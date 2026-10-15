GNW-News: CHANGAN präsentiert effiziente Antriebstechnologien und intelligente Sicherheitssysteme auf dem Mondial de l'Auto 2026
^PARIS, Oct. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Changan Automobile präsentiert auf dem
Mondial de l'Auto 2026 seine Fortschritte bei Antriebstechnologien,
Batteriesicherheit und intelligenten Fahrerassistenzsystemen. Mit BlueCore Ultra
Hybrid, Golden Shield Battery und SDA Pilot stellt das Unternehmen die
Technologien vor, die seinen Ansatz für eine elektrifizierte Mobilität prägen.
Aufbauend auf seiner langjährigen Forschungs- und Entwicklungstätigkeit in
Europa und kontinuierlichen Innovationsbemühungen verfolgt Changan das Ziel,
effiziente Antriebe, intuitive Bediensysteme und umfassende Sicherheitslösungen
nahtlos in den Alltag zu integrieren. Die Technologien sind dabei auf die
tatsächlichen Bedürfnisse europäischer Autofahrer abgestimmt.
Im Mittelpunkt stehen die Bedürfnisse der Kunden. Batterieelektrische Fahrzeuge,
Plug-in-Hybride und Hybride bieten passende Lösungen für unterschiedliche
Fahrstrecken und Ladebedingungen. Sicherheitstechnologien für Batterien und
deren kontinuierliche Überwachung schaffen Vertrauen im Alltag. Zugleich
eröffnet die Forschung an Fahrassistenzsystemen neue Möglichkeiten, die
Interaktion zwischen Fahrern und ihren Fahrzeugen intuitiver und natürlicher zu
gestalten. Von Technologien, die bereits in den ausgestellten Modellen zum
Einsatz kommen, bis hin zu intelligenten Funktionen, die künftig auch in Europa
eingeführt werden könnten: Mit langfristigen Investitionen setzt Changan seine
Strategie?In Europe, For Europe" in die Praxis um. So erhalten Kunden mehr
Sicherheit bei der Wahl ihrer Mobilitätslösung und können ihre Fahrten
entspannter genießen.
Der CS55 BlueCore HEV, der erstmals außerhalb Chinas vorgestellt wird,
veranschaulicht die Hybridtechnologie von CHANGAN. Seine HEV-Architektur der
nächsten Generation vereint Verbrennungsmotor, Elektroantrieb, Hochvoltbatterie
und intelligente Steuerungselektronik zu einem hocheffizienten Gesamtsystem. Ein
adaptives Energiemanagement und eine cloudbasierte Routenplanung stimmen den
Einsatz von Kraftstoff und Strom aufeinander ab, um die Effizienz auf jeder
Strecke zu maximieren.
Im dichten Stadtverkehr mit häufigem Anhalten und Anfahren nutzt das System
vorrangig den Elektroantrieb. Das ermöglicht ein spontanes Ansprechverhalten
sowie eine ruhige und leise Fahrt. Bei höheren Geschwindigkeiten reduziert der
effiziente direkte Antrieb durch den Verbrennungsmotor die
Energieumwandlungsverluste. Bei Bedarf unterstützt der Elektromotor den Antrieb
zusätzlich. Durch dieses Zusammenspiel genießen Fahrer maximale Effizienz bei
hohem Fahrkomfort: Die Leistungsabgabe passt sich sowohl den Anforderungen des
täglichen Berufsverkehrs als auch längeren Wochenendfahrten an.
Die ausgestellten Plug-in-Hybridmodelle bieten flexible Antriebslösungen für
unterschiedlich lange Strecken. Im Stadtverkehr können Fahrer elektrisch
unterwegs sein und auf längeren Strecken von der Reichweite des Hybridantriebs
profitieren. Lade- und Tankstopps lassen sich dadurch flexibel planen - für mehr
Komfort im Alltag und bei Familienreisen.
Vertrauen in elektrifizierte Mobilität setzt eine sichere Batterietechnologie
voraus. Die Golden-Shield-Battery-Technologie von Changan ist auf eine lange
Lebensdauer, hohe Sicherheit und Effizienz sowie kurze Ladezeiten ausgelegt. Das
digitale Batteriemanagementsystem iBC überwacht die Batterie rund um die Uhr und
trägt so zu ihrer Sicherheit und Zuverlässigkeit im täglichen Betrieb bei. Für
die Fahrzeughalter bedeutet diese kontinuierliche Überwachung ein hohes Maß an
Sicherheit auf jeder Fahrt.
