GNW-News: China und Norwegen vertiefen die Zusammenarbeit im Dienstleistungshandel: Präsentationsveranstaltung für Norwegen als Ehrengastland der CIFTIS 2026...

^PEKING, June 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 16. Juni 2026 fand in Peking die

Präsentationsveranstaltung für Norwegen als Ehrengastland der China

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International Fair for Trade in Services 2026 (CIFTIS 2026) statt. Im Rahmen der

Vorbereitungen für die Teilnahme Norwegens als Ehrengastland an der CIFTIS 2026

organisierte das Event Besichtigungen des CIFTIS-Veranstaltungsgeländes, einen

Besuch im Lize-Geschäftsviertel sowie themenbezogene Werbe- und

Austauschaktivitäten. Ziel war es, die Kommunikation und Abstimmung zwischen

China und Norwegen im Bereich des Dienstleistungshandels weiter zu vertiefen und

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die Umsetzung weiterer pragmatischer Kooperationsergebnisse zu fördern.

Am Morgen des Events besuchte eine Delegation der Königlich Norwegischen

Botschaft in China den Shougang-Park in Peking, den ständigen Veranstaltungsort

der CIFTIS, um sich aus erster Hand ein Bild von der räumlichen Gestaltung des

Parks, den Bedingungen vor Ort und den Ausstellungsdienstleistungen zu machen

und so erste Vorbereitungen für die Teilnahme Norwegens als Ehrengastland an der

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CIFTIS 2026 zu treffen. Am Nachmittag fand im Lize-Geschäftsviertel im Bezirk

Fengtai in Peking die Präsentationsveranstaltung für das Ehrengastland statt.

Das Event, das gemeinsam von der Königlich Norwegischen Botschaft, Innovation

Norway, dem Beijing International Service Trade Affairs Center und der

Volksregierung des Bezirks Fengtai in Peking ausgerichtet und von der Capital

Exhibition (Group) Co., Ltd. organisiert wurde, fand in einem hybriden Format

statt, das Online- und Offline-Aktivitäten miteinander verband.

Henning Kristoffersen, Handelsattaché an der Königlich Norwegischen Botschaft in

China, Gao Yunchao, ein Vertreter des Beijing International Service Trade

Affairs Center, sowie Gao Chongyao, stellvertretender Bürgermeister des Bezirks

Fengtai, hielten im Namen der Veranstalter Ansprachen. Vertreter von

Wirtschaftsverbänden, Industrieunternehmen und einschlägigen Institutionen aus

China und Norwegen versammelten sich am Veranstaltungsort, um neue Möglichkeiten

für die bilaterale Zusammenarbeit im Dienstleistungshandel zu erörtern.

In seiner Rede wies Gao Yunchao darauf hin, dass die CIFTIS 2026 vom 9. bis 13.

September im Shougang-Park in Peking stattfinden wird. Unter dem Leitgedanken

?Globale Dienstleistungen, gemeinsamer Wohlstand" umfasst die Messe

Ausstellungsbereiche, Verhandlungs- und Werbe-Sessions, die Bekanntgabe von

Ergebnissen sowie Begleit-Events, darunter den Global Trade in Services Summit

und eine Reihe von Foren. Gleichzeitig wird auf der diesjährigen Messe erstmals

ein eigener Roadshow-Bereich zur Förderung von Dienstleistungen für die

Expansion ins Ausland eingerichtet, der durch gezielte Organisation von

Fachbesuchern und die Vermittlung von Geschäftskontakten eine effizientere

Kooperationsplattform für chinesische und ausländische Unternehmen bieten soll.

Er richtete eine herzliche Einladung an norwegische Unternehmen und

Institutionen sowie an alle, die am Austausch und der Zusammenarbeit zwischen

China und Norwegen beteiligt sind, sich aktiv zu beteiligen und diese Plattform

auf nationaler Ebene zu nutzen, um Technologien und Marken zu präsentieren, sich

an den Marktbedürfnissen Chinas zu orientieren, Partner zu finden und die

Umsetzung weiterer Projekte voranzutreiben sowie greifbare Ergebnisse zu

erzielen.

