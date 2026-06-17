GNW-News: China Porcelain . Global Journey: Internationale Wanderausstellung zeitgenössischer chinesischer Keramikkunst feierlich eröffnet
^JINGDEZHEN, China, June 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vom 12. Juni bis zum 30.
August 2026 wird die internationale Wanderausstellung?China Porcelain? Global
Journey: Chinese Contemporary Ceramic Art International Touring Exhibition"
(nachfolgend?Wanderausstellung") nacheinander im Türkan Saylan Kulturzentrum in
Istanbul (Türkei), im Chinesischen Kulturzentrum Luxemburg sowie in der Galerie
Orientalin Paris präsentiert. Anschließend wird die Ausstellung auch in Peking
und Shenzhen zu sehen sein - ein grandioses kulturelles Fest der Keramik, das
eine Brücke zwischen China und der Welt schlägt.
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über den folgenden Link abrufbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5376/eng)
Die Ausstellung wird gemeinsam von Institutionen wie der Jingdezhen Ceramic
University und der China Arts and Entertainment Group (CAEG) organisiert.
Hierfür wurden die reichen Schätze der sieben bedeutendsten Keramikregionen
Chinas zusammengetragen: Jingdezhen, Yixing, Luoyang, Longquan, Yaozhou, Liling
und Dehua. Präsentiert werden 92 außergewöhnliche Stücke zeitgenössischer
chinesischer Keramik, die das kreative Ökosystem der modernen chinesischen
Keramikkunst systematisch abbilden. Begleitend zur Ausstellungstour finden in
Ländern wie der Türkei und Frankreich Begleitveranstaltungen wie Roundtable-
Foren statt. Darüber hinaus initiiert das?Tang Ying Ceramic Workshop Overseas
Ceramic Culture Center" der Jingdezhen Ceramic University in der Türkei,
Luxemburg und Frankreich ein vielfältiges Programm aus kulturellem Austausch,
Kunstausstellungen und internationalen Studienreisen.
Die Exponate umfassen verschiedene keramische Ausdrucksformen: von klassischem
Blau-Weiß- und Famille-Rose-Porzellan über Seladon und Zisha-Keramik (violetter
Ton) bis hin zu Weißporzellan. Gemeinsam veranschaulichen sie eindrucksvoll das
reiche kulturelle Erbe und den hohen künstlerischen Wert der chinesischen
Keramikkunst. Die Werke verkörpern die östliche Philosophie der?Harmonie
zwischen Mensch und Natur" und spiegeln zugleich den universellen Wunsch der
Menschen nach einem besseren Leben wider. Aus der Erde entstanden und im Feuer
des Brennofens vollendet, überwinden sie Epochen und Ländergrenzen, um als
Kulturschätze die ganze Welt zu bereichern.
Mit Porzellan als Medium und Kunst als völkerverbindender Brücke eröffnet diese
Initiative neue Wege für den internationalen Kulturaustausch. Sie trägt dazu
bei, der Welt die faszinierende Porzellankultur Chinas näherzubringen. So können
Kulturen im Dialog erstrahlen und durch gegenseitiges Lernen gemeinsam wachsen.
Quelle: Jingdezhen Ceramic University
Kontaktperson: Frau Wang, Tel.: 86-10-63074558Â°