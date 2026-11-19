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^NEWARK, Kalifornien, Nov. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Concentrix Corporation

(https://www.concentrix.com/news/) (NASDAQ: CNXC (https://ir.concentrix.com/)),

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ein weltweit führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen, gab heute

bekannt, dass es zum dritten Mal in Folge in der?B2B Sales Services PEAK

Matrix(®)"-Bewertung 2026 der Everest Group als?Leader" mit der höchsten

Einstufung positioniert wurde. Diese Auszeichnung unterstreicht die Fähigkeit

von Concentrix, Vertriebskompetenz, KI und Vertriebsabläufe zu kombinieren, um

Kunden dabei zu unterstützen, neue Geschäfte zu gewinnen, Kundenbeziehungen zu

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vertiefen und nachhaltiges Wachstum zu erzielen.

Die Positionierung von Concentrix spiegelt die Ergebnisse wider, die mit der

Produktpalette des Unternehmens im Bereich KI und Technologie, den

maßgeschneiderten KI-Agenten sowie der umfassenden Vertriebskompetenz erzielt

wurden, die den Kunden dabei helfen, ihren Umsatz zu steigern. iX Hero, die

agentische KI-Plattform des Unternehmens, fördert die Zusammenarbeit zwischen

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Mensch und KI und unterstützt rund 13.000 B2B-Verkäufer dabei, als wichtiger

Bestandteil der Lösung ihre Produktivität und Kompetenz zu steigern.

Die Kundenresultate zeigen, wie der Ansatz funktioniert. Für eine globale

Technologieplattform hat Concentrix ein mehrsprachiges Vertriebsprogramm

entwickelt, das kleinen und mittelständischen Unternehmen hilft, ihre

Werbeleistung zu verbessern. Das Programm erwirtschaftet regelmäßig einen Umsatz

von mehr als 2 Milliarden US-Dollar pro Quartal, trug zu einem Anstieg der

Werbeeinnahmen um 28 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum bei und erzielte eine

20- bis 25-fache Rendite auf die Investition des Kunden.

?Unsere Kunden benötigen produktivere Vertriebsteams, engere Kundenbeziehungen

und einen klaren Return on Investment für ihre Investitionen in KI", so Mike

Naughton, Global Vice President of B2B Sales bei Concentrix.?Sie vertrauen uns,

weil wir eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Abstimmung von Best Practices

zwischen Mitarbeitenden und Technologie vorweisen können, um die

Vertriebsleistung zu steigern und bessere Ergebnisse zu erzielen. Wir sind stolz

darauf, dass die Everest Group unsere Marktführerschaft im B2B-Vertrieb

weiterhin anerkennt."

Concentrix hat seit Beginn dieses Berichts vor drei Jahren jedes Jahr den

Leader-Status erreicht und unter den 25 bewerteten Anbietern in allen vier

Unterkategorien von Vision & Capability die höchstmöglichen Bewertungen

erhalten. Die Bewertung umfasste die Bereiche Vertriebsstrategie,

Teamunterstützung, Umsetzung und Technologieintegration - also genau jene

Kompetenzen, die Unternehmen benötigen, um Investitionen in Mitarbeitende und KI

in Umsatzwachstum umzuwandeln.

Besuchen Sie die Website des Unternehmens für weitere Informationen zu den B2B-

Vertriebsdienstleistungen und -Lösungen von Concentrix.

(https://www.concentrix.com/services-solutions/b2b-sales/)

Über uns: Wir treiben eine Welt an, die funktioniert

Concentrix (NASDAQ: CNXC) ist ein Fortune 500(®)-Technologie- und

Dienstleistungsunternehmen, das den weltweit führenden Marken hilft,

intelligente Abläufe zu entwickeln, die sich in der Praxis bewähren. Wir

entwickeln, realisieren und betreiben integrierte Lösungen, die Mensch und KI

miteinander verbinden. Dabei nutzen wir Erkenntnisse aus Milliarden von

Interaktionen aus der Praxis, um mehr als 2.000 der komplexesten Unternehmen

weltweit bei der Bewältigung ihrer schwierigsten geschäftlichen

Herausforderungen zu unterstützen. Mit mehr als 20 Jahren operativer Erfahrung

und praxiserprobter KI sind wir der Partner für intelligente Transformation, der

Kunden aus allen wichtigen Branchen dabei unterstützt, ihre Ziele in messbare

und skalierbare Ergebnisse umzusetzen. Praktisch überall. Besuchen Sie

concentrix.com (http://www.concentrix.com/), um mehr zu erfahren.

Medienkontakt:

Marketing & Kommunikation

Concentrix Corporation

media@concentrix.com (mailto:media@concentrix.com)

Haftungsausschluss

Lizenzierte Auszüge aus den PEAK Matrix(®) Berichten der Everest Group dürfen

von lizenzierten Dritten für ihre eigenen Marketing- und Werbeaktivitäten sowie

für Werbematerialien verwendet werden. Ausgewählte Auszüge aus den PEAK

Matrix(®) Berichten der Everest Group geben nicht unbedingt den vollständigen

Kontext unserer Untersuchungen und Analysen wieder. Alle von den Analysten der

Everest Group durchgeführten und in den PEAK Matrix(®) Berichten der Everest

Group enthaltenen Untersuchungen und Analysen sind unabhängig, und keine

Organisation hat eine Gebühr gezahlt, um darin aufgeführt zu werden oder das

Ranking zu beeinflussen. Um auf die vollständige Studie zuzugreifen und mehr

über unsere Methodik zu erfahren, besuchen Sie bitte Everest Group PEAK Matrix

(https://www.everestgrp.com/published-research/peak-matrix/)(®)

(https://www.everestgrp.com/published-research/peak-matrix/) Berichte

(https://www.everestgrp.com/published-research/peak-matrix/).

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Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von

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Act) von 1934 in der jeweils geltenden Fassung. Zu den zukunftsgerichteten

Aussagen gehören unter anderem Aussagen über die Fähigkeiten und die

Positionierung des Unternehmens zur Erzielung von Geschäftsergebnissen und zur

Lösung von Herausforderungen für seine Kunden sowie Aussagen, die Wörter wie

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andere ähnliche Ausdrücke enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind von

Natur aus ungewiss und beinhalten erhebliche Risiken und Ungewissheiten, die

dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in

diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den

Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem Risiken in Bezug auf die

Fähigkeit des Unternehmens, seine Strategie erfolgreich umzusetzen, die

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30. November 2025, der bei der Securities and Exchange Commission (SEC)

eingereicht wurde, sowie in nachfolgenden SEC-Einreichungen dargelegt sind. Wir

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