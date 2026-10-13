GNW-News: Chinas Metropolenpolitik in der Praxis: Rund 200 Ehrengäste besuchen Pekings 12345-Hotline

13.10.26 20:41 Uhr

^PEKING, Oct. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Stadtbezirk Haidian nutzt große

Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs), um die Bearbeitung einzelner

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Beschwerden durch eine ursachenorientierte, trendbasierte Governance abzulösen.

Digitale Initiativen, die gezielt auf die Bedürfnisse der Bevölkerung

ausgerichtet sind, zeigen bereits konkrete Wirkung: Jugendliche sind körperlich

fitter, und die Verkehrsbelastung während des abendlichen Berufsverkehrs ist

zurückgegangen.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über den folgenden Link abrufbar.

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(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5705/eng)

Modernisiertes Besuchskonzept: Digitale und intelligente Anwendungen hautnah

erleben

?Ein Blick hinter die Kulissen der Hotline - und ein Einblick in Chinas moderne

Stadtverwaltung." Das Besuchsprogramm wurde aufbauend auf der Veranstaltung von

2024 inhaltlich und konzeptionell weiterentwickelt. Es verknüpft die Praxis der

Reform zur schnellen Bearbeitung von Bürgerbeschwerden (Swift Response to Public

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Complaints, SRPC) eng mit den Schwerpunkten des Forums und schafft ein

international ausgerichtetes Format, das die Vermittlung von Konzepten, die

Präsentation digitaler und intelligenter Anwendungen sowie den Austausch über

konkrete Ergebnisse miteinander verbindet.

Im Rahmen des Forums 2026 wurden bei der Veranstaltung?Besuch der 12345-

Hotline" die neuesten Entwicklungen der vier intelligenten Systeme -

intelligenter Arbeitsplatz, intelligenter Kundenservice, intelligente Agenten-

Unterstützung und intelligenter Hub - in anschauliche, interaktive und

unmittelbar erlebbare Anwendungsszenarien überführt. Im Mittelpunkt stand das

Innovationslabor für digitale und intelligente Technologien der 12345-Hotline.

Statt lediglich Erläuterungen anzuhören, konnten die Gäste reale

Arbeitssituationen kennenlernen, Funktionsmodule selbst bedienen und so

unmittelbar nachvollziehen, wie die bürgerorientierte Philosophie der

Stadtverwaltung umgesetzt wird. Auf diese Weise erhielten sie einen umfassenden

Einblick in das?Pekinger Modell", das digitale und intelligente Technologien

für die Verwaltung einer Megastadt nutzbar macht.

Beim Rundgang durch die Leitstelle der Hotline konnten die Gäste erleben, wie

digitale und intelligente Technologien sämtliche Phasen der öffentlichen

Dienstleistungen unterstützen.

Im Bereich des intelligenten Arbeitsplatzes wurde ein präzises Anruf-

Prognosesystem vorgestellt. Es nutzt umfangreiche Daten aus unterschiedlichen

Quellen, darunter Wetter- und Verkehrsdaten, um den Personaleinsatz

wissenschaftlich fundiert zu planen und die verfügbaren Kapazitäten effizient zu

koordinieren. Eine Echtzeitübersicht zur Einsatz- und Dienstplanung

veranschaulichte den Gästen unmittelbar, wie die effiziente Bearbeitung von

Bürgeranliegen organisatorisch unterstützt wird.

Im Präsentationsbereich für intelligenten Kundenservice wurden verschiedene

Angebote vorgestellt. Dazu gehörten fremdsprachige Servicekanäle in zehn

Sprachen, spezielle Anlaufstellen für Unternehmen, die durchschnittlich mehr als

2.500 Anliegen pro Tag bearbeiten, sowie barrierefreie Videodienste mit

Gebärdensprachunterstützung. Viele Gäste probierten vor Ort selbst die Funktion

zur Übermittlung von Anliegen in der App Jingtong aus. Dabei konnten sie

unmittelbar erleben, wie die KI Anliegen intelligent erfasst und automatisch

entsprechende Bearbeitungsaufträge erstellt.

Die KI-gestützte Fallbearbeitung, die intelligente Qualitätsprüfung und die

Überprüfungsfunktionen des intelligenten Assistenzsystems demonstrierten den

Besuchern, wie der gesamte Prozess von der Annahme bis zur Bewertung

standardisiert und präzise unterstützt wird.

Als?digitales Gehirn" der Stadtverwaltung veranschaulichte der intelligente

Hub, wie umfangreiche, bislang verstreute Daten zum Bürgerwohl in präzise

Analysen für die Verwaltung überführt werden. Damit treibt Peking den Wandel von

einer reaktiven Bearbeitung eingehender Beschwerden hin zu vorausschauender

Problemerkennung, der systematischen Beseitigung von Ursachen und einer

gezielten, datenbasierten Politikgestaltung voran.

200 Millionen Anliegen: Wie die Hotline Bürgernähe und Menschlichkeit vermittelt

Am Stand der 12345-Hotline ist zudem eine Ausstellung zur SRPC-Reform in Peking

zu sehen, die zahlreiche Besucher angezogen hat. Die Entwicklung der Reform über

mehr als sieben Jahre wird dort anschaulich dokumentiert.

Bis heute hat die 12345-Hotline rund 200 Millionen Anliegen von Bürgern und

Unternehmen bearbeitet. Sowohl die Lösungsquote als auch die Zufriedenheitsquote

liegen kontinuierlich bei über 97 Prozent.

Hinter diesen Zahlen steht die tägliche Arbeit von mehr als 1.700 Beschäftigten

im direkten Bürgerkontakt, die sich engagiert für ihre Aufgaben einsetzen.

Zugleich verdeutlichen sie den?Pekinger Weg" einer modernen Metropolenpolitik,

der von den Bedürfnissen der Bürger bestimmt wird. Anhand konkreter Zahlen und

anschaulicher Fallbeispiele konnten die Gäste unmittelbar nachvollziehen, wie

die SRPC-Reform Bürgernähe mit effizienter Verwaltung verbindet.

Dialog ermöglichen: Pekings Erfahrungen mit der Verwaltung von Megastädten

teilen

Der Besuch bot nicht nur Gelegenheit, die Verwaltungsarbeit vor Ort

kennenzulernen, sondern auch, den internationalen Dialog über die Verwaltung

großer Städte zu vertiefen. Durch die eigenen Eindrücke vor Ort gewannen die

Gäste ein tiefes Verständnis dafür, wie Peking im Rahmen der chinesischen

Modernisierung Digitaltechnik einsetzt, um eine bürgernahe Stadtverwaltung zu

realisieren. Zugleich lieferte die Veranstaltung Anwendungsbeispiele, die auch

für die Verwaltung von Megastädten weltweit von Interesse sein können.

Der Besuch der Hotline eröffnet internationalen Gästen einen unmittelbaren

Einblick in Pekings Stadtverwaltung. Der Event vermittelt ein tieferes

Verständnis dafür, wie die Stadt ihre komplexen Verwaltungsaufgaben bewältigt,

und macht die Bürgernähe öffentlicher Dienstleistungen konkret erfahrbar.

Zugleich fördert er den Austausch von Erfahrungen, die sich dokumentieren, auf

andere Städte übertragen und international weitervermitteln lassen, und stärkt

so die internationale Reichweite von Pekings Modell der Verwaltung von

Megastädten.

Das Pekinger Forum 2026 zur schnellen Bearbeitung von Bürgerbeschwerden findet

alle zwei Jahre statt. Die Ausgabe 2026 ist die vierte Veranstaltung dieser

Reihe. Die Veranstaltung?Besuch der 12345-Hotline" für hochrangige Gäste ist

eine Begleitveranstaltung des Forums und dient als dauerhaftes Schaufenster, um

der Welt kontinuierlich Chinas Praxis der Stadtverwaltung zu präsentieren und

den internationalen Austausch und Dialog zu fördern.

Das diesjährige Forum findet am 12. und 13. Oktober in Peking statt. Es steht

unter dem übergeordneten Leitmotiv?Bürgerorientierte Stadt, bessere Zukunft"

und dem Jahresthema 2026?Das Zeitalter digitaler Intelligenz und die

bürgerorientierte Stadt".

Im Rahmen des Forums werden zudem verschiedene Ergebnisse veröffentlicht. Dazu

zählen wissenschaftliche und theoretische Arbeiten zur SRPC-Reform,

Bewertungsberichte zu städtischen Hotlinediensten und deren Wirksamkeit auf

globaler und nationaler Ebene sowie ausgewählte Fallbeispiele aus der

Stadtverwaltung weltweit.

Ansprechpartnerin: Frau Zhu, Tel.: 86-10-63074558Â°