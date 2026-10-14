GNW-News: Changan Automobile stellt auf dem Mondial de l'Auto 2026 mehrere neue Modelle vor

14.10.26 18:58 Uhr

^* Mehrere neue Modelle von Changan Automobile feiern auf dem Pariser Autosalon

2026 ihre Europapremiere und sorgen für großes Interesse.

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* Die Modellreihe CHANGAN DEEPAL bietet europäischen Kunden dank zusätzlicher

Antriebsvarianten eine noch größere Auswahl.

* Das technologische Luxus-Spitzenmodell der Marke AVATR verkörpert das

Konzept 'Emotive Luxury'.

* Das Markenportfolio von Changan deckt die vielfältigen Mobilitätsbedürfnisse

europäischer Kunden ab.

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* Vielfältige Antriebsoptionen für unterschiedliche Fahrgewohnheiten in

Europa.

* Drei Kerntechnologien machen die neuen Modelle von Changan intelligenter,

sicherer und effizienter.

PARIS, Oct. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Changan Automobile präsentiert auf dem

Pariser Autosalon 2026 (Mondial de l'Auto 2026) mehrere neue Modelle noch vor

ihrer Markteinführung in Europa. Dazu gehören der CHANGAN NEVO Q05 und der

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CHANGAN DEEPAL S07 PHEV, die beide auf der Messe ihre Europapremiere feiern. Die

Modellreihen CHANGAN NEVO und CHANGAN DEEPAL der Marke CHANGAN sind neben der

Marke AVATR mit einer Reihe von Topmodellen vertreten. Changan präsentiert an

seinem Stand E12 in Halle 7.1 außerdem seine Kerntechnologien in den Bereichen

Antrieb, Batteriesicherheit und intelligente Systeme.

Mit einem klar strukturierten Markenportfolio deckt Changan Automobile das

gesamte Spektrum des europäischen Automobilmarkts ab - von der Mittelklasse bis

zum Luxussegment. Unter dem Dach der Marke CHANGAN positioniert sich die

Modellreihe CHANGAN NEVO weltweit als?Marke für intelligente und komfortable

Familienmobilität". Im Mittelpunkt stehen Qualität, Alltagstauglichkeit und ein

intelligenter Lebensstil. Die Modellreihe CHANGAN DEEPAL setzt auf Technologie

und Fahrspaß. Als?technologischer Trendsetter mit sportlichem Anspruch" richtet

sie sich vor allem an junggebliebene Fahrerinnen und Fahrer weltweit. Die Marke

AVATR steht für kreatives Design und intelligenten Luxus.

Der CHANGAN NEVO Q05 feiert auf dem Pariser Automobilsalon 2026 seine

Europapremiere. Als erstes weltweit entwickeltes Modell der Baureihe CHANGAN

NEVO ist der vollelektrische SUV im B+-Segment auf die Bedürfnisse urbaner

Kunden weltweit zugeschnitten. Unter dem Motto?Pay Less Buy More" verbindet der

NEVO Q05 ein großzügiges Platzangebot, intelligente Technologien und

überzeugende elektrische Fahrleistungen mit einem attraktiven Preis-Leistungs-

Verhältnis. Der NEVO Q05 bietet eine WLTP-Reichweite von bis zu 450 km. Unter

optimalen Bedingungen lässt sich der Akku per DC-Schnellladung in rund 15

Minuten von 30 auf 80 Prozent aufladen. Dank intelligenter Fahrassistenzsysteme,

eines modernen digitalen Cockpits und umfassender Sicherheitstechnologien eignet

sich der NEVO Q05 sowohl für den täglichen Arbeitsweg als auch für längere

Familienausflüge.

Auch künftig wird die Modellreihe CHANGAN NEVO weiter ausgebaut. Mit dem völlig

neuen CHANGAN NEVO Q06 erhalten Familien eine weitere attraktive Option. In

China ist der NEVO Q06 das erste Modell mit SDA Pilot Ultra. Seit seiner

Markteinführung stößt das Fahrzeug dort auf große Resonanz. Mit ausdrucksstarkem

Design, hohem Komfort, intelligenten Technologien und souveränen

Fahreigenschaften bietet der NEVO Q06 einem breiten Familienpublikum ein

hochwertiges Mobilitätserlebnis.

