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GNW-News: Cliq Digital AG schließt Rückerwerbsangebot mit einem Rückerwerbsvolumen von rund EUR 5,3 Millionen ab

Werte in diesem Artikel
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Cliq Digital AG
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^NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER

WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON

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AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE

VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. ES BESTEHEN WEITERE

BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER

MITTEILUNG.

DIESE MITTEILUNG DIENT NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT KEIN ANGEBOT VON

WERTPAPIEREN IN IRGENDEINER RECHTSORDNUNG DAR.

Cliq Digital AG schließt Rückerwerbsangebot mit einem Rückerwerbsvolumen von

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rund EUR 5,3 Millionen ab

Düsseldorf, 13. Juli 2026. Die Cliq Digital AG (?CLIQ" oder die?Gesellschaft")

hat ihr öffentliches Teilrückerwerbsangebot (?Rückerwerbsangebot")

abgeschlossen. Während der verlängerten Annahmefrist vom 5. Mai 2026 bis zum

8. Juli 2026 wurden der Gesellschaft 1.387.229 CLIQ-Aktien zum Angebotspreis von

EUR 3,85 je CLIQ-Aktie angedient. Dies entspricht einem Rückerwerbsvolumen von

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EUR 5.340.831,65.

Gemäß Ziffer 4.4 der Angebotsunterlage erfolgt die Zahlung des Kaufpreises für

die CLIQ-Aktien, für die das Rückerwerbsangebot angenommen wurde (?Eingereichte

CLIQ-Aktien"), an die Depotbanken Zug um Zug gegen Ausbuchung der Eingereichten

CLIQ-Aktien aus der Interimsgattung durch die Clearstream Europe AG und

Übertragung der Eingereichten CLIQ-Aktien auf das Depot der Quirin Privatbank

AG, Berlin, zur Übereignung an die Gesellschaft. Derzeit ist vorgesehen, dass

diese Zahlungen und Übertragungen am 17. Juli 2026 erfolgen werden.

Die Gesellschaft plant die von der Gesellschaft auf Grundlage des

Rückerwerbsangebots erworbenen CLIQ-Aktien zwecks Kapitalherabsetzung

unverzüglich nach Erwerb und Erfüllung aller insoweit maßgeblichen

Voraussetzungen einzuziehen.

WICHTIGE HINWEISE:

DIESE MITTEILUNG UND DIE DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR

VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON

AMERIKA (EINSCHLIESSLICH IHRER TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, DER BUNDESSTAATEN

DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA UND DES DISTRICTS OF COLUMBIA) (?VEREINIGTE

STAATEN"), IN KANADA, IN AUSTRALIEN, IN JAPAN UND ANDEREN LÄNDERN BESTIMMT, IN

DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. DIE

VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG KANN IN MANCHEN LÄNDERN RECHTLICHEN BESCHRÄNKUNGEN

UNTERLIEGEN UND JEDER, DER IM BESITZ DIESER MITTEILUNG ODER DER DARIN IN BEZUG

GENOMMENEN INFORMATIONEN IST, SOLLTE SICH ÜBER SOLCHE BESCHRÄNKUNGEN INFORMIEREN

UND DIESE EINHALTEN. EINE NICHTEINHALTUNG SOLCHER BESCHRÄNKUNGEN KANN EINE

VERLETZUNG KAPITALMARKTRECHTLICHER GESETZE SOLCHER LÄNDER DARSTELLEN.

DIESE BEKANNTMACHUNG DIENT AUSSCHLIESSLICH INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT WEDER

EINE AUFFORDERUNG ZUM VERKAUF NOCH EIN ANGEBOT ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER

CLIQ DIGITAL AG (?CLIQ") DAR. DIE ENDGÜLTIGEN BEDINGUNGEN UND WEITERE DAS

ÖFFENTLICHE AKTIENRÜCKERWERBSANGEBOT BETREFFENDE BESTIMMUNGEN WERDEN IN DER

ANGEBOTSUNTERLAGE MITGETEILT. INVESTOREN UND INHABERN VON WERTPAPIEREN DER CLIQ

WIRD DRINGEND EMPFOHLEN, DIE ANGEBOTSUNTERLAGE SOWIE ALLE SONSTIGEN IM

ZUSAMMENHANG MIT DEM ÖFFENTLICHEN AKTIENRÜCKERWERBSANGEBOT STEHENDEN

BEKANNTMACHUNGEN ZU LESEN, SOBALD DIESE BEKANNT GEMACHT WORDEN SIND, DA SIE

WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHALTEN WERDEN.

