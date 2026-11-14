GNW-News: China Eastern Airlines unterzeichnet 23 Beschaffungsverträge und präsentiert auf der 9. CIIE seine neuesten Innovationen
^SHANGHAI, Nov. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --
China Eastern Airlines (CEAir) unterzeichnete 23 Verträge mit internationalen
Lieferanten und präsentierte neue Luftfahrttechnologien und -ausrüstung auf der
neunten China International Import Expo (CIIE), die vom 5. bis 10. November in
Shanghai stattfand.
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über den folgenden Link abrufbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5823/eng)
CEAir nahm im neunten Jahr in Folge an der Veranstaltung teil und fungiert
weiterhin als Senior-Partner, ausgewiesene Fluggesellschaft, Dienstleister und
Einkäufer.
Im Rahmen der diesjährigen Messe unterzeichnete CEAir Beschaffungsverträge im
Wert von 540 Millionen US-Dollar mit 15 Lieferanten aus acht Ländern und
Regionen. Die Verträge betreffen unter anderem Flugzeugtriebwerke,
Luftfahrtmaterialien, Düsentreibstoff und Bordverpflegung.
Die Fluggesellschaft unterzeichnete einen Vertrag über die Beschaffung von
Ersatztriebwerken mit CFM International und erteilte Aufträge für
Luftfahrtmaterialien an Collins Aerospace und Honeywell, um den sicheren,
umweltfreundlichen und effizienten Betrieb ihrer Flotte zu gewährleisten.
Die von CFM International zu liefernden LEAP-Triebwerke verfügen über 3D-gewebte
Verbundwerkstoff-Fanblätter, additiv gefertigte Kraftstoffdüsen und
Magerverbrennungskammern der zweiten Generation. Sie können dazu beitragen, die
CO?-Emissionen und den Kraftstoffverbrauch um 15 bis 20 Prozent zu senken und
gleichzeitig die Lärmbelastung im Vergleich zur Vorgängergeneration um 75
Prozent zu verringern.
CEAir unterzeichnete zudem Verträge mit Panasonic Avionics und Boeing, um die
Modernisierung der Kabinen seiner Boeing 777-300ER-Flugzeuge voranzutreiben.
Die Beschaffung von Lebensmitteln ist ein weiterer Schwerpunkt der kürzlich
unterzeichneten Verträge von CEAir, wobei die Einkäufe von Bordmahlzeiten bis
hin zu frischen Erzeugnissen aus dem Ausland reichen.
Die Fluggesellschaft unterzeichnete einen Vertrag mit dem in Singapur ansässigen
Unternehmen SATS, das voraussichtlich weiterhin die Bordverpflegung für die
internationalen Auslandsflüge von CEAir bereitstellen wird, die von Singapur,
Delhi, Malé und Manila aus starten.
CEAir präsentierte auf der Messe zudem seine Innovationen im Bereich der
Bodenausrüstung und der Luftfahrtinfrastruktur.
Insbesondere feierte ein autonomer, intelligenter Gepäcktraktor sein Debüt. Das
vollelektrische Fahrzeug ist mit einer intelligenten Dispositionsplattform
verbunden, die automatisch Aufträge zuweist und die Routen entsprechend den
Flugplänen und Änderungen bei der Flugzeugabstellung anpasst.
Ebenfalls ausgestellt waren der modulare Hangar und das Frachtlager der
Fluggesellschaft auf Aluminiumbasis, die den Einsatz modularer Bauweise im
Luftfahrtsektor veranschaulichten. Die Bauteile werden in Fabriken vorgefertigt
und vor Ort mit Schrauben montiert, wodurch Schweißarbeiten entfallen.
Bei ordnungsgemäßer Wartung und unter Berücksichtigung der technischen
Anforderungen können die Konstruktionen mehrfach abgebaut und wieder aufgebaut
werden. Diese Bauweise, die ursprünglich für Flugzeugwartungsanlagen zum Einsatz
kam, verkürzt die Bauzeit erheblich und wird mittlerweile auch in der
Luftfahrtlogistik angewendet.
Unternehmen: China Eastern Airlines
Website: http://www.ceair.com/
Kontakt: Caowei
E-Mail: ceapr@ceair.com
Stadt: Shanghai
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