GNW-News: China Eastern Airlines führt die internationale App 2.0 mit verbesserten digitalen Reisediensten ein
^SHANGHAI, Sept. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- China Eastern Airlines (CEAir) hat
kürzlich die Version 2.0 seiner internationalen App eingeführt, die nun im App
Store und bei Google Play erhältlich ist. Durch umfassende Verbesserungen der
zugrunde liegenden Technologie, der Benutzererfahrung und des Interface-Designs
bietet sie Reisenden weltweit ein reibungsloseres und komfortableres digitales
Reiseerlebnis.
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5609/eng)
Die neue Version wurde speziell auf die praktischen Bedürfnisse internationaler
Reisender zugeschnitten und umfasst Verbesserungen in allen wichtigen Phasen des
Reiseerlebnisses - von der Flugsuche und -buchung bis hin zur Sitzplatzauswahl
und Reiseplanverwaltung.
Der Prozess der Flugsuche und -buchung wurde optimiert, sodass Reisende ihre
Flüge nun einfacher suchen, auswählen und buchen können.
Bei internationalen Langstreckenflügen bietet die erweiterte Sitzplatzauswahl
einen besseren Überblick über die Kabinenanordnung, den Sitzabstand und die
Sitzplatzverfügbarkeit, sodass Reisende fundiertere Entscheidungen treffen
können.
Ein neu gestalteter?Trip Hub" fasst anstehende und vergangene Reisen
automatisch zusammen, sodass Fahrgäste ihre Reisepläne effizienter im Blick
behalten können.
Wichtige Fluginformationen, darunter Abflug- und Ankunftszeiten,
Verspätungsmeldungen, Terminals und Flugsteige, werden für einen schnellen
Zugriff deutlicher hervorgehoben.
Die Fluggesellschaft erklärte, sie werde das Nutzererlebnis bei all ihren
Reisedienstleistungen weiter verbessern und weitere internationale sowie lokal
bevorzugte Zahlungsoptionen einführen, um die digitalen Dienstleistungen für
Reisende weltweit weiter zu optimieren.
Unternehmen: China Eastern Airlines
Website: http://www.ceair.com/
Kontakt: Caowei
E-Mail: ceapr@ceair.com
Stadt: Shanghai
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