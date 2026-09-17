GNW-News: CHINT präsentiert fortschrittliche Netzlösungen für Europa in Paris

17.09.26 21:09 Uhr

^Paris, France, Sept. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Während Europa am Aufbau

widerstandsfähigerer, flexiblerer und nachhaltigerer Energiesysteme arbeitet,

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benötigt es in zunehmendem Maße zuverlässige Partner. CHINT hat sich hierbei als

vertrauenswürdiger Anbieter integrierter Strom- und Energielösungen erwiesen.

Das Unternehmen präsentierte seine fortschrittlichen Energietechnologien auf der

CIGRE 2026 in Paris und stellte dabei Produkte in den Vordergrund, die die

Modernisierung von Stromnetzen und den wachsenden Energiebedarf der digitalen

Wirtschaft unterstützen sollen.

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Vom 23. bis 28. August brachte die CIGRE 2026 Führungskräfte und

Entscheidungsträger der Energiebranche im Palais des Congrès zusammen. Die

Ingenieursspezialisten von CHINT tauschten sich mit Versorgungsunternehmen,

Bauunternehmen, Beratern und Technologiepartnern aus, um Anwendungen in den

Bereichen Hochspannungsübertragung, Netzmodernisierung, nachhaltige

Energieverteilung, Energiespeicherung und Stromversorgung für Rechenzentren zu

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präsentieren.

CHINT stellte zwei Lösungen vor, die die sich ändernden Anforderungen an die

Energieinfrastruktur verdeutlichen: den 750-kV-Leistungstransformator mit

Naturöl-Isolierung (Pflanzenöl) und den Data Center Power Pod.

Der 750-kV-Leistungstransformator mit Naturöl-Isolierung wurde entwickelt, um

den Aufbau hochkapazitiver Übertragungsnetze zu unterstützen. Er spiegelt den

wachsenden Bedarf der Branche an einer nachhaltigeren Energieinfrastruktur

wider. Der Transformator von CHINT kombiniert Hochspannungsleistung mit

verbessertem Umweltschutz und erhöhter Sicherheit. Er unterstützt eine

kohlenstoffärmere Energieinfrastruktur bei gleichzeitig verbessertem Brandschutz

und trägt so zur nachhaltigen Modernisierung der europäischen Stromnetze bei.

Unterdessen adressiert der Data Center Power Pod einen weiteren Wandel in

Europas Energielandschaft. Da Rechenzentren immer größere Mengen an

zuverlässigem Strom benötigen, besteht die Herausforderung nicht mehr nur darin,

mehr Energie zu erzeugen, sondern diese auch effizient bereitzustellen und zu

steuern. Der Data Center Power Pod von CHINT ist als integrierte

Stromversorgungslösung konzipiert, um die Infrastrukturanforderungen digitaler

Einrichtungen der nächsten Generation zu unterstützen.

?Da das Zeitalter von KI, erneuerbaren Energien und Elektrifizierung Europas

Energielandschaft neu gestaltet, suchen Kunden zunehmend nach Partnern, die

integrierte, zuverlässige und zukunftsfähige Energielösungen statt einzelner

Produkte liefern können", sagte Beibei Zheng, Vice President von CHINT Global.

?Wir bei CHINT sehen diesen Wandel als Chance, Innovationen voranzutreiben und

Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen."

Neben den beiden Hauptprodukten präsentierte CHINT ein breites Spektrum an

Lösungen aus den Bereichen Übertragung und Verteilung, Energiespeicherung sowie

digitale Infrastruktur. Der Auftritt des Unternehmens auf der CIGRE unterstrich

das Bestreben, integrierte Lösungen bereitzustellen und Kunden über den gesamten

Lebenszyklus zunehmend komplexer Energieprojekte hinweg zu begleiten.

Mit Geschäftstätigkeiten in mehr als 140 Ländern und Regionen kombiniert CHINT

weiterhin globale technologische Kapazitäten mit lokaler Expertise und

Partnerschaften. Während Europa in eine sicherere, nachhaltigere und digitalere

Energiezukunft investiert, zielt das Unternehmen darauf ab, die Entwicklung

einer Energieinfrastruktur zu unterstützen, die sowohl den heutigen

Anforderungen als auch den Chancen von morgen gerecht wird.

Über CHINT CHINT wurde 1984 gegründet und ist ein globaler Anbieter von

integrierten Strom- und Energielösungen. Das Geschäftsfeld umfasst grüne

Energie, intelligente Elektrotechniklösungen und Smart-Home-Lösungen. Mit

weltweit mehr als 40.000 Mitarbeitern unterstützt CHINT Kunden entlang der

gesamten Wertschöpfungskette der Energiebranche durch Technologie, integrierte

Lösungen und lokale Servicekapazitäten.

PRESSEKONTAKT

ZOEY HAN

hanzy5@chintglobal.com

Publication Partner (https://zeestmedia.com/zm-newswire/)

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