GNW-News: Collabora Online 26.04 feiert 10-jähriges Bestehen mit erweiterten Dokumentfunktionen und KI-Unterstützung

24.07.26 03:01 Uhr

^CAMBRIDGE, Vereinigtes Königreich, und HAMBURG, Deutschland, July 24, 2026

(GLOBE NEWSWIRE) -- Heute stellt Collabora Productivity

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(http://www.collaboraonline.com/) die für den Unternehmenseinsatz geeignete

Version von Collabora Online vor, dem kollaborativen Open-Source-

Dokumenteneditor mit professionellen Service Level Agreements (SLA) und

technischem Support.

Collabora Online, Teil des Produktportfolios von Collabora Office, ist das

Ergebnis eines Jahres der Entwicklung und Optimierung auf Grundlage des

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Feedbacks von Partnern und Nutzern. Collabora Online feiert in diesem Jahr sein

zehnjähriges Bestehen mit weltweit über 115 Millionen Downloads.

Organisationen integrieren die Office-Suite von Collabora in ihre bestehende

Infrastruktur, während Partnerplattformen Collabora Online in ihre Produkte

integrieren können, um eine leistungsstarke, sichere und regelkonforme

kollaborative Dokumentenbearbeitung zu ermöglichen.

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Dieses Release zum zehnjährigen Bestehen verbindet die bewährten Stärken von

Collabora Online mit umfangreichen neuen Funktionen. Im Mittelpunkt steht die

optionale KI-Unterstützung in Writer, Calc und Impress, die Teams dabei hilft,

Dokumente zu entwerfen und zu überarbeiten, Tabellendaten zu analysieren und

Präsentationen auszuarbeiten. Wichtig ist, dass Kunden die volle Kontrolle über

den Einsatz der KI sowie über das zugrunde liegende Modell und die Infrastruktur

behalten.

Hinzu kommen ein erweiterter Dokumentenvergleich und verbesserte Review-

Workflows für komplexe Dokumente, neue Filter, Funktionen und

Formatierungsoptionen in Calc, zuverlässigeres kollaboratives Präsentieren,

weitere Verbesserungen bei der Interoperabilität von Microsoft-OOXML- und

OpenDocument-Dateiformaten sowie umfangreiche Verbesserungen der

Barrierefreiheit, die sich in der erfolgreich bestandenen

Barrierefreiheitsprüfung von Collabora Online Writer nach BITV 2.0 zeigen.

?In ganz Europa und weltweit ist Collabora Online die vertrauenswürdige, robuste

Open-Source-Office-Suite für Unternehmen und Organisationen, die bei der

Zusammenarbeit an Dokumenten digitale Souveränität anstreben. Über unsere

Partner stellen wir gemeinsamen Kunden einen ansprechenden, sicheren und

regelkonformen Dokumenteneditor bereit, ergänzt durch Enterprise-Support unseres

globalen Teams erfahrener Ingenieure.

?Die hochgradig anpassbare KI-Unterstützung von Collabora Online 26.04 lässt

sich umfassend steuern und ermöglicht es Nutzern, dokumentbezogene Aufgaben

sicher und schneller zu erledigen. Ebenso werden die neuen Bearbeitungs- und

Review-Funktionen, die verbesserte Barrierefreiheit und die höhere

Dokumenteninteroperabilität die tägliche Arbeit für alle Nutzer reibungsloser,

intuitiver und flexibler gestalten."

- Michael Meeks, CEO von Collabora Productivity

Funktions-Highlights in Collabora Online 26.04

Integrierter KI-Assistent

Auf Grundlage des Kundenfeedbacks ist die integrierte KI-Unterstützung nun in

Writer, Calc und Impress verfügbar. Die KI-Unterstützung ist direkt in die

Bearbeitungsumgebung integriert und hilft bei der Erstellung von Entwürfen, der

Analyse von Tabellendaten, der Fehlerbehebung bei Formeln sowie der Vorbereitung

von Präsentationen. Entscheidend ist, dass diese Integration vollständig unter

der Kontrolle des Kunden steht und standardmäßig deaktiviert ist. Organisationen

entscheiden selbst, welche KI-Funktionen sie gegebenenfalls aktivieren möchten,

und können ihren bevorzugten kommerziellen API-Anbieter sicher anbinden oder ein

individuell angepasstes, selbst gehostetes LLM in ihrer eigenen Infrastruktur

bereitstellen. Es gibt keinen vorgeschriebenen Anbieter und keine Verpflichtung,

Daten außerhalb der von der Organisation gewählten Umgebung zu übermitteln.

