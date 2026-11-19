GNW-News: Concentrix wurde von der Everest Group als führendes Unternehmen im Bereich B2B-Vertrieb ausgezeichnet
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^NEWARK, Kalifornien, Nov. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Concentrix Corporation
(https://www.concentrix.com/news/) (NASDAQ: CNXC (https://ir.concentrix.com/)),
ein weltweit führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen, gab heute
bekannt, dass es zum dritten Mal in Folge in der?B2B Sales Services PEAK
Matrix(®)"-Bewertung 2026 der Everest Group als?Leader" mit der höchsten
Einstufung positioniert wurde. Diese Auszeichnung unterstreicht die Fähigkeit
von Concentrix, Vertriebskompetenz, KI und Vertriebsabläufe zu kombinieren, um
Kunden dabei zu unterstützen, neue Geschäfte zu gewinnen, Kundenbeziehungen zu
vertiefen und nachhaltiges Wachstum zu erzielen.
Die Positionierung von Concentrix spiegelt die Ergebnisse wider, die mit der
Produktpalette des Unternehmens im Bereich KI und Technologie, den
maßgeschneiderten KI-Agenten sowie der umfassenden Vertriebskompetenz erzielt
wurden, die den Kunden dabei helfen, ihren Umsatz zu steigern. iX Hero, die
agentische KI-Plattform des Unternehmens, fördert die Zusammenarbeit zwischen
Mensch und KI und unterstützt rund 13.000 B2B-Verkäufer dabei, als wichtiger
Bestandteil der Lösung ihre Produktivität und Kompetenz zu steigern.
Die Kundenresultate zeigen, wie der Ansatz funktioniert. Für eine globale
Technologieplattform hat Concentrix ein mehrsprachiges Vertriebsprogramm
entwickelt, das kleinen und mittelständischen Unternehmen hilft, ihre
Werbeleistung zu verbessern. Das Programm erwirtschaftet regelmäßig einen Umsatz
von mehr als 2 Milliarden US-Dollar pro Quartal, trug zu einem Anstieg der
Werbeeinnahmen um 28 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum bei und erzielte eine
20- bis 25-fache Rendite auf die Investition des Kunden.
?Unsere Kunden benötigen produktivere Vertriebsteams, engere Kundenbeziehungen
und einen klaren Return on Investment für ihre Investitionen in KI", so Mike
Naughton, Global Vice President of B2B Sales bei Concentrix.?Sie vertrauen uns,
weil wir eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Abstimmung von Best Practices
zwischen Mitarbeitenden und Technologie vorweisen können, um die
Vertriebsleistung zu steigern und bessere Ergebnisse zu erzielen. Wir sind stolz
darauf, dass die Everest Group unsere Marktführerschaft im B2B-Vertrieb
weiterhin anerkennt."
Concentrix hat seit Beginn dieses Berichts vor drei Jahren jedes Jahr den
Leader-Status erreicht und unter den 25 bewerteten Anbietern in allen vier
Unterkategorien von Vision & Capability die höchstmöglichen Bewertungen
erhalten. Die Bewertung umfasste die Bereiche Vertriebsstrategie,
Teamunterstützung, Umsetzung und Technologieintegration - also genau jene
Kompetenzen, die Unternehmen benötigen, um Investitionen in Mitarbeitende und KI
in Umsatzwachstum umzuwandeln.
Besuchen Sie die Website des Unternehmens für weitere Informationen zu den B2B-
Vertriebsdienstleistungen und -Lösungen von Concentrix.
(https://www.concentrix.com/services-solutions/b2b-sales/)
Über uns: Wir treiben eine Welt an, die funktioniert
Concentrix (NASDAQ: CNXC) ist ein Fortune 500(®)-Technologie- und
Dienstleistungsunternehmen, das den weltweit führenden Marken hilft,
intelligente Abläufe zu entwickeln, die sich in der Praxis bewähren. Wir
entwickeln, realisieren und betreiben integrierte Lösungen, die Mensch und KI
miteinander verbinden. Dabei nutzen wir Erkenntnisse aus Milliarden von
Interaktionen aus der Praxis, um mehr als 2.000 der komplexesten Unternehmen
weltweit bei der Bewältigung ihrer schwierigsten geschäftlichen
Herausforderungen zu unterstützen. Mit mehr als 20 Jahren operativer Erfahrung
und praxiserprobter KI sind wir der Partner für intelligente Transformation, der
Kunden aus allen wichtigen Branchen dabei unterstützt, ihre Ziele in messbare
und skalierbare Ergebnisse umzusetzen. Praktisch überall. Besuchen Sie
concentrix.com (http://www.concentrix.com/), um mehr zu erfahren.
Medienkontakt:
Marketing & Kommunikation
Concentrix Corporation
media@concentrix.com (mailto:media@concentrix.com)
Haftungsausschluss
Lizenzierte Auszüge aus den PEAK Matrix(®) Berichten der Everest Group dürfen
von lizenzierten Dritten für ihre eigenen Marketing- und Werbeaktivitäten sowie
für Werbematerialien verwendet werden. Ausgewählte Auszüge aus den PEAK
Matrix(®) Berichten der Everest Group geben nicht unbedingt den vollständigen
Kontext unserer Untersuchungen und Analysen wieder. Alle von den Analysten der
Everest Group durchgeführten und in den PEAK Matrix(®) Berichten der Everest
Group enthaltenen Untersuchungen und Analysen sind unabhängig, und keine
Organisation hat eine Gebühr gezahlt, um darin aufgeführt zu werden oder das
Ranking zu beeinflussen. Um auf die vollständige Studie zuzugreifen und mehr
über unsere Methodik zu erfahren, besuchen Sie bitte Everest Group PEAK Matrix
(https://www.everestgrp.com/published-research/peak-matrix/)(®)
(https://www.everestgrp.com/published-research/peak-matrix/) Berichte
(https://www.everestgrp.com/published-research/peak-matrix/).
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Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von
Abschnitt 27A des US-Wertpapiergesetzes (Securities Act) von 1933 in der jeweils
geltenden Fassung und Abschnitt 21E des US-Börsengesetzes (Securities Exchange
Act) von 1934 in der jeweils geltenden Fassung. Zu den zukunftsgerichteten
Aussagen gehören unter anderem Aussagen über die Fähigkeiten und die
Positionierung des Unternehmens zur Erzielung von Geschäftsergebnissen und zur
Lösung von Herausforderungen für seine Kunden sowie Aussagen, die Wörter wie
?glauben",?erwarten",?können",?werden",?bieten",?könnten" und?sollten" und
andere ähnliche Ausdrücke enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind von
Natur aus ungewiss und beinhalten erhebliche Risiken und Ungewissheiten, die
dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in
diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den
Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem Risiken in Bezug auf die
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30. November 2025, der bei der Securities and Exchange Commission (SEC)
eingereicht wurde, sowie in nachfolgenden SEC-Einreichungen dargelegt sind. Wir
sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, da diese
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