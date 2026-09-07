GNW-News: Changan stellt SDA Pilot für sichereres, komfortableres und stressfreies intelligentes Fahren vor
^CHONGQING, China, Sept. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Changan Group hat den
SDA Pilot vorgestellt, ein fortschrittliches Fahrerassistenzsystem, das von den
unternehmenseigenen Ingenieurteams entwickelt wurde. Das System soll das Fahren
sicherer, komfortabler und stressfrei machen. Mit dem SDA Pilot setzt Changan
seine kontinuierlichen Investitionen in Technologien für intelligentes Fahren
fort.
?Unser Team für intelligentes Fahren ist von einer kleinen Gruppe von
Ingenieuren auf heute mehr als 7.500 Mitarbeiter gewachsen. Möglich wurde dies
durch kumulierte Investitionen von mehr als 7,7 Milliarden Euro in Forschung und
Entwicklung. Wir werden unsere Strategie der intelligenten Transformation
konsequent weiterverfolgen und auch künftig auf die Entwicklung unserer
Schlüsseltechnologien aus eigener Kraft setzen", sagte Zhu Huarong, Chairman der
Changan Group.
Bereits 2011 entwickelte das Unternehmen erste Prototypen für Auffahrwarnung und
Spurhalteassistent. 2018 ging das Level-2-System IACC (Integrated Adaptive
Cruise Control) von Changan in die Serienproduktion. Ein weiterer Meilenstein
wurde am 20. Dezember 2025 erreicht: Changan erhielt in China das erste
offizielle Kennzeichen für ein Fahrzeug mit Level-3-Funktionalität für bedingt
automatisiertes Fahren.
?Changan begann bereits 2009 mit der Entwicklung von Technologien für
intelligentes Fahren - zu einer Zeit, als dieses Thema in China noch
ausschließlich im Labor erforscht wurde. Der SDA Pilot ist das Ergebnis unserer
gesamten Erfahrung und der Erkenntnisse, die wir seitdem gewonnen haben", sagte
Zhao Fei, Präsident der Changan Group.
Derzeit sind drei Stufen verfügbar: Pro, Max und Ultra. Eine noch
fortschrittlichere Stufe soll folgen. Der SDA Pilot Ultra kombiniert Highway
NCA, Urban NCA und einen intelligenten Parkassistenten für über 400 Szenarien
sowie 31 aktive Sicherheitsfunktionen. Ein Rechenchip mit 560 TOPS und ein
LiDAR-Sensor mit 256 Messlinien ermöglichen Reaktionen im Millisekundenbereich
und sorgen für ein besonders flüssiges und souveränes Fahrerlebnis.
Der Changan SDA Pilot steht für echte technologische Leistungsfähigkeit und
schafft die Voraussetzungen für ein Fahrerlebnis, das sicherer, komfortabler und
stressfrei ist.
Sicherer: Mit aktiver LiDAR-Erfassung und einer Inferenz mit einer Frequenz von
10 Hz erkennt der Changan SDA Pilot potenzielle Gefahren selbst bei schlechten
Lichtverhältnissen, Blendung, Regen oder Nebel früher als menschliche Fahrer.
Komfortabler: Das End-to-End-Großmodell des SDA Pilot wurde mit mehr als 20
Millionen Segmenten hochwertiger realer Fahrdaten trainiert. Dadurch kann das
System ein intuitives, menschenähnliches Fahrverhalten ermöglichen.
Stressfrei: Für die interaktive Navigation setzt der SDA Pilot auf ein
multimodales Großmodell, das Bild- und Sprachinformationen miteinander
verknüpft. Natürliche Sprachbefehle und ein integriertes Gedächtnis für das
Fahrverhalten ermöglichen dabei einen echten?Dialog" zwischen Nutzer und
System.
Mit dem Changan SDA Lab hat Changan eine eigene Entwicklungs- und Testplattform
geschaffen. Sie ermöglicht kontinuierliche Tests rund um die Uhr, mehr als
400.000 virtuelle Simulationsszenarien und eine tägliche simulierte Fahrleistung
von 3,3 Millionen Kilometern. Dabei werden die klimatischen Bedingungen in 224
Regionen weltweit simuliert. Vom Labor auf die Straße: Die gefährlichsten
Szenarien werden erkannt und entschärft, bevor entsprechende Gefahrensituationen
im realen Verkehr auftreten. So entsteht für jeden Nutzer ein Fahrerlebnis, das
für mehr Sicherheit und Vertrauen sorgt.
Im Rahmen der Launch-Veranstaltung wurde zudem die Vorbestellung des CHANGAN
NEVO Q06 offiziell eröffnet. Als erstes Serienmodell ist das Fahrzeug mit dem
SDA Pilot Ultra ausgestattet und unterstreicht damit die Bemühungen chinesischer
Automobilhersteller, fortschrittliche Fahrerassistenztechnologien für den
breiten Markt verfügbar zu machen.
Changan wird seinen offenen und kooperativen Entwicklungsansatz auch künftig
fortführen und strategische Partnerschaften weltweit weiter ausbauen, um
intelligente Mobilitätslösungen zu entwickeln, die höchsten Sicherheitsstandards
gerecht werden. Im Einklang mit seiner Mission,?nachhaltige Mobilität
voranzutreiben und das Leben der Menschen zu verbessern", arbeitet das
Unternehmen daran, weltweit eine intelligentere, sicherere und nachhaltigere
Zukunft der Mobilität zu gestalten.
Kontaktinformationen:
Chongqing Changan Automobile Co., Ltd.
E-Mail: global@changan.com.cn (mailto:global@changan.com.cn)
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