GNW-News: Command Alkon erweitert Batch in Command Cloud durch die Partnerschaft mit Gedis auf Mischanlagensteuerungen von Drittanbietern
^HILLIARD, Ohio, Oct. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Command Alkon, der führende
Anbieter von Software und Lösungen für die mineralische Baustoffindustrie, und
die Gedis GmbH & Co. KG (Gedis), ein deutscher Entwickler und Hersteller von
Automatisierungssystemen für die Dosier- und Mischtechnik in der mineralischen
Baustoffindustrie, freuen sich, eine Partnerschaft bekannt zu geben. Im Rahmen
dieser Partnerschaft wird Gedis sowohl exklusiver Value-Added-Reseller von Batch
in Command Cloud in Deutschland als auch Mitglied im Connected Partner Program
von Command Alkon.
Batch in Command Cloud ist heute bereits bei mehr als 100 Herstellern in rund
1.800 Werken in neun Ländern produktiv im Einsatz. Diese Werke produzieren
jährlich etwa 53 Millionen Kubikyard Beton. Die Anwendungsfälle reichen von der
flexiblen Steuerung eines einzelnen Werks bis zum vollständig zentralisierten
Betrieb mehrerer Werke. Im Rahmen der Vereinbarung wird Gedis zum exklusiven
Value-Added-Reseller und zertifizierten Implementierungspartner für Batch in
Command Cloud und Batch AI in Deutschland.
Die beiden Unternehmen werden außerdem die Gedis-Mischanlagensteuerung IBS33W
für Transportbeton und Betonfertigteile an Batch in Command Cloud anbinden.
Damit wird IBS33W die erste Mischanlagensteuerung eines Drittanbieters auf der
Plattform und ergänzt die Command-Alkon-eigenen Systeme COMMANDbatch und
Marcotte Batch. Die Mitgliedschaft von Gedis im Connected Partner Program bildet
die Grundlage für diese Integration: Gedis-Ingenieure erhalten über das
Entwicklerportal von Command Alkon zertifizierten und unterstützten API-Zugriff
auf die Stammdaten in Command Cloud sowie technische Beratung und
Zertifizierungen über das Learning Management System von Command Alkon.
Heterogene Steuerungslandschaften sind in Betonwerken eher die Regel als die
Ausnahme, da Hersteller in ihren Werksnetzen unterschiedliche
Mischanlagensteuerungen einsetzen. Bislang bedeutete die Einführung einer
cloudbasierten Mischanlagensteuerung, weiterhin funktionsfähige lokale Systeme
ersetzen zu müssen. Diese Partnerschaft beseitigt diesen Zielkonflikt für
bestehende Gedis-Anwender: Hersteller können ihre vorhandene Technik - dasselbe
Bedienpanel, dieselbe Feldverdrahtung und dieselben E/A-Komponenten -
weiterverwenden und gleichzeitig ihre IBS33W-Werke mit Command Cloud verbinden.
Durch die Integration können Hersteller:
* sämtliche Werke unabhängig von der jeweiligen Mischanlagensteuerung über
eine zentrale Oberfläche überwachen und steuern,
* Werkskonfigurationen, Materialien, Rezepturen und Benutzerberechtigungen im
gesamten Netzwerk zentral verwalten,
* Echtzeitanalysen, Lieferscheinhistorien und Audit-Protokolle für alle
verbundenen Werke abrufen,
* Mischanlagen von jedem Ort und mit jedem Endgerät steuern,
* erfahrene Mischmeister einsetzen, um jedes Werk aus der Ferne zu
unterstützen.
?Bei Batch in Command Cloud standen von Anfang an drei Dinge im Mittelpunkt:
Flexibilität dabei, wo und wie Hersteller ihre Mischanlagen steuern, die
zentrale Verwaltung des Werksbetriebs und echte Transparenz über das gesamte
Netzwerk", sagte Todd Koch, SVP Plant Automation Solutions bei Command Alkon.
?Mehr als 100 Hersteller setzen Batch bereits auf dieser Grundlage ein. Mit
dieser Partnerschaft vergrößern wir nun die Reichweite. Hersteller müssen keine
funktionierende Anlagentechnik ersetzen, um ihre Betriebsabläufe zu
modernisieren. Für einen Hersteller mit einer heterogenen Anlagenlandschaft
bedeutet das: eine Oberfläche, ein Prozess und einheitliche Standards in allen
Werken. Gedis ist aufgrund seiner umfassenden Engineering-Kompetenz und des
Vertrauens, das sich das Unternehmen bei seinen Kunden in Deutschland erworben
hat, der richtige Partner für diese erste Integration."
?Unsere Kunden haben in zuverlässige Mischanlagenautomatisierung investiert und
erwarten, dass diese Investition geschützt wird", sagte Wolfgang Schmack,
Inhaber von Gedis.?Die Partnerschaft mit Command Alkon ermöglicht es uns,
weiterhin die bewährten IBS33W-Systeme bereitzustellen und unseren Kunden
zugleich neue Möglichkeiten zu eröffnen - von der Fernsteuerung der Mischanlage
und der zentralen Konfiguration bis hin zu Batch AI. Als exklusiver Reseller und
zertifizierter Implementierungspartner von Command Alkon in Deutschland können
wir den Herstellern vor Ort weiterhin die vertraute lokale Engineering- und
Servicekompetenz bieten, unterstützt durch eine globale Cloud-Plattform."
Die Partnerschaft eröffnet außerdem den Weg zu Batch AI, der KI-Lösung von
Command Alkon für die Betonproduktion. Batch AI passt die Öffnungszeiten der
Dosierschieber kontinuierlich an, damit jede Charge auch bei veränderten
Anlagenbedingungen innerhalb der vorgegebenen Spezifikationen bleibt. Command
Alkon und Gedis planen, Batch AI in einer zukünftigen Version auch für Gedis-
Systeme bereitzustellen.
Gedis übernimmt in Deutschland den Vertrieb, die Implementierung sowie den
First- und Second-Level-Support für Command Cloud und Batch. Command Alkon
stellt Plattform-Engineering, Schulungen, Third-Level-Support und Zertifizierung
bereit.
Weitere Informationen zu Gedis finden Sie unter gedis.org/en/. Weitere
Informationen zum Connected Partner Program von Command Alkon finden Sie unter
commandalkon.com/partner-program.
Über Gedis
Die Gedis GmbH & Co. KG mit Hauptsitz in Fulda entwickelt, konstruiert und
fertigt Automatisierungssysteme für die Dosier- und Mischtechnik in der
mineralischen Baustoffindustrie, darunter die Mischanlagensteuerung IBS33W für
Transportbeton und Betonfertigteile.
Über Command Alkon
Command Alkon ist der weltweit führende Anbieter von Software- und
Plattformtechnologie für die mineralische Baustoffindustrie. Mit Command Cloud
verbindet das Unternehmen Rohstoffe, Produktion, Disposition, Logistik und
Finanzprozesse auf einer einzigen Plattform, die speziell für Hersteller von
Transportbeton, Asphalt und Gesteinskörnungen entwickelt wurde. Mit 50 Jahren
Branchenerfahrung und einer Präsenz in mehr als 80 Ländern unterstützt Command
Alkon weltweit Tausende Hersteller bei geschäftskritischen Betriebsabläufen und
ermöglicht Echtzeittransparenz, präzise Prozesse und datengestützte Erkenntnisse
entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Baustoffe.
Karli Langner
Command Alkon
(205) 879-3282 x 3968
klangner@commandalkon.com
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