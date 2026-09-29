GNW-News: Chongqing in Westchina bringt lokale Spezialitäten über ein Auswahlprogramm für Premiumprodukte auf die globalen Märkte
^CHONGQING, China, Sept. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 23. September
veröffentlichte die Kommission für Landwirtschaft und ländliche Angelegenheiten
der Stadt Chongqing offiziell die Auswahlliste für das Jahr 2026 im Rahmen der
Initiative?Bawei Yuzhen" - der Auswahl der 100 besten landwirtschaftlichen
Spitzenprodukte. Insgesamt wurden 30 Produkte ausgewählt.
Die Liste ist weit mehr als eine reine Zusammenstellung von Produkten: Sie
veranschaulicht eindrucksvoll den Wandel der Landwirtschaft in Chongqing - vom
Verkauf von Rohwaren zur Entwicklung von Markenprodukten und von lokalen
Anbauflächen hin zu globalen Märkten.
Chongqing liegt im Südwesten Chinas; mehr als 90 Prozent des Stadtgebiets sind
von Bergen und sanften Hügeln geprägt. Dank seiner imposanten Berglandschaften
und zahlreichen Flüsse verfügt die Region über eine große Artenvielfalt, ein
vielfältiges Bergklima und intakte ökologische Bedingungen. Damit bietet sie
ideale natürliche Voraussetzungen für den Anbau hochwertiger
landwirtschaftlicher Spezialitäten.
Die 30 ausgewählten Produkte bilden die Vielfalt der lokalen Erzeugnisse ab:
Dazu gehören die erfrischend süßen und knackigen Wushan-Birnen aus dem Nordosten
Chongqings, zartes Fleischkaninchen aus Fengjie, mild fermentierte Extrakte aus
Youyang, gesundheitsfördernde Perillasamen aus Pengshui, das für Chongqing
typische Streetfood in Form von gebratenem Lammfleisch aus Xipeng im
Stadtzentrum sowie süße Klebehirse aus Beibei.
Zu diesen einzigartigen ökologischen Schätzen zählen außerdem seidiges
Wasserschild aus Shizhu, die farbenprächtigen Wanxian-Mandarinen und die
bissfesten Süßkartoffelnudeln aus Wulong. Die Produkte haben ihre Wurzeln in den
Bergen und Gewässern Chongqings und stehen für authentische, charakteristische
Geschmacksrichtungen, die eng mit ihrer jeweiligen Herkunft verbunden sind.
Nach der Einführung der ersten Serie mit 40 Produkten im Jahr 2025 geht die
Auswahl der?Bawei Yuzhen"-Top-100-Premium-Agrarprodukte nun in ihr zweites
Jahr. Der auf drei Jahre angelegte Fahrplan sieht vor, ein vollständiges
Portfolio von 100 hochwertigen Premiumprodukten aufzubauen.
Das Auswahlverfahren umfasst Präsentationen der Botschafter, eine öffentliche
Abstimmung sowie eine Begutachtung durch Experten und schafft damit einen
Ausgleich zwischen dem lokalen Kulturerbe und den Anforderungen des
kommerziellen Marktes. Die ausgewählten Produkte umfassen Erzeugnisse aus Anbau
und Züchtung, Kunsthandwerk sowie regionale Spezialitäten. Die ausgewählten
Produkte erhalten Unterstützung in zehn Bereichen, darunter bei der Lizenzierung
des Logos, der Medienpräsenz und dem Verkauf per Livestream. Damit soll die seit
Langem bestehende Herausforderung hochwertiger Erzeugnisse ohne etablierte
Marken gezielt angegangen werden.
Dank einheitlicher Standards und strenger Kontrollen entwickelt sich die Marke
?Bawei Yuzhen" rasch zu einem Symbol für Qualität und Zuverlässigkeit. Bis Ende
2027 sollen die ausgewählten Produkte ein Umsatzwachstum von mehr als 10 Prozent
und insgesamt um über 15 Prozent höhere Gewinnmargen erzielen. Dadurch sollen
die Einkommen von Hunderttausenden ländlichen Haushalten steigen.
An ihrem Zusammenfluss bei Chaotianmen prägen der Jangtse und der Jialing den
markanten und unverwechselbaren Charakter der Bergstadt Chongqing. Als operative
Drehscheibe des neuen internationalen Land-See-Handelskorridors eröffnet
Chongqing seinen regionalen Spezialitäten neue Absatzwege für die Verbraucher
auf internationalen Märkten.
Dank der Rahmenbedingungen der?Belt and Road"-Initiative und des RCEP finden
typische Erzeugnisse wie Fuling Zhacai (eingelegte Senfknollen), Fengjie-Navel-
Orangen und marinierte Gänse aus Rongchang über den grenzüberschreitenden E-
Commerce weltweit neue Absatzmärkte.
Während sich Chongqing zu einem internationalen Konsumzentrum entwickelt,
vertiefen die Behörden die Verbindung von Gastronomie und Kulturtourismus und
stärken zugleich den Schutz des geistigen Eigentums. Internationale Besucher
können kräftige, würzige Aromen genießen und dabei sowohl den kulturellen Charme
Chongqings als auch moderne landwirtschaftliche Technologien kennenlernen.
Von den Feldern auf den Esstisch, von den lokalen Gemeinschaften auf die
globalen Märkte - die Förderung der Initiative?Bawei Yuzhen" für die 100 besten
landwirtschaftlichen Spitzenprodukte steht für die hochwertige Entwicklung der
Landwirtschaft in Chongqing.
Mit der Belebung des ländlichen Raums schlägt Chongqing ein vielversprechendes
neues Kapitel auf: für eine effizientere Landwirtschaft, attraktivere ländliche
Regionen und steigende Einkommen der Landwirte - getragen von starken Marken und
einer nachhaltigen Entwicklung. Wenn die Welt die Aromen von Chongqings
entdeckt, lernt sie nicht nur hochwertige Spezialitäten, sondern auch die
Dynamik und den Optimismus dieser Region kennen.
Kontaktperson: Frau Fu, Tel.: 86-10-63074558Â°