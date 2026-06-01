GNW-News: Chinas nationaler KI-Wettbewerb für medizinische Bilderkennung lädt die ASEAN-Staaten zur Innovation ein
^NANNING, China, June 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nach Angaben des National
Medical Insurance Imaging AI Recognition Competition Organizing Committee
(Organisationskomitee des nationalen Wettbewerbs für KI-gestützte medizinische
Bildgebung im Bereich der Krankenversicherung) fand im Anschluss an ein
erfolgreiches Seminar im Mai in Malaysia am 10. Juni eine Veranstaltung des
Wettbewerbs in Vietnam statt. Im Rahmen der Veranstaltung wurden intensive
Gespräche mit vietnamesischen Regierungsbehörden - darunter den Ministerien für
Gesundheit, soziale Sicherheit sowie Wissenschaft und Technologie - sowie mit
lokalen medizinischen Einrichtungen und Unternehmen geführt.
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über den folgenden Link abrufbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5382/eng)
Der in China, einem globalen Zentrum für KI-Innovation, ins Leben gerufene
Wettbewerb wird über die offizielle Wettbewerbsplattform unter
https://ybystds.ybj.gxzf.gov.cn organisiert und ist der erste professionelle
Wettbewerb auf nationaler Ebene des Landes, der sich auf den Bereich?KI +
Bilderkennung" konzentriert. Der Wettbewerb wird gemeinsam von der chinesischen
Nationalen Behörde für Gesundheitssicherheit (National Healthcare Security
Administration) und der Volksregierung der Autonomen Region Guangxi Zhuang
(People's Government of Guangxi Zhuang Autonomous Region) ausgerichtet. Teams
aus aller Welt sind eingeladen, teilzunehmen und sich auszutauschen. Unterstützt
werden sie dabei durch umfassende technische Hilfestellung bei der Teilnahme,
der Weiterentwicklung ihrer Lösungen sowie der Vermarktung der
Wettbewerbsergebnisse.
Guangxi grenzt an mehrere ASEAN-Staaten, und in der Regionalhauptstadt Nanning
findet jährlich die China-ASEAN Expo statt. Der Wettbewerb wird von August bis
Oktober 2026 in Guangxi ausgetragen. Er umfasst acht Fachbereiche, die
Diagnoseszenarien für Erkrankungen wie Lungenkrebs, Brustkrebs, Gliome,
Nierenkrebs und Schilddrüsenkrebs abdecken. Dabei kommen verschiedene Verfahren
der multimodalen medizinischen Bildgebung zum Einsatz, darunter CT, MRT, CTA,
Röntgenaufnahmen und Ultraschall. Der Wettbewerb basiert auf realen klinischen
Behandlungsdaten und legt besonderen Wert auf die klinische Umsetzbarkeit sowie
den praktischen Nutzen von KI-Lösungen im medizinischen Alltag.
Für jede Wettbewerbskategorie stellen die Organisatoren Datensätze aus der
medizinischen Bildgebung bereit, die von Teams aus medizinischen Fachleuten
geprüft und annotiert wurden. Die Datensätze umfassen sowohl positive als auch
negative Fälle und dienen dem Training, der Validierung und der Bewertung der
KI-Modelle. Alle Daten wurden standardisierten Anonymisierungs- und
Datenschutzverfahren unterzogen, um die Datensicherheit zu gewährleisten und die
Privatsphäre der Patienten zu schützen.
Unter dem Motto?Intelligente Bildgebung, kluge Zukunft" richtete sich die
Werbeveranstaltung in Hanoi an medizinische Einrichtungen, universitäre
Forschungsteams und einschlägige Unternehmen aus Vietnam sowie der gesamten
ASEAN-Region. Dabei wurden die Wettbewerbsregeln, die technische Plattform und
die Anmeldeverfahren vorgestellt. Gleichzeitig bot die Veranstaltung Raum für
intensive Diskussionen über aktuelle Entwicklungen der KI-gestützten
medizinischen Bildgebung, klinische Anwendungsszenarien und Potenziale für die
regionale Zusammenarbeit. In den medizinischen und technologischen Fachkreisen
der ASEAN stieß die Veranstaltung auf großes Interesse.
In Hanoi informierte das Organisationskomitee umfassend über das
Wettbewerbsformat, den Anmeldeprozess und die Teilnahmebedingungen für Teams aus
den ASEAN-Staaten. Vertreter mehrerer vietnamesischer Regierungsbehörden hielten
Ansprachen, während Fachleute aus medizinischen Einrichtungen und
Forschungseinrichtungen ihre Perspektiven auf die Entwicklung von KI-Anwendungen
in der medizinischen Bildgebung vorstellten.
