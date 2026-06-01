GNW-News: Contentstack stellt seine "Agentic Experience Platform" (AXP) mit "Agent OS" und "Agent Accelerator" vor, um Hindernisse für den ROI und die Einfüh...
^AUSTIN, Texas, June 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Contentstack
(https://www.contentstack.com/?utm_campaign=fy27q2_glb_pmm_em_ib_102_agent-os-
activation&utm_medium=press-link&utm_source=globenewswire&utm_content=wire-
press-release), der unabhängige CMS-Pionier, der agentenbasierte digitale
Erlebnisse neu definiert, hat heute seine Lösung für das agentenbasierte
Unternehmen vorgestellt: die Agentic Experience Platform (AXP). Die Ankündigung
umfasst die allgemeine Verfügbarkeit von Agent OS, einer autonomen
Agentenschicht, die Inhalte, Daten und Echtzeit-Personalisierung abdeckt, sowie
die Einführung von Agent Accelerator, einem Programm, das Kunden dabei
unterstützen soll, den Weg vom KI-Experiment bis hin zu operativen Ergebnissen
zu beschreiten. Gemeinsam ebnen diese Lösungen Unternehmen den Weg, den Nutzen
autonomer KI zu realisieren, indem sie die Einführung, die Steuerung sowie die
nahtlose Integration von KI-Workflows in den Bereichen Content-Management und
Kundendaten gewährleisten.
Da Unternehmen ihre Investitionen in KI vorantreiben, stellen viele fest, dass
frühere Implementierungen zu einer erhöhten Komplexität in ihren digitalen
Ökosystemen geführt haben. Inhalte, Kundendaten und KI-Tools sind häufig auf
verschiedene Systeme verteilt, sodass Marketingverantwortliche Schwierigkeiten
haben, in großem Maßstab eindeutig zu messen, was funktioniert und was nicht.
Contentstack AXP
(https://www.contentstack.com/platform?utm_campaign=fy27q2_glb_pmm_em_ib_102_age
nt-os-activation&utm_medium=press-
link&utm_source=globenewswire&utm_content=wire-press-release) vereint die
grundlegenden Bausteine agentenbasierter Erfahrungen - Inhalt, Kontext und
Aktion - in einer einheitlichen Architektur, die es Marketingfachleuten
ermöglicht, die Skalierbarkeit und den Nutzen agentenbasierter KI selbst zu
steuern.
Die KI-Umsetzungslücke
Die Ergebnisse des in Kürze erscheinenden?Agentic Enterprise Report 2026" von
Contentstack zeigen, dass 88 % der Führungskräfte sich wünschen, sie hätten vor
der Einführung von agentenbasierter KI in grundlegende Content- und
Dateninfrastruktur investiert. Die meisten Unternehmen werden durch isolierte
Systeme ausgebremst: Älteren Plattformen für digitale Kundenerlebnisse fehlt die
für die Nutzung echter Handlungsfähigkeit erforderliche Datenaktivierung in
Echtzeit, während universellen KI-Tools der Markenkontext und die
unternehmensweite Governance fehlen, um sicher im Namen des Unternehmens zu
handeln.
Das bloße Hinzufügen von KI-Funktionen zu einer älteren oder an eine Suite
gebundenen Content-Plattform löst dieses Problem nicht. Echte operative
Geschwindigkeit erfordert eine völlig neue Architektur: ein Content-System, das
regelt, was die KI sagen darf, ein Datensystem, das weiß, mit wem sie spricht,
und eine Agentenebene, die auf beides reagieren kann.
?Eine KI, die Inhalte erstellt, ohne Ihre Kunden zu kennen, tappt im Dunkeln.
Eine KI, die Ihre Kunden kennt, aber ohne Content-Governance betrieben wird,
untergräbt Ihre Marke", so Neha Sampat, CEO von Contentstack.?Jeder
Unternehmensleiter, mit dem ich spreche, erzählt mir eine ähnliche Geschichte:
großartige KI-Tools, die auf unzusammenhängenden Grundlagen aufbauen und
Pilotprojekte hervorbringen, die sich niemals skalieren lassen. Das ist kein
Problem der künstlichen Intelligenz. Das ist ein architektonisches Problem. Wir
haben Agent OS entwickelt, um dieses Problem zu lösen."
