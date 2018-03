GNW-News: Chimata Gold Corp. steht vor der Fertigstellung eines technischen Berichts (NI 43-101) mit der Zimbabwe Lithium Company Limited für das Lithiumabra...

Chimata Gold Corp. steht vor der Fertigstellung eines technischen Berichts (NI 43-101) mit der Zimbabwe Lithium Company Limited für das Lithiumabraumlager in Kamativi, Zimbabwe

VANCOUVER (Kanada), 7. März 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Chimata Gold Corp.

(TSX.V:CAT) ("Chimata" oder das "Unternehmen") freut sich, bekanntzugeben, dass

es vor der Fertigstellung eines technischen Berichts (NI 43-101) (der

"vorläufige Bericht")mit der Zimbabwe Lithium Company (Mauritius) Limited

("ZIM") steht. Die Fertigstellung eines solchen zufriedenstellenden Berichts ist

eine Vorbedingung für den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung mit ZIM, wie

schon in der letzten Pressemitteilung des Unternehmens vom 14. Februar 2018

angekündigt wurde. Zu ZIM gehört der Definition nach seine 100%ige

Tochtergesellschaft Jimbata (Private) Limited, ein in Zimbabwe als lokale

Abwicklungsgesellschaft für das Abraumhaldenprojekt in Kamativi (das "Projekt")

tätiges Unternehmen.

Aus dem vorläufigen Bericht geht ein Explorationsziel mit einem Volumen im

Bereich von 14.800.000 bis 15.080.000 Kubikmetern und einer Tonnage im Bereich

von 23.000.000 bis 25.000.000 Tonnen Abraummaterial hervor. Die Abraumhalde in

Kamativi (Kamativi Tailings Dump, "KTD") weist Li2O im Bereich von 0,29 % bis

1,13 % auf, wovon 70 % Spodumen sind. Die potenzielle Tonnage und der

potenzielle Grad von Li2O sind rein konzeptioneller Natur, da nur unzureichende

Explorationsdaten verfügbar sind, um ein Vorkommen von Mineralstoffen gemäß

Definition in den NI 43-101 (Respecting Standards of Disclosure for Mineral

Projects; Einhalten von Offenlegungsnormen für Bergbauprojekte; "NI 43-101") zu

belegen. Das Unternehmen warnt davor, dass eine weitere Exploration nicht zu dem

Entwurf einer Mineralressourcenschätzung führen könnte.

Aus dem vorläufigen Bericht ergibt sich, dass insgesamt 28 Schürfproben aus der

KTD entnommen wurden, die Li2O im Bereich von 0,29 % bis 1,13 % aufwiesen. Frühe

Mineralogie- und Schwerflüssigkeitstrennungen sind von SGS Randfontein Südafrika

an den Schürfproben von ZIM durchgeführt worden. Diese haben ergeben, dass 70 %

der Lithiummineralisierung der getesteten Proben aus Spodumen besteht. Da die

Zinnmine in Kamativi in der Vergangenheit bereits betrieben wurde, ist dort

immer noch umfassende Infrastruktur vorhanden. Dazu gehören Strom, Wasser und

ein Straßennetzwerk, das sich alles in der Nähe der Mine und/oder vor Ort

befindet. Chimata sieht in diesem Projekt ein Reaktivierungsprojekt mit einem

schnellen und klaren Kurs in Richtung Produktion.

Wenn Sie den vollständigen Text dieser Pressemeldung lesen möchten, klicken Sie

bitte auf den untenstehenden Link:

http://chimatagoldcorp.com/wp-content/uploads/2018/03/2018.03.06-Updated-43-101-

Press-Release-for-issuance-2.pdf

IM NAMEN DES VORSTANDS

Richard Groome

Chairman, Interim President und CEO

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf SEDAR

unter www.SEDAR.com

Kontakt:

Steve Cozine

604-674-3145

info@chimatagoldcorp.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Chimata Gold Corp. via GlobeNewswire

http://chimatagoldcorp.com/