GNW-News: Chinesische und europäische Automobilhersteller suchen beim Wiener Motorensymposium Gemeinsamkeiten im Antriebswandel

^BEIJING, May 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Zuge des weltweiten Übergangs zu

elektrischer und intelligenter Mobilität kamen Automobilhersteller, Zulieferer

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und Forschende aus China und Europa in Wien zusammen, um über die Zukunft der

Antriebstechnologien zu diskutieren. Parallel zum 47. Wiener Motorensymposium

(VMS) fand das erstmals ausgerichtete China SAE Global Mobility Forum (CGMF)

statt, an dem über 270 Branchenakteure - darunter Vertreterinnen und Vertreter

von OEMs, Hochschulen und politischen Institutionen - teilnahmen. Bei der von

der China Society of Automotive Engineers (China SAE) und der Österreichischen

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Gesellschaft für Kraftfahrzeugtechnik (ÖVK) gemeinsam ausgerichteten

Veranstaltung wurde ein technischer Konsens angestrebt und nach gemeinsamen

Lösungen für nachhaltige Antriebe gesucht.

Gemeinsamer Appell für offene Zusammenarbeit im Automobilsektor

Professor Bernhard Geringer, Präsident der ÖVK, äußerte sich ausgesprochen

zuversichtlich über die Vertiefung der technischen Zusammenarbeit zwischen China

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und Europa. Hou Fushen, Vizepräsident und Generalsekretär der China SAE,

skizzierte die aktuelle Lage und die sich abzeichnenden Chancen im chinesischen

Automobilsektor.?Die Bedeutung des CGMF liegt nicht darin, eine einseitige

Geschichte zu erzählen, sondern darin, als gleichberechtigte Partner an der

globalen technischen Regulierung mitzuwirken", erklärte er.?Unsere Aufgabe hier

besteht darin, Erkenntnisse zu teilen, von fortschrittlichen globalen

Erfahrungen zu lernen und gemeinsam nach Lösungen für die nachhaltige

Transformation der Automobilindustrie zu suchen."

Als Reaktion auf den globalen Wandel mobilisierte die China SAE mehr als 2.000

Branchenexperten, um die?Technologie-Roadmap für Energieeinsparung und New-

Energy-Fahrzeuge 3.0" (Roadmap 3.0) zu erarbeiten. Dieser im Oktober 2025

veröffentlichte maßgebliche Leitfaden bietet der chinesischen Automobilindustrie

bis 2040 einen strategischen Orientierungsrahmen, der auf folgenden

Kernperspektiven beruht:

* Festgelegter Zeitplan für die Dekarbonisierung: Die CO?-Emissionen des

chinesischen Automobilsektors werden voraussichtlich um das Jahr 2028 ihren

Höchststand erreichen. Bis 2040 wird eine Reduzierung um mehr als 60 %

gegenüber diesem Höchstwert angestrebt.

* Marktexpansion und Ziele für intelligente Mobilität: Bis 2040 werden Chinas

jährliche Automobilproduktion und -verkäufe voraussichtlich 41 Millionen

Einheiten erreichen. Die Marktdurchdringung von New-Energy-Fahrzeugen dürfte

im Pkw-Bereich über 85 % und im Nutzfahrzeugbereich über 75 % liegen.

Darüber hinaus ist die flächendeckende Einführung von autonomer

Fahrtechnologie der Stufe 4 (L4) in Neufahrzeugen vorgesehen.

* Bekenntnis zu vielfältigen technologischen Pfaden: Die Roadmap betont, dass

Verbrennungsmotoren während des Branchenwandels eine wichtige Antriebsquelle

bleiben werden. Bis 2040 dürften Modelle mit Verbrennungsmotor noch etwa ein

Drittel aller neu verkauften Pkw ausmachen.

Technischer Einblick: Experten diskutieren die neuesten Entwicklungen in der

Antriebstechnik

Den Vorsitz des Forums hatte Professor Xu Xiangyang von der Beihang-Universität

inne, während Professor Uwe Dieter Grebe von der TU Wien als Co-Vorsitzender

fungierte.

Professor Xu Xiangyang von der Beihang-Universität gewährte einen eingehenden

Einblick in die technischen Durchbrüche, die in Chinas?Roadmap 3.0" für

hocheffiziente Antriebe dargelegt sind. Dr. Stephan Neugebauer, Vorsitzender von

ERTRAC, unterstrich die strategische Notwendigkeit von?Technologieneutralität"

als Grundlage für nachhaltiges Wachstum. Aus industrieller Perspektive

präsentierte Zhu Yongqing, Chefingenieur von GWM, den skalierbaren Hi4-Antrieb

für alle Einsatzszenarien, während Lukas Walter, COO von AVL List, die

Auswahllogik für globale Antriebslösungen analysierte. Den Abschluss bildete

Zhang Guiqiang, Senior Director von Li Auto, der die neueste Range-Extender-

Plattform der nächsten Generation seines Unternehmens vorstellte.

Während der von Professor Grebe moderierten Podiumsdiskussion erörtete Wang

Ruiping, Senior-Vizepräsidentin der Geely Auto Group, gemeinsam mit den weiteren

Referentinnen und Referenten eingehend die technologischen Unterschiede und

industriellen Synergien zwischen China und Europa.

Konsenspunkte: Bekenntnis zu Technologieneutralität und KI-gestützter

Effizienzsteigerung

Die Fachleute waren sich einig, dass Technologieneutralität und ein breites

Spektrum technologischer Ansätze unabdingbar für einen reibungslosen globalen

Übergang sind. Gestützt auf die?Roadmap 3.0" strebt die chinesische

Automobilindustrie an, Referenzlösungen für die weltweite Dekarbonisierung

bereitzustellen. Zudem vereinbarten beide Seiten, Künstliche Intelligenz gezielt

zur Effizienzsteigerung einzusetzen und der Kreislaufwirtschaft Vorrang

einzuräumen, um ein geschlossenes Geschäftsökosystem zu etablieren.

Förderung langfristiger Zusammenarbeit für eine nachhaltige Zukunft

Die strategische Positionierung des CGMF ist klar und eindeutig: Es ist keine

einseitige Werbeplattform, sondern vielmehr eine Brücke für den globalen

Technologiedialog, der auf Augenhöhe und offen geführt wird. Seine Mission

besteht darin, die chinesische und die europäische Automobilindustrie im Kontext

des Übergangs zur Klimaneutralität zu komplementären Stärken und gemeinsamem

Erfolg zu führen.

Über die China Society of Automotive Engineers (SAE)

Die 1963 gegründete China SAE fungiert als wichtige Brücke zwischen der

chinesischen Industrie und dem globalen Innovationsnetzwerk, indem sie

strategische Forschung betreibt, die Politikgestaltung unterstützt und den

wissenschaftlichen Austausch, gemeinsame Innovation sowie die Normungsarbeit

fördert.

Contact: lyy@sae-china.org

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