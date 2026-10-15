GNW-News: Changan Automobile setzt auf langfristiges Wachstum in Europa und baut lokale Präsenz weiter aus

16.10.26 01:14 Uhr

^PARIS, Oct. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Europa ist für das globale Geschäft von

Changan Automobile ein entscheidender Markt. Changan bekennt sich langfristig

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zum europäischen Markt und treibt die Marktexpansion, den Aufbau seiner Marke

und die Lokalisierung seiner Geschäftsaktivitäten konsequent voran. Das

Unternehmen hat die Bereiche Produktentwicklung, Forschung & Entwicklung sowie

Service und Vertrieb in Europa inzwischen weitgehend lokalisiert und dafür

insgesamt 1,18 Milliarden Euro investiert.

Fünfundzwanzig Jahre Forschung und Entwicklung in Europa

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Das globale F&E-Netzwerk von Changan Automobile umfasst neun Standorte in fünf

Ländern. Europa dient dabei als Cornerstone. Changan war einer der ersten

chinesischen Autobauer, die Forschungs- und Entwicklungszentren in Europa

eingerichtet haben. Im Jahr 2001 eröffnete Changan sein Designzentrum in Turin.

2011 folgte das britische F&E-Zentrum des Unternehmens in Nottingham, das

seither nach Birmingham verlegt wurde. Ein weiteres Designzentrum kam 2021 für

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die Marke AVATR in München hinzu. Changan blickt in Europa auf eine 25-jährige

Geschichte zurück.

Changan Automobile verfolgt den Auftrag, die Welt durch Technologie zu

bereichern und die Zukunft durch Design zu gestalten. In seinem Ansatz verbindet

das Unternehmen globale Designkompetenz mit lokalem Marktverständnis. Sein

interdisziplinäres Team zählt knapp 1.000 Experten aus 37 Ländern, die über 86

Designfelder hinweg zusammenarbeiten. In den Designzentren von Changan greifen

Ästhetik, Aerodynamik und Markenidentität ineinander. Jedes Modell soll bei

Außendesign und Fahrleistung Branchenmaßstäbe setzen.

Das britische Forschungs- und Entwicklungszentrum von Changan Automobile, das

sich nun in Birmingham befindet, wächst gemeinsam mit der Marke in Europa. Seit

seiner Gründung im Jahr 2011 und nach Investitionen in Höhe von

214,37 Millionen Euro ist das Zentrum auf über einhundert Mitarbeitende

angewachsen. Das Zentrum ist schwerpunktmäßig auf Forschung und Entwicklung im

Bereich fortschrittliche Antriebe sowie auf Fahrzeugtechnik ausgerichtet. Seit

fünfzehn Jahren arbeitet das Team eng mit lokalen Universitäten und

Forschungsinstituten zusammen. Gemeinsam mit dem Team in China hat das britische

F&E-Zentrum von Changan an der Entwicklung von mehr als zehn fortschrittlichen

Motoren und Getrieben mitgewirkt. Dies hat maßgeblich zum Erfolg der

Antriebstechnologie Changan BlueCore beigetragen.

Für den Europastart der Modelle von Changan Automobile stimmen lokale Experten

und Ingenieure jedes Detail gezielt auf die Bedürfnisse europäischer Kunden ab,

insbesondere beim Fahrverhalten und bei intelligenten Fahrzeugfunktionen. Der

bereits in Europa erhältliche CHANGAN DEEPAL S07 BEV durchlief über 150 lokale

Anpassungsschritte. Auch künftig wird Changan jedes neue Modell vollständig

lokalisieren und für den europäischen Markt anpassen.

Markenportfolio und mehrere Antriebsvarianten

Europa besteht aus zahlreichen nationalen Märkten, die sich durch ihre

Infrastrukturanforderungen und Kundenbedürfnisse unterscheiden. Changan

Automobile bietet europäischen Kunden ein Markenportfolio, das diesen

unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht wird, sowie vielfältige Antriebsoptionen

für unterschiedliche Fahrgewohnheiten.

In Europa ist Changan Automobile mit zwei Marken vertreten: CHANGAN und AVATR.

Die Marke CHANGAN umfasst mehrere Modellreihen, darunter CHANGAN DEEPAL und

CHANGAN NEVO, um unterschiedlichen Kundenbedürfnissen gerecht zu werden. Die

Modellreihe CHANGAN DEEPAL setzt auf Technologie und Fahrspaß. Als

technologischer Trendsetter mit sportlichem Anspruch richtet sie sich vor allem

an junggebliebene Fahrerinnen und Fahrer weltweit. Die Modellreihe CHANGAN NEVO

ist auf intelligente und komfortable Familienmobilität ausgerichtet. Im

Mittelpunkt stehen Qualität, Alltagstauglichkeit und ein intelligenter

Lebensstil. Die Marke AVATR steht für kreatives Design und neuen intelligenten

Luxus. Die verschiedenen Marken und Modellreihen sprechen gezielt

unterschiedliche Zielgruppen, Antriebspräferenzen und spezifische Gegebenheiten

einzelner Länder und Märkte an.

