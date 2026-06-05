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GNW-News: Computex 2026: AMZFAST erweitert sein Angebot über Gaming-Monitore hinaus um Smart Displays, OLED-Technologie und 400-Hz-E-Sport-Leistung

08.06.26 04:34 Uhr

^TAIPEI, Taiwan, June 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auf der Computex 2026 hat

AMZFAST sein bislang ambitioniertestes Display-Sortiment vorgestellt, das über

herkömmliche Gaming-Monitore hinausgeht und Bereiche wie Smart Entertainment,

Premium-OLED-Gaming, auf Content-Ersteller ausgerichtete Displays sowie E-Sport-

Technologien mit extrem hoher Bildwiederholfrequenz abdeckt.

AMZFAST-Stand auf der COMPUTEX 2026

An der Spitze der Produktpalette steht das AMZG27D1UL Smart, ein 27-Zoll-4K-

Display mit 160 Hz, das Gaming-Leistung mit integrierter Google-TV-

Funktionalität verbindet. Ausgestattet mit Dolby Audio, VRR-Unterstützung und

65-W-USB-C-Power-Delivery ermöglicht der Monitor den Nutzern den direkten

Zugriff auf Streaming-Dienste ohne externes Gerät und positioniert sich damit

als Hybridlösung für Gaming, Unterhaltung und Produktivität.

AMZG27D1UL Smart

AMZFAST ist mit dem Modell AMZG27P1Q OLED auch in den OLED-Markt eingestiegen.

Mit einem OLED-Panel der vierten Generation mit 280 Hz, der Zertifizierung?HDR

True Black 500", einer DCI-P3-Abdeckung von 98 % und einer Reaktionszeit von

0,03 ms ist der Monitor darauf ausgelegt, sowohl eine für den Wettkampf

geeignete Reaktionsgeschwindigkeit als auch erstklassige Bildqualität zu bieten.

Für E-Sport-Fans stellte das Unternehmen die Modelle AMZG27F6AQ und AMZG25F6Q

vor, die Bildwiederholraten von bis zu 400 Hz bzw. 380 Hz bieten. Beide Modelle

sind mit der AI Gaming-Suite von AMZFAST ausgestattet, die die Technologien

?Night Vision",?AI Crosshair",?Sniper Scope",?AI Picture Quality" und?AI

Dynamic Blue Light" umfasst. Zum Sortiment gehört auch das Modell AMZG27D1UL

DUAL Mode, mit dem Nutzer per Mausklick zwischen den Modi 4K/160 Hz und FHD/320

Hz wechseln können, was ihnen Flexibilität zwischen visuellem Eintauchen und

wettbewerbsorientierter Leistung bietet. Neben Gaming-Produkten stellte AMZFAST

mehrere Displays für Kreative und zur Steigerung der Produktivität vor. Der

AMZG34C85L verfügt über ein 34-Zoll-Ultrawide-Display im 5K2K-Format mit einer

DCI-P3-Abdeckung von 98 %, während der B27A2U ein 4K-IPS-Panel mit 120 Hz, eine

DCI-P3-Farbgenauigkeit von 99 % und eine 90-W-USB-C-Ladefunktion für

professionelle Arbeitsabläufe vereint. Das Flaggschiffmodell AMZG49C7 bietet ein

49-Zoll-5K-DQHD-Super-Ultrawide-Erlebnis, das zwei QHD-Monitoren auf einem

einzigen nahtlosen Bildschirm entspricht.

Während der gesamten Computex zog der AMZFAST-Stand Medienvertreter, Content-

Ersteller, Vertriebspartner und Einkäufer aus Japan, Europa und Nordamerika an.

Vertreter des Unternehmens, darunter der regionale Marketingleiter Leo NG,

nahmen an einer Reihe von Interviews und Produktvorführungen teil, bei denen die

Vision des Unternehmens für Gaming, Unterhaltung und professionelle Display-

Erlebnisse der nächsten Generation im Mittelpunkt stand.

?Die Nutzer von heute erwarten zunehmend, dass ein einziges Display sowohl

Gaming als auch Unterhaltung und produktives Arbeiten unterstützt", so Leo NG,

Assistant Regional Marketing Manager bei AMZFAST.?Unser Computex-2026-Portfolio

spiegelt diesen Wandel wider und setzt gleichzeitig neue Maßstäbe in Sachen

Leistung - sowohl für Wettkampfspieler als auch für professionelle Anwender."

Die auf der Computex 2026 vorgestellten Produkte werden voraussichtlich in der

zweiten Jahreshälfte 2026 in Nordamerika, Europa und Japan auf den Markt kommen.

Ausgewählte Modelle, darunter AMZG34C8Q und AMZG49C7, sind bereits über Amazon

und regionale Einzelhandelskanäle erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.amzfast.net (http://www.amzfast.net/)

Über AMZFAST

AMZFAST ist eine Marke für Gaming- und E-Sport-Monitore der Express Luck Group,

die auf mehr als 29 Jahren Erfahrung in der Herstellung intelligenter Displays

zurückgreifen kann. Die Marke bietet Display-Lösungen für die Bereiche Gaming,

Unterhaltung, Content-Erstellung und professionelle Anwendungen an und wurde

international ausgezeichnet, unter anderem mit dem Red Dot Design Award 2026,

den CES Innovation Awards, dem IDPA Japan Design Award, den MUSE Design Awards

und den American Good Design Awards.

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5e2cc216-5da3-46bf-a30b-

7567079ed679

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/02da8560-

4e25-4809-9ebe-011d70be95dc

Kontakt:

AMZFAST

Leo NG

leong@expressluck.comÂ°