GNW-News: Cliq Digital AG: Annahmefrist für öffentliches Teilrückerwerbsangebot hat begonnen
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WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE
VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. ES BESTEHEN WEITERE
BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER
MITTEILUNG.
DIESE MITTEILUNG DIENT NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT KEIN ANGEBOT VON
WERTPAPIEREN IN IRGENDEINER RECHTSORDNUNG DAR.
Cliq Digital AG: Annahmefrist für öffentliches Teilrückerwerbsangebot hat
begonnen
Düsseldorf, 8. Mai 2026. Die Cliq Digital AG (?CLIQ" oder die?Gesellschaft")
(ISIN DE000A35JS40) verweist auf ihre Bekanntmachung vom 29. April 2026 zum
öffentlichen Teilrückerwerbsangebot für bis zu 2.987.012 CLIQ-Aktien gegen
Zahlung einer Gegenleistung von EUR 3,85 je Aktie (?Rückerwerbsangebot").
Die Frist zur Annahme des Rückerwerbsangebots hat begonnen und läuft,
vorbehaltlich einer Verlängerung, bis zum 15. Juni 2026 um 24:00 Uhr (MESZ).
Die Angebotsunterlage sowie weitere Informationen für Aktionäre sind auf der
Internetseite der Gesellschaft verfügbar: https://cliqdigital.com/investors/ im
Bereich?News & Aktionärsinformationen" unter der Rubrik
?Aktienrückkaufangebot".
WICHTIGE HINWEISE:
DIESE MITTEILUNG UND DIE DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR
VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA (EINSCHLIESSLICH IHRER TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, DER BUNDESSTAATEN
DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA UND DES DISTRICTS OF COLUMBIA) (?VEREINIGTE
STAATEN"), IN KANADA, IN AUSTRALIEN, IN JAPAN UND ANDEREN LÄNDERN BESTIMMT, IN
DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. DIE
VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG KANN IN MANCHEN LÄNDERN RECHTLICHEN BESCHRÄNKUNGEN
UNTERLIEGEN UND JEDER, DER IM BESITZ DIESER MITTEILUNG ODER DER DARIN IN BEZUG
GENOMMENEN INFORMATIONEN IST, SOLLTE SICH ÜBER SOLCHE BESCHRÄNKUNGEN INFORMIEREN
UND DIESE EINHALTEN. EINE NICHTEINHALTUNG SOLCHER BESCHRÄNKUNGEN KANN EINE
VERLETZUNG KAPITALMARKTRECHTLICHER GESETZE SOLCHER LÄNDER DARSTELLEN.
DIESE BEKANNTMACHUNG DIENT AUSSCHLIESSLICH INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT WEDER
EINE AUFFORDERUNG ZUM VERKAUF NOCH EIN ANGEBOT ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER
CLIQ DIGITAL AG (?CLIQ") DAR. DIE ENDGÜLTIGEN BEDINGUNGEN UND WEITERE DAS
ÖFFENTLICHE AKTIENRÜCKERWERBSANGEBOT BETREFFENDE BESTIMMUNGEN WERDEN IN DER
ANGEBOTSUNTERLAGE MITGETEILT. INVESTOREN UND INHABERN VON WERTPAPIEREN DER CLIQ
WIRD DRINGEND EMPFOHLEN, DIE ANGEBOTSUNTERLAGE SOWIE ALLE SONSTIGEN IM
ZUSAMMENHANG MIT DEM ÖFFENTLICHEN AKTIENRÜCKERWERBSANGEBOT STEHENDEN
BEKANNTMACHUNGEN ZU LESEN, SOBALD DIESE BEKANNT GEMACHT WORDEN SIND, DA SIE
WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHALTEN WERDEN.
DAS ANGEBOT WIRD AUSSCHLIESSLICH AUF BASIS DER ANWENDBAREN BESTIMMUNGEN DES
DEUTSCHEN UND EUROPÄISCHEN RECHTS, INSBESONDERE DES AKTIENGESETZES,
DURCHGEFÜHRT. DAS ANGEBOT SOLL NICHT NACH DEN RECHTLICHEN VORGABEN ANDERER
RECHTSORDNUNGEN ALS DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DURCHGEFÜHRT WERDEN.
