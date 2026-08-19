GNW-News: CIFTIS 2026: Vorschau auf die Höhepunkte des Bereichs Sportdienstleistungen
^PEKING, Aug. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vor kurzem fand in Peking die
Pressekonferenz der China International Fair for Trade in Services 2026 (CIFTIS
2026) für den Bereich Sportdienstleistungen statt. Es wurde bekannt gegeben,
dass sich der Bereich Sportdienstleistungen vom 9. bis 13. September in Halle 6
im Shougang Park befinden wird. Dort wird erstmals eine Vielzahl neuer
Sporttechnologieprodukte mit eigenen geistigen Eigentumsrechten zu sehen sein,
welche die Innovationskraft sowie die globale Reichweite der chinesischen
Sportindustrie verdeutlichen.
Die Ausstellungsfläche des Bereichs Sportdienstleistungen umfasst dieses Jahr
6.600 Quadratmeter. Hier werden zahlreiche Spitzentechnologien der Sport-Tech-
Branche mit eigenem geistigen Eigentum ihr Debüt feiern und damit die
Innovationskraft Chinas sowie die Erfolge bei der internationalen Expansion der
Sportbranche eindrucksvoll unter Beweis stellen. Mehr als 60 Unternehmen haben
ihre Teilnahme vor Ort bestätigt, wobei über 350 Unternehmen online ausstellen
werden. Damit kommen mehr als 40 internationale Organisationen und über
20 Branchenführer zusammen, die fünf große Dienstleistungsbereiche abdecken -
darunter Eventmanagement, Sporttechnologie und IP-Vermarktung.
Lou Xiaojing, Mitglied der Parteiführungsgruppe und stellvertretende Direktorin
des Pekinger Sportbüros, erklärte bei der Pressekonferenz, dass der Bereich
Sportdienstleistungen auch in diesem Jahr unter dem Motto?Eine globale
Sportstadt, die die Welt verbindet" steht und sich auf vier Schwerpunkte
konzentriert: die Sportveranstaltungswirtschaft, Stärkung durch Technologie,
industrielle Konvergenz und globale Zusammenarbeit. Der Bereich
Sportdienstleistungen auf der diesjährigen CIFTIS stellt vier Kernfunktionen in
den Vordergrund, die darauf abzielen, den wechselseitigen Austausch zwischen dem
inländischen und dem internationalen Markt zu erleichtern.
Erstens wird die Messe die Möglichkeiten der internationalen Zusammenarbeit
erweitern. Sie zieht Akteure aus der internationalen Sportwelt an, darunter die
Loughborough University, die World Professional Billiards and Snooker
Association (WPBSA) sowie eine koreanische Wirtschaftsdelegation. Für die
Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2027 in Peking wird eine eigene
Ausstellungszone eingerichtet, während das Hauptforum den Bericht zur
Entwicklung des chinesischen Sportdienstleistungshandels 2025 vorstellt und
gemeinsam mit diplomatischen Vertretern und internationalen Sportorganisationen
neue Kooperationsmöglichkeiten erörtert.
Zweitens wird die Messe verschiedene Stakeholder anlocken und Wege der globalen
Expansion erschließen. Von IP-Derivaten der Nationalmannschaft bis hin zu
Lasersimulations-Schießausrüstung werden lokale Unternehmen umfassende Lösungen
für die Event-Organisation, intelligente Ausrüstung und die Digitalisierung von
Sportstätten anbieten und so dazu beitragen, dass?China Services" aktiv an der
internationalen Zusammenarbeit auf dem globalen Sportmarkt teilnimmt.
Drittens wird die wissenschaftliche Innovationsfähigkeit Chinas eine führende
Rolle spielen, zumal im Land entwickelte Technologien in großer Zahl ihr Debüt
feiern werden. China wird während der Messe auch durch zahlreiche innovative
Technologien aus den Bereichen Wettkampfausrüstung, digitale Sportstätten und
intelligentes Training seine eigenständige Innovationskraft im Sportsektor unter
Beweis stellen.
Viertens wird durch die Einbindung von Verbrauchererfahrungen die Marktdynamik
beschleunigt. Der Ausstellungsbereich bietet interaktive Zonen für
Laserschießen, Sporterlebnisse im Metaverse und KI-Motion-Capture. Zudem
erwarten die Besucher brandneue Eishockey-Merchandise-Artikel sowie Meet-and-
Greet-Veranstaltungen mit Olympiasiegern, um dem öffentlichen Sportkonsum neue
Impulse zu verleihen.
Kontaktperson: Frau Zhu, E-Mail: ceisc@xinhua.org, Tel: 86-10-63074558Â°