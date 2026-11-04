GNW-News: ControlUp führt Pulse AI Resolve ein

04.11.26 09:04 Uhr

^SAN FRANCISCO, Nov. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ControlUp

(https://www.controlup.com/de/), Anbieter einer KI-Plattform für den IT-Betrieb,

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erweitert mit Pulse AI Resolve (https://www.controlup.com/platform/ai-powered-

it-self-service/) seine Self-Service-Funktionalität (bisher ControlUp Connect).

Die Neuerung ist ab sofort als Teil von Pulse AI verfügbar und umfasst autonome

Analyse und Fehlerbehebung, Früherkennung von Störungen sowie integrierte

Freigabe- und Kontrollmechanismen auf dem Endgerät. IT-Probleme lassen sich so

in Echtzeit untersuchen und schneller lösen. Zugleich sinkt die Zahl der

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Support-Tickets, die ein manuelles Eingreifen erfordern. Pulse AI Resolve

orientiert sich am klassischen mehrstufigen Helpdesk-Modell. Nur komplexere

Fälle werden an das nächste Support-Level eskaliert, dabei kommen durchgängig

automatisierte Abläufe zum Einsatz.

Vier Support-Levels nach Helpdesk-Vorbild

Pulse AI Resolve deckt vier Support-Levels ab, Fälle werden dabei abhängig von

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ihrem Schwierigkeitsgrad schrittweise eskaliert. Die ersten drei Levels sind so

ausgelegt, dass sich Probleme im Rahmen der von IT-Teams festgelegten

Richtlinien und Kontrollmechanismen eigenständig lösen lassen.

* Mustererkennung: Wiederkehrende Fehler werden erkannt und automatisch wie

von der IT freigegeben behoben, analog zum First-Level-Support.

* Aktionsbibliothek: Für Störungen ohne bekanntes Muster wird aus über 400

benutzerdefinierten Aktionen eine passende Abfolge zusammengestellt, ähnlich

wie im Second-Level-Support.

* Agentische KI: Durchdenkt komplexe Fälle und leitet innerhalb der von IT-

Teams festgelegten Governance-Vorgaben Korrekturen ein, wie es sonst

Spezialisten tun.

* Übergabe an die IT: Der Fall geht samt aller bereits erfassten und

ausgewerteten Diagnoseinformationen an das IT-Team. So muss die Fehlersuche

nicht von vorn beginnen.

Dieser strukturierte Ablauf reicht über einzelne Endgeräte hinaus und umfasst

auch systemübergreifende Fehlerbehebungen, etwa das Erteilen von

Zugriffsrechten, das Zurücksetzen von Passwörtern oder die Installation von

Anwendungen. Auch hier gelten die festgelegten IT-Vorgaben. Pulse AI Resolve

greift dafür auf MCP-Integrationen (Model Context Protocol) zurück.

Fehleranalyse und -behebung mit KI-gestütztem IT-Self-Service

Pulse AI Resolve läuft auf den Endgeräten der Mitarbeitenden und überwacht die

Geräteleistung, sodass sich Probleme frühzeitig erkennen lassen. Tritt eine

Störung auf, wird durch die Auswertung der Echtzeitdaten des Rechners die

wahrscheinliche Ursache ermittelt und eine geeignete Maßnahme zur Fehlerbehebung

ausgelöst. Festgelegte IT-Vorgaben bestimmen die Autonomiestufe.

Bei einem Problem übernimmt der KI-gestützte IT-Self-Service Analyse und

Diagnose und stößt eine Lösung an. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Software

eine Störung zuerst erkennt oder Mitarbeitende im Chat auf ihrem Rechner

Unterstützung anfordern und das Problem in eigenen Worten beschreiben.

Administratoren können den Prozess auch selbst auslösen, wenn ein Ticket mit

wenigen oder gar keinen Kontextinformationen eingeht. In diesem Cold-Ticket-

Szenario laufen Triage, Diagnose und Fehlerbehebung stellvertretend für die IT

automatisiert ab, bevor Rückfragen bei den betroffenen Mitarbeitenden nötig

werden.

Die Kontrolle bleibt bei der IT

Governance-Funktionen sind fester Bestandteil von Pulse AI Resolve. Die IT legt

fest, welche Probleme autonom gelöst werden dürfen, wo eine Freigabe

erforderlich ist und wann eskaliert werden muss. Unternehmen können für

Routineprobleme eine automatische Fehlerbehebung einrichten, für Änderungen auf

Systemebene eine Genehmigung vorschreiben, Analysen auf bestimmte Gerätegruppen

beschränken und Eskalationen über individuelle Regeln steuern.

Lokale Diagnose innerhalb festgelegter Grenzen

Pulse AI Resolve arbeitet mit rollenbasierten Zugriffskontrollen,

Unternehmensrichtlinien sowie Freigaberegeln und bezieht die Zustimmung der

Mitarbeitenden ein. Die Diagnose erfolgt lokal auf dem Endgerät. Hierfür werden

gezielt zeitlich begrenzte Daten herangezogen, die für das jeweilige Problem

relevant sind. Persönliche Informationen bleiben ausgenommen. Überschreitet ein

Vorgang die festgelegten IT-Vorgaben, wird er angehalten und eskaliert. Diese

Kontrollmechanismen gelten in allen Fällen, gleich ob die Software,

Mitarbeitende oder Administratoren die Analyse anstoßen.