Die Golden-Shield-Battery-Technologie kommt im CHANGAN NEVO Q05 sowie in der
gesamten Modellpalette von CHANGAN DEEPAL zum Einsatz. Sie kombiniert
Batteriezellen von CATL mit fortlaufenden Sicherheitsprüfungen und einer
kontinuierlichen Überwachung des Batteriezustands im laufenden Betrieb. Von der
Auswahl der Batteriezellen bis zur Überwachung während des Betriebs verfolgt
Changan einen ganzheitlichen Sicherheitsansatz, der auf die Erwartungen
europäischer Kunden an die Zuverlässigkeit von Batterien abgestimmt ist und zu
einem sicheren Fahrerlebnis beitragen soll.
Seine Fortschritte im Bereich intelligenter Fahrassistenz stellte Changan
bereits am 4. September 2026 bei der offiziellen Premiere des SDA Pilot in
Chongqing vor. Das System basiert auf einer End-to-End-Architektur, die ein
Vision-Language-Action-Modell mit einem Weltmodell kombiniert. Das Training mit
mehr als 20 Millionen Videosequenzen hochwertiger menschlicher Fahrdaten
verbessert das Verständnis komplexer Verkehrssituationen und die
Entscheidungsfähigkeit des Systems. Dank der Möglichkeit zur Interaktion in
natürlicher Sprache können Fahrer ihre Absichten per Sprachbefehl mitteilen.
Dadurch wird die Kommunikation mit dem Assistenzsystem intuitiver.
Diese Funktionen werden durch eine konsequent auf Sicherheit ausgelegte
Systemarchitektur und umfangreiche Validierungstests unterstützt. Der SDA Pilot
verfügt in sieben zentralen Systembereichen über eine gemäß den Anforderungen an
Level 3 ausgelegte doppelte Redundanz: Wahrnehmung, Entscheidungsfindung,
Lenkung, Bremsen, Kommunikation, Stromversorgung und Mensch-Maschine-
Interaktion. Das Simulationstraining umfasst auch Extremsituationen wie
Reifenplatzer, Starkregen und das plötzliche Einscheren anderer Fahrzeuge. Mit
diesen Investitionen verfolgt Changan ein klares Ziel: Fahrerassistenzsysteme
intuitiver und zuverlässiger zu gestalten. Dazu verbindet das System sein
Verständnis der Verkehrssituation mit der Fähigkeit, auf die Absichten des
Fahrers einzugehen - für ein natürlicheres Fahrerlebnis.
Der SDA Pilot bietet vielversprechendes Potenzial für einen künftigen Einsatz in
Europa. Unter Berücksichtigung der jeweiligen regionalen Rechtsvorschriften und
behördlichen Genehmigungen plant Changan, die Technologie gezielt an die
europäischen Straßenverhältnisse anzupassen und zu validieren, um Kunden in
Europa mehr Komfort und Entlastung im Fahralltag zu bieten. Der SDA Pilot ist
ein Fahrerassistenzsystem; der Fahrer muss daher stets aufmerksam bleiben und
die Kontrolle über das Fahrzeug behalten.
?Mit der internationalen Expansion wächst Changan nicht einfach nur als Marke.
Wir bauen unsere Präsenz in Forschung und Entwicklung aus, entwickeln unsere
Produkte und Dienstleistungen weiter und übernehmen Verantwortung für die
Gesellschaft", sagt Zhao Fei, General Manager der Changan Group und Präsident
von Changan Automobile.
Für Changan bedeutet?In Europe, For Europe", die örtlichen Straßenverhältnisse,
Fahrgewohnheiten und Mobilitätsbedürfnisse kontinuierlich besser zu verstehen
und diese Erkenntnisse durch Forschung, Anpassung und Validierung in konkrete
Kundenerlebnisse umzusetzen. Kunden dabei zu unterstützen, sich mit größerer
Zuversicht für elektrifizierte Mobilität zu entscheiden und jede Fahrt
entspannter zu genießen, ist das gemeinsame Ziel dieser
Technologieinvestitionen.
Kontaktinformationen:
Chongqing Changan Automobile Co., Ltd.
E-Mail: global@changan.com.cn
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fd1964761b70
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9212-48dd-8276-35e47d974539
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