Damit bleibt die Einführung von KI im Einklang mit bestehenden Richtlinien für

Data Governance, Sicherheit und Compliance.

Intelligentere Review- und Dokumenten-Workflows

Auch die Review-Workflows für Organisationen, die Verträge, Richtliniendokumente

und andere geschäftskritische Dokumente bearbeiten, wurden erheblich verbessert.

Beispielsweise:

Vergleichen und Zusammenführen: Ein deutlich verbessertes Tool für den

Dokumentenvergleich hebt Einfügungen, Löschungen, verschobene Inhalte und

Formatierungsänderungen durch klare, farbcodierte Änderungsmarkierungen hervor

und zeigt Angaben zu Autor und Zeitstempel an.

Eingeschränkter Review-Modus: ein neuer Modus, mit dem Administratoren Prüfern

gestatten können, nachverfolgte Änderungen anzunehmen oder abzulehnen, ohne

ihnen weitergehende Bearbeitungsrechte einzuräumen.

Markdown-Unterstützung: Writer unterstützt nun den Markdown-Import und -Export.

Dies erleichtert den Wechsel zwischen der Dokumentenbearbeitung und

dokumentationsorientierten Workflows sowie den Umgang mit KI-generiertem

formatiertem Text.

Verbesserungen der Barrierefreiheit

Barrierefreiheit bleibt ein zentraler Schwerpunkt bei Implementierungen in

Unternehmen und im öffentlichen Sektor. Die Version 26.04 bietet in allen

Anwendungen umfassende Verbesserungen bei der Unterstützung für Screenreader,

der Tastaturnavigation und der Beschriftung von Dialogen. Die

Barrierefreiheitsfunktionen in Writer haben eine Prüfung nach BITV 2.0 auf

Grundlage der Richtlinien der Bundesfachstelle Barrierefreiheit bestanden. Dies

unterstreicht die Eignung für Organisationen mit strengen Compliance-

Anforderungen.

Verbesserungen bei der Dokumenteninteroperabilität

Die Interoperabilität mit Microsoft-Dateiformaten (OOXML) hat sich erheblich

verbessert. Laufende Rendering- und Validierungstests anhand Hunderttausender

Testdokumente haben Dokument-Roundtrips beim Austausch von Dateien zwischen

Collabora Online und proprietären Office-Suiten wie Microsoft Office

zuverlässiger gemacht. Für Organisationen, die sich von proprietären Plattformen

lösen, bedeutet dies weniger unerwartete Formatierungsabweichungen und eine

wesentlich reibungslosere Umstellung.

Produktivitätsverbesserungen

Über die KI hinaus bietet die gesamte Suite zahlreiche

Produktivitätsverbesserungen. Calc bietet neue, moderne

Tabellenkalkulationsfunktionen sowie vorgefertigte Tabellenstile. Impress

ermöglicht mit Follow-Me-Slideshows ein zuverlässigeres kollaboratives

Präsentieren. Dabei können Teilnehmer während einer Live-Präsentation unabhängig

zu vorherigen Folien zurückblättern. Nutzer profitieren von einem neuen

Optionsdialog in der Anwendung, über den sich Wörterbücher leichter anpassen

lassen. Auch Funktionen für die Dokumentsignatur und Änderungen an der

Benutzeroberfläche sind einfacher zu finden. Administratoren können festlegen,

dass Dokumente standardmäßig schreibgeschützt geöffnet werden. Dadurch sinkt bei

großen Implementierungen das Risiko unbeabsichtigter Änderungen.

LESEN: den Blogbeitrag zur Ankündigung von Collabora Online 26.04

(https://www.collaboraonline.com/blog/cool-26-04-release/) mit der VOLLSTÄNDIGEN

Liste aller Funktionen

(verfügbar am 23. Juli 2026 ab 12:00 Uhr GMT)

Collabora Online 26.04 jetzt testen

Benutzername: press1, press2, press3, press4 und press5

Passwort: C0llabor4!

Demo: https://demo.eu.collaboraonline.com/

Hinweis: Demo-Builds sind Vorabversionen und können instabile Funktionen

enthalten. Die Demo-Builds geben nicht die endgültige Leistung der

Produktivversion wieder.

Weitere Ressourcen

Greifen Sie auf den Ordner?Press Release Resources" zu, um die

Pressemitteilung, den Feature-Blog und Screenshots zu erhalten:

https://share.collabora.com/index.php/s/zRKm8BEPDapztW9

Passwort: COLLABORA-ONLINE-2604

Michael Meeks, CEO von Collabora Productivity, steht für ein Statement zur

Verfügung. Bitte wenden Sie sich per E-Mail an das Marketingteam.

