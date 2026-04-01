GNW-News: ControlUp erzielt erstmals über 100 Millionen US-Dollar Jahresumsatz (ARR)
^SAN FRANCISCO, April 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ControlUp
(https://www.controlup.com/de/), Anbieter einer Plattform für autonomes
Endpointmanagement (Autonomous Endpoint Management, AEM), die Digital-Employee-
Experience-(DEX)-Funktionalitäten mit agentischer KI kombiniert, hat offiziell
mehr als 100 Millionen US-Dollar an jährlich wiederkehrendem Umsatz (Annual
Recurring Revenue, ARR) erzielt. Damit wird das Unternehmen jetzt mit über einer
Milliarde US-Dollar bewertet und erlangt den Einhorn-Status. Die Zahlen spiegeln
die Weiterentwicklung von ControlUp vom DEX-Vorreiter hin zum Pionier im Bereich
Autonomous Endpoint Management wider. Der Einsatz agentischer KI schafft die
Basis dafür, dass IT-Umgebungen sich mithilfe in Echtzeit gesammelter Daten im
Störungsfall automatisch und ohne manuelle Eingriffe selbst wiederherstellen.
Dies markiert einen entscheidenden Wendepunkt für den IT-Betrieb in modernen
Unternehmen.
Das Unternehmen in Zahlen
* Fehlerbehebungen: Über alle weltweit installierten ControlUp-Instanzen
hinweg werden wöchentlich mehr als 14 Millionen Fehler automatisch behoben.
Das verringert den manuellen IT-Aufwand.
* Plattformmigration: Von sechs Millionen Endgeräten wurden bereits mehr als
eine Million auf ControlUp ONE (https://www.controlup.com/platform/)
umgestellt. Die konsolidierte Plattform ermöglicht es Unternehmen, alle
ControlUp-Lösungen unter einer einzigen Lizenz auf jedem Technologie-Stack
einzusetzen.
* Wachstum: Seit der Markteinführung im Januar 2025 verzeichnet ControlUp ONE
ein Wachstum von 37 Prozent.
* Compliance: Auf über 1,5 Millionen Endgeräten kommt ControlUp for Compliance
(https://www.controlup.com/platform/controlup-for-compliance/) zum Einsatz,
um die Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien ohne zusätzlichen Aufwand zu
automatisieren.
* Enterprise-Segment: Mehr als 50 Prozent des jährlich wiederkehrenden
Umsatzes (ARR) stammt von Unternehmenskunden mit mehr als 7.000
Arbeitsplätzen.
* Channelgeschäft: Partner-initiierte Deal-Registrierungen nahmen im
Jahresvergleich um 133 Prozent zu.
* Community: Mehr als 3.000 Mitglieder (https://www.controlupcommunity.com/)
aus über 50 Ländern teilen ihr Wissen, um Autonomous Endpoint Management
(AEM)-Best-Practices voranzutreiben.
Wachstumstreiber
* Weiterentwicklung der Plattform: Physische Endgeräte, virtuelle Desktops,
Anwendungen und Sicherheitsfunktionen lassen sich mit einer einzigen
Plattform unabhängig vom eingesetzten Technologie-Stack übergreifend
verwalten. ControlUp ONE (https://www.controlup.com/platform/) ermöglicht
IT-Mitarbeitern, den digitalen Arbeitsplatz zu überwachen und auftretende
Fehler unmittelbar zu beheben. Live Remote Management
(https://www.controlup.com/platform/live-remote-management/) erweitert den
Funktionsumfang um direktes Endgerätemanagement und Fehlerbehebung in
Echtzeit.
* Ausbau des Angebots: Einführung neuer für konkrete Anwendungsfälle
entwickelter Lösungen. DaaS IQ (https://www.controlup.com/press/controlup-
launches-daas-iq/) optimiert die Verwaltung von Azure Virtual Desktop (AVD)-
Umgebungen. ControlUp Migrate for Windows 365
(https://www.controlup.com/press/controlup-launches-free-tool-to-accelerate-
migration-to-windows-365/) vereinfacht und automatisiert Migrationsprozesse.