Wir präsentieren: Die Agentic Experience Platform
Contentstack AXP vereint drei Kernsysteme, die aufeinander abgestimmt arbeiten:
* Content Cloud (Einheitliche Content-Grundlage): Ein System für Content-
Governance und Markenkonsistenz über alle digitalen Kanäle hinweg, das auf
einem Headless-CMS, einem Asset Manager, Frontend-Hosting und einem Brand
Kit für KI-gestützte Markenrichtlinien basiert.
* Data Cloud (Echtzeitkontext): Ein System zur Zusammenführung von Verhaltens-
und Absichtsdaten sowie zur Datenaktivierung, das auf Lytics (CDP) und einer
nativen Personalisierungs-Engine basiert, um Kundenerlebnisse im jeweiligen
Kontext zu verankern.
* Agent OS (Aktionsarchitektur): Eine Gruppe von KI-Agenten, die mit dem
vollständigen Kontext Ihrer Inhalte und Kundendaten ausgestattet sind, um
digitale Abläufe zu skalieren - unterstützt durch Polaris (In-App-KI-
Assistent), Agent Builder und Automations.
Für sich genommen ist jedes System unvollständig. Inhalte ohne Kontext lassen
sich nicht personalisieren. Ein Kontext ohne klare Vorgaben untergräbt die
Markenkonsistenz. Agenten, denen beides fehlt, sind nichts weiter als teure
Ratespiele. Gemeinsam schließen sie die Lücke zwischen den Zielen der KI und der
betrieblichen Realität.
Früher Einsatz bei Kunden und Partnern
Frühanwender und Implementierungspartner setzen Agent OS bereits ein, um den
manuellen Aufwand zu reduzieren und die Genauigkeit der Inhalte in komplexen,
verteilten Arbeitsabläufen zu verbessern.
?Die Genauigkeit der Hoteldaten ist für uns von entscheidender Bedeutung", sagte
Jack Simkins, Digital Product Manager bei Golfbreaks
(https://www.golfbreaks.com/en-us/?utm_campaign=fy27q2_glb_pmm_em_ib_102_agent-
os-activation&utm_medium=press-link&utm_source=globenewswire&utm_content=wire-
press-release), der einen autonomen Faktenprüfer implementiert hat, der dem Team
Unstimmigkeiten aufzeigt.?Die Aktualisierung war schon immer mit einem
erheblichen manuellen Aufwand verbunden. Mit Agent OS können wir im Hintergrund
Abgleichprüfungen durchführen und nur die Änderungen anzeigen, die von Bedeutung
sind. Nun sind wir in der Lage, das Vertrauen unserer Kunden zu wahren, ohne den
manuellen Aufwand, der zunehmend untragbar geworden war."
Auch das weltweite Partner-Ökosystem von Contentstack sieht in der Praxis, wie
Contentstack AXP herkömmliche Anbieter von Digital-Experience-Lösungen
übertrifft.
?Wir hatten bereits frühzeitig Zugang zu Agent OS, und das System ist anderen
Lösungen, die wir im Bereich der operativen KI-Umsetzung gesehen haben, bereits
einen Schritt voraus", sagt Meng Hak, Contentstack Practice Director bei
XCentium (https://www.xcentium.com/?utm_campaign=fy27q2_glb_pmm_em_ib_102_agent-
os-activation&utm_medium=press-link&utm_source=globenewswire&utm_content=wire-
press-release).?Unsere Kunden wünschen sich autonome KI-Funktionen, sind jedoch
nicht bereit, Kompromisse bei der Sicherheit oder der Markenkonformität
einzugehen. Die Architektur von Contentstack löst dieses Problem, indem sie
strenge Kontrollmechanismen direkt in die Agentenebene integriert und
Unternehmen so die gewünschte Automatisierung mit genau den erforderlichen
Sicherheitsvorkehrungen bietet."
