GNW-News: CHANGAN läutet auf dem Pariser Autosalon 2026 eine neue Phase des Wachstums in Europa ein
^PARIS, Oct. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Changan Automobile hat auf dem Pariser
Autosalon 2026 die nächste Phase seiner Europa-Strategie vorgestellt. Nach der
Einführung der CHANGAN DEEPAL-Modellreihe in Europa im vergangenen Jahr stellte
Changan die brandneue CHANGAN NEVO-Modellreihe vor und kündigte Pläne an, sein
Angebot an Antriebssträngen zu erweitern sowie seine lokalen Kapazitäten in den
Bereichen Forschung und Entwicklung, Konstruktion und Kundendienst weiter
auszubauen. Gemeinsam markieren diese Entwicklungen eine neue Etappe in Changans
langfristigem Engagement in Europa und bieten eine größere Produktauswahl sowie
einen verstärkten lokalen Support, um den sich wandelnden Mobilitätsbedürfnissen
der Kunden gerecht zu werden.
Die CHANGAN NEVO-Modellreihe basiert auf drei Kernwerten: Raffiniertes Design,
gemeinsamer Komfort und Technologie, die Freude bereitet. Raffiniertes Design
verbindet anspruchsvolle Ästhetik mit einem natürlichen, einladenden Gefühl von
Komfort und schafft so ein Gleichgewicht zwischen optischer Raffinesse und
alltäglicher Funktionalität. Gemeinsamer Komfort stellt jeden Fahrgast in den
Mittelpunkt der Reise - mit durchdacht gestalteten Räumen, flexiblen Grundrissen
und gleichwertigem Komfort im gesamten Fahrgastraum. Technologie, die Freude
bereitet, vereint ein intelligentes Cockpit, vernetzte digitale Erlebnisse und
Fahrassistenzsysteme in Echtzeit, um ein Fahrerlebnis zu schaffen, das
intelligenter, sicherer und stressfrei ist. Bis heute hat CHANGAN NEVO weltweit
mehr als eine Million Familien bedient und damit intelligente und komfortable
Mobilität zu einem festen Bestandteil des Alltags einer wachsenden Community von
Nutzern auf der ganzen Welt gemacht.
Der CHANGAN NEVO Q05 feierte auf dem Pariser Autosalon 2026 sein Europa-Debüt.
Der NEVO Q05 vereint einen geräumigen Innenraum, Fahrerassistenzsysteme und
Alltagstauglichkeit für das Leben in der Stadt und darüber hinaus. Mit Blick auf
die Zukunft wird die CHANGAN NEVO-Produktpalette um Modelle wie den brandneuen
CHANGAN NEVO Q06 erweitert, wodurch sich die Auswahl für Familien weiter
vergrößert. Der CHANGAN NEVO Q06 vereint ausdrucksstarkes Design, Komfort,
intelligente Technologie und souveränes Fahrverhalten, um einem breiteren
Publikum ein erstklassiges Mobilitätserlebnis für die ganze Familie zugänglich
zu machen.
Die Erweiterung des europäischen Produktportfolios von Changan ist Teil einer
umfassenderen Strategie, die die Einführung neuer Modelle mit dem
kontinuierlichen Ausbau lokaler Kompetenzen in den Bereichen Design, Entwicklung
und Kundendienst verbindet. CHANGAN gründete im Jahr 2001 sein europäisches
Designzentrum in Turin, Italien, und baute in der Folge seine regionalen
Forschungs- und Entwicklungskapazitäten aus, darunter ein Forschungs- und
Entwicklungszentrum in Birmingham, Vereinigtes Königreich. Seit mehr als zwei
Jahrzehnten baut das Unternehmen seine Präsenz in Europa in den Bereichen
Design, Engineering und Kundenservice kontinuierlich aus.
Geleitet von seiner Strategie?In Europa, für Europa" baut Changan ein lokales
Ökosystem auf, das Forschung und Entwicklung, Dienstleistungen, Fachkräfte sowie
zukünftige Produktionsmöglichkeiten umfasst. Das Unternehmen baut zudem sein
Kundendienstangebot durch Ersatzteilzentren in den Niederlanden und im
Vereinigten Königreich aus, ergänzt durch technischen Support, Kundendienst und
technische Schulungen.
In Europa sind der CHANGAN DEEPAL S05 und der S07 bereits als reine
Elektrofahrzeuge (BEV) erhältlich, und nun ist auch der S05 PHEV mit
Linkslenkung hinzugekommen. Der S07 PHEV wird im Laufe dieses Jahres auf den
wichtigsten europäischen Märkten eingeführt. Der NEVO Q05 wird voraussichtlich
im ersten Quartal 2027 in Spanien und Italien auf den Markt kommen. Die Marke
CHANGAN und ihre Modellreihen DEEPAL und NEVO bilden zusammen mit AVATR das
europäische Marken- und Produktportfolio von Changan Automobile.
?Europa war schon immer der Maßstab. Wir sind hierhergekommen, um von unseren
Partnern zu lernen und gemeinsam zu wachsen", so Zhao Fei, General Manager der
Changan Group und Präsident von Changan Automobile.?Changan wird auch weiterhin
bestehen bleiben. Wie die Platanen entlang der Seine schlagen wir tiefe Wurzeln
in Europa und wachsen gemeinsam mit Ihnen. Zusammen mit unseren Partnern werden
wir die globale Automobilindustrie voranbringen und Kunden weltweit bessere
Produkte und Dienstleistungen bieten."
Die europäische Premiere des CHANGAN NEVO in Paris erweitert das
Produktportfolio von Changan Automobile in der Region weiter. Im Einklang mit
seiner Strategie?In Europa, für Europa" wird Changan sein Produktangebot weiter
ausbauen und seine lokalen Kapazitäten stärken, um den europäischen Kunden eine
größere Auswahl und zuverlässige Unterstützung zu bieten und gleichzeitig zu
einer intelligenteren und nachhaltigeren Zukunft der Mobilität beizutragen.
Kontaktinformationen:
Chongqing Changan Automobile Co., Ltd.
E-mail: global@changan.com.cn (mailto:global@changan.com.cn)
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