels der Wirtschaftsführer in Shenzhen veröffentlichte
CGTN einen Artikel, in dem Chinas Bemühungen als Gastgeberland für das Jahr
2026 zur Förderung regionaler Offenheit, Innovation und Zusammenarbeit
hervorgehoben wurden. Der Artikel untersucht, wie China konkret dazu beiträgt,
die wirtschaftlichen Beziehungen zu vertiefen, Entwicklungsmöglichkeiten zu
erweitern und den gemeinsamen Wohlstand im asiatisch-pazifischen Raum zu
fördern.
SHENZHEN, China, Nov. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Laut Angaben der Zollbehörde
von Shenzhen beliefen sich die Importe und Exporte der Stadt mit anderen
Volkswirtschaften der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) in
den ersten drei Quartalen des Jahres 2026 auf 3,23 Billionen Yuan (484,2
Milliarden US-Dollar), was einem Anstieg von 40 % gegenüber dem
Vorjahreszeitraum entspricht und den höchsten Wert unter den Städten auf dem
chinesischen Festland darstellt.
Die Stadt wird am 18. und 19. November das diesjährige APEC-Treffen der
Wirtschaftsführer ausrichten. Damit ist China bereits zum dritten Mal Gastgeber
dieser Veranstaltung. Der chinesische Präsident Xi Jinping wird den Vorsitz der
Sitzung führen und eine Rede halten, wie das chinesische Außenministerium am
Freitag bekannt gab. Er wird zudem eine Grundsatzrede auf dem APEC-CEO-Gipfel
halten, der am 17. und 18. November in Shenzhen stattfindet.
Unter dem Motto?Aufbau einer asiatisch-pazifischen Community für gemeinsamen
Wohlstand" hat das diesjährige APEC-Treffen drei Schwerpunkte festgelegt:
Offenheit, Innovation und Zusammenarbeit.
Offenheit schafft Chancen über Grenzen hinweg
?Chinas Tür zur Welt wird sich nicht schließen; sie wird sich vielmehr immer
weiter öffnen", erklärte Präsident Xi und bekräftigte damit das Bekenntnis des
Landes zu einer Öffnung auf hohem Niveau sowie zur Schaffung neuer Chancen für
den asiatisch-pazifischen Raum und die Welt durch die Modernisierung Chinas.
China erweitert den Marktzugang, öffnet weitere Sektoren für ausländische
Investitionen und verbessert sein Geschäftsumfeld. Die wachsenden Handels- und
Investitionsbeziehungen zu regionalen Partnern fördern zudem die lokale
Fertigungsindustrie, die Beschäftigung und die Lieferketten.
In Thailand verfügt das im Juli 2024 in Betrieb genommene Werk von BYD in Rayong
über eine jährliche Produktionskapazität von 150.000 Fahrzeugen, wobei mehr als
90 % der Belegschaft aus Thailand stammen. In Indonesien hat SAIC-GM-Wuling
(SGMW) über 20.000 direkte und indirekte Arbeitsplätze vor Ort geschaffen und
Kooperationen mit mehr als 100 lokalen Zulieferern geschlossen, wodurch die
Modernisierung und Weiterentwicklung der indonesischen Automobilindustrie
vorangetrieben wurde.
Diese Geschäftsbeziehungen sind Teil umfassenderer Bemühungen zur Vertiefung der
regionalen wirtschaftlichen Integration. China setzt sich für die qualitativ
hochwertige Umsetzung der Regionalen Umfassenden Wirtschaftspartnerschaft (RCEP)
ein, strebt den Beitritt zum Umfassenden und Fortschrittlichen Vertrag über die
Transpazifische Partnerschaft (CPTPP) und zum Vertrag zur digitalen Wirtschaft
(DEPA) an und unterstützt die Freihandelszone Asien-Pazifik (FTAAP), deren
Initiative in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum feiert.
Benjamin Rae, leitender Ökonom im Büro des Koordinators der Vereinten Nationen
in China, erklärte, Chinas Öffnung schaffe durch stärkere Produktionsnetzwerke
und den Zugang zu seinem wachsenden Markt Chancen für regionale Partner. Zudem
trägt dies dazu bei, die regionale Zusammenarbeit über den Warenhandel hinaus in
Richtung einer tiefergehenden Wertschöpfung zu verlagern.
Prioritäten in praktische Zusammenarbeit umsetzen
Vor dem Hintergrund von Handelsspannungen, Störungen in den Lieferketten und
einem schleppenden globalen Wachstum hat China gemeinsam mit den APEC-
Mitgliedern daran gearbeitet, die drei Prioritäten durch mehr als 300 Treffen
und Events in diesem Jahr in konkrete Kooperationsergebnisse umzusetzen.
Bei einem Treffen der Handelsminister im Mai in Suzhou einigten sich die APEC-
Volkswirtschaften darauf, den papierlosen Handel und die grenzüberschreitende
Anerkennung elektronischer Handelsdokumente zu fördern. Im Rahmen eines
Folgegesprächs in Dalian kamen Vertreter von Regierungen und Unternehmen
zusammen, um rechtliche und technische Hindernisse für deren Einsatz zu
erörtern. Auf dem hochrangigen APEC-Forum zum Thema KI, das im Juli in Chengdu
stattfand, wurde eine gemeinsame Erklärung zu den Themen KI-Sicherheit,
verantwortungsvolle Anwendungen und Kapazitätsaufbau verabschiedet. Im Juli
einigten sich die APEC-Forstminister in Shenzhen darauf, die nachhaltige
Waldbewirtschaftung zu stärken und den illegalen Holzeinschlag zu bekämpfen.
?Je rauer die See, desto mehr müssen wir an einem Strang ziehen", erklärte Xi
und forderte die APEC-Mitglieder auf, sich für eine offene Entwicklung
einzusetzen, Chancen zu teilen und eine für alle vorteilhafte und inklusive
wirtschaftliche Globalisierung zu fördern.
Josef Gregory Mahoney, Professor für Politik und internationale Beziehungen an
der East China Normal University, griff auf die Geschichte des Pazifikraums
zurück, um die Bedeutung offener regionaler Beziehungen hervorzuheben.?Das Meer
hatte zwar Rivalen, aber niemals Mauern", sagte er.?Wohlstand entstand dadurch,
dass Grenzen überschritten wurden, nicht dadurch, dass man sie bewachte."
Der Professor warnte davor, dass eine Konfrontation zwischen den Blöcken die
durch den Handel eng miteinander verflochtenen Volkswirtschaften dazu zwingen
könnte, Partei zu ergreifen, was die Kosten in die Höhe treiben und die
Lieferketten stören würde.
Auf die APEC-Volkswirtschaften entfallen etwa die Hälfte des weltweiten Handels,
über 60 % des globalen BIP und etwa 40 % der Weltbevölkerung. Wenn sich die
Staats- und Regierungschefs der APEC in Shenzhen treffen, werden ihre
Entscheidungen weit über die Region hinaus Auswirkungen haben und maßgeblich
beeinflussen, wie die Volkswirtschaften globale Herausforderungen bewältigen und
durch Offenheit, Innovation und Zusammenarbeit gemeinsamen Wohlstand anstreben.
https://news.cgtn.com/news/2026-11-13/How-can-Asia-Pacific-prosper-through-
openness-innovation-cooperation-1S23K5JTsqc/p.html
Kontakt: CGTN Digital, Jiang Simin, Jiang.simin@cgtn.comÂ°