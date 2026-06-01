GNW-News: China und Norwegen vertiefen die Zusammenarbeit im Dienstleistungshandel: Präsentationsveranstaltung für Norwegen als Ehrengastland der CIFTIS 2026...
^PEKING, June 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 16. Juni 2026 fand in Peking die
Präsentationsveranstaltung für Norwegen als Ehrengastland der China
International Fair for Trade in Services 2026 (CIFTIS 2026) statt. Im Rahmen der
Vorbereitungen für die Teilnahme Norwegens als Ehrengastland an der CIFTIS 2026
organisierte das Event Besichtigungen des CIFTIS-Veranstaltungsgeländes, einen
Besuch im Lize-Geschäftsviertel sowie themenbezogene Werbe- und
Austauschaktivitäten. Ziel war es, die Kommunikation und Abstimmung zwischen
China und Norwegen im Bereich des Dienstleistungshandels weiter zu vertiefen und
die Umsetzung weiterer pragmatischer Kooperationsergebnisse zu fördern.
Am Morgen des Events besuchte eine Delegation der Königlich Norwegischen
Botschaft in China den Shougang-Park in Peking, den ständigen Veranstaltungsort
der CIFTIS, um sich aus erster Hand ein Bild von der räumlichen Gestaltung des
Parks, den Bedingungen vor Ort und den Ausstellungsdienstleistungen zu machen
und so erste Vorbereitungen für die Teilnahme Norwegens als Ehrengastland an der
CIFTIS 2026 zu treffen. Am Nachmittag fand im Lize-Geschäftsviertel im Bezirk
Fengtai in Peking die Präsentationsveranstaltung für das Ehrengastland statt.
Das Event, das gemeinsam von der Königlich Norwegischen Botschaft, Innovation
Norway, dem Beijing International Service Trade Affairs Center und der
Volksregierung des Bezirks Fengtai in Peking ausgerichtet und von der Capital
Exhibition (Group) Co., Ltd. organisiert wurde, fand in einem hybriden Format
statt, das Online- und Offline-Aktivitäten miteinander verband.
Henning Kristoffersen, Handelsattaché an der Königlich Norwegischen Botschaft in
China, Gao Yunchao, ein Vertreter des Beijing International Service Trade
Affairs Center, sowie Gao Chongyao, stellvertretender Bürgermeister des Bezirks
Fengtai, hielten im Namen der Veranstalter Ansprachen. Vertreter von
Wirtschaftsverbänden, Industrieunternehmen und einschlägigen Institutionen aus
China und Norwegen versammelten sich am Veranstaltungsort, um neue Möglichkeiten
für die bilaterale Zusammenarbeit im Dienstleistungshandel zu erörtern.
In seiner Rede wies Gao Yunchao darauf hin, dass die CIFTIS 2026 vom 9. bis 13.
September im Shougang-Park in Peking stattfinden wird. Unter dem Leitgedanken
?Globale Dienstleistungen, gemeinsamer Wohlstand" umfasst die Messe
Ausstellungsbereiche, Verhandlungs- und Werbe-Sessions, die Bekanntgabe von
Ergebnissen sowie Begleit-Events, darunter den Global Trade in Services Summit
und eine Reihe von Foren. Gleichzeitig wird auf der diesjährigen Messe erstmals
ein eigener Roadshow-Bereich zur Förderung von Dienstleistungen für die
Expansion ins Ausland eingerichtet, der durch gezielte Organisation von
Fachbesuchern und die Vermittlung von Geschäftskontakten eine effizientere
Kooperationsplattform für chinesische und ausländische Unternehmen bieten soll.
Er richtete eine herzliche Einladung an norwegische Unternehmen und
Institutionen sowie an alle, die am Austausch und der Zusammenarbeit zwischen
China und Norwegen beteiligt sind, sich aktiv zu beteiligen und diese Plattform
auf nationaler Ebene zu nutzen, um Technologien und Marken zu präsentieren, sich
an den Marktbedürfnissen Chinas zu orientieren, Partner zu finden und die
Umsetzung weiterer Projekte voranzutreiben sowie greifbare Ergebnisse zu
erzielen.
