GNW-News: China Eastern Airlines unterstützt WorldSkills Shanghai 2026 mit umfassenden Serviceleistungen

17.10.26 12:39 Uhr

^China Eastern Airlines (CEAir)

SHANGHAI, Oct. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

China Eastern Airlines (CEAir) bot den Teilnehmenden und Gästen umfassende

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Serviceleistungen und präsentierte als nationaler strategischer Partner und

designierte Fluggesellschaft beim 48. WorldSkills-Wettbewerb (WorldSkills

Shanghai 2026) luftfahrtspezifische Fachkompetenzen und Technologien.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5725/eng)

Die Veranstaltung, die kürzlich in Shanghai zu Ende ging, brachte mehr als

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1.300 Teilnehmende aus 68 Ländern und Regionen zusammen, die in

64 Wettbewerbsdisziplinen gegeneinander antraten.

Am Internationalen Flughafen Shanghai-Pudong und am Internationalen Flughafen

Shanghai-Hongqiao boten Mitarbeitende von CEAir Auskünfte, Check-in,

Orientierungshilfe und Unterstützung bei Grenzformalitäten.

Während der Veranstaltung waren 69 Mitglieder des CEAir-Kabinenpersonals bei der

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Eröffnungsfeier als Einweiser im Einsatz. Zudem übernahmen 20 Freiwillige aus

dem?Lingyan"-Team von CEAir bei der Eröffnungs- und Abschlussfeier die

Protokollbetreuung.

Weitere 15 Mitglieder des Kabinenpersonals standen für die Wettbewerbsdisziplin

Friseurhandwerk als Models zur Verfügung. Fünf Fachkräfte für Flugzeugwartung

leisteten technische Unterstützung für die Wettbewerbsdisziplin Flugzeugwartung.

Auf der WorldSkills Shanghai 2026 Expo richtete CEAir einen 300 Quadratmeter

großen Messestand ein, auf dem zahlreiche technologische Innovationen

präsentiert wurden, darunter IPT-Flugsimulatoren, VR-Trainingsgeräte für die

Flugzeugwartung, KI-gestützte Technologie für die Frachtsicherheit und ein

intelligenter Roboter zur Zubereitung gesunder Mahlzeiten.

Live-Vorführungen, Präsentationen und interaktive Angebote gaben den

Besucherinnen und Besuchern am Stand einen unmittelbaren Einblick in die

Fachkompetenzen, die für den Luftfahrtbetrieb erforderlich sind, sowie in deren

praktische Anwendung.

Während der Veranstaltung bot CEAir auf fast 1.400 Flügen kostenloses Bord-WLAN

an, sodass die Passagiere den Wettbewerb an Bord verfolgen konnten.

Das Themenflugzeug?Skills for Success" der Fluggesellschaft zur WorldSkills

Shanghai 2026 hat seit seiner Einführung im Mai fast 300 Flüge absolviert und

mehr als 60.000 Passagiere befördert. Das Themenflugzeug kommt auf 22

internationalen Verbindungen in 16 Ländern und Regionen zum Einsatz.

Ansprechpartnerin: Frau Wang, Tel.: 86-10-63074558.Â°