GNW-News: Command Alkon erweitert Batch in Command Cloud durch die Partnerschaft mit Gedis auf Mischanlagensteuerungen von Drittanbietern

20.10.26 15:34 Uhr

^HILLIARD, Ohio, Oct. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Command Alkon, der führende

Anbieter von Software und Lösungen für die mineralische Baustoffindustrie, und

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die Gedis GmbH & Co. KG (Gedis), ein deutscher Entwickler und Hersteller von

Automatisierungssystemen für die Dosier- und Mischtechnik in der mineralischen

Baustoffindustrie, freuen sich, eine Partnerschaft bekannt zu geben. Im Rahmen

dieser Partnerschaft wird Gedis sowohl exklusiver Value-Added-Reseller von Batch

in Command Cloud in Deutschland als auch Mitglied im Connected Partner Program

von Command Alkon.

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Batch in Command Cloud ist heute bereits bei mehr als 100 Herstellern in rund

1.800 Werken in neun Ländern produktiv im Einsatz. Diese Werke produzieren

jährlich etwa 53 Millionen Kubikyard Beton. Die Anwendungsfälle reichen von der

flexiblen Steuerung eines einzelnen Werks bis zum vollständig zentralisierten

Betrieb mehrerer Werke. Im Rahmen der Vereinbarung wird Gedis zum exklusiven

Value-Added-Reseller und zertifizierten Implementierungspartner für Batch in

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Command Cloud und Batch AI in Deutschland.

Die beiden Unternehmen werden außerdem die Gedis-Mischanlagensteuerung IBS33W

für Transportbeton und Betonfertigteile an Batch in Command Cloud anbinden.

Damit wird IBS33W die erste Mischanlagensteuerung eines Drittanbieters auf der

Plattform und ergänzt die Command-Alkon-eigenen Systeme COMMANDbatch und

Marcotte Batch. Die Mitgliedschaft von Gedis im Connected Partner Program bildet

die Grundlage für diese Integration: Gedis-Ingenieure erhalten über das

Entwicklerportal von Command Alkon zertifizierten und unterstützten API-Zugriff

auf die Stammdaten in Command Cloud sowie technische Beratung und

Zertifizierungen über das Learning Management System von Command Alkon.

Heterogene Steuerungslandschaften sind in Betonwerken eher die Regel als die

Ausnahme, da Hersteller in ihren Werksnetzen unterschiedliche

Mischanlagensteuerungen einsetzen. Bislang bedeutete die Einführung einer

cloudbasierten Mischanlagensteuerung, weiterhin funktionsfähige lokale Systeme

ersetzen zu müssen. Diese Partnerschaft beseitigt diesen Zielkonflikt für

bestehende Gedis-Anwender: Hersteller können ihre vorhandene Technik - dasselbe

Bedienpanel, dieselbe Feldverdrahtung und dieselben E/A-Komponenten -

weiterverwenden und gleichzeitig ihre IBS33W-Werke mit Command Cloud verbinden.

Durch die Integration können Hersteller:

* sämtliche Werke unabhängig von der jeweiligen Mischanlagensteuerung über

eine zentrale Oberfläche überwachen und steuern,

* Werkskonfigurationen, Materialien, Rezepturen und Benutzerberechtigungen im

gesamten Netzwerk zentral verwalten,

* Echtzeitanalysen, Lieferscheinhistorien und Audit-Protokolle für alle

verbundenen Werke abrufen,

* Mischanlagen von jedem Ort und mit jedem Endgerät steuern,

* erfahrene Mischmeister einsetzen, um jedes Werk aus der Ferne zu

unterstützen.

?Bei Batch in Command Cloud standen von Anfang an drei Dinge im Mittelpunkt:

Flexibilität dabei, wo und wie Hersteller ihre Mischanlagen steuern, die

zentrale Verwaltung des Werksbetriebs und echte Transparenz über das gesamte

Netzwerk", sagte Todd Koch, SVP Plant Automation Solutions bei Command Alkon.

?Mehr als 100 Hersteller setzen Batch bereits auf dieser Grundlage ein. Mit

dieser Partnerschaft vergrößern wir nun die Reichweite. Hersteller müssen keine

funktionierende Anlagentechnik ersetzen, um ihre Betriebsabläufe zu

modernisieren. Für einen Hersteller mit einer heterogenen Anlagenlandschaft

bedeutet das: eine Oberfläche, ein Prozess und einheitliche Standards in allen

Werken. Gedis ist aufgrund seiner umfassenden Engineering-Kompetenz und des

Vertrauens, das sich das Unternehmen bei seinen Kunden in Deutschland erworben

hat, der richtige Partner für diese erste Integration."

?Unsere Kunden haben in zuverlässige Mischanlagenautomatisierung investiert und

erwarten, dass diese Investition geschützt wird", sagte Wolfgang Schmack,

Inhaber von Gedis.?Die Partnerschaft mit Command Alkon ermöglicht es uns,

weiterhin die bewährten IBS33W-Systeme bereitzustellen und unseren Kunden

zugleich neue Möglichkeiten zu eröffnen - von der Fernsteuerung der Mischanlage

und der zentralen Konfiguration bis hin zu Batch AI. Als exklusiver Reseller und

zertifizierter Implementierungspartner von Command Alkon in Deutschland können

wir den Herstellern vor Ort weiterhin die vertraute lokale Engineering- und

Servicekompetenz bieten, unterstützt durch eine globale Cloud-Plattform."

Die Partnerschaft eröffnet außerdem den Weg zu Batch AI, der KI-Lösung von

Command Alkon für die Betonproduktion. Batch AI passt die Öffnungszeiten der

Dosierschieber kontinuierlich an, damit jede Charge auch bei veränderten

Anlagenbedingungen innerhalb der vorgegebenen Spezifikationen bleibt. Command

Alkon und Gedis planen, Batch AI in einer zukünftigen Version auch für Gedis-

Systeme bereitzustellen.

Gedis übernimmt in Deutschland den Vertrieb, die Implementierung sowie den

First- und Second-Level-Support für Command Cloud und Batch. Command Alkon

stellt Plattform-Engineering, Schulungen, Third-Level-Support und Zertifizierung

bereit.

Weitere Informationen zu Gedis finden Sie unter gedis.org/en/. Weitere

Informationen zum Connected Partner Program von Command Alkon finden Sie unter

commandalkon.com/partner-program.

Über Gedis

Die Gedis GmbH & Co. KG mit Hauptsitz in Fulda entwickelt, konstruiert und

fertigt Automatisierungssysteme für die Dosier- und Mischtechnik in der

mineralischen Baustoffindustrie, darunter die Mischanlagensteuerung IBS33W für

Transportbeton und Betonfertigteile.

Über Command Alkon

Command Alkon ist der weltweit führende Anbieter von Software- und

Plattformtechnologie für die mineralische Baustoffindustrie. Mit Command Cloud

verbindet das Unternehmen Rohstoffe, Produktion, Disposition, Logistik und

Finanzprozesse auf einer einzigen Plattform, die speziell für Hersteller von

Transportbeton, Asphalt und Gesteinskörnungen entwickelt wurde. Mit 50 Jahren

Branchenerfahrung und einer Präsenz in mehr als 80 Ländern unterstützt Command

Alkon weltweit Tausende Hersteller bei geschäftskritischen Betriebsabläufen und

ermöglicht Echtzeittransparenz, präzise Prozesse und datengestützte Erkenntnisse

entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Baustoffe.

Karli Langner

Command Alkon

(205) 879-3282 x 3968

klangner@commandalkon.com

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