Marktperspektive
Contentstack hat sich in der Vergangenheit immer wieder als Vorreiter bei großen
digitalen Umbrüchen erwiesen und entwickelt Lösungen, die Unternehmen dabei
unterstützen, nahtlos in die nächste Ära der Technologie überzugehen. Die
Einführung von AXP ist der logische nächste Schritt in der Entwicklung von
Contentstack vom Headless-CMS hin zur agentenbasierten Erlebniskoordination. AXP
wurde nicht dazu entwickelt, bestehende Systeme zu ersetzen, sondern diese
miteinander zu verbinden und zu koordinieren, um Unternehmen dabei zu
unterstützen, Fragmentierung zu verringern und anpassungsfähigere,
intelligentere digitale Erlebnisse zu ermöglichen.
?Wir konzentrieren uns darauf, KI direkt in den Kern der Arbeitsweise von TIME
zu integrieren - von der Präsentation unserer Archive bis hin zur Gestaltung
neuer Erlebnisse für unsere Leser", sagte Michael Mraz, General Manager für den
B2C-Bereich und Head of Product bei TIME.?Es geht darum, unsere Inhalte
innerhalb des Produkts benutzerfreundlicher, dynamischer und lebendiger zu
gestalten. Entscheidend ist, dass wir dies sicher, in großem Maßstab und auf
eine Weise tun können, die tatsächlich zur Arbeitsweise einer modernen Redaktion
passt."
Branchenanalysten weisen zudem darauf hin, dass die Zukunft der digitalen
Interaktion von einer völlig neuen Art der Inhaltsarchitektur abhängt.
?Intelligente Inhalte werden die Grenzen und Beschränkungen der Inhalte, wie wir
sie heute kennen, überwinden. Sie werden zu einem nahtlosen Fluss von
Informationen und Einfluss werden? durch den Einsatz dessen, was wir als
'agentenbasierte Inhaltssysteme' bezeichnen", sagt Chuck Gahun, Principal
Analyst bei Forrester¹. In einem von Chuck mitverfassten Blogbeitrag
(https://www.forrester.com/blogs/machines-are-your-contents-new-
audience/?ref_search=3187554_1780072557807) von Forrester heißt es:?Diejenigen,
die agentenbasierte Content-Systeme entwickeln - die auf Struktur, Governance,
Modularität und der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine basieren -,
werden den Maßstab für die nächste Ära der Kundenbindung setzen."
Ein strukturierter Weg zur Einführung von agentenbasierter KI
Um Unternehmen bei diesem Wandel zu unterstützen, führt Contentstack zudem den
Agent Accelerator (https://contentstack.com/agent-
accelerator?utm_campaign=fy27q2_glb_pmm_em_ib_102_agent-os-
activation&utm_medium=press-link&utm_source=globenewswire&utm_content=wire-
press-release) ein, ein dienstleistungsorientiertes Programm, das darauf
ausgelegt ist, Unternehmen von KI-Konzepten zu konkreten Ergebnissen zu führen.
Das Programm befasst sich mit einem entscheidenden Engpass in der Branche:
Während die Einführung neuer Technologien rasch voranschreitet, stellen das
Veränderungsmanagement und die organisatorische Bereitschaft nach wie vor
erhebliche operative Hürden dar. Aus dem in Kürze erscheinenden
Forschungsbericht von Contentstack geht hervor, dass 42 % der Unternehmen
angeben, der Mangel an einem klaren internen Verantwortlichen habe ihre
Initiativen im Bereich der agentenbasierten KI direkt verzögert.