ControlUp for Frontline Workers (https://www.controlup.com/press/controlup-
launches-controlup-for-frontline-workers/) erweitert die Überwachung auf
Android-Geräte und schließt damit eine Monitoring-Lücke. Mit dem Einsatz der
Lösungen lassen sich Kosten optimieren, Arbeitsabläufe zusammenführen und
Echtzeit-Einblicke gewinnen. Diese Lösungen läuten ein neues Kapitel im
autonomen Arbeitsplatzmanagement ein.
* Integration agentischer KI: Einführung von ControlUp Pulse AI
(https://www.controlup.com/resources/blog/pulse-ai-autonomous-it/), einer
Plattform, die den IT-Betrieb effizienter gestaltet. Hierfür werden Daten
aus verschiedenen IT-Umgebungen verknüpft, um den Aufwand für die manuelle
Fehlerbehebung zu verringern und autonome Maßnahmen zu ermöglichen.
* Strategische Akquisitionen: Die Übernahme von Unipath
(https://www.controlup.com/press/controlup-expands-ai-leadership-with-
unipath-acquisition/), einer KI-gestützten Sicherheitsautomatisierungs- und
SOAR-Plattform, erweitert die bereits vorhandenen Automatisierungsfunktionen
um ein agentenbasiertes KI-Framework.
* Wachsende Partnerlandschaft: Der Abschluss weiterer weltweiter
Distributionsabkommen und strategischer Allianzen mit auf End-User-Computing
spezialisierten Partnern, die modernste Technologien, fundierte Schulungen
und zuverlässigen Support bieten, stärkt ControlUps Reichweite und
Kundennutzen.
* Internationale Expansion: In den vergangenen zwölf Monaten hat sich
ControlUp zu einer weltweit aufgestellten Organisation mit Mitarbeitenden in
Nordamerika, EMEA und APAC entwickelt. Das wachsende, multikulturelle Team
spiegelt das Engagement des Herstellers wider, Unternehmen rund um den
Globus zu unterstützen und Innovation über Kulturen und Märkte hinweg zu
fördern.
* Praxisnahe Innovation: Die ins Leben gerufene ControlUp Innovation Guild
(https://www.controlup.com/innovation-guild/) entwickelt auf Basis des
Feedbacks aus der Community praxistaugliche Lösungen, mit denen sich realen
IT-Herausforderungen begegnen lässt. Dabei konzentriert sie sich darauf,
schnell konkrete Ergebnisse zu erzielen und ergänzt die ControlUp ONE-
Plattform fortlaufend um zusätzliche Tools, Skripte und Dashboards, die IT-
Teams dabei unterstützen, in kürzerer Zeit mehr zu erreichen.
* Branchenweite Anerkennung: Im zweiten Jahr in Folge als "Leader"
(https://www.controlup.com/press/controlup-named-a-leader-in-the-2025-
gartner-magic-quadrant/) im Gartner® Magic Quadrant(TM) 2025 für Digital
Employee Experience Management Tools eingestuft. Ausschlaggebend waren vor
allem?die Vollständigkeit der Vision" und die?Fähigkeit zur Umsetzung".
Zudem als Customers' Choice (https://www.controlup.com/gartner-voice-of-the-
customer-dex-tools-2025/) im Gartner Peer Insights(TM) Voice of the Customer
für Digital Employee Experience Management Tools aufgeführt. ControlUp
erhält dort die beste Gesamtbewertung unter allen erwähnten Anbietern (4,8
von 5 Sternen), die Weiterempfehlungsbereitschaft seitens verifizierter
Kunden liegt bei 94 Prozent.
