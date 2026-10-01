GNW-News: Contentstack stellt Contentstack Canoe vor: KI-Sichtbarkeitstool zeigt Unternehmen, was KI-Systeme ihren Käufern vermitteln

02.10.26 01:56 Uhr

^Das auf der ContentCon Europe vorgestellte, erste eigenständige Produkt von

Contentstack analysiert, wie eine Marke in der KI-Suche genannt, beschrieben und

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zitiert wird, vergleicht sie mit bis zu zehn Mitbewerbern und liefert nach jedem

Durchlauf eine priorisierte Liste konkreter Optimierungsschritte für KI-Agenten

Wichtige Fakten

* Das erste eigenständige Produkt von Contentstack, Contentstack Canoe, ist

ein KI-Sichtbarkeitstool, das Marken zeigt, wie sie in den Antworten von KI-

Suchmaschinen für potenzielle Käufer dargestellt werden.

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* Mit einem kostenlosen Tarif, der jeder Marke für jede beliebige Website

offensteht, vergleicht Contentstack Canoe Unternehmen mit ihren Mitbewerbern

und ermittelt konkrete Optimierungspotenziale.

* Der Marktstart von Contentstack Canoe erfolgt zeitgleich mit dem neuen Self-

Service-Zugang zu Contentstack, der Nutzern erstmals einen kostenlosen

Einstieg in die Plattform ermöglicht.

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AMSTERDAM, Oct. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Contentstack

(https://www.contentstack.com/?utm_campaign=fy27q3_glb_pr_introducing-

contentstack-canoe&utm_medium=press-

link&utm_source=globenewswire&utm_content=wire-press-release) hat Contentstack

Canoe auf den Markt gebracht - ein KI-Sichtbarkeitstool, das Marken zeigt, wie

KI-Suchmaschinen sie beschreiben und ob ihre Wettbewerber dabei besser

abschneiden. Das erste eigenständige Produkt des Unternehmens wurde auf der

ContentCon Europe 2026 offiziell vorgestellt. Es bietet einen kostenlosen Tarif

für jedes Unternehmen - unabhängig davon, ob es bereits Contentstack nutzt.

Kaufinteressenten nutzen immer häufiger KI-Systeme, noch bevor sie eine

klassische Website besuchen. Laut einer Studie von Bain verlassen sich 80 % der

Verbraucher bei mindestens 40 % ihrer Suchanfragen auf KI-generierte Ergebnisse,

und Gartner ermittelte, dass 45 % der B2B-Einkäufer bei aktuellen

Kaufentscheidungen generative KI nutzen, vor allem zur Anbieterrecherche.

Herkömmliche Ranking-Tools haben keinen Einblick in diese KI-Antworten, sodass

die meisten Unternehmen nicht wissen, ob sie empfohlen oder schlichtweg

übergangen werden.

?Wir betonen schon seit Längerem, dass jede Marke zwei Dinge leisten muss:

Menschen begeistern und KI-Agenten präzise informieren. Bislang gab es jedoch

keine Möglichkeit zu überprüfen, wie gut der zweite Teil gelingt", so Neha

Sampat, Gründerin und CEO von Contentstack.?Bevor Ihr nächster Kunde mit Ihnen

in Kontakt tritt, spricht er mit einem KI-Agenten - und die meisten Marken haben

keine Ahnung, was dieser Agent über sie erzählt. Mit Contentstack Canoe sehen

Unternehmen jetzt genau das, was die Agenten sehen. So können sie aufhören,

bloßen Rankings nachzujagen, und stattdessen darauf hinarbeiten, als relevante

Antwort genannt zu werden. Jedes Unternehmen sucht derzeit nach Wegen, sich

agentisch aufzustellen - wir eingeschlossen. Dies ist ein erster Einblick in die

Transformation unseres eigenen Angebots."

Contentstack Canoe (https://www.contentstack.com/blog/announcements/meet-

contentstack-canoe-ai-visibility-tool?utm_campaign=fy27q3_glb_pr_introducing-

contentstack-canoe&utm_medium=press-

link&utm_source=globenewswire&utm_content=wire-press-release) zeigt Unternehmen,

wie sie wahrgenommen werden, wenn Kaufinteressenten KI nach Empfehlungen fragen,

welcher Mitbewerber das Rennen macht und welche konkreten Schritte als Nächstes

nötig sind.

