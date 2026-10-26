GNW-News: Conow bringt den preisgekrönten Atlas 6000 AC in Deutschland auf den Markt und treibt KI-gestütztes Energiemanagement im Haushalt voran

26.10.26 10:04 Uhr

^MÜNCHEN, Oct. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conow, eine Marke für ein KI-

basiertes digitales Energieökosystem, die gemeinsam mit dem globalen Anbieter

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von KI-Cloud-Plattformdiensten Tuya Smart (NYSE: TUYA; HKEX: 2391) entwickelt

wurde, hat den Atlas 6000 AC in Deutschland auf den Markt gebracht. Der Plug-

and-Play-Heimspeicher als Vorzeigeprodukt der Marke wird von einem Konzeptfilm

begleitet, der zeigt, wie Conow AIX mithilfe künstlicher Intelligenz die

Energieerzeugung, -speicherung und den Energieverbrauch im Haushalt aufeinander

abstimmt.

Der Atlas 6000 AC wurde für Haushalte mit bereits installierter Dach-PV-Anlage

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entwickelt. Er bietet eine Grundkapazität von 6.028 Wh und einen bidirektionalen

AC-Wechselrichter mit 3.000 W Leistung. Dank der AC-Kopplung lässt sich das

System über eine herkömmliche Haushaltssteckdose mit 800 W in etwa drei Minuten

nachrüsten - ohne Neuverkabelung und ohne den vorhandenen Wechselrichter

austauschen zu müssen. Für eine Ausgangsleistung von bis zu 3.000 W ist die

Installation durch eine qualifizierte Elektrofachkraft erforderlich.

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Für deutsche Haushalte mit Photovoltaikanlage wird es zunehmend zum

Kostenproblem, überschüssigen Strom zu niedrigen Preisen ins Netz einzuspeisen

und später teureren Strom zurückzukaufen. Dynamische Stromtarife sorgen im

Tagesverlauf für zusätzliche Preisschwankungen. Conow AIX begegnet dieser

Herausforderung, indem die Lösung dynamische Stromtarife, Solarstromprognosen

und den Strombedarf des Haushalts in Echtzeit optimiert und zugleich kompatible

Wärmepumpen, Ladegeräte für Elektrofahrzeuge und Smart-Home-Geräte koordiniert.

Conow AIX unterstützt mehr als 3.000 Kategorien intelligenter Geräte und 6.000

Wärmepumpen. Darüber hinaus ist das System im Vereinigten Königreich und in

Europa mit mehr als 1.000 Anbietern dynamischer Stromtarife integriert. Die

Unterstützung optischer Zählerlesegeräte und führender Smart-Meter-Ökosysteme

ermöglicht eine schnelle Regelung zur Vermeidung von Netzeinspeisung sowie eine

intelligente Nutzung dynamischer Strompreise zur Kostenoptimierung.

?Die zukünftige Energieversorgung im Haushalt wird nicht durch einzelne Geräte

bestimmt, sondern dadurch, wie gut sie miteinander zusammenarbeiten", so Ke

Yang, Global GTM Lead bei Conow.?Conow AIX vernetzt Energieanlagen, optimiert

ihren Betrieb und ermöglicht es Haushalten, an neuen flexiblen Diensten

teilzunehmen. Gemeinsam mit Tuya Smart setzen wir unser Motto 'Make Energy

Yours' in die Praxis um."

Der Atlas 6000 AC verbindet ein kompaktes, preisgekröntes Design mit LiFePO4-

Zellen in Automobilqualität, einer Dauerleistung von 3.000 W im Lade- und

Entladebetrieb, Schutzart IP65 und einer zehnjährigen Garantie. Das

Sicherheitssystem umfasst eine thermische Isolierung auf Zellebene sowie ein

Aerosol-Brandunterdrückungssystem. Die drahtlose Paralleltechnologie AirMesh(TM)

ermöglicht eine Erweiterung der Speicherkapazität auf bis zu 60 kWh.

Der Konzeptfilm ist hier verfügbar: https://youtu.be/RciFh-EN6uk

Der Atlas 6000 AC ist ab sofort in Deutschland über autorisierte lokale

Vertriebspartner erhältlich:

https://www.tepto.de/Conow-Atlas-6000-AC

https://sonnenmatrix.de/products/conow-atlas-6000-ac-heimspeicher-6kwh-3000w

https://flexisolar.de/products/conow-atlas-6000-ac

Weitere Informationen und den kostenlosen Energiesparrechner finden Sie unter:

www.conow.com/products/atlas-6000-ac-plugin-home-battery

(http://www.conow.com/products/atlas-6000-ac-plugin-home-battery)

Medienkontakt: Sansa Peng (sansa.peng@tuya.com (mailto:sansa.peng@tuya.com))

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a4f13fb0-a3c0-

4ffc-88cb-967b3502974f

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