Henning Kristoffersen erklärte, dass Norwegen auf der CIFTIS 2026 als

Ehrengastland vertreten sein wird und einen nationalen Pavillon errichten wird,

dessen Schwerpunkt auf seinen Schlüsselbranchen wie grüner Energie, digitaler

Technologie, gesundem Lebensstil und hochwertiger Ernährung liegt. Er äußerte

die Hoffnung, dass die CIFTIS-Plattform mehr norwegische Unternehmen nach Peking

und auf den chinesischen Markt locken und so den geschäftlichen Austausch,

wirtschaftliche Aktivitäten sowie konkrete Kooperationsergebnisse fördern werde.

Der stellvertretende Bürgermeister Gao Chongyao stellte die solide industrielle

Basis des Bezirks, seine starken Vorteile hinsichtlich der Öffnung nach außen

sowie das hochwertige internationale Geschäftsumfeld vor und lud norwegische

Unternehmen aus verschiedenen Branchen herzlich dazu ein, sich in Fengtai

niederzulassen, die Zusammenarbeit zu vertiefen und an den neuen regionalen

Entwicklungsmöglichkeiten teilzuhaben. Frau Zhao Qian, stellvertretende

Direktorin des Verwaltungskomitees des Finanzgeschäftsviertels Lize in Peking,

hielt eine Präsentation zur Standortwerbung, in der sie das Umfeld des Viertels,

dessen industrielle Stärken, die unterstützenden politischen Maßnahmen sowie die

Dienstleistungen für ausländische Unternehmen ausführlich erläuterte und

umfassende Unterstützung für die Gründung und den Betrieb von Unternehmen mit

ausländischer Beteiligung anbot.

Im Rahmen der thematischen Präsentationsveranstaltung hielten Vertreter

chinesischer und norwegischer Regierungs- und Unternehmensinstitutionen,

darunter das China International Center for Economic and Technical Exchanges

(CICETE) des Handelsministeriums, die Capital Exhibition (Group) Co., Ltd., Pure

Salmon Technology und Ernst & Young (EY), nacheinander Reden. Sie tauschten sich

über konkrete Erfolge, Markterfahrungen und Kooperationsvisionen im Zusammenhang

mit der?Digital Green Economy Initiative", Sonderausstellungen auf der CIFTIS

sowie die bilaterale Zusammenarbeit in Bereichen wie nachhaltige Entwicklung,

Biowissenschaften, hochwertige Ernährung und kultureller Austausch aus. Ihre

Präsentationen verdeutlichten die Innovationskraft norwegischer Unternehmen in

den entsprechenden Dienstleistungsbranchen sowie deren aktive Bereitschaft, über

die CIFTIS-Plattform weiter in den chinesischen Markt vorzudringen.

Der Lize-Geschäftsbezirk, in dem das Event stattfand, verfügt über eine solide

industrielle Basis und eine lebendige, offene Atmosphäre, was ihn zu einer

hervorragenden Plattform für die Anbahnung von Geschäftsbeziehungen und die

Zusammenarbeit zwischen China und Norwegen macht. Die Teilnehmer tauschten sich

über das industrielle Umfeld des Bezirks, die Entwicklungsmöglichkeiten sowie

das Potenzial für eine Zusammenarbeit zwischen chinesischen und norwegischen

Unternehmen aus.

Alle teilnehmenden Vertreter kamen überein, diesen Promotionstag als Gelegenheit

zu nutzen, um die politische Vernetzung, die industrielle Abstimmung und die

Ressourcenkoordination zwischen China und Norwegen kontinuierlich zu stärken,

die nationale, internationale und umfassende Plattform der CIFTIS voll

auszuschöpfen, gemeinsam neue Wege in der Zusammenarbeit im

Dienstleistungshandel zwischen China und Norwegen zu erschließen und die

bilaterale Wirtschafts- und Handelszusammenarbeit auf eine höhere Ebene zu

heben.

Quelle: CIFTIS 2026

Ansprechpartnerin: Frau Zhu, Tel.: 86-10-63074558.Â°