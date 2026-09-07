GNW-News: Changan stellt SDA Pilot für sichereres, komfortableres und stressfreies intelligentes Fahren vor

07.09.26 08:53 Uhr

^CHONGQING, China, Sept. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Changan Group hat den

SDA Pilot vorgestellt, ein fortschrittliches Fahrerassistenzsystem, das von den

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unternehmenseigenen Ingenieurteams entwickelt wurde. Das System soll das Fahren

sicherer, komfortabler und stressfrei machen. Mit dem SDA Pilot setzt Changan

seine kontinuierlichen Investitionen in Technologien für intelligentes Fahren

fort.

?Unser Team für intelligentes Fahren ist von einer kleinen Gruppe von

Ingenieuren auf heute mehr als 7.500 Mitarbeiter gewachsen. Möglich wurde dies

durch kumulierte Investitionen von mehr als 7,7 Milliarden Euro in Forschung und

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Entwicklung. Wir werden unsere Strategie der intelligenten Transformation

konsequent weiterverfolgen und auch künftig auf die Entwicklung unserer

Schlüsseltechnologien aus eigener Kraft setzen", sagte Zhu Huarong, Chairman der

Changan Group.

Bereits 2011 entwickelte das Unternehmen erste Prototypen für Auffahrwarnung und

Spurhalteassistent. 2018 ging das Level-2-System IACC (Integrated Adaptive

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Cruise Control) von Changan in die Serienproduktion. Ein weiterer Meilenstein

wurde am 20. Dezember 2025 erreicht: Changan erhielt in China das erste

offizielle Kennzeichen für ein Fahrzeug mit Level-3-Funktionalität für bedingt

automatisiertes Fahren.

?Changan begann bereits 2009 mit der Entwicklung von Technologien für

intelligentes Fahren - zu einer Zeit, als dieses Thema in China noch

ausschließlich im Labor erforscht wurde. Der SDA Pilot ist das Ergebnis unserer

gesamten Erfahrung und der Erkenntnisse, die wir seitdem gewonnen haben", sagte

Zhao Fei, Präsident der Changan Group.

Derzeit sind drei Stufen verfügbar: Pro, Max und Ultra. Eine noch

fortschrittlichere Stufe soll folgen. Der SDA Pilot Ultra kombiniert Highway

NCA, Urban NCA und einen intelligenten Parkassistenten für über 400 Szenarien

sowie 31 aktive Sicherheitsfunktionen. Ein Rechenchip mit 560 TOPS und ein

LiDAR-Sensor mit 256 Messlinien ermöglichen Reaktionen im Millisekundenbereich

und sorgen für ein besonders flüssiges und souveränes Fahrerlebnis.

Der Changan SDA Pilot steht für echte technologische Leistungsfähigkeit und

schafft die Voraussetzungen für ein Fahrerlebnis, das sicherer, komfortabler und

stressfrei ist.

Sicherer: Mit aktiver LiDAR-Erfassung und einer Inferenz mit einer Frequenz von

10 Hz erkennt der Changan SDA Pilot potenzielle Gefahren selbst bei schlechten

Lichtverhältnissen, Blendung, Regen oder Nebel früher als menschliche Fahrer.

Komfortabler: Das End-to-End-Großmodell des SDA Pilot wurde mit mehr als 20

Millionen Segmenten hochwertiger realer Fahrdaten trainiert. Dadurch kann das

System ein intuitives, menschenähnliches Fahrverhalten ermöglichen.

Stressfrei: Für die interaktive Navigation setzt der SDA Pilot auf ein

multimodales Großmodell, das Bild- und Sprachinformationen miteinander

verknüpft. Natürliche Sprachbefehle und ein integriertes Gedächtnis für das

Fahrverhalten ermöglichen dabei einen echten?Dialog" zwischen Nutzer und

System.

Mit dem Changan SDA Lab hat Changan eine eigene Entwicklungs- und Testplattform

geschaffen. Sie ermöglicht kontinuierliche Tests rund um die Uhr, mehr als

400.000 virtuelle Simulationsszenarien und eine tägliche simulierte Fahrleistung

von 3,3 Millionen Kilometern. Dabei werden die klimatischen Bedingungen in 224

Regionen weltweit simuliert. Vom Labor auf die Straße: Die gefährlichsten

Szenarien werden erkannt und entschärft, bevor entsprechende Gefahrensituationen

im realen Verkehr auftreten. So entsteht für jeden Nutzer ein Fahrerlebnis, das

für mehr Sicherheit und Vertrauen sorgt.

Im Rahmen der Launch-Veranstaltung wurde zudem die Vorbestellung des CHANGAN

NEVO Q06 offiziell eröffnet. Als erstes Serienmodell ist das Fahrzeug mit dem

SDA Pilot Ultra ausgestattet und unterstreicht damit die Bemühungen chinesischer

Automobilhersteller, fortschrittliche Fahrerassistenztechnologien für den

breiten Markt verfügbar zu machen.

Changan wird seinen offenen und kooperativen Entwicklungsansatz auch künftig

fortführen und strategische Partnerschaften weltweit weiter ausbauen, um

intelligente Mobilitätslösungen zu entwickeln, die höchsten Sicherheitsstandards

gerecht werden. Im Einklang mit seiner Mission,?nachhaltige Mobilität

voranzutreiben und das Leben der Menschen zu verbessern", arbeitet das

Unternehmen daran, weltweit eine intelligentere, sicherere und nachhaltigere

Zukunft der Mobilität zu gestalten.

Kontaktinformationen:

Chongqing Changan Automobile Co., Ltd.

E-Mail: global@changan.com.cn (mailto:global@changan.com.cn)

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