GNW-News: CHANGAN festigt seine Präsenz in Europa durch neue Absichtserklärungen und lokalen Kundendienst
^PARIS, Oct. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Changan Automobile gab auf der Mondial
de l'Auto 2026 den Abschluss von Absichtserklärungen (LoIs) mit acht Unternehmen
bekannt, die sieben europäische Märkte abdecken, und stellte gleichzeitig sein
Serviceprogramm?with U" in Europa vor. Diese Entwicklungen stellen einen
weiteren Schritt beim Aufbau eines lokalen Ökosystems rund um europäische
Kunden, Partner und Communities dar.
Unter dem Motto?Fest verwurzelt, gemeinsam wachsen" verbindet Changan die
Marktexpansion mit der lokalen industriellen Zusammenarbeit. Der Ansatz des
Unternehmens vereint Fertigung, Vertrieb, Kundendienst, Ersatzteilversorgung,
Finanzdienstleistungen sowie europäische Design- und Entwicklungskompetenzen
unter dem Leitgedanken seines langfristigen Engagements:?In Europa, für
Europa".
Aufbau des Marktes mit lokalen Vertriebspartnern
Im Rahmen einer Unterzeichnungszeremonie am 13. Oktober unterzeichnete Changan
Absichtserklärungen (LoIs) mit acht Unternehmen, die sieben europäische Märkte
abdecken.
Die neuen Partnerschaften sollen die Produkt- und Technologiekompetenzen von
Changan mit den fundierten Kenntnissen der Partner über den lokalen Markt, deren
Fachwissen im Einzelhandel sowie deren Kundenbeziehungen verbinden. Dies baut
auf der bestehenden Präsenz von Changan auf dem europäischen Markt auf und
stärkt ein länderbezogenes Modell: Die Geschäftstätigkeit erfolgt über lokale
Tochtergesellschaften in ausgewählten Kernmärkten, wobei mit erfahrenen Import-
und Vertriebspartnern zusammengearbeitet wird, um durch lokales Fachwissen ein
nachhaltiges Wachstum zu beschleunigen.
Ein Blick auf die nächste Phase der Lokalisierung
Changan prüft derzeit einen schrittweisen Ansatz für die lokale Produktion in
Europa, der bestehende Werke und die Kapazitäten von Partnern einbeziehen
könnte, wobei die Entscheidungen von der Marktnachfrage, der Bereitschaft der
Lieferkette und der Investitionseffizienz abhängen.
Jede künftige lokale Produktion würde die europäische Präsenz erweitern, zu der
bereits das Global Design Centre in Turin und das britische Forschungs- und
Entwicklungszentrum in Birmingham gehören. Gemeinsam tragen diese Zentren dazu
bei, dass die Produkte den europäischen Vorschriften, Straßenverhältnissen und
Kundenerwartungen entsprechen, während die lokale Produktion die regionale
Wertschöpfungskette von Changan um eine weitere Ebene ergänzen würde.
Ein Ökosystem, das auf dem gesamten Weg zum Ownership aufbaut
Die europäische Strategie von Changan geht über die Produktverfügbarkeit und die
Fertigung hinaus. Auf der Messe stellte das Unternehmen zudem sein
Serviceprogramm?with U" vor, das darauf abzielt, den Kunden während der
gesamten Kundenreise - vom Kauf über die Finanzierung bis hin zur Wartung, der
Ersatzteilverfügbarkeit und dem Pannendienst - durchgängig zu unterstützen.
Durch lokalen technischen Support, eine zuverlässige Ersatzteilversorgung,
direkten Kundenkontakt und die Schulung von Servicetechnikern möchte Changan die
Betreuung seiner Kunden schneller und verlässlicher machen und damit Sorgen rund
um Teileverfügbarkeit und Reparaturen ausräumen.
Zum lokalen Support-Ökosystem von Changan gehören zudem die Zusammenarbeit mit
Kuehne+Nagel im Bereich des Ersatzteilvertriebs in den Niederlanden und im
Vereinigten Königreich sowie Partnerschaften mit BNP Paribas zur Bereitstellung
lokaler Autofinanzierungslösungen und mit Redion zur Förderung europaweiter
Pannenhilfedienste.
Diese Beziehungen tragen dazu bei, den Zugang zu Fahrzeugen mit der praktischen
Unterstützung zu verknüpfen, die Kunden während der gesamten Nutzungsdauer
benötigen.
Das Service- und Vertriebsnetz wird ein wachsendes Angebot an elektrifizierten
Fahrzeugen abdecken, das batterieelektrische, Plug-in-Hybrid- und Hybrid-
Antriebe umfasst. Dieser Ansatz mit mehreren Antriebssträngen soll den
europäischen Kunden Auswahlmöglichkeiten bieten, die den unterschiedlichen
Ladebedingungen, Mobilitätsanforderungen und Phasen des Übergangs zur
Elektrifizierung Rechnung tragen.
Langfristiges Engagement, vor Ort umgesetzt
Diese Entwicklungen knüpfen an eine europäische Entwicklung an, die mit der
Gründung der Konstruktionsniederlassung in Turin im Jahr 2001 begann und später
durch den Ausbau der Ingenieurskapazitäten im Vereinigten Königreich erweitert
wurde. Durch die Verknüpfung der lokalen Produktentwicklung mit lokalen
Partnern, dem Kundendienst und der künftigen Fertigung strebt Changan den Aufbau
eines nachhaltigen Geschäfts in Europa an, anstatt lediglich einen kurzfristigen
Markteintritt anzustreben.
?Mit der internationalen Expansion wächst Changan nicht einfach nur als Marke.
Wir bauen unsere Präsenz in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produkte,
Dienstleistungen und gesellschaftliche Verantwortung aus", so Zhao Fei, General
Manager der Changan Group und Präsident von Changan Automobile.
Die neuen Absichtserklärungen und die verstärkte Unterstützung vor Ort markieren
die nächste Phase der europäischen Expansion von Changan: die Ausweitung des
Zugangs zu seinen Produkten bei gleichzeitiger Stärkung der lokalen Kapazitäten,
Beziehungen und des Kundendienstes, die für ein nachhaltiges Wachstum
erforderlich sind.
Für Changan wird sich der Erfolg in Europa ebenso sehr an der Stärke des
Ökosystems messen lassen, das das Unternehmen gemeinsam mit europäischen
Partnern, Mitarbeitern und Kunden aufbaut, wie an der Anzahl der verkauften
Fahrzeuge. Das Unternehmen möchte sich zu einer vertrauenswürdigen europäischen
Mobilitätsmarke zu entwickeln, die gemeinsam mit Europa und für Europa
geschaffen wurde.
Kontaktdaten:
Chongqing Changan Automobile Co., Ltd.
E-Mail: global@changan.com.cn (mailto:global@changan.com.cn)
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