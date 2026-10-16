GNW-News: CHANGAN festigt seine Präsenz in Europa durch neue Absichtserklärungen und lokalen Kundendienst

16.10.26 23:40 Uhr

^PARIS, Oct. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Changan Automobile gab auf der Mondial

de l'Auto 2026 den Abschluss von Absichtserklärungen (LoIs) mit acht Unternehmen

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bekannt, die sieben europäische Märkte abdecken, und stellte gleichzeitig sein

Serviceprogramm?with U" in Europa vor. Diese Entwicklungen stellen einen

weiteren Schritt beim Aufbau eines lokalen Ökosystems rund um europäische

Kunden, Partner und Communities dar.

Unter dem Motto?Fest verwurzelt, gemeinsam wachsen" verbindet Changan die

Marktexpansion mit der lokalen industriellen Zusammenarbeit. Der Ansatz des

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Unternehmens vereint Fertigung, Vertrieb, Kundendienst, Ersatzteilversorgung,

Finanzdienstleistungen sowie europäische Design- und Entwicklungskompetenzen

unter dem Leitgedanken seines langfristigen Engagements:?In Europa, für

Europa".

Aufbau des Marktes mit lokalen Vertriebspartnern

Im Rahmen einer Unterzeichnungszeremonie am 13. Oktober unterzeichnete Changan

Absichtserklärungen (LoIs) mit acht Unternehmen, die sieben europäische Märkte

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abdecken.

Die neuen Partnerschaften sollen die Produkt- und Technologiekompetenzen von

Changan mit den fundierten Kenntnissen der Partner über den lokalen Markt, deren

Fachwissen im Einzelhandel sowie deren Kundenbeziehungen verbinden. Dies baut

auf der bestehenden Präsenz von Changan auf dem europäischen Markt auf und

stärkt ein länderbezogenes Modell: Die Geschäftstätigkeit erfolgt über lokale

Tochtergesellschaften in ausgewählten Kernmärkten, wobei mit erfahrenen Import-

und Vertriebspartnern zusammengearbeitet wird, um durch lokales Fachwissen ein

nachhaltiges Wachstum zu beschleunigen.

Ein Blick auf die nächste Phase der Lokalisierung

Changan prüft derzeit einen schrittweisen Ansatz für die lokale Produktion in

Europa, der bestehende Werke und die Kapazitäten von Partnern einbeziehen

könnte, wobei die Entscheidungen von der Marktnachfrage, der Bereitschaft der

Lieferkette und der Investitionseffizienz abhängen.

Jede künftige lokale Produktion würde die europäische Präsenz erweitern, zu der

bereits das Global Design Centre in Turin und das britische Forschungs- und

Entwicklungszentrum in Birmingham gehören. Gemeinsam tragen diese Zentren dazu

bei, dass die Produkte den europäischen Vorschriften, Straßenverhältnissen und

Kundenerwartungen entsprechen, während die lokale Produktion die regionale

Wertschöpfungskette von Changan um eine weitere Ebene ergänzen würde.

Ein Ökosystem, das auf dem gesamten Weg zum Ownership aufbaut

Die europäische Strategie von Changan geht über die Produktverfügbarkeit und die

Fertigung hinaus. Auf der Messe stellte das Unternehmen zudem sein

Serviceprogramm?with U" vor, das darauf abzielt, den Kunden während der

gesamten Kundenreise - vom Kauf über die Finanzierung bis hin zur Wartung, der

Ersatzteilverfügbarkeit und dem Pannendienst - durchgängig zu unterstützen.

Durch lokalen technischen Support, eine zuverlässige Ersatzteilversorgung,

direkten Kundenkontakt und die Schulung von Servicetechnikern möchte Changan die

Betreuung seiner Kunden schneller und verlässlicher machen und damit Sorgen rund

um Teileverfügbarkeit und Reparaturen ausräumen.

Zum lokalen Support-Ökosystem von Changan gehören zudem die Zusammenarbeit mit

Kuehne+Nagel im Bereich des Ersatzteilvertriebs in den Niederlanden und im

Vereinigten Königreich sowie Partnerschaften mit BNP Paribas zur Bereitstellung

lokaler Autofinanzierungslösungen und mit Redion zur Förderung europaweiter

Pannenhilfedienste.

Diese Beziehungen tragen dazu bei, den Zugang zu Fahrzeugen mit der praktischen

Unterstützung zu verknüpfen, die Kunden während der gesamten Nutzungsdauer

benötigen.

Das Service- und Vertriebsnetz wird ein wachsendes Angebot an elektrifizierten

Fahrzeugen abdecken, das batterieelektrische, Plug-in-Hybrid- und Hybrid-

Antriebe umfasst. Dieser Ansatz mit mehreren Antriebssträngen soll den

europäischen Kunden Auswahlmöglichkeiten bieten, die den unterschiedlichen

Ladebedingungen, Mobilitätsanforderungen und Phasen des Übergangs zur

Elektrifizierung Rechnung tragen.

Langfristiges Engagement, vor Ort umgesetzt

Diese Entwicklungen knüpfen an eine europäische Entwicklung an, die mit der

Gründung der Konstruktionsniederlassung in Turin im Jahr 2001 begann und später

durch den Ausbau der Ingenieurskapazitäten im Vereinigten Königreich erweitert

wurde. Durch die Verknüpfung der lokalen Produktentwicklung mit lokalen

Partnern, dem Kundendienst und der künftigen Fertigung strebt Changan den Aufbau

eines nachhaltigen Geschäfts in Europa an, anstatt lediglich einen kurzfristigen

Markteintritt anzustreben.

?Mit der internationalen Expansion wächst Changan nicht einfach nur als Marke.

Wir bauen unsere Präsenz in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produkte,

Dienstleistungen und gesellschaftliche Verantwortung aus", so Zhao Fei, General

Manager der Changan Group und Präsident von Changan Automobile.

Die neuen Absichtserklärungen und die verstärkte Unterstützung vor Ort markieren

die nächste Phase der europäischen Expansion von Changan: die Ausweitung des

Zugangs zu seinen Produkten bei gleichzeitiger Stärkung der lokalen Kapazitäten,

Beziehungen und des Kundendienstes, die für ein nachhaltiges Wachstum

erforderlich sind.

Für Changan wird sich der Erfolg in Europa ebenso sehr an der Stärke des

Ökosystems messen lassen, das das Unternehmen gemeinsam mit europäischen

Partnern, Mitarbeitern und Kunden aufbaut, wie an der Anzahl der verkauften

Fahrzeuge. Das Unternehmen möchte sich zu einer vertrauenswürdigen europäischen

Mobilitätsmarke zu entwickeln, die gemeinsam mit Europa und für Europa

geschaffen wurde.

Kontaktdaten:

Chongqing Changan Automobile Co., Ltd.

E-Mail: global@changan.com.cn (mailto:global@changan.com.cn)

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