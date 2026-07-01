GNW-News: Concentrix und Currys gewinnen den NiCE International CX Excellence Award für die Neugestaltung der Kundenbindung
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^NEWARK, Kalifornien, Aug. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Concentrix Corporation
(https://www.concentrix.com/news/) (NASDAQ: CNXC (https://ir.concentrix.com/)),
ein weltweit führender Anbieter von Technologie und Dienstleistungen, und ihr
Kunde Currys, der führende Omnichannel-Technologie-Einzelhändler
Großbritanniens, haben den NiCE 2026 International CX Excellence Award für
?Excellence in Engagement Orchestration (EMEA)" gewonnen. Damit werden ihre
Erfolge bei der Neugestaltung der Kundeninteraktion durch intelligente
Koordination und personalisierte Erlebnisse gewürdigt.
Der auf der NiCE World London verliehene Preis würdigt Unternehmen, die das
Kundenerlebnis durch technologiegestützte Abläufe, intelligente Koordination und
Innovationen neu definieren, die messbare geschäftliche Auswirkungen haben.
Concentrix erhielt die Auszeichnung dafür, dass es Currys dabei unterstützt hat,
mithilfe von NiCE CXone seine Abläufe in ein modernes Interaktionsökosystem
umzugestalten, das Kundeninteraktionen über den gesamten Lebenszyklus hinweg
miteinander verknüpft - vom Kauf über die Lieferung bis hin zur Installation,
zum Support, zu Reparaturen und zur weiteren Nutzung. Die Lösung
vereinheitlichte die Kundeninteraktion über alle Kanäle hinweg und verwandelte
fast sechs Millionen Kundeninteraktionen pro Jahr in verwertbare Erkenntnisse,
was zu zweistelligen Zuwächsen führte, darunter auch beim Net Promoter Score des
Unternehmens.
?Gemeinsam mit Concentrix und NiCE haben wir die Art und Weise, wie wir mit
unseren Kunden während ihrer gesamten Customer Journey in Kontakt treten, neu
konzipiert", so Chris Stroud, Leiter des Customer Management Centre bei Currys.
?Concentrix hat uns dabei geholfen, leistungsstarke Technologie in messbare
Geschäftsergebnisse, kontinuierliche Innovation und eine stärkere Kundenbindung
umzusetzen - und damit eine solide Grundlage für die Zukunft zu schaffen."
?Die Zukunft des Kundenerlebnisses entsteht in Echtzeit, da sich die Erwartungen
der Kunden rasant wandeln und damit neu definieren, wie Marken mit ihren Kunden
interagieren, Probleme lösen und dauerhafte Kundenbindung aufbauen", sagt Chris
Caldwell, President und CEO von Concentrix.?Es ist uns eine Ehre, von NiCE für
unsere Zusammenarbeit mit Currys ausgezeichnet zu werden. Diese Auszeichnung
zeigt, was möglich ist, wenn leistungsstarke Technologie, operatives Know-how
und ein gemeinsames Bekenntnis zur Innovation zusammenkommen, um für die Kunden
nachhaltige Ergebnisse zu erzielen."
Die Anerkennung unterstreicht einmal mehr die sich vertiefende strategische
Partnerschaft zwischen Concentrix und NiCE. Concentrix hat kürzlich im 360-
Partnerprogramm von NiCE den Platin-Status erreicht. Dies spiegelt die
umfassende Erfahrung beider Unternehmen bei der Bereitstellung koordinierter
Lösungen für das Kundenerlebnis in komplexen Unternehmensumgebungen und
regulierten Bereichen wider.
?Gemeinsam unterstützen NiCE und Concentrix Unternehmen dabei, ihre
Kundeninteraktion zu modernisieren", so Darren Rushworth, President von NiCE
International.?Durch die Kombination von agentischen Lösungen der Enterprise-
Klasse mit umfassender Integration, Orchestrierung und operativem Fachwissen
unterstützen wir Unternehmen dabei, Kundenerlebnisse zu schaffen, die von Anfang
bis Ende besser vernetzt, intelligenter und effektiver sind."
