GNW-News: Clarios und die Marke VARTA unterstützen Benny Leuchter und Max Kruse Racing beim legendären 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring
^HANNOVER, DE, May 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Clarios
(https://www.clarios.com/), ein weltweit führender Anbieter fortschrittlicher
Niederspannungs?Batterietechnologien für die Mobilität, gab heute seine
Unterstützung für Rennfahrer Benny Leuchter und das Team Max Kruse Racing im
Vorfeld des ADAC RAVENOL 24h?Rennens auf dem Nürburgring bekannt, das vom 14.
bis 17. Mai 2026 stattfindet. VARTA, die Premiummarke von Clarios in Europa,
unterstreicht damit die Kompetenz von Clarios im Bereich moderner
Niederspannungssysteme sowie die langjährige Verbindung des Unternehmens zu
leistungsorientierten Mobilitätsumfeldern.
Als eines der anspruchsvollsten Langstreckenrennen im internationalen Motorsport
ist das 24?Stunden?Rennen auf dem Nürburgring dafür bekannt, Fahrer, Teams und
Fahrzeuge bis an ihre Grenzen zu bringen. Die einzigartige Kombination aus
Nordschleife und Grand?Prix?Strecke, extreme Höhenunterschiede sowie
unvorhersehbare Bedingungen machen das Rennen zu einer idealen
Real?World?Testumgebung, um Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit moderner
Fahrzeugtechnologien unter Beweis zu stellen. Technologien aus dem
Clarios?Portfolio sind darauf ausgelegt, auch unter extremen Bedingungen
zuverlässig und leistungsstark zu funktionieren - sowohl auf der Rennstrecke als
auch im Alltag.
Clarios unterstützt Max Kruse Racing als technischer Partner und stellt
fortschrittliche Niederspannungstechnologie bereit, die speziell für die
extremen Anforderungen des Langstreckenrennsports entwickelt wurde. Beim
24?Stunden?Rennen auf dem Nürburgring kommt diese Technologie in drei werkseitig
unterstützten Volkswagen?GTI?Fahrzeugen sowie in zwei Audi R8 LMS GT3 EVO II zum
Einsatz und demonstriert ihre Leistungsfähigkeit auf unterschiedlichen
Fahrzeugplattformen.
Ein realer Härtetest für Niederspannungstechnologie
Mit jahrzehntelanger Erfahrung und umfassender Expertise im Bereich von
Niederspannungssystemen ist Clarios ein vertrauenswürdiger Partner für
Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter weltweit. Langstreckenrennen wie das
24?Stunden?Rennen auf dem Nürburgring dienen dabei als kompromissloses Testfeld,
in dem Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit über lange
Zeiträume kontinuierlicher Belastung entscheidend sind.
?Langstreckenrennen zählen zu den härtesten Einsatzbedingungen, die man sich für
Fahrzeugtechnologie vorstellen kann", sagte Federico Morales Zimermann, Vice
President & General Manager Global OEM Customers, Products, and Engineering bei
Clarios.?Die Unterstützung von Benny Leuchter und Max Kruse Racing ermöglicht
es uns zu zeigen, wie zuverlässig moderne Niederspannungslösungen auch unter
extremen Bedingungen funktionieren - Erkenntnisse, die direkt in die Mobilität
des Alltags einfließen."
Starke Partnerschaft mit ausgewiesener Motorsport?Expertise
Benny Leuchter ist ein professioneller Rennfahrer und langjähriger Partner von
Volkswagen im Motorsport und in der Fahrzeugentwicklung. Gemeinsam mit Max Kruse
Racing tritt er in mehreren Serien des Nürburgring?Rennkalenders an und
verbindet dabei sportliche Performance mit einem klaren Fokus auf technische
Präzision, sorgfältige Vorbereitung und Konstanz.
Die Nürburgring?Saison 2026 erreicht mit dem ADAC RAVENOL 24h?Rennen ihren
Höhepunkt, dem eine intensive Vorbereitung im Rahmen der
Nürburgring?Langstreckenserie vorausgeht. Das Rennen zieht ein internationales
Publikum an und zählt weiterhin zu den ikonischsten Langstreckenrennen der Welt.
Über Benny Leuchter
Benny Leuchter, geboren 1987 in Duisburg, ist professioneller Rennfahrer sowie
langjähriger Volkswagen?Markenbotschafter und Test? und Entwicklungsfahrer.
Neben seiner Teilnahme an Tourenwagen?, GT? und Langstreckenrennserien ist er
aktiv in die Fahrzeugerprobung und?entwicklung eingebunden und bringt seine
Motorsport?Expertise direkt in seriennahe Entwicklungsprogramme ein.
Über Clarios
Clarios ist weltweit führend im Bereich fortschrittlicher
Niederspannungs?Batterietechnologien für die Mobilität und Eigentümer der Marke
VARTA im Automotive?Sektor. Die Batterien und intelligenten Lösungen des
Unternehmens treiben nahezu jede Art von Fahrzeug an und sind heute in jedem
dritten Auto auf der Straße zu finden. Mit rund 18.000 Mitarbeitenden in mehr
als 100 Ländern bietet Clarios tiefgehende Expertise für Aftermarket? und
OEM?Partner und sorgt für Zuverlässigkeit, Sicherheit und Komfort im Alltag.
Gleichzeitig übernimmt Clarios Verantwortung: mit einem konsequenten Fokus auf
Nachhaltigkeit, branchenführenden Recycling?praktiken und dem Ziel, dass
100?Prozent der verkauften Produkte recycelbar sind. Im eigenen Netzwerk
recycelt Clarios rund 8.000 Batterien pro Stunde.
Christian Riedel
christian.m.riedel@clarios.com
+49 173 99975410
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar
unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9685a266-3975-4098-
ad85-e1ed685b5567
Â°