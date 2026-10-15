GNW-News: Changan Automobile setzt auf langfristiges Wachstum in Europa und baut lokale Präsenz weiter aus
^PARIS, Oct. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Europa ist für das globale Geschäft von
Changan Automobile ein entscheidender Markt. Changan bekennt sich langfristig
zum europäischen Markt und treibt die Marktexpansion, den Aufbau seiner Marke
und die Lokalisierung seiner Geschäftsaktivitäten konsequent voran. Das
Unternehmen hat die Bereiche Produktentwicklung, Forschung & Entwicklung sowie
Service und Vertrieb in Europa inzwischen weitgehend lokalisiert und dafür
insgesamt 1,18 Milliarden Euro investiert.
Fünfundzwanzig Jahre Forschung und Entwicklung in Europa
Das globale F&E-Netzwerk von Changan Automobile umfasst neun Standorte in fünf
Ländern. Europa dient dabei als Cornerstone. Changan war einer der ersten
chinesischen Autobauer, die Forschungs- und Entwicklungszentren in Europa
eingerichtet haben. Im Jahr 2001 eröffnete Changan sein Designzentrum in Turin.
2011 folgte das britische F&E-Zentrum des Unternehmens in Nottingham, das
seither nach Birmingham verlegt wurde. Ein weiteres Designzentrum kam 2021 für
die Marke AVATR in München hinzu. Changan blickt in Europa auf eine 25-jährige
Geschichte zurück.
Changan Automobile verfolgt den Auftrag, die Welt durch Technologie zu
bereichern und die Zukunft durch Design zu gestalten. In seinem Ansatz verbindet
das Unternehmen globale Designkompetenz mit lokalem Marktverständnis. Sein
interdisziplinäres Team zählt knapp 1.000 Experten aus 37 Ländern, die über 86
Designfelder hinweg zusammenarbeiten. In den Designzentren von Changan greifen
Ästhetik, Aerodynamik und Markenidentität ineinander. Jedes Modell soll bei
Außendesign und Fahrleistung Branchenmaßstäbe setzen.
Das britische Forschungs- und Entwicklungszentrum von Changan Automobile, das
sich nun in Birmingham befindet, wächst gemeinsam mit der Marke in Europa. Seit
seiner Gründung im Jahr 2011 und nach Investitionen in Höhe von
214,37 Millionen Euro ist das Zentrum auf über einhundert Mitarbeitende
angewachsen. Das Zentrum ist schwerpunktmäßig auf Forschung und Entwicklung im
Bereich fortschrittliche Antriebe sowie auf Fahrzeugtechnik ausgerichtet. Seit
fünfzehn Jahren arbeitet das Team eng mit lokalen Universitäten und
Forschungsinstituten zusammen. Gemeinsam mit dem Team in China hat das britische
F&E-Zentrum von Changan an der Entwicklung von mehr als zehn fortschrittlichen
Motoren und Getrieben mitgewirkt. Dies hat maßgeblich zum Erfolg der
Antriebstechnologie Changan BlueCore beigetragen.
Für den Europastart der Modelle von Changan Automobile stimmen lokale Experten
und Ingenieure jedes Detail gezielt auf die Bedürfnisse europäischer Kunden ab,
insbesondere beim Fahrverhalten und bei intelligenten Fahrzeugfunktionen. Der
bereits in Europa erhältliche CHANGAN DEEPAL S07 BEV durchlief über 150 lokale
Anpassungsschritte. Auch künftig wird Changan jedes neue Modell vollständig
lokalisieren und für den europäischen Markt anpassen.
Markenportfolio und mehrere Antriebsvarianten
Europa besteht aus zahlreichen nationalen Märkten, die sich durch ihre
Infrastrukturanforderungen und Kundenbedürfnisse unterscheiden. Changan
Automobile bietet europäischen Kunden ein Markenportfolio, das diesen
unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht wird, sowie vielfältige Antriebsoptionen
für unterschiedliche Fahrgewohnheiten.
In Europa ist Changan Automobile mit zwei Marken vertreten: CHANGAN und AVATR.
Die Marke CHANGAN umfasst mehrere Modellreihen, darunter CHANGAN DEEPAL und
CHANGAN NEVO, um unterschiedlichen Kundenbedürfnissen gerecht zu werden. Die
Modellreihe CHANGAN DEEPAL setzt auf Technologie und Fahrspaß. Als
technologischer Trendsetter mit sportlichem Anspruch richtet sie sich vor allem
an junggebliebene Fahrerinnen und Fahrer weltweit. Die Modellreihe CHANGAN NEVO
ist auf intelligente und komfortable Familienmobilität ausgerichtet. Im
Mittelpunkt stehen Qualität, Alltagstauglichkeit und ein intelligenter
Lebensstil. Die Marke AVATR steht für kreatives Design und neuen intelligenten
Luxus. Die verschiedenen Marken und Modellreihen sprechen gezielt
unterschiedliche Zielgruppen, Antriebspräferenzen und spezifische Gegebenheiten
einzelner Länder und Märkte an.