Das Programm holt die Organisationen dort ab, wo sie gerade stehen, und
unterstützt Teams dabei, Leitlinien festzulegen und schnell vom Konzept zur
Umsetzung zu gelangen. Contentstack stellt die Leistungsfähigkeit dieses
Frameworks bereits intern unter Beweis: Das firmeneigene Projekt?Agent
Accelerator", ein Dashboard zur Web-Performance, führte zu einer Reduzierung des
manuellen Aufwands um 95 % und verkürzte einen Datenerfassungsprozess, der zuvor
45 Minuten dauerte, auf wenige Sekunden.
?Nachdem wir jahrelang direkt mit Unternehmensteams im Bereich KI und
Automatisierung zusammengearbeitet haben, wissen wir, wo der eigentliche 'KI-
Durchbruch' stattfindet", so Christine Masters, Senior AI Solutions Strategist
bei Contentstack.?Unternehmen haben genug von vagen KI-Versprechungen. Sie
benötigen einen geeigneten Fahrplan, Leitlinien und ein geeignetes
Betriebsmodell, um KI in den tatsächlichen Arbeitsabläufen des Alltags
einzusetzen. Agent Accelerator wurde entwickelt, um Kunden dabei zu
unterstützen, dieses Ziel zu erreichen - von ersten Ideen bis hin zu
agentenbasierten Arbeitsabläufen, die in der Praxis zum Einsatz kommen."
Verfügbarkeit
Agent OS (https://contentstack.com/platforms/agent-
os?utm_campaign=fy27q2_glb_pmm_em_ib_102_agent-os-activation&utm_medium=press-
link&utm_source=globenewswire&utm_content=wire-press-release) ist ab heute
allgemein verfügbar.
Um mehr zu erfahren oder am Agent Accelerator-Programm teilzunehmen, besuchen
Sie https://contentstack.com/agent-accelerator (https://contentstack.com/agent-
accelerator?utm_campaign=fy27q2_glb_pmm_em_ib_102_agent-os-
activation&utm_medium=press-link&utm_source=globenewswire&utm_content=wire-
press-release).
Um konkrete Anwendungsbeispiele für die umfassende AXP-Vision von Contentstack
in der Praxis zu sehen und Einblicke von Führungskräften aus der Digitalbranche
zu erhalten, die die nächste Welle der KI-Implementierung leiten, besuchen Sie
uns im weiteren Verlauf des Jahres auf der ContentCon
(https://explore.contentstack.com/contentcon?utm_campaign=fy27q2_glb_pmm_em_ib_1
02_agent-os-activation&utm_medium=press-
link&utm_source=globenewswire&utm_content=wire-press-release).
Über Contentstack
Contentstack definiert neu, wie moderne digitale Erlebnisse gestaltet und
verwaltet werden. Als Pionier der Agentic Experience Platform (AXP) vereint
Contentstack strukturierte Inhalte und Marken-Governance (Content Cloud),
Echtzeit-Kundendaten und Omnichannel-Personalisierung (Data Cloud) sowie
autonome KI-Orchestrierung (Agent OS) in einem einheitlichen System.
Viele Unternehmen nutzen Headless-CMS oder eigenständige KI-Tools, um ihre
Transformation voranzutreiben. Häufig sehen sie sich jedoch mit isolierten
Systemen und manuellen Prozessen konfrontiert. Contentstack hilft Unternehmen
dabei, diese Komplexität zu überwinden, indem es Inhalte, Daten und KI so
miteinander verknüpft, dass digitale Erlebnisse schneller bereitgestellt,
einfacher verwaltet und in Echtzeit anpassungsfähiger werden.
Führende Marken wie Steve Madden, LG Electronics, Subaru of America, Dolce &
Gabbana, 1-800-Flowers, Decathlon und Caesars Entertainment vertrauen auf
Contentstack, um operative Reibungsverluste zu reduzieren und personalisierte,
skalierbare digitale Erlebnisse zuverlässig bereitzustellen. Das Unternehmen ist
bekannt für seine kundenorientierte Kultur sowie sein Engagement für die
Gemeinschaften, denen es über das?Contentstack Cares"-Programm dient.
Erfahren Sie mehr unter contentstack.com
(https://www.contentstack.com/?utm_campaign=fy27q2_glb_pmm_em_ib_102_agent-os-
activation&utm_medium=press-link&utm_source=globenewswire&utm_content=wire-
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erhalten.
Pressekontakt
Payton de los Cobos
Senior Manager, Earned Media & Communications
press@contentstack.com (mailto:press@contentstack.com)
¹Forrester-Webinar:?Die Zukunft von Inhalten", 24. Februar 2026
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38f4-414c-802b-625e5d14033f
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