Sehen, was die Agenten sehen: So funktioniert es

Der Einstieg in Contentstack Canoe ist denkbar einfach und beginnt mit der

Eingabe der Marken-URL:

* Contentstack Canoe analysiert die Website, um das Geschäftsmodell, die

Produkte, die Zielgruppen sowie bis zu zehn Mitbewerber zu identifizieren.

* Nutzer prüfen und ergänzen diese Angaben, bevor Contentstack Canoe

automatisch die Fragen generiert, die potenzielle Kunden am ehesten stellen.

* Jede Frage wird der passenden Phase der Customer Journey zugeordnet - von

Bewusstsein über Überlegung bis zur Entscheidung. Nutzer des Growth-Tarifs

können diese Fragen beliebig bearbeiten, hinzufügen oder entfernen.

* Im Free-Tarif werden die generierten Fragen einmal monatlich ausgewertet.

Der Growth-Tarif bietet tägliche oder wöchentliche Durchläufe, und in allen

Tarifen lässt sich nach Anpassungen jederzeit ein Bericht auf Abruf

erstellen.

Die Erstellung jedes Analyseberichts dauert etwa zwei Minuten und zeigt

übersichtlich, ob die Marke in den KI-Antworten auftauchte, wie sie beschrieben

wurde, welche Mitbewerber genannt wurden und welche Quellen die KI-Suchmaschinen

zitierten. Kostenpflichtige Tarife vergleichen in jedem Bericht ChatGPT, Gemini,

Perplexity und Claude, während der Free-Tarif ChatGPT und Gemini abdeckt. Jeder

Durchlauf schließt mit einer priorisierten Liste konkreter

Optimierungsempfehlungen ab. Zudem enthält jeder Tarif ein Website-Audit, das

prüft, ob KI-Crawler die Website erfassen können, und die KI-Bereitschaft

bewertet. In kostenpflichtigen Tarifen ermöglicht ein Remote-MCP-Server Tools

wie Contentstack Agent OS, Claude, Cursor und weiteren MCP-Clients, den Bericht

direkt auszulesen, Optimierungen zur Prüfung vorzuschlagen und die Analyse

erneut durchzuführen, um die Fortschritte zu messen.

?Zu sehen, was KI über die eigene Marke sagt, ist nur der erste Schritt.

Entscheidend ist, was das Team als Nächstes daraus macht", so Conor Egan, SVP of

Product bei Contentstack.?Jeder Bericht von Contentstack Canoe endet mit einer

priorisierten Liste mit Optimierungsmaßnahmen und relevanten Quellen, die es

anzugehen gilt. So wissen Teams genau, wo sie ansetzen müssen. Ein KI-Agent kann

diese Aufgaben direkt übernehmen, Korrekturen zur Freigabe durch das Team

entwerfen und den Bericht erneut erstellen, um den Erfolg sichtbar zu machen.

Heute beginnt dieser Kreislauf noch bei einzelnen Aufgaben. Morgen wird er die

Arbeitsweise ganzer Teams grundlegend verändern."

Der Contentstack-Partner XCentium (https://www.xcentium.com/) hat Contentstack

Canoe bereits in der Early-Access-Phase genutzt.

?Wir sehen in Contentstack Canoe ein enormes Potenzial für die Kunden, die wir

betreuen", erklärt Meng Hak, Contentstack Practice Director bei XCentium.

?Unternehmen versuchen zu verstehen, wie ihre Marken in KI-generierten Antworten

dargestellt werden und vor allem, wie sie diese gezielt beeinflussen können.

Contentstack Canoe bringt genau diese Erkenntnisse direkt an die Stelle, wo

Inhalte entstehen und von den verantwortlichen Teams optimiert werden."

Contentstack ist sein eigener erster Kunde. Das hauseigene Digitalteam setzt

Contentstack Canoe auf contentstack.com ein, setzt die Empfehlungen Woche für

Woche um und misst fortlaufend die Ergebnisse.