Der CHANGAN DEEPAL S05 BEV, DEEPAL S05 PHEV (Linkslenkung) und der DEEPAL S07

BEV sind in Europa bereits erhältlich. Der rechtsgelenkte DEEPAL S05 PHEV kommt

in Kürze im Vereinigten Königreich auf den Markt. Die Markteinführung des

CHANGAN DEEPAL S07 PHEV erfolgt gegen Ende des Jahres. Der CHANGAN NEVO Q05 wird

voraussichtlich im ersten Quartal 2027 auf den europäischen Markt kommen. Auch

Modelle der CHANGAN HEV-Reihe folgen in Europa. Der AVATR CONCEPT T09, das

technologische Luxus-Spitzenmodell der Marke AVATR, feiert auf dem Pariser

Autosalon 2026 seine Europapremiere. Die Modelle AVATR 06T und AVATR 07L kommen

als erste AVATR-Modelle auf den europäischen Markt. Sie werden 2027 zunächst in

Norwegen und Spanien eingeführt - den Premierenmärkten von AVATR in Europa.

Das Produktportfolio basiert auf mehreren Kerntechnologien, die in allen

Fahrzeugen von Changan zum Einsatz kommen. Auf dem Pariser Autosalon 2026

präsentiert Changan seine Hybridtechnologie BlueCore Ultra, die HEV, PHEV and

REEV umfasst und damit den unterschiedlichen Antriebspräferenzen europäischer

Kunden gerecht wird. BlueCore Ultra verbindet niedrige Betriebskosten mit

spontanem Ansprechverhalten und hohem Fahrkomfort. Changan präsentiert zudem

seine intelligente SDA-Plattform, bestehend aus SDA Pilot, SDA Cockpit und SDA

Chassis, sowie seine Golden-Shield-Batterietechnologie, die jede Fahrt

intelligenter und sicherer macht. Diese Technologien werden schrittweise -

vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen - auf Märkten außerhalb Chinas

eingeführt.

Aufbau eines nachhaltigen Geschäfts in Europa

Für Changan Automobile hängt der langfristige Erfolg in Europa davon ab, ein

nachhaltig aufgestelltes Geschäft aufzubauen. Dazu gehören der schrittweise

Ausbau des withU-Serviceprogramms, die Weiterentwicklung des Vertriebs- und

Servicenetzes, die kontinuierliche Verbesserung des Markenmarketings und der

Aufbau lokaler operativer Strukturen. Gleichzeitig soll das Produktportfolio

erweitert und optimiert werden. Mit wettbewerbsfähigen Produkten und

zuverlässigen Dienstleistungen will Changan das Vertrauen der europäischen

Kunden gewinnen und gemeinsam mit lokalen Partnern langfristiges, konstantes und

tragbares Wachstum erzielen.

Auf dem Pariser Autosalon 2026 stellt Changan Automobile sein withU-

Serviceprogramm erstmals in Europa vor. Es soll Kunden in jeder Phase

unterstützen - von Fahrzeugkauf und Finanzierung über Wartung und

Ersatzteilversorgung bis hin zur Pannenhilfe. Durch lokalen technischen Support,

eine zuverlässige Ersatzteilversorgung, direkten Kundenkontakt und die Schulung

von Servicetechnikern möchte Changan die Betreuung seiner Kunden schneller und

verlässlicher machen und damit Sorgen rund um Teileverfügbarkeit und Reparaturen

ausräumen.

Changan ist da, wo die Kunden sind. Durch den Aufbau eines Netzwerks sorgt

Changan Automobile dafür, dass die Marke leicht zu finden und Service überall in

Reichweite ist. Bis Ende 2026 wird Changan Automobile über fast 400 Vertriebs-

und Servicezentren in 15 europäischen Ländern verfügen, darunter Spanien,

Italien, Vereinigtes Königreich, Deutschland, Polen und Portugal. Das Netzwerk

soll bis 2027 auf 650 Standorte anwachsen. Changan hat in Europa vier regionale

Ersatzteilzentren eingerichtet. Damit liegt die Verfügbarkeit von Ersatzteilen

bei über 97 Prozent. Ersatzteile werden innerhalb von 24 Stunden in große Städte

und innerhalb von 72 Stunden an jeden Ort in Europa geliefert.

Im Rahmen seiner Strategie?In Europa, für Europa" will Changan künftig auch in

Europa fertigen. Geprüft wird ein stufenweises Vorgehen, das bestehende Werke

und Partnerkapazitäten einbeziehen soll. Maßgeblich für die Entscheidungen sind

die Marktnachfrage, die Reife der Lieferkette sowie die Investitionseffizienz.

Der Pariser Autosalon 2026 zählt zu den weltweit führenden

Automobilausstellungen und ist dank seiner langen Geschichte die

traditionsreichste internationale Automesse der Welt. Auch Changan ist ein

Unternehmen, das von seiner Geschichte geprägt ist - mit Wurzeln, die 164 Jahre

zurückreichen. Das Unternehmen bewahrt seine Traditionen, stellt sich dem Wandel

und entwickelt sich kontinuierlich weiter. Changan will sich langfristig in

Europa etablieren und zusammen mit seinen europäischen Kunden und Partnern

wachsen, um die globale Automobilindustrie voranzubringen.

Kontaktinformationen:

Chongqing Changan Automobile Co., Ltd.

E-Mail: global@changan.com.cn (mailto:global@changan.com.cn)

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/173c3c6c-1b25-4034-95b3-

b78b1ed35c3d

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2a4bf9ac-551c-44c6-a47f-

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