Henning Kristoffersen erklärte, dass Norwegen auf der CIFTIS 2026 als
Ehrengastland vertreten sein wird und einen nationalen Pavillon errichten wird,
dessen Schwerpunkt auf seinen Schlüsselbranchen wie grüner Energie, digitaler
Technologie, gesundem Lebensstil und hochwertiger Ernährung liegt. Er äußerte
die Hoffnung, dass die CIFTIS-Plattform mehr norwegische Unternehmen nach Peking
und auf den chinesischen Markt locken und so den geschäftlichen Austausch,
wirtschaftliche Aktivitäten sowie konkrete Kooperationsergebnisse fördern werde.
Der stellvertretende Bürgermeister Gao Chongyao stellte die solide industrielle
Basis des Bezirks, seine starken Vorteile hinsichtlich der Öffnung nach außen
sowie das hochwertige internationale Geschäftsumfeld vor und lud norwegische
Unternehmen aus verschiedenen Branchen herzlich dazu ein, sich in Fengtai
niederzulassen, die Zusammenarbeit zu vertiefen und an den neuen regionalen
Entwicklungsmöglichkeiten teilzuhaben. Frau Zhao Qian, stellvertretende
Direktorin des Verwaltungskomitees des Finanzgeschäftsviertels Lize in Peking,
hielt eine Präsentation zur Standortwerbung, in der sie das Umfeld des Viertels,
dessen industrielle Stärken, die unterstützenden politischen Maßnahmen sowie die
Dienstleistungen für ausländische Unternehmen ausführlich erläuterte und
umfassende Unterstützung für die Gründung und den Betrieb von Unternehmen mit
ausländischer Beteiligung anbot.
Im Rahmen der thematischen Präsentationsveranstaltung hielten Vertreter
chinesischer und norwegischer Regierungs- und Unternehmensinstitutionen,
darunter das China International Center for Economic and Technical Exchanges
(CICETE) des Handelsministeriums, die Capital Exhibition (Group) Co., Ltd., Pure
Salmon Technology und Ernst & Young (EY), nacheinander Reden. Sie tauschten sich
über konkrete Erfolge, Markterfahrungen und Kooperationsvisionen im Zusammenhang
mit der?Digital Green Economy Initiative", Sonderausstellungen auf der CIFTIS
sowie die bilaterale Zusammenarbeit in Bereichen wie nachhaltige Entwicklung,
Biowissenschaften, hochwertige Ernährung und kultureller Austausch aus. Ihre
Präsentationen verdeutlichten die Innovationskraft norwegischer Unternehmen in
den entsprechenden Dienstleistungsbranchen sowie deren aktive Bereitschaft, über
die CIFTIS-Plattform weiter in den chinesischen Markt vorzudringen.
Der Lize-Geschäftsbezirk, in dem das Event stattfand, verfügt über eine solide
industrielle Basis und eine lebendige, offene Atmosphäre, was ihn zu einer
hervorragenden Plattform für die Anbahnung von Geschäftsbeziehungen und die
Zusammenarbeit zwischen China und Norwegen macht. Die Teilnehmer tauschten sich
über das industrielle Umfeld des Bezirks, die Entwicklungsmöglichkeiten sowie
das Potenzial für eine Zusammenarbeit zwischen chinesischen und norwegischen
Unternehmen aus.
Alle teilnehmenden Vertreter kamen überein, diesen Promotionstag als Gelegenheit
zu nutzen, um die politische Vernetzung, die industrielle Abstimmung und die
Ressourcenkoordination zwischen China und Norwegen kontinuierlich zu stärken,
die nationale, internationale und umfassende Plattform der CIFTIS voll
auszuschöpfen, gemeinsam neue Wege in der Zusammenarbeit im
Dienstleistungshandel zwischen China und Norwegen zu erschließen und die
bilaterale Wirtschafts- und Handelszusammenarbeit auf eine höhere Ebene zu
heben.
Quelle: CIFTIS 2026
Ansprechpartnerin: Frau Zhu, Tel.: 86-10-63074558.Â°