Fehlersuche und -behebung rücken näher an das Endgerät

Seit Jahrzehnten folgt der IT-Support in Unternehmen weitgehend demselben

Eskalationsmodell. Mitarbeitende stoßen auf ein Problem, die IT untersucht es,

Standardfälle bearbeitet der First-Level-Support, komplexere werden an

Spezialisten weitergeleitet. Mit Pulse AI Resolve bleibt dieses Prinzip

erhalten, Fehlersuche und -behebung verlagern sich jedoch stärker auf das

Endgerät. Dadurch lassen sich mehr Vorfälle lösen, bevor der Helpdesk eingreifen

muss.

Zitat

?IT-Teams haben Wichtigeres zu tun, als Tickets nachzugehen, die KI untersuchen

und lösen kann. Mit Pulse AI Resolve werden Störungen dort analysiert und

behoben, wo sie entstehen. Hierfür kombinieren wir KI-gestützten IT-Self-Service

mit automatischer Erkennung und Fehlerbehebung sowie Governance. So lassen sich

mehr Probleme lösen, bevor sie beim Helpdesk landen. Gleichzeitig behält die IT

die Kontrolle. Das verändert den IT-Support grundlegend."

Gadi Feldman, Chief Product Officer, ControlUp

Weitere Informationen

[Webseite] https://www.controlup.com/platform/ai-powered-it-self-service/

[Blog] https://www.controlup.com/blog/fix-employee-support-issues-faster-pulse-

ai-resolve/

[Demo] https://www.controlup.com/schedule-a-demo/

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Was ist ControlUp Pulse AI Resolve?

ControlUp Pulse AI Resolve ist eine Software für KI-gestützten IT-Self-Service,

mit der sich technische Probleme auf den Endgeräten der Mitarbeitenden in

Echtzeit analysieren, diagnostizieren und beheben lassen. Sie ist Teil von

ControlUp Pulse AI und orientiert sich am Modell eines mehrstufigen Helpdesks.

Eskaliert wird nur, wenn die Komplexität eines Falls es erfordert. Pulse AI

Resolve erkennt Störungen automatisch und reagiert, wenn Mitarbeitende im Chat

Unterstützung anfordern oder Administratoren bei einem Ticket ohne ausreichende

Kontextinformationen eine Analyse auslösen. Die Fehlerbehebung erfolgt autonom

im Rahmen der von IT-Teams festgelegten Richtlinien und Freigaberegeln.

2. Wie lassen sich IT-Support-Tickets mit KI reduzieren?

KI-gestützter IT-Self-Service kann gängige Störungen an Endgeräten analysieren

und beheben, bevor der Helpdesk manuell eingreifen muss. ControlUp Pulse AI

Resolve ermittelt anhand von Echtzeitdaten des Rechners die wahrscheinlichen

Ursachen und leitet daraufhin die freigegebenen Maßnahmen zur Fehlerbehebung

ein. Komplexere Fälle können schrittweise an die IT eskaliert werden. Dabei

werden die bereits erfassten und ausgewerteten Diagnoseinformationen

weitergegeben.

3. Wie kann die IT die autonome KI-gestützte Fehlerbehebung auf Endgeräten

kontrollieren?

IT-Teams können festlegen, welche Probleme ControlUp Pulse AI Resolve autonom

beheben darf, welche Maßnahmen eine Genehmigung erfordern und wann eskaliert

werden muss. Auf Grundlage von rollenbasierten Zugriffskontrollen,

Unternehmensrichtlinien, Freigaberegeln und der Zustimmung der Mitarbeitenden

lässt sich für unterschiedliche Aktionen und Gerätegruppen die jeweils passende

Autonomiestufe definieren.

Über ControlUp

Die KI-Plattform von ControlUp wertet Echtzeitdaten aus, leitet daraus Maßnahmen

ab und setzt sie automatisiert um. Probleme lassen sich dadurch erkennen und

lösen, bevor sie die Geschäftstätigkeit beeinträchtigen. Auch in großen IT-

Umgebungen tritt so vorausschauendes, datengestütztes Handeln an die Stelle

reaktiver Fehlerbehebung. Möglich macht das Autonomous Endpoint Management

(AEM). Das Betriebsmodell verbindet agentische KI mit Funktionen für Digital

Employee Experience (DEX), die die digitale Arbeitserfahrung der Mitarbeitenden

überwachen, messen und optimieren. ControlUp ONE baut darauf auf:

Echtzeitsignale, KI-gestützte Entscheidungen und automatisierte Problembehebung

werden in einer integrierten Lösung gebündelt. Für den IT-Betrieb bedeutet das

einfachere Abläufe und weniger separat genutzte Tools. Damit schlägt ControlUp

einen neuen Weg im Management des digitalen Arbeitsplatzes ein. Die IT arbeitet

intelligenter, die Mitarbeitenden bleiben produktiv und Störungen werden zur

Ausnahme statt zur Regel. Weitere Informationen: https://www.controlup.com/de/.

Pressekontakt

ControlUp PR

media@controlup.com (mailto:media@controlup.com)

A photo accompanying this announcement is available at

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8893fa02-bf6d-4274-bc42-

fb215cdbac4c

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