Zitate
?Einen wiederkehrenden Jahresumsatz von 100 Millionen US-Dollar zu erzielen, ist
mehr als nur ein wichtiger Meilenstein auf unserem Wachstumsweg. Es ist der
beste Beleg dafür, dass ControlUp maßgebend für einen grundlegenden Wandel in
der IT ist. Unsere führende Position in der Kategorie DEX hat verdeutlicht,
welchen Einfluss Technologie auf Mitarbeitende hat und uns wertvolle Einblicke
in deren digitale Arbeitsumgebung verschafft. Unsere Ausrichtung hin zu AEM
verbindet diese Erkenntnisse mit KI-gestützter Automatisierung. So schaffen wir
die Grundlage für einen vorausschauenden, sich selbst wiederherstellenden IT-
Betrieb, in dem Technologie für Menschen arbeitet und nicht gegen sie."
Jed Ayres, CEO, ControlUp
?ControlUp steht an der Spitze eines bedeutenden Wandels: weg davon,
Mitarbeitererlebnisse nur zu messen, hin zu deren autonomem Management. Durch
die Verbindung seiner führenden Rolle im Bereich DEX mit agentischer KI hilft
ControlUp Unternehmen sicherzustellen, dass alle Endpoints dauerhaft auf
höchstem Niveau arbeiten und sich die IT gleichzeitig Schritt für Schritt in
Richtung echter Autonomie entwickelt. AEM markiert damit einen grundlegenden
Wandel im IT-Betrieb. Bei JVP investieren wir - und investieren erneut - in
Unternehmen, die neue Kategorien prägen. ControlUps Innovationskraft,
Führungsrolle und Dynamik prädestinieren das Unternehmen dazu, die nächste Ära
des autonomen IT-Betriebs anzuführen, und wir sind stolz darauf, diesen Weg
gemeinsam mit K1 zu unterstützen."
Dr. Erel Margalit, Chairman of ControlUp's Board of Directors & Gründer von JVP
Partnerstimme
?Unsere Partnerschaft mit ControlUp ermöglicht es uns, unseren Kunden in einer
zunehmend komplexen hybriden Arbeitswelt einen unvergleichlichen Mehrwert zu
bieten. Wir unterstützen Unternehmen mit unserer Expertise und der DEX-Plattform
von ControlUp dabei, die digitale Mitarbeitererfahrung zu verbessern und
gleichzeitig IT-Kosten und -Komplexität zu senken. Dieser Meilenstein spiegelt
die enorme Dynamik wider, die wir gemeinsam im DEX- und Modern-Management-Markt
beobachten."
Kyle Davis, Head of the Office of the CTO and Leader of Services UK&I, CDW.
Weitere Informationen
[Video-Botschaft Jed Ayres, CEO ControlUp] Wachstumsstrategie, Vision, nächste
Schritte (https://www.youtube.com/watch?v=xjrQLixvDg4)
Über ControlUp
ControlUp setzt mit Autonomous Endpoint Management (AEM) neue Maßstäbe im
modernen Arbeitsplatzmanagement. Die Plattform des Unternehmens vereint DEX und
agentische KI in einer zentralen Lösung und überführt den IT-Betrieb von
reaktiver Fehlerbehebung in einen zunehmend autonomen Betrieb. Durch Echtzeit-
Signale, KI-gestützte Entscheidungen und automatisierte Fehlerbehebung hilft
ControlUp der IT, Probleme zu lösen, bevor sie Mitarbeitende beeinträchtigen,
den IT-Betrieb zu vereinfachen und Einzellösungen in einer Plattform zu bündeln.
So entsteht eine IT-Umgebung, die sich eigenständig wiederherstellt und sich
selbst in großem Maßstab zuverlässig betreiben lässt. Mit ControlUp arbeitet die
IT intelligenter, die Mitarbeitenden bleiben produktiv und der digitale
Arbeitsplatz läuft reibungslos. Weitere
Informationen: https://www.controlup.com/de/.
Pressekontakt
Sharda Veeramally
media@controlup.com (mailto:media@controlup.com)
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