Community und Danksagungen

Collabora hat erheblich in die Entwicklung einer Vielzahl neuer Features und

Funktionen für dieses neueste Release investiert und steuert den überwiegenden

Teil des Collabora-Online-Codes bei. Wir möchten jedoch all unseren Freunden und

Kollegen in der weiteren Community danken, die zu diesem Release beigetragen

haben, ebenso wie allen früheren Mitwirkenden an der zugrunde liegenden

Technologie, auf der Collabora Online basiert. All dies unterstützt unsere

Mission?Make Open Source Rock" und zugleich unser Ziel, ein nachhaltiges,

wachsendes Unternehmen zu sein.

Unser gesamter Code ist Open Source und auf unserem Gerrit-Server öffentlich

zugänglich. Treten Sie der Collabora Online Community

(http://www.collaboraoffice.org/) bei und beteiligen Sie sich an Easy Hacks

sowie an Diskussionen im Forum.

Unterstützende Zitate

?Collabora Online ist ein zentraler Bestandteil der modernen, vollständig

souveränen Kollaborationsplattform HCL Domino Workspace und wird in unserem

ersten Release als Office-Suite verfügbar sein, mit der unsere Kunden Dokumente

gemeinsam erstellen und teilen können. Dieses nächste Release 26.04 setzt neue

Maßstäbe für Domino-Workspace-Kunden, die es in den kommenden Monaten in der

eigenen Infrastruktur, in einer Private Cloud oder in einer Sovereign Cloud

ihrer Wahl bereitstellen können. Beide Unternehmen setzen sich dafür ein,

unseren Kunden die vollständige und kompromisslose Kontrolle über den Schutz

ihrer Daten zu geben."

Richard Jefts, Executive Vice President, HCLSoftware

www.hcl-software.com (http://www.hcl-software.com/)

?Nextcloud begrüßt die Einführung von Enterprise-Support für das auf 26.04

basierende Release von Nextcloud Office im Rahmen unserer langjährigen

Partnerschaft mit Collabora. Unsere Kunden, die sich für ein Upgrade

entscheiden, werden von den erheblichen Verbesserungen bei Leistung,

Barrierefreiheit und Interoperabilität sowie von der Integration mit der

datenschutzorientierten, souveränen KI von Nextcloud profitieren."

Frank Karlitschek, CEO und Gründer, Nextcloud

www.collaboraonline.com/partners/nextcloud

(http://www.collaboraonline.com/partners/nextcloud)

?Unsere strategische Partnerschaft mit Collabora konzentriert sich auf digitale

Souveränität und Interoperabilität. Das Release 26.04 ist ein großer Fortschritt

und bietet zahlreiche neue Funktionen, mit denen Organisationen von

intelligenteren Dokument-Workflows und einer produktiveren Dokumentenbearbeitung

profitieren können. Collabora Online unterstützt unser Ziel, Organisationen eine

sichere und interoperable Zusammenarbeit zu ermöglichen, die bei Kontrolle,

Transparenz oder rechtlicher Zuständigkeit keine Kompromisse eingehen können."

Benjamin Schilz, CEO von Wire

www.collaboraonline.com/partners/wire

(http://www.collaboraonline.com/partners/wire)

?Es ist großartig zu sehen, welche kontinuierlichen Fortschritte Collabora bei

seiner vollständig quelloffenen, interoperablen und immer intuitiveren Office-

Suite macht. Collabora leistet einen wirklich wichtigen Beitrag zur digitalen

Souveränität und zum gesamten Open-Source-Ökosystem, und Univention arbeitet

seit vielen Jahren erfolgreich mit Collabora zusammen. Die Verbesserungen der

Barrierefreiheit und die kundenseitig kontrollierte KI-Unterstützung in Version

26.04 markieren einen großen Fortschritt."

Peter Ganten, Geschäftsführer der Univention GmbH

www.collaboraonline.com/partners/univention

(http://www.collaboraonline.com/partners/univention)

?Collabora Online ermöglicht unseren Kunden im Bereich Wissensmanagement eine

Dokumentenbearbeitung mit vollem Funktionsumfang, ohne XWiki jemals verlassen zu

müssen. Wir freuen uns, dass die in Version 26.04 erzielten Fortschritte bei

Barrierefreiheit und Interoperabilität dieses Erlebnis noch weiter verbessern."

