GNW-News: CIFTIS 2026: Vorschau auf die Höhepunkte des Bereichs Sportdienstleistungen

19.08.26 15:56 Uhr

^PEKING, Aug. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vor kurzem fand in Peking die

Pressekonferenz der China International Fair for Trade in Services 2026 (CIFTIS

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2026) für den Bereich Sportdienstleistungen statt. Es wurde bekannt gegeben,

dass sich der Bereich Sportdienstleistungen vom 9. bis 13. September in Halle 6

im Shougang Park befinden wird. Dort wird erstmals eine Vielzahl neuer

Sporttechnologieprodukte mit eigenen geistigen Eigentumsrechten zu sehen sein,

welche die Innovationskraft sowie die globale Reichweite der chinesischen

Sportindustrie verdeutlichen.

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Die Ausstellungsfläche des Bereichs Sportdienstleistungen umfasst dieses Jahr

6.600 Quadratmeter. Hier werden zahlreiche Spitzentechnologien der Sport-Tech-

Branche mit eigenem geistigen Eigentum ihr Debüt feiern und damit die

Innovationskraft Chinas sowie die Erfolge bei der internationalen Expansion der

Sportbranche eindrucksvoll unter Beweis stellen. Mehr als 60 Unternehmen haben

ihre Teilnahme vor Ort bestätigt, wobei über 350 Unternehmen online ausstellen

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werden. Damit kommen mehr als 40 internationale Organisationen und über

20 Branchenführer zusammen, die fünf große Dienstleistungsbereiche abdecken -

darunter Eventmanagement, Sporttechnologie und IP-Vermarktung.

Lou Xiaojing, Mitglied der Parteiführungsgruppe und stellvertretende Direktorin

des Pekinger Sportbüros, erklärte bei der Pressekonferenz, dass der Bereich

Sportdienstleistungen auch in diesem Jahr unter dem Motto?Eine globale

Sportstadt, die die Welt verbindet" steht und sich auf vier Schwerpunkte

konzentriert: die Sportveranstaltungswirtschaft, Stärkung durch Technologie,

industrielle Konvergenz und globale Zusammenarbeit. Der Bereich

Sportdienstleistungen auf der diesjährigen CIFTIS stellt vier Kernfunktionen in

den Vordergrund, die darauf abzielen, den wechselseitigen Austausch zwischen dem

inländischen und dem internationalen Markt zu erleichtern.

Erstens wird die Messe die Möglichkeiten der internationalen Zusammenarbeit

erweitern. Sie zieht Akteure aus der internationalen Sportwelt an, darunter die

Loughborough University, die World Professional Billiards and Snooker

Association (WPBSA) sowie eine koreanische Wirtschaftsdelegation. Für die

Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2027 in Peking wird eine eigene

Ausstellungszone eingerichtet, während das Hauptforum den Bericht zur

Entwicklung des chinesischen Sportdienstleistungshandels 2025 vorstellt und

gemeinsam mit diplomatischen Vertretern und internationalen Sportorganisationen

neue Kooperationsmöglichkeiten erörtert.

Zweitens wird die Messe verschiedene Stakeholder anlocken und Wege der globalen

Expansion erschließen. Von IP-Derivaten der Nationalmannschaft bis hin zu

Lasersimulations-Schießausrüstung werden lokale Unternehmen umfassende Lösungen

für die Event-Organisation, intelligente Ausrüstung und die Digitalisierung von

Sportstätten anbieten und so dazu beitragen, dass?China Services" aktiv an der

internationalen Zusammenarbeit auf dem globalen Sportmarkt teilnimmt.

Drittens wird die wissenschaftliche Innovationsfähigkeit Chinas eine führende

Rolle spielen, zumal im Land entwickelte Technologien in großer Zahl ihr Debüt

feiern werden. China wird während der Messe auch durch zahlreiche innovative

Technologien aus den Bereichen Wettkampfausrüstung, digitale Sportstätten und

intelligentes Training seine eigenständige Innovationskraft im Sportsektor unter

Beweis stellen.

Viertens wird durch die Einbindung von Verbrauchererfahrungen die Marktdynamik

beschleunigt. Der Ausstellungsbereich bietet interaktive Zonen für

Laserschießen, Sporterlebnisse im Metaverse und KI-Motion-Capture. Zudem

erwarten die Besucher brandneue Eishockey-Merchandise-Artikel sowie Meet-and-

Greet-Veranstaltungen mit Olympiasiegern, um dem öffentlichen Sportkonsum neue

Impulse zu verleihen.

Kontaktperson: Frau Zhu, E-Mail: ceisc@xinhua.org, Tel: 86-10-63074558Â°