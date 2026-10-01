GNW-News: CompoSecure eröffnet neues London Design Centre, um die wachsende internationale Nachfrage nach Premiumkarten aus Metall zu erfüllen
^LONDON, Oct. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- CompoSecure, ein führender Anbieter
von Zahlungskarten aus Metall sowie von Sicherheits- und
Authentifizierungslösungen, hat heute ein Design Centre und ein Büro im Zentrum
von London eröffnet. In der neuen Einrichtung können Banken, Fintechs und
Partner von Kartenprogrammen in Europa, im Nahen Osten und in Asien gemeinsam
mit den Spezialisten von CompoSecure hochwertige Metallkarten entwickeln,
fertige Materialien und Verarbeitungstechniken aus nächster Nähe erleben und
schneller vom Konzept zur Spezifikation gelangen. Die Beratung umfasst zudem
strategische Empfehlungen zu den fünf Elementen, die ein erfolgreiches
Metallkartenprogramm ausmachen.
Premiumkarten aus Metall sind für Kartenanbieter zu einem wichtigen Instrument
geworden, um sich von der Konkurrenz hinsichtlich Neukundengewinnung,
Umsatzwachstum, gehobenes Kundenerlebnis und Kundenbindung abzuheben. Für viele
internationale Kartenanbieter war die Entwicklung eines erfolgreichen
Metallkartenprogramms bislang mit einer Zusammenarbeit über große Distanzen
hinweg verbunden - häufig befanden sich die Partner auf einem anderen Kontinent.
Das London Design Centre holt diesen Prozess näher heran.
Besucher können eine große Auswahl an Kartendesigns und Veredelungen entdecken,
von verschiedenen Farben und Oberflächenstrukturen bis hin zu Lasergravuren und
integrierten Funktionen. Darüber hinaus arbeiten sie in jeder Phase direkt mit
den Design-, Metall- und Engineering-Teams von CompoSecure zusammen - vom
Konzept über die Visualisierung bis hin zur Spezifikation und Umsetzung.
?Die erfolgreichsten Kartenprogramme entstehen, wenn wir gemeinsam mit unseren
Kunden eine Vision entwickeln, und das gelingt viel besser, wenn wir in einem
Raum zusammen sind", so Ian Snadden, Chief Commercial Officer, International,
bei CompoSecure.?Karten sind für Verbraucher alltäglich und längst zum
wichtigsten Aushängeschild einer Bankmarke geworden. Deshalb müssen
Kartenanbieter die verschiedenen Möglichkeiten nicht nur sehen, sondern auch
erleben können. Genau das ist Kunden in London möglich. Unsere Experten stehen
ihnen vom ersten Entwurf bis zum fertigen Produkt zur Seite. Wir freuen uns
darauf, Kunden und Partner aus aller Welt zu empfangen."
?Monavate hat bei mehreren Projekten eng mit CompoSecure zusammengearbeitet,
darunter bei der ikonischen MetaMask-Metallkarte. Wir haben an Design-Sessions
am US-Hauptsitz teilgenommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den
Experten im Londoner Design Centre, insbesondere im Hinblick auf die neuen
Programme, die wir in Europa und im Nahen Osten auf den Markt bringen möchten",
so Scott Lucas, Mitgründer und President, Monavate.
Das Design Centre befindet sich in einem restaurierten Industriegebäude an der
Themse - ein Umfeld, das wie geschaffen ist für die Verbindung von
Handwerkskunst und Ingenieurskunst, die hinter jeder CompoSecure-Karte steht.
Die Eröffnung baut auf 25 Jahren gemeinsamer Entwicklung von Kartenprogrammen
weltweit auf und markiert den nächsten Schritt im internationalen Wachstum des
Unternehmens.
Kartenanbieter und Partner können eine Design-Session buchen, indem Sie sich
an sales@composecure.com (mailto:sales@composecure.com) wenden.
Über CompoSecure
CompoSecure, ein Unternehmen von GPGI (NYSE: GPGI), ist der führende Hersteller
von Premium-Zahlungskarten aus Metall und bietet erstklassige Lösungen für die
Authentifizierung und für digitale Vermögenswerte an. Die Angebote des
Unternehmens vereinen Eleganz, Einfachheit und Sicherheit. Sie sorgen für
außergewöhnliche Erlebnisse und Sorgenfreiheit und stärken so das Vertrauen von
Millionen von Menschen weltweit. Weitere Informationen finden Sie
unter www.CompoSecure.com
(https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.composecur
e.com%2F&data=05%7C02%7Capiniella%40composecure.com%7C65fc82e3f31646b2346708de7a
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Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private
Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen sind
keine historischen Tatsachen, sondern Aussagen über Pläne, Erwartungen,
Zielsetzungen, Ziele und die künftige Leistung, unter anderem in Bezug auf
Metallkarten, potenzielle künftige Partnerschaften und das London Design Centre.
Auch wenn wir der Ansicht sind, dass unsere in diesen zukunftsgerichteten
Aussagen enthaltenen oder angedeuteten Pläne, Absichten und Erwartungen
angemessen sind, können wir Ihnen nicht zusichern, dass wir diese Pläne,
Absichten oder Erwartungen erreichen oder realisieren werden. Zukunftsgerichtete
Aussagen unterliegen grundsätzlich Risiken, Unsicherheiten und Annahmen,
insbesondere Risiken im Zusammenhang mit unseren Plänen und Strategien,
einschließlich der internationalen Expansion und des Betriebs des London Design
Centre, der Nachfrage von Kartenanbietern und Partnern, den erwarteten Vorteilen
von Metallkarten sowie jenen zusätzlichen Risiken, die in unseren bei der US-
Börsenaufsichtsbehörde eingereichten Berichten, unter anderem in den Abschnitten
?Risk Factors", offengelegt sind. Zukunftsgerichtete Aussagen können die Wörter
?können",?werden",?sollten",?erwarten",?Chancen",?beabsichtigen",?planen",
?vorhersehen",?glauben",?schätzen",?vorhersagen",?potenziell",
?Zielsetzung",?Ziel" oder?fortsetzen" bzw. die Verneinung dieser Begriffe oder
sonstige vergleichbare Begriffe vorangestellt oder nachgestellt sein oder diese
enthalten. Auf zukunftsgerichtete Aussagen sollte nicht als Vorhersagen
künftiger Ereignisse vertraut werden, und sie stellen keine Garantien für
Leistungen oder Ergebnisse dar. Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise
auf diese Aussagen verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung
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Medienkontakt
Stacey Gutman
sgutman@composecure.com (mailto:sgutman@composecure.com)
+1-908-356-8733
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