Über Currys
Currys plc ist ein führender Omnichannel-Einzelhändler für Technologieprodukte
und -dienstleistungen, der sowohl online als auch über 702 Filialen in 6 Ländern
tätig ist. Wir helfen jedem und jeder dabei, fantastische Technik zu genießen -
ganz gleich, wie er oder sie bei uns einkaufen möchte. In Großbritannien und
Irland sind wir unter dem Namen Currys tätig, und in Großbritannien betreiben
wir unser eigenes virtuelles Mobilfunknetz, iD Mobile. In den nordischen Ländern
sind wir unter der Marke Elkjøp tätig. Wir sind Marktführer in allen Märkten,
versorgen alle Haushalte und beschäftigen mehr als 25.000 kompetente und
engagierte Mitarbeitende. Wir helfen jedem dabei, fantastische Technologie zu
genießen, indem wir es unseren Kunden leicht machen, die richtigen Produkte und
Dienstleistungen zu entdecken, auszuwählen, sich diese leisten zu können und
optimal zu nutzen. Dank unserer Größe, unserer Fachkompetenz und unserer
umfangreichen Netzwerke in den Bereichen Reparatur, Vertrieb und Kundendienst
sind wir in der einzigartigen Lage, Millionen von Kunden in unseren Märkten zu
bedienen. Wir setzen uns außerdem dafür ein, die Lebensdauer von Technik durch
Reparatur, Recycling und Wiederverwendung zu verlängern, gleichzeitig unsere
Umweltbelastung zu verringern und bis 2040 Netto-Null-Emissionen zu erreichen.
Durch energieeffiziente Produkte und Partnerschaften mit gemeinnützigen
Organisationen tragen wir dazu bei, dass mehr Menschen von dieser großartigen
Technologie profitieren können.
Über NiCE
NiCE (https://www.nice.com/) (NASDAQ: NICE) verändert die Welt mit KI, bei der
der Mensch im Mittelpunkt steht. Unsere speziell entwickelten, KI-gestützten
Plattformen automatisieren Kundeninteraktionen und wandeln sie in proaktive,
sichere und intelligente Maßnahmen um. So befähigen wir Einzelpersonen und
Organisationen, innovativ zu sein und zu handeln - von der Interaktion bis zur
Lösung. Die Plattformen von NiCE genießen das Vertrauen von Unternehmen in über
150 Ländern weltweit und werden branchenübergreifend eingesetzt. Sie verbinden
Menschen, Systeme und Arbeitsabläufe, um in großem Maßstab intelligenter zu
arbeiten, die Leistung im gesamten Unternehmen zu steigern und nachweisbare,
messbare Ergebnisse zu erzielen.
Über uns: Wir treiben eine Welt an, die funktioniert
Concentrix (NASDAQ: CNXC) ist ein Fortune 500(®)-Technologie- und
Dienstleistungsunternehmen, das den weltweit führenden Marken dabei hilft,
intelligente Abläufe zu entwickeln, die sich in der Praxis bewähren. Wir
entwickeln, realisieren und betreiben integrierte Lösungen, die Mensch und KI
miteinander verbinden. Dabei nutzen wir Erkenntnisse aus Milliarden von
Interaktionen aus der Praxis, um mehr als 2.000 der komplexesten Unternehmen
weltweit bei der Bewältigung ihrer schwierigsten geschäftlichen
Herausforderungen zu unterstützen. Mit mehr als 20 Jahren operativer Erfahrung
und praxiserprobter KI sind wir der Partner für intelligente Transformation, der
Kunden aus allen wichtigen Branchen dabei unterstützt, ihre Ziele in messbare
und skalierbare Ergebnisse umzusetzen. Praktisch überall. Besuchen Sie
concentrix.com (http://www.concentrix.com/), um mehr zu erfahren.
Medienkontakt:
Marketing & Kommunikation
Concentrix Corporation
media@concentrix.com (mailto:media@concentrix.com)
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unterstützen die Produkte oder Dienstleistungen von Concentrix nicht.
Safe-Harbor-Erklärung
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von
Abschnitt 27A des US-Wertpapiergesetzes (Securities Act) von 1933 in der jeweils
geltenden Fassung und Abschnitt 21E des US-Börsengesetzes (Securities Exchange
Act) von 1934 in der jeweils geltenden Fassung. Zu den zukunftsgerichteten
Aussagen gehören unter anderem Aussagen über die Fähigkeiten und die
Positionierung des Unternehmens zur Erzielung von Geschäftsergebnissen und zur
Lösung von Herausforderungen für seine Kunden sowie Aussagen, die Wörter wie
?glauben",?erwarten",?können",?werden",?bieten",?könnten" und?sollten" und
andere ähnliche Ausdrücke enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind von
Natur aus ungewiss und beinhalten erhebliche Risiken und Ungewissheiten, die
dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in
diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den
Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem Risiken in Bezug auf die
Fähigkeit des Unternehmens, seine Strategie erfolgreich umzusetzen, die
Wettbewerbsbedingungen in der Branche des Unternehmens und andere Faktoren, die
im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K für das Geschäftsjahr zum
30. November 2025, der bei der Securities and Exchange Commission (SEC)
eingereicht wurde, sowie in nachfolgenden SEC-Einreichungen dargelegt sind. Wir
sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, da diese
nur zu dem Zeitpunkt gelten, zu dem sie gemacht werden.
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Slogans von Unternehmen, Produkten und Dienstleistungen von Concentrix sind
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