DEMENTSPRECHEND WURDEN KEINE BEKANNTMACHUNGEN, ANMELDUNGEN, ZULASSUNGEN ODER
GENEHMIGUNGEN FÜR DAS ANGEBOT AUSSERHALB DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
EINGEREICHT, VERANLASST ODER GEWÄHRT. INVESTOREN UND INHABER VON WERTPAPIEREN
DER CLIQ KÖNNEN NICHT DARAUF VERTRAUEN, DURCH DIE ANLEGERSCHUTZVORSCHRIFTEN
IRGENDEINER ANDEREN RECHTSORDNUNG ALS DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND GESCHÜTZT
ZU WERDEN. VORBEHALTLICH DER IN DER ANGEBOTSUNTERLAGE BESCHRIEBENEN AUSNAHMEN
SOWIE GEGEBENENFALLS VON DEN JEWEILIGEN AUFSICHTSBEHÖRDEN ZU ERTEILENDEN
AUSNAHMEGENEHMIGUNGEN SOLL WEDER MITTELBAR NOCH UNMITTELBAR EIN ERWERBSANGEBOT
IN JENEN RECHTSORDNUNGEN UNTERBREITET WERDEN, IN DENEN DIES EINEN VERSTOSS GEGEN
DAS JEWEILIGE NATIONALE RECHT DARSTELLEN WÜRDE.
SOWEIT IN DIESEM DOKUMENT IN DIE ZUKUNFT GERICHTETE AUSSAGEN ENTHALTEN SIND,
STELLEN DIESE KEINE TATSACHEN DAR UND SIND DURCH DIE WORTE?WERDEN",?ERWARTEN",
?GLAUBEN",?SCHÄTZEN",?BEABSICHTIGEN",?ANSTREBEN",?DAVON AUSGEHEN" UND
ÄHNLICHE WENDUNGEN GEKENNZEICHNET. DIESE AUSSAGEN BRINGEN ABSICHTEN, ANSICHTEN
ODER GEGENWÄRTIGE ERWARTUNGEN UND ANNAHMEN VON CLIQ ZUM AUSDRUCK. DIE IN DIE
ZUKUNFT GERICHTETEN AUSSAGEN BERUHEN AUF GEGENWÄRTIGEN PLANUNGEN, SCHÄTZUNGEN
UND PROGNOSEN, DIE CLIQ NACH BESTEM WISSEN VORGENOMMEN HAT, TREFFEN ABER KEINE
AUSSAGE ÜBER IHRE ZUKÜNFTIGE RICHTIGKEIT. ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN
UNTERLIEGEN RISIKEN UND UNGEWISSHEITEN, DIE MEIST NUR SCHWER VORHERZUSAGEN SIND
UND GEWÖHNLICH NICHT IM EINFLUSSBEREICH VON CLIQ LIEGEN. DIESE ERWARTUNGEN UND
IN DIE ZUKUNFT GERICHTETEN AUSSAGEN KÖNNEN SICH ALS UNZUTREFFEND ERWEISEN UND
DIE TATSÄCHLICHEN ENTWICKLUNGEN KÖNNEN ERHEBLICH VON IN DIE ZUKUNFT GERICHTETEN
AUSSAGEN ABWEICHEN. CLIQ ÜBERNIMMT KEINE PFLICHT, DIE IN DIE ZUKUNFT GERICHTETEN
AUSSAGEN HINSICHTLICH TATSÄCHLICHER ENTWICKLUNGEN ODER EREIGNISSE,
RAHMENBEDINGUNGEN, ANNAHMEN ODER SONSTIGER FAKTOREN ZU AKTUALISIEREN.
Kontakt
CLIQ Digital AG
Grünstraße 8
40212 Düsseldorf, Deutschland
investors@cliqdigital.com
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