Der CHANGAN DEEPAL S05 BEV, DEEPAL S05 PHEV (Linkslenkung) und der DEEPAL S07
BEV sind in Europa bereits erhältlich. Der rechtsgelenkte DEEPAL S05 PHEV kommt
in Kürze im Vereinigten Königreich auf den Markt. Die Markteinführung des
CHANGAN DEEPAL S07 PHEV erfolgt gegen Ende des Jahres. Der CHANGAN NEVO Q05 wird
voraussichtlich im ersten Quartal 2027 auf den europäischen Markt kommen. Auch
Modelle der CHANGAN HEV-Reihe folgen in Europa. Der AVATR CONCEPT T09, das
technologische Luxus-Spitzenmodell der Marke AVATR, feiert auf dem Pariser
Autosalon 2026 seine Europapremiere. Die Modelle AVATR 06T und AVATR 07L kommen
als erste AVATR-Modelle auf den europäischen Markt. Sie werden 2027 zunächst in
Norwegen und Spanien eingeführt - den Premierenmärkten von AVATR in Europa.
Das Produktportfolio basiert auf mehreren Kerntechnologien, die in allen
Fahrzeugen von Changan zum Einsatz kommen. Auf dem Pariser Autosalon 2026
präsentiert Changan seine Hybridtechnologie BlueCore Ultra, die HEV, PHEV and
REEV umfasst und damit den unterschiedlichen Antriebspräferenzen europäischer
Kunden gerecht wird. BlueCore Ultra verbindet niedrige Betriebskosten mit
spontanem Ansprechverhalten und hohem Fahrkomfort. Changan präsentiert zudem
seine intelligente SDA-Plattform, bestehend aus SDA Pilot, SDA Cockpit und SDA
Chassis, sowie seine Golden-Shield-Batterietechnologie, die jede Fahrt
intelligenter und sicherer macht. Diese Technologien werden schrittweise -
vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen - auf Märkten außerhalb Chinas
eingeführt.
Aufbau eines nachhaltigen Geschäfts in Europa
Für Changan Automobile hängt der langfristige Erfolg in Europa davon ab, ein
nachhaltig aufgestelltes Geschäft aufzubauen. Dazu gehören der schrittweise
Ausbau des withU-Serviceprogramms, die Weiterentwicklung des Vertriebs- und
Servicenetzes, die kontinuierliche Verbesserung des Markenmarketings und der
Aufbau lokaler operativer Strukturen. Gleichzeitig soll das Produktportfolio
erweitert und optimiert werden. Mit wettbewerbsfähigen Produkten und
zuverlässigen Dienstleistungen will Changan das Vertrauen der europäischen
Kunden gewinnen und gemeinsam mit lokalen Partnern langfristiges, konstantes und
tragbares Wachstum erzielen.
Auf dem Pariser Autosalon 2026 stellt Changan Automobile sein withU-
Serviceprogramm erstmals in Europa vor. Es soll Kunden in jeder Phase
unterstützen - von Fahrzeugkauf und Finanzierung über Wartung und
Ersatzteilversorgung bis hin zur Pannenhilfe. Durch lokalen technischen Support,
eine zuverlässige Ersatzteilversorgung, direkten Kundenkontakt und die Schulung
von Servicetechnikern möchte Changan die Betreuung seiner Kunden schneller und
verlässlicher machen und damit Sorgen rund um Teileverfügbarkeit und Reparaturen
ausräumen.
Changan ist da, wo die Kunden sind. Durch den Aufbau eines Netzwerks sorgt
Changan Automobile dafür, dass die Marke leicht zu finden und Service überall in
Reichweite ist. Bis Ende 2026 wird Changan Automobile über fast 400 Vertriebs-
und Servicezentren in 15 europäischen Ländern verfügen, darunter Spanien,
Italien, Vereinigtes Königreich, Deutschland, Polen und Portugal. Das Netzwerk
soll bis 2027 auf 650 Standorte anwachsen. Changan hat in Europa vier regionale
Ersatzteilzentren eingerichtet. Damit liegt die Verfügbarkeit von Ersatzteilen
bei über 97 Prozent. Ersatzteile werden innerhalb von 24 Stunden in große Städte
und innerhalb von 72 Stunden an jeden Ort in Europa geliefert.
Im Rahmen seiner Strategie?In Europa, für Europa" will Changan künftig auch in
Europa fertigen. Geprüft wird ein stufenweises Vorgehen, das bestehende Werke
und Partnerkapazitäten einbeziehen soll. Maßgeblich für die Entscheidungen sind
die Marktnachfrage, die Reife der Lieferkette sowie die Investitionseffizienz.
Der Pariser Autosalon 2026 zählt zu den weltweit führenden
Automobilausstellungen und ist dank seiner langen Geschichte die
traditionsreichste internationale Automesse der Welt. Auch Changan ist ein
Unternehmen, das von seiner Geschichte geprägt ist - mit Wurzeln, die 164 Jahre
zurückreichen. Das Unternehmen bewahrt seine Traditionen, stellt sich dem Wandel
und entwickelt sich kontinuierlich weiter. Changan will sich langfristig in
Europa etablieren und zusammen mit seinen europäischen Kunden und Partnern
wachsen, um die globale Automobilindustrie voranzubringen.
Kontaktinformationen:
Chongqing Changan Automobile Co., Ltd.
E-Mail: global@changan.com.cn (mailto:global@changan.com.cn)
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/173c3c6c-1b25-4034-95b3-
b78b1ed35c3d
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2a4bf9ac-551c-44c6-a47f-
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