Der CHANGAN DEEPAL S07 PHEV ist ein Plug-in-Hybrid-SUV der Mittelklasse, der

speziell auf die Bedürfnisse europäischer Kunden zugeschnitten ist. Seine rein

elektrische WLTP-Reichweite von 100 km deckt den täglichen Mobilitätsbedarf ab.

Dank der Schnellladefunktion lassen sich Ladevorgänge zudem unkompliziert in den

Alltag integrieren. Auf dem Pariser Automobilsalon 2026 präsentiert Changan

Automobile außerdem zwei Plug-in-Hybridmodelle der DEEPAL PHEV-Reihe: den DEEPAL

S07 PHEV und den CHANGAN DEEPAL S05 PHEV. Beide Modelle bieten eine

Gesamtreichweite von mehr als 1.000 km und verbinden rein elektrisches Fahren im

Alltag mit der Flexibilität für längere Strecken.

Der DEEPAL S05 BEV, DEEPAL S05 PHEV (Linkslenkung) und der DEEPAL S07 BEV sind

in Europa bereits erhältlich. Der DEEPAL S07 PHEV kommt unmittelbar nach dem

Pariser Autosalon in Europa auf den Markt. Zeitgleich steht mit dem

rechtsgelenkten DEEPAL S05 PHEV ein weiteres Modell in den Startlöchern, dessen

Markteinführung im Vereinigten Königreich in Kürze bevorsteht. Beide Modelle

erweitern das Angebot der Modellreihe CHANGAN DEEPAL und bieten europäischen

Kunden damit eine größere Auswahl.

Das Produktportfolio basiert auf mehreren Kerntechnologien, die in allen

Fahrzeugen von Changan zum Einsatz kommen. Die Hybridtechnologie Changan

BlueCore Ultra Hybrid umfasst verschiedene Antriebskonzepte - HEV, PHEV und REEV

- und deckt damit die unterschiedlichen Anforderungen europäischer Kunden an die

Antriebsleistung ab. Die Changan Golden Shield Batterietechnologie gewährleistet

selbst bei Temperaturen von?10 °C eine verbleibende Energiekapazität von mehr

als 90 Prozent. Damit ist sie auf die Anforderungen von Fahrern in kälteren

Regionen Europas ausgelegt und trägt zugleich zur Batteriesicherheit bei. Die

intelligente SDA-Plattform von Changan umfasst SDA Pilot, SDA Cockpit und SDA

Chassis. Sie soll europäischen Kunden ein intelligenteres, sichereres und

stärker auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittenes Fahrerlebnis

ermöglichen. Diese Technologien haben sich in der Serienproduktion und im

öffentlichen Straßenverkehr bewährt und werden schrittweise - vorbehaltlich

behördlicher Genehmigungen - auf Märkten außerhalb Chinas eingeführt.

Mit seiner Designphilosophie?Emotive Luxury" präsentiert AVATR ein neues

Verständnis von Premium-Mobilität im Zeitalter der intelligenten

Elektromobilität. Der auf der Messe vorgestellte AVATR CONCEPT T09 sowie die

Modelle AVATR 06T und AVATR 07L verkörpern diese Philosophie und zählen zu den

ersten AVATR-Modellen, die auf dem europäischen Markt eingeführt werden.

Mit der Einführung dieser neuen Modelle unterstreicht Changan sein Engagement

für den europäischen Markt. Ein erweitertes Produktangebot und ausgeprägte

technologische Kompetenz sollen dazu beitragen, den sich wandelnden

Mobilitätsbedürfnissen europäischer Kunden gerecht zu werden.

Kontaktinformationen:

Chongqing Changan Automobile Co., Ltd.

E-mail: global@changan.com.cn (mailto:global@changan.com.cn)

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3e7a93f4-045a-4719-a13d-

1062970006d1

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7edfa861-

7cf4-464e-8f3e-52b8174ff4c5

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