Ludovic Dubost, Gründer und CEO von XWiki SAS

www.collaboraonline.com/partners/xwiki

(http://www.collaboraonline.com/partners/xwiki)

?Wir freuen uns sehr, dass unser Integrationspartner Collabora mit Collabora

Online 26.04 diesen wichtigen Schritt nach vorn macht. Die höhere Leistung und

der erweiterte Funktionsumfang sorgen für ein noch ausgereifteres

Nutzererlebnis. Collabora ist für uns ein großartiger Partner mit einem

hervorragenden Produkt und einem klaren Bekenntnis zu Open Source. Dadurch

können unsere gemeinsamen Kunden die Kontrolle über ihre Daten zurückgewinnen!"

Klaas Freitag, CTO von OpenCloud

www.collaboraonline.com/partners/opencloud

(http://www.collaboraonline.com/partners/opencloud)

?Wir schätzen unsere Partnerschaft mit Collabora und die Innovationen, die das

Unternehmen bei sicheren Open-Source-Lösungen für die Zusammenarbeit an

Dokumenten vorantreibt. Wir freuen uns über die umfangreichen Verbesserungen der

Dokumenteninteroperabilität im neuesten Release, die Adfinis mit Serverleistung

für automatisierte Tests unterstützt. Kunden sollten sich nicht zwischen

modernster Technologie und der vollständigen Kontrolle über ihre eigenen Daten

entscheiden müssen. Wir sind stolz darauf, Lösungen zu unterstützen, die beides

bieten."

Nicolas Christener, CEO von Adfinis

www.collaboraonline.com/partners/adfinis

(https://www.collaboraonline.com/partners/adfinis)

?Das neueste Release bietet den ownCloud-Nutzern weiterhin die beste

Integration, den besten Funktionsumfang und die höchste Stabilität. Zusammen mit

den Verbesserungen der Barrierefreiheit und Interoperabilität in diesem Release

fügt sich die Lösung ideal in die souveräne, föderierte Zusammenarbeit ein, auf

die ownCloud ausgerichtet ist."

David Walter, VP, Open Source Program Office & Special Projects bei ownCloud -

einem Unternehmen von Kiteworks

www.collaboraonline.com/partners/owncloud

(http://www.collaboraonline.com/partners/owncloud)

?Arawa freut sich, dass Collabora das Feedback unserer gemeinsamen französischen

Kunden aus Regierung, öffentlicher Verwaltung und Bildungswesen in dieses

wegweisende Release einfließen lässt. Die neue KI-Unterstützung, bei der die

Kunden die volle Kontrolle über ihr Modell und ihre Infrastruktur behalten,

entspricht einem Wunsch unserer Kunden aus verschiedenen Branchen. Die

Verbesserungen der Barrierefreiheit und Interoperabilität werden auch für sie

unmittelbar spürbar sein und dazu beitragen, die Akzeptanz bei Endnutzern zu

steigern. Wir freuen uns darauf, auch weiterhin zur Zukunft von Collabora Online

beizutragen."

Guy-Christian, Head of Operations bei Arawa

www.collaboraonline.com/partners/arawa

(http://www.collaboraonline.com/partners/arawa)

Über Collabora Productivity

Collabora Productivity bietet Collabora Office an, eine robuste Open-Source-

Office-Suite für den Unternehmenseinsatz, die eine nahtlose

Dokumentenbearbeitung und Zusammenarbeit im Web, auf dem Desktop und auf

Mobilplattformen ermöglicht. Durch die Unterstützung aller wichtigen

Dateiformate, darunter Microsoft-Office- und OpenDocument-Formate, sowie die

direkte Integration in die eigene Infrastruktur gewährleistet die Lösung

vollständige Datensouveränität und DSGVO-Konformität für moderne, dezentral

arbeitende Teams. Gestützt auf das weltweit größte Engineering-Team für Open-

Source-Office-Produktivität bietet Collabora Productivity gemeinsam mit einem

globalen Netzwerk vertrauenswürdiger Partner eine sichere, leistungsstarke

Alternative zu Lösungen großer Anbieter für große Organisationen.

Kontakt

Naomi Manvell, Head of Marketing

marketing@collaboraoffice.com (mailto:marketing@collaboraoffice.com)

Chris Thornett, PR

chris.thornett@collabora.com (mailto:chris.thornett@collabora.com)

Collabora Productivity

St Johns Innovation Centre

Cowley Road

Cambridge

CB4 0WS

United Kingdom

Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar

unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b8dae5a5-

3e50-47b5-9ee6-ba2de9adc13b

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