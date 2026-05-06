GNW-News: CookieHub veröffentlicht DSAR-Management-Plattform für KMU und erleichtert die Einhaltung der DSGVO und US-amerikanischer Datenschutzbestimmungen
^REYKJAVÍK, Island, May 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- CookieHub, die Consent-
Management-Plattform, der weltweit mehr als 40.000 Websites vertrauen, hat heute
die Einführung seiner DSAR-Management-Plattform (Data Subject Access Request)
bekannt gegeben. Die speziell entwickelte Lösung unterstützt kleine und mittlere
Unternehmen (KMU) dabei, Datenschutzanfragen effizient und kostengünstig zu
bearbeiten.
Angesichts der weltweiten Ausweitung von Datenschutzvorschriften sehen sich KMU
mit wachsenden Compliance-Anforderungen konfrontiert, die bislang vor allem
große Unternehmen betrafen. Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der EU
verpflichtet Unternehmen dazu, Anfragen betroffener Personen - darunter Anfragen
auf Auskunft, Löschung oder Berichtigung personenbezogener Daten - innerhalb von
30 Tagen zu beantworten. In den USA stellen bundesstaatliche Gesetze wie der
CCPA, der CPRA, der VCDPA (Virginia), der CPA (Colorado) und der TDPSA (Texas)
vergleichbare Anforderungen. Für Unternehmen mit begrenzten Ressourcen, die
diese Anforderungen manuell bewältigen, entstehen erhebliche operative und
regulatorische Risiken.
Die DSAR-Plattform von CookieHub ersetzt fehleranfällige E-Mail-