Eine Reihe von Premieren

Darüber hinaus bietet Contentstack ab sofort einen Self-Service-Zugang

(https://www.contentstack.com/pricing?utm_campaign=fy27q3_glb_pr_introducing-

contentstack-canoe&utm_medium=press-

link&utm_source=globenewswire&utm_content=wire-press-release) zur Contentstack-

Plattform. Nutzer können sich direkt registrieren, einen Tarif auswählen und

umgehend loslegen, ohne zuvor einen langwierigen Enterprise-Vertriebsprozess

durchlaufen zu müssen. Jede dieser Produkteinführungen ist eine Premiere für das

Unternehmen: Contentstack Canoe ist das erste eigenständige Produkt von

Contentstack, und Self-Service ist der erste kostenlose Zugang zur Plattform.

Beide Angebote unterstreichen, wie das Unternehmen in der Produktentwicklung und

beim Markteintritt zunehmend auf eine agentische Ausrichtung setzt.

Verfügbarkeit und Preise

Contentstack Canoe ist ab sofort in folgenden Tarifen verfügbar:

* Free: 0 US-Dollar - dauerhaft kostenlos, keine Kreditkarte erforderlich

* Growth: 279 US-Dollar pro Monat oder 2.790 US-Dollar pro Jahr zum zeitlich

begrenzten Einführungspreis

* Enterprise: individueller Preis, geplant für Anfang 2027

Weitere Informationen zu Contentstack Canoe finden Sie

unter canoe.contentstack.com

(https://canoe.contentstack.com/?utm_campaign=fy27q3_glb_pr_introducing-

contentstack-canoe&utm_medium=press-

link&utm_source=globenewswire&utm_content=wire-press-release).

?From Here to Agentic"

Contentstack Canoe wurde auf der ContentCon Europe unter dem diesjährigen Motto

?From Here to Agentic" vorgestellt. In ihrer Keynote zur Eröffnung erläuterte

Neha Sampat, Gründerin und CEO von Contentstack, wie KI die Anbietersuche von

Käufern, die Arbeitsweise von Marketingteams und die Erwartungshaltung von

Kunden grundlegend verändert. Außerdem stellte sie eine dreistufige Roadmap vor

- von Speed über Independence bis hin zu Trust -, die den Wandel im Einsatz von

KI-Agenten von isolierten Einzelaufgaben zur teamübergreifenden Kollaboration

beschreibt. Die Diskussion wird auf der ContentCon US in Chicago am 27. und 28.

Oktober fortgesetzt. Dort wird Contentstack weitere Einblicke geben, wie sich

das Unternehmen für das agentische Zeitalter weiterentwickelt. Weitere

Informationen über die ContentCon finden Sie

unter www.contentstack.com/contentcon

(http://www.contentstack.com/contentcon?utm_campaign=&utm_medium=press-

link&utm_source=globenewswire&utm_content=wire-press-release).

Über Contentstack

Contentstack unterstützt Marken dabei, digitale Erlebnisse zu schaffen, die KI-

Agenten präzise informieren und Menschen begeistern. Als Pionier der Agentic

Experience Platform (AXP) vereint Contentstack strukturierte Inhalte, ein

Headless CMS und Brand Governance (Content Cloud), Echtzeit-Kundendaten und

Omnichannel-Personalisierung (Data Cloud) sowie KI-Orchestrierung (Agent OS) in

einem System. Teams nutzen die Plattform, um die mit jedem digitalen Erlebnis

verbundene manuelle Arbeit zu automatisieren, eine markenkonforme Darstellung in

KI-Systemen sicherzustellen, in KI-generierten Antworten präsent zu sein und

personalisierte Erlebnisse bereitzustellen, die sich in Echtzeit anpassen.

Führende Marken wie Steve Madden, LG Electronics, Costco, 1-800-Flowers, Dolce &

Gabbana, Sky und ABN AMRO setzen auf Contentstack, um digitale Erlebnisse

schneller zu veröffentlichen, betriebliche Hürden abzubauen und Inhalte im

großen Maßstab zu personalisieren. Erfahren Sie mehr unter contentstack.com und

folgen Sie @Contentstack, um über die nächsten Entwicklungen auf dem Laufenden

zu bleiben.

