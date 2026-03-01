GNW-News: CGTN: Wie Xiong'an zum Vorbild für zukunftsorientiertes urbanes Wachstum wird

^CGTN hat einen Artikel veröffentlicht, der die Transformation des neuen

Stadtbezirks Xiong'an zu einem Vorbild für moderne Stadtentwicklung beleuchtet

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und dabei den Erfolg der geordneten Verlagerung nicht-hauptstädtischer

Funktionen aus Peking als zentrale treibende Kraft hervorhebt. Der Artikel hebt

die auf den Menschen ausgerichteten Fortschritte hervor, die durch umfangreiche

Investitionen, politische Rahmenbedingungen und Integrationsmaßnahmen erzielt

wurden. Er beleuchtet zudem wissenschaftlich-technologische Meilensteine, die

neue, hochwertige Produktivkräfte fördern, und positioniert Xiong'an als

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Demonstrationszone für ausgewogene, zukunftsorientierte Entwicklung im Rahmen

des 15. Fünfjahresplans.

PEKING, March 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jeden Morgen spazieren der 70-jährige

Wang Helai und seine Frau entlang des neu angelegten Uferwegs am Longquan-Fluss,

unweit ihres Zuhauses im neuen Stadtbezirk Xiong'an in der Provinz Hebei. Der

einst vernachlässigte und vermüllte Trockenkanal ist heute ein sauberer, von

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Grünflächen gesäumter Wasserlauf. Nach ihrem Spaziergang gehen sie direkt in die

Gemeinschaftskantine ihrer Wohnanlage, wo die Mahlzeiten seniorengerecht

zubereitet werden und Menschen über 60 vergünstigt essen. Ihre Tochter, die ein

nahegelegenes Fitnessstudio leitet, engagiert sich regelmäßig ehrenamtlich in

der Gemeinde.

Für die Familie sind Bildungseinrichtungen, Gesundheitsversorgung,

Einkaufsmöglichkeiten und Freizeitangebote alle innerhalb von 15 Minuten

erreichbar. Dieser nahtlose?15-Minuten-Radius" zeigt, wie Xiong'an den Alltag

der Menschen transformiert und aus einer Planstadt ein echtes, lebenswertes

Zuhause macht.

Der Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Xiong'an am Montag

unterstreicht einmal mehr den rasanten Wandel der Region hin zu einer modernen

Stadt. Vor Ort besuchte er zentrale Einrichtungen, darunter die Start-up-Zone,

verlegte Standorte der China Huaneng Group sowie den Xiong'an-Campus der

Pekinger Oberschule Nr. 4, und leitete ein Symposium zur weiteren Förderung von

Aufbau und Entwicklung der Region.

Während seines Besuchs sprach sich Xi dafür aus, Xiong'an zu einem

Innovationszentrum der neuen Ära und zu einer Modellregion für

zukunftsorientierte Entwicklung auszubauen.

Verlagerung als Impulsgeber für Wachstum

Die zentrale Aufgabe von Xiong'an bleibt die geordnete Übernahme nicht-

hauptstädtischer Funktionen aus Peking. Im Rahmen des 14. Fünfjahresplans wurden

mehr als 1 Billion Yuan (145,5 Milliarden US-Dollar) investiert, das

durchschnittliche jährliche BIP-Wachstum lag bei 17,1 %, rund 215

Quadratkilometer Land wurden neu erschlossen und über 5.300 Gebäude errichtet.

Mit dem Start des 15. Fünfjahresplans im Jahr 2026 rückt nun der Ausbau der

Gesamtkapazitäten in den Fokus. Erste marktorientierte Tochtergesellschaften

zentraler Staatsunternehmen haben sich bereits angesiedelt und weitere Konzerne

- darunter State Power Investment - treiben die Integration aktiv voran.

Ein Beispiel für diese Entwicklung ist die China Huaneng Group: Seit dem

offiziellen Umzug im Oktober 2025 haben mehr als 1.000 Mitarbeitende aus der

Zentrale und den angeschlossenen Einheiten ihren regulären Arbeits- und

Geschäftsbetrieb in Xiong'an aufgenommen. Dieser reibungslose Übergang steht

exemplarisch für die erfolgreiche und nachhaltige Integration großer

Staatsunternehmen - ermöglicht durch gezielte politische Unterstützung und enge

Koordination vor Ort.

