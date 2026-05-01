GNW-News: Clarios und die Marke VARTA unterstützen Benny Leuchter und Max Kruse Racing beim legendären 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring

^HANNOVER, DE, May 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Clarios

(https://www.clarios.com/), ein weltweit führender Anbieter fortschrittlicher

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Niederspannungs?Batterietechnologien für die Mobilität, gab heute seine

Unterstützung für Rennfahrer Benny Leuchter und das Team Max Kruse Racing im

Vorfeld des ADAC RAVENOL 24h?Rennens auf dem Nürburgring bekannt, das vom 14.

bis 17. Mai 2026 stattfindet. VARTA, die Premiummarke von Clarios in Europa,

unterstreicht damit die Kompetenz von Clarios im Bereich moderner

Niederspannungssysteme sowie die langjährige Verbindung des Unternehmens zu

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leistungsorientierten Mobilitätsumfeldern.

Als eines der anspruchsvollsten Langstreckenrennen im internationalen Motorsport

ist das 24?Stunden?Rennen auf dem Nürburgring dafür bekannt, Fahrer, Teams und

Fahrzeuge bis an ihre Grenzen zu bringen. Die einzigartige Kombination aus

Nordschleife und Grand?Prix?Strecke, extreme Höhenunterschiede sowie

unvorhersehbare Bedingungen machen das Rennen zu einer idealen

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Real?World?Testumgebung, um Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit moderner

Fahrzeugtechnologien unter Beweis zu stellen. Technologien aus dem

Clarios?Portfolio sind darauf ausgelegt, auch unter extremen Bedingungen

zuverlässig und leistungsstark zu funktionieren - sowohl auf der Rennstrecke als

auch im Alltag.

Clarios unterstützt Max Kruse Racing als technischer Partner und stellt

fortschrittliche Niederspannungstechnologie bereit, die speziell für die

extremen Anforderungen des Langstreckenrennsports entwickelt wurde. Beim

24?Stunden?Rennen auf dem Nürburgring kommt diese Technologie in drei werkseitig

unterstützten Volkswagen?GTI?Fahrzeugen sowie in zwei Audi R8 LMS GT3 EVO II zum

Einsatz und demonstriert ihre Leistungsfähigkeit auf unterschiedlichen

Fahrzeugplattformen.

Ein realer Härtetest für Niederspannungstechnologie

Mit jahrzehntelanger Erfahrung und umfassender Expertise im Bereich von

Niederspannungssystemen ist Clarios ein vertrauenswürdiger Partner für

Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter weltweit. Langstreckenrennen wie das

24?Stunden?Rennen auf dem Nürburgring dienen dabei als kompromissloses Testfeld,

in dem Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit über lange

Zeiträume kontinuierlicher Belastung entscheidend sind.

?Langstreckenrennen zählen zu den härtesten Einsatzbedingungen, die man sich für

Fahrzeugtechnologie vorstellen kann", sagte Federico Morales Zimermann, Vice

President & General Manager Global OEM Customers, Products, and Engineering bei

Clarios.?Die Unterstützung von Benny Leuchter und Max Kruse Racing ermöglicht

es uns zu zeigen, wie zuverlässig moderne Niederspannungslösungen auch unter

extremen Bedingungen funktionieren - Erkenntnisse, die direkt in die Mobilität

des Alltags einfließen."

Starke Partnerschaft mit ausgewiesener Motorsport?Expertise

Benny Leuchter ist ein professioneller Rennfahrer und langjähriger Partner von

Volkswagen im Motorsport und in der Fahrzeugentwicklung. Gemeinsam mit Max Kruse

Racing tritt er in mehreren Serien des Nürburgring?Rennkalenders an und

verbindet dabei sportliche Performance mit einem klaren Fokus auf technische

Präzision, sorgfältige Vorbereitung und Konstanz.

Die Nürburgring?Saison 2026 erreicht mit dem ADAC RAVENOL 24h?Rennen ihren

Höhepunkt, dem eine intensive Vorbereitung im Rahmen der

Nürburgring?Langstreckenserie vorausgeht. Das Rennen zieht ein internationales

Publikum an und zählt weiterhin zu den ikonischsten Langstreckenrennen der Welt.

Über Benny Leuchter

Benny Leuchter, geboren 1987 in Duisburg, ist professioneller Rennfahrer sowie

langjähriger Volkswagen?Markenbotschafter und Test? und Entwicklungsfahrer.

Neben seiner Teilnahme an Tourenwagen?, GT? und Langstreckenrennserien ist er

aktiv in die Fahrzeugerprobung und?entwicklung eingebunden und bringt seine

Motorsport?Expertise direkt in seriennahe Entwicklungsprogramme ein.

Über Clarios

Clarios ist weltweit führend im Bereich fortschrittlicher

Niederspannungs?Batterietechnologien für die Mobilität und Eigentümer der Marke

VARTA im Automotive?Sektor. Die Batterien und intelligenten Lösungen des

Unternehmens treiben nahezu jede Art von Fahrzeug an und sind heute in jedem

dritten Auto auf der Straße zu finden. Mit rund 18.000 Mitarbeitenden in mehr

als 100 Ländern bietet Clarios tiefgehende Expertise für Aftermarket? und

OEM?Partner und sorgt für Zuverlässigkeit, Sicherheit und Komfort im Alltag.

Gleichzeitig übernimmt Clarios Verantwortung: mit einem konsequenten Fokus auf

Nachhaltigkeit, branchenführenden Recycling?praktiken und dem Ziel, dass

100?Prozent der verkauften Produkte recycelbar sind. Im eigenen Netzwerk

recycelt Clarios rund 8.000 Batterien pro Stunde.

Christian Riedel

christian.m.riedel@clarios.com

+49 173 99975410

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar

unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9685a266-3975-4098-

ad85-e1ed685b5567

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