Ansprechpartner für Medien

Payton de los Cobos

Senior Manager, Earned Media & Communications

press@contentstack.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=s-ZcILk3Y2-

N_yiICdDzJGjR8Jm-Fd3Z4BPmmc5h_9WOqlvzxooAl26ad6-

nk7DjSmTh4JI1lEK2Ueec5RRobRyijHpqppSUT1u4lgLzh60=)

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist Contentstack Canoe?

Contentstack Canoe ist das KI-Sichtbarkeitstool von Contentstack und das erste

eigenständige Produkt des Unternehmens. Es testet die typischen Fragen

potenzieller Käufer in verschiedenen KI-Suchmaschinen und zeigt transparent auf,

ob die eigene Marke genannt wird, wie sie dargestellt wird, welche Mitbewerber

bevorzugt werden, welche Quellen zitiert werden und welche konkreten Schritte

zur Optimierung nötig sind.

Wie viel kostet Contentstack Canoe?

Contentstack Canoe bietet einen kostenlosen Free-Tarif für 0 US-Dollar ohne

Ablaufdatum, der ChatGPT und Gemini nutzt. Der Growth-Tarif kostet 279 US-Dollar

pro Monat bzw. 2.790 US-Dollar pro Jahr und nutzt alle vier Engines. Bestehende

Contentstack-Enterprise-Kunden erhalten die Leistungen des Growth-Tarifs bis zum

31. Dezember 2026 ohne zusätzliche Kosten.

Wer kann Contentstack Canoe nutzen?

Jedes Unternehmen und jede Marke kann Contentstack Canoe nutzen. Das Tool

funktioniert mit jeder beliebigen Website und setzt keine bestehende

Contentstack-Installation voraus.

Wie wählt Contentstack Canoe die Testfragen aus?

Das Tool analysiert die eigene Website sowie die hinterlegten Produkte,

Kundenprofile und bis zu zehn Mitbewerber, um daraus automatisch Fragen zu

generieren. Jede Frage wird einer Phase der Customer Journey - Bewusstsein,

Überlegung oder Entscheidung - zugeordnet. Nutzer des Growth-Tarifs können vor

einem Durchlauf jede Frage bearbeiten.

Kann Contentstack Canoe meine Marke direkt mit Konkurrenten vergleichen?

Ja. Contentstack Canoe vergleicht die Markenpräsenz mit bis zu zehn ausgewählten

Mitbewerbern und zeigt detailliert, welche Marken in den Antworten der einzelnen

KI-Engines erscheinen.

Können KI-Agenten die Empfehlungen von Contentstack Canoe umsetzen?

Ja. Bei den kostenpflichtigen Tarifen ermöglicht ein Remote-MCP-Server

Contentstack Agent OS, Claude, Cursor und anderen MCP-Clients, Contentstack-

Canoe-Berichte zu lesen, Verbesserungsvorschläge zur Prüfung durch ein Team zu

erstellen und die Analyse erneut auszuführen, um zu messen, was sich verändert

hat. Damit bietet jeder Bericht eine Liste konkreter Maßnahmen, mit deren

Umsetzung ein Agent sofort beginnen kann.

Was ist Contentstack Self-Service?

Self-Service ermöglicht Nutzern, sich zu registrieren, einen Tarif auszuwählen

und Contentstack eigenständig zu nutzen, ohne zuvor einen Enterprise-

Vertriebsprozess durchlaufen zu müssen. Damit erhalten Nutzer erstmals einen

kostenlosen Einstieg in die Plattform. Die verfügbaren Tarife umfassen das CMS

und Agent OS.

Wie hängen Contentstack Canoe und Self-Service zusammen?

Contentstack Canoe und Self-Service sind zwei separate Produkteinführungen.

Contentstack Canoe ist ein eigenständiges Produkt, das mit jeder Website

funktioniert, während Self-Service Nutzern eine neue Möglichkeit bietet, die

Contentstack-Plattform eigenständig zu nutzen.

Was ist die ContentCon US?

Die ContentCon US findet am 27. und 28. Oktober 2026 im Convene Willis Tower in

Chicago statt. Die Veranstaltung knüpft an das Motto?From Here to Agentic" aus

dem Jahr 2026 an. Contentstack zeigt dabei, wie Marken adaptive und intelligente

Erlebnisse schaffen können, bei denen Menschen und KI-Agenten zusammenarbeiten.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/195076c9-68c0-48e3-

a21d-3f220abd63e8.

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