Gestützt durch klare regulatorische Rahmenbedingungen gewinnt die nächste Phase

der Standortverlagerung weiter an Dynamik. Dabei wird sichergestellt, dass

umgesiedelte Mitarbeitende bei Arbeitsbedingungen, unternehmerischen

Tätigkeiten, Lebensstandard und Einkommen keine Nachteile gegenüber Peking

haben. Ergänzend sorgen 278 konkrete Maßnahmen für eine enge Verzahnung der

Infrastrukturen von Peking und Xiong'an und gewährleisten einen gleichwertigen

Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und sozialen Dienstleistungen.

Eine Stadt, in der man gerne lebt

Neben dem Infrastrukturausbau legt Xiong'an großen Wert darauf, dass sich der

neue Stadtbezirk für Familien wie ein echtes Zuhause anfühlt. Der Xiong'an-

Campus der Pekinger Oberschule Nr. 4 gilt als Vorzeigeprojekt der Pekinger

Initiative?Drei Schulen und ein Krankenhaus". Im Rahmen dieses Programms

finanziert und errichtet Peking einen Kindergarten, eine Grundschule, eine

weiterführende Schule sowie ein Krankenhaus und übergibt diese Einrichtungen

anschließend an Xiong'an, während die jeweiligen Institutionen aus Peking

weiterhin Lehrbetrieb und Verwaltung unterstützen.

Seit seiner Eröffnung im August 2023 hat der Campus einen Bildungsverbund

geschaffen, der hochwertige Lehrressourcen im gesamten Stadtgebiet zugänglich

macht. Nach den Aufnahmerichtlinien für 2025 wurden Kinder aus umgesiedelten

Haushalten der Kategorien 1 und 2 vorrangig berücksichtigt. Die Schülerzahlen

steigen kontinuierlich, und auch im Frühjahrssemester 2026 verlief der

Campusbetrieb reibungslos.

Diese Maßnahmen erleichtern die Integration umgesiedelter Familien und geben den

Kindern die Möglichkeit, wohnortnah von einer vertrauten, hochwertigen

Bildungsumgebung zu profitieren.

Innovation und neue Produktivkräfte werden greifbar

Auf nationaler Ebene soll Xiong'an Wissenschaft, Technologie und industrielle

Innovation eng miteinander verknüpfen, neue, an die lokalen Gegebenheiten

angepasste produktive Kräfte fördern und den Zhongguancun Wissenschaftspark im

neuen Stadtbezirk Xiong'an auf hohem Niveau weiterentwickeln.

Zentrale Meilensteine für 2026 sind die Veröffentlichung des Jishu-Datenmodells,

das gemeinsam von der Tsinghua Universität und einem in Xiong'an ansässigen

Unternehmen entwickelt wurde, der Aufbau vertrauenswürdiger Datenräume mit

umfassender Abdeckung in den Bereichen Regierung, Finanzen und Energie sowie ein

Innovationswettbewerb im Bereich Luft- und Raumfahrt, der Teilnehmer aus dem

ganzen Land anzog und die Umsetzung wegweisender Projekte beschleunigte.

Dank dieser Fortschritte nimmt Xiong'an eine Schlüsselrolle als Knotenpunkt im

wissenschaftlich-technologischen Innovationszentrum Peking-Tianjin-Hebei ein und

dient als Demonstrationszone für neue, hochwertige Produktivkräfte. Die

Bauarbeiten schreiten kontinuierlich voran, um?Qualität aus Xiong'an" zu

liefern und gleichzeitig den klaren Himmel, die grünen Landschaften und das

saubere Wasser zu bewahren.

https://news.cgtn.com/news/2026-03-23/How-Xiongan-is-evolving-into-a-model-for-

high-quality-urban-growth-1LKRNgQinHa/p.html

Kontakt: CGTN Digital cgtn@cgtn.comÂ°