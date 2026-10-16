GNW-News: CHANGAN präsentiert NEVO Q05 und DEEPAL S07 PHEV auf dem Mondial de l'Auto 2026 im Vorfeld des Europa-Starts

16.10.26 23:43 Uhr

^PARIS, Oct. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auf dem Mondial de l'Auto 2026 hat

CHANGAN Automobile den CHANGAN NEVO Q05, den CHANGAN DEEPAL S07 PHEV und den

Werbung

CHANGAN DEEPAL S05 PHEV mit Rechtslenkung vorgestellt. Damit gibt das

Unternehmen einen Ausblick auf die bevorstehende Markteinführung seiner Modelle

in Europa. Die Elektro- und Plug-in-Hybridmodelle bieten zusätzliche Optionen

für den täglichen Stadtverkehr ebenso wie für Familienausflüge und längere

Reisen. Zudem feierte der CHANGAN NEVO Q06 auf der Messe seine Europapremiere.

Mit der Einführung der Marke CHANGAN NEVO in Europa schlägt CHANGAN ein neues

Werbung

Kapitel seiner Produktentwicklung auf dem europäischen Markt auf. CHANGAN NEVO

wurde speziell für moderne Familien entwickelt. Elegantes Design, hoher Komfort

für alle Insassen und intelligente Technologien sorgen für ein angenehmes und

souveränes Fahrerlebnis im Alltag. Geleitet von dem Ziel, fortschrittliche

Technologien für alle zugänglich zu machen, möchte CHANGAN NEVO moderne

Mobilität für noch mehr Familien weltweit erschwinglich und nutzbar machen.

Werbung

CHANGAN NEVO Q05: Ein vollelektrischer SUV für Familien und den urbanen Alltag

Als erstes globales Modell der Marke CHANGAN NEVO wurde der vollelektrische

CHANGAN NEVO Q05 für Kunden in Städten weltweit entwickelt und ist im B+-Segment

angesiedelt. Getreu dem Motto?Mehr bekommen, weniger bezahlen" vereint das

Modell großzügige Platzverhältnisse, intelligente Technologien und einen

leistungsfähigen Elektroantrieb mit einem attraktiven Preis-Leistungs-

Verhältnis. Mit einem Radstand von 2.735 mm, einem Kofferraumvolumen von 540

Litern und einem Panorama-Glasdach bietet der Q05 viel Platz und Komfort für die

ganze Familie.

Der CHANGAN NEVO Q05 bietet eine WLTP-Reichweite von bis zu 450 km und

unterstützt DC-Schnellladen von 30 % auf 80 % in nur 15 Minuten. Intelligente

Fahrerassistenzsysteme, ein modernes digitales Cockpit und umfassende

Sicherheitstechnologien machen den NEVO Q05 zu einem praktischen Begleiter im

Stadtverkehr und auf längeren Familienreisen. Bei umgeklappten Rücksitzen wächst

das Kofferraumvolumen auf 1.380 Liter. Insgesamt 29 Ablagefächer bieten

zusätzlichen Stauraum für alles, was Familien unterwegs benötigen. Ein

Parkassistent erleichtert das Einparken in enge Parklücken und das Längsparken

und sorgt so für mehr Komfort im Stadtverkehr.Nach seiner Europapremiere in

Paris soll der CHANGAN NEVO Q05 im ersten Quartal 2027 an die ersten Kunden

ausgeliefert werden.

CHANGAN baut sein Plug-in-Hybridangebot in Europa aus

Neben dem NEVO Q05 präsentierte CHANGAN den DEEPAL S07 PHEV sowie den DEEPAL S05

PHEV mit Rechtslenkung. Beide Modelle wurden gezielt auf die Erwartungen

europäischer Kunden und die hiesigen Fahrbedingungen abgestimmt. Sie verbinden

eine hohe Gesamtreichweite im Hybridbetrieb mit intelligenten Cockpitfunktionen

und modernen Sicherheitssystemen.

Der CHANGAN DEEPAL S07 PHEV ist ein mittelgroßer SUV mit elektrifiziertem

Antrieb, der speziell auf die Bedürfnisse europäischer Kunden zugeschnitten ist.

Mit einem Radstand von 2.900 mm bietet das Modell großzügige Platzverhältnisse.

Belüftete und beheizbare Vordersitze sowie ein Dynaudio-Soundsystem mit 20

Lautsprechern sorgen für zusätzlichen Komfort im Alltag und auf längeren

Familienreisen. Die elektrische WLTP-Reichweite von 100 km ermöglicht es, viele

Alltagsstrecken rein elektrisch zurückzulegen. Dank der 3C-Schnellladefunktion

lässt sich die Batterie in höchstens 15 Minuten von 30 auf 80 Prozent laden. So

kann das Laden bequem in den Tagesablauf integriert werden. Der S07 PHEV wird im

Laufe dieses Jahres auf den wichtigsten europäischen Märkten eingeführt.

Beide CHANGAN-DEEPAL-PHEV-Modelle erreichen eine kombinierte Reichweite von mehr

als 1.000 km. Damit verbinden sie volle Flexibilität auf Langstrecken mit rein

elektrischem Fahren im Alltag. Mit der Präsentation in Paris unterstreicht

CHANGAN seinen Anspruch, elektrifizierte Mobilitätslösungen für unterschiedliche

Lebensstile und Mobilitätsanforderungen in Europa anzubieten.

?Es gibt nicht den einen Antrieb, der allen Anforderungen gerecht wird. Kunden

sollten die Freiheit haben, selbst zu entscheiden, welche Lösung am besten zu

ihren Anforderungen passt", so Ethan Yin, stellvertretender Geschäftsführer von

Changan Europe.

Mit der Einführung von CHANGAN NEVO in Europa geht CHANGAN den nächsten Schritt,

um sich als vertrauenswürdige Mobilitätsmarke für eine neue Generation

europäischer Familien zu etablieren.

Kontaktinformationen:

Chongqing Changan Automobile Co., Ltd.

E-Mail: global@changan.com.cn

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a21ad1e1-f339-

40c4-8397-54b32c2f8101

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e8d80c8f-

87b7-4c80-9141-8a14c3c0c3e8

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/94295f09-e287-

492e-8ffd-888c698b24ce

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/34e13adb-

5768-4b9a-8fa9-0c9391ff184e

Â°