DAS ANGEBOT WIRD AUSSCHLIESSLICH AUF BASIS DER ANWENDBAREN BESTIMMUNGEN DES

DEUTSCHEN UND EUROPÄISCHEN RECHTS, INSBESONDERE DES AKTIENGESETZES,

DURCHGEFÜHRT. DAS ANGEBOT SOLL NICHT NACH DEN RECHTLICHEN VORGABEN ANDERER

RECHTSORDNUNGEN ALS DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DURCHGEFÜHRT WERDEN.

DEMENTSPRECHEND WURDEN KEINE BEKANNTMACHUNGEN, ANMELDUNGEN, ZULASSUNGEN ODER

GENEHMIGUNGEN FÜR DAS ANGEBOT AUSSERHALB DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

EINGEREICHT, VERANLASST ODER GEWÄHRT. INVESTOREN UND INHABER VON WERTPAPIEREN

DER CLIQ KÖNNEN NICHT DARAUF VERTRAUEN, DURCH DIE ANLEGERSCHUTZVORSCHRIFTEN

IRGENDEINER ANDEREN RECHTSORDNUNG ALS DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND GESCHÜTZT

ZU WERDEN. VORBEHALTLICH DER IN DER ANGEBOTSUNTERLAGE BESCHRIEBENEN AUSNAHMEN

SOWIE GEGEBENENFALLS VON DEN JEWEILIGEN AUFSICHTSBEHÖRDEN ZU ERTEILENDEN

AUSNAHMEGENEHMIGUNGEN SOLL WEDER MITTELBAR NOCH UNMITTELBAR EIN ERWERBSANGEBOT

IN JENEN RECHTSORDNUNGEN UNTERBREITET WERDEN, IN DENEN DIES EINEN VERSTOSS GEGEN

DAS JEWEILIGE NATIONALE RECHT DARSTELLEN WÜRDE.

SOWEIT IN DIESEM DOKUMENT IN DIE ZUKUNFT GERICHTETE AUSSAGEN ENTHALTEN SIND,

STELLEN DIESE KEINE TATSACHEN DAR UND SIND DURCH DIE WORTE?WERDEN",?ERWARTEN",

?GLAUBEN",?SCHÄTZEN",?BEABSICHTIGEN",?ANSTREBEN",?DAVON AUSGEHEN" UND

ÄHNLICHE WENDUNGEN GEKENNZEICHNET. DIESE AUSSAGEN BRINGEN ABSICHTEN, ANSICHTEN

ODER GEGENWÄRTIGE ERWARTUNGEN UND ANNAHMEN VON CLIQ ZUM AUSDRUCK. DIE IN DIE

ZUKUNFT GERICHTETEN AUSSAGEN BERUHEN AUF GEGENWÄRTIGEN PLANUNGEN, SCHÄTZUNGEN

UND PROGNOSEN, DIE CLIQ NACH BESTEM WISSEN VORGENOMMEN HAT, TREFFEN ABER KEINE

AUSSAGE ÜBER IHRE ZUKÜNFTIGE RICHTIGKEIT. ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

UNTERLIEGEN RISIKEN UND UNGEWISSHEITEN, DIE MEIST NUR SCHWER VORHERZUSAGEN SIND

UND GEWÖHNLICH NICHT IM EINFLUSSBEREICH VON CLIQ LIEGEN. DIESE ERWARTUNGEN UND

IN DIE ZUKUNFT GERICHTETEN AUSSAGEN KÖNNEN SICH ALS UNZUTREFFEND ERWEISEN UND

DIE TATSÄCHLICHEN ENTWICKLUNGEN KÖNNEN ERHEBLICH VON IN DIE ZUKUNFT GERICHTETEN

AUSSAGEN ABWEICHEN. CLIQ ÜBERNIMMT KEINE PFLICHT, DIE IN DIE ZUKUNFT GERICHTETEN

AUSSAGEN HINSICHTLICH TATSÄCHLICHER ENTWICKLUNGEN ODER EREIGNISSE,

RAHMENBEDINGUNGEN, ANNAHMEN ODER SONSTIGER FAKTOREN ZU AKTUALISIEREN.

Kontakt

CLIQ Digital AG

Oststraße 54

40211 Düsseldorf, Deutschland

investors@cliqdigital.co

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