Bei der zuvor in Malaysia stattgefundenen Werbeveranstaltung erklärten mehrere
malaysische Universitäten, Forschungseinrichtungen und Medizinunternehmen, dass
sie aktiv Teams für die Teilnahme am Wettbewerb zusammenstellen werden. Zudem
äußerten sie die Erwartung, dass der Wettbewerb als Plattform dienen könne, um
die Zusammenarbeit mit China im Bereich der KI-gestützten medizinischen
Bildgebung zu vertiefen und die Anwendung entsprechender Technologien in den
Gesundheitssystemen der ASEAN-Staaten weiter voranzutreiben.
Als Vorreiter von Chinas Öffnung und Zusammenarbeit mit der ASEAN verfügt
Guangxi über klare Standortvorteile sowie starke Plattformen und eine gut
abgestimmte industrielle Koordination. In der Region befinden sich zentrale
Plattformen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, darunter der China-
ASEAN Information Harbor sowie die Fangchenggang International Medical Opening-
up Pilot Zone. Zudem wurde Guangxi die Genehmigung erteilt, Pilotprogramme für
grenzüberschreitende Datenflüsse durchzuführen. Diese Rahmenbedingungen schaffen
günstige Voraussetzungen für Forschung und Entwicklung, Standardsetzung,
Kommerzialisierung sowie die grenzüberschreitende Anwendung von KI-Technologien
in der medizinischen Bildgebung.
Die KI-Entwicklung in Guangxi ist inzwischen in die nationale Strategieplanung
Chinas eingebettet, einschließlich der Genehmigung zur Einrichtung von zwei
nationalen KI-Kooperationszentren.
Nach Angaben der Organisatoren plant Guangxi, in den kommenden drei Jahren rund
45 Milliarden Yuan bereitzustellen, um die Entwicklung neuer, hochwertiger
Produktivkräfte unter dem Leitbild künstlicher Intelligenz zu fördern.
Zusätzlich wird ein KI-Industriefonds in Höhe von 10 Milliarden Yuan
eingerichtet. Darüber hinaus werden weitere politische Maßnahmen umgesetzt,
darunter die Erschließung konkreter Anwendungsszenarien sowie die Ausgabe von
Rechenleistungsgutscheinen.
Preisgekrönte Projekte des Wettbewerbs erhalten gezielte finanzielle
Unterstützung und werden in einen vorrangigen Prüf- und Genehmigungsprozess für
Medizinprodukte der Klasse II aufgenommen. Industrialisierungsprojekte mit
zentralen Kerntechnologien können zudem Fördermittel von bis zu 20 Millionen
Yuan erhalten. Damit wird das industrielle Ökosystem entlang der gesamten
Wertschöpfungskette - von Forschung und Entwicklung über Integration bis hin zu
Kommerzialisierung und Anwendung - weiter gestärkt.
Guangxi verfügt darüber hinaus über umfangreiche Erfahrung in der Ausrichtung
großer Fachwettbewerbe. So war die Region bereits Gastgeber der?AI Super
League", die der industriellen Entwicklung durch künstliche Intelligenz diente
und mehr als 10.000 Teams anzog. Diese Erfahrung bildet eine solide
organisatorische Grundlage für den bevorstehenden Wettbewerb.
Der Wettbewerb steht Teams aus China und dem Ausland offen; die Online-Anmeldung
ist kostenlos. Er gliedert sich in zwei Phasen: Vorrunde und Finale. Die
Vorrunde findet vom 1. August bis zum 30. September online statt. In dieser
Phase trainieren und evaluieren die teilnehmenden Teams ihre Modelle über eine
einheitliche Cloud-Plattform. Das Finale ist für Mitte Oktober in Nanning
angesetzt. Dort treten die qualifizierten Teams in persönlichen Präsentationen
und Verteidigungsrunden gegeneinander an.
Die Anmeldung endet am 15. Juli 2026 um 24:00 Uhr. Teams können sich über die
offizielle Website des Wettbewerbs registrieren:
https://ybystds.ybj.gxzf.gov.cn. Die Gewinnerteams erhalten Urkunden sowie
Unterstützung bei Projektpräsentationen, der Vermittlung von
Kooperationspartnern, der Kommerzialisierung und der Inkubation ihrer Lösungen.
Die Organisatoren freuen sich auf die Teilnahme weiterer Teams aus den ASEAN-
Staaten. Sie erwarten, dass der Wettbewerb den technischen Austausch stärkt,
Innovationen im Bereich der KI-gestützten medizinischen Bildgebung vorantreibt
und die regionale medizinische Zusammenarbeit vertieft - mit dem Ziel, dass mehr
medizinische Einrichtungen und Patientinnen und Patienten von KI-Technologien
profitieren.
Quelle: The National Medical Insurance Imaging AI Recognition Competition
Organizing Committee
Kontaktperson: Herr Zeng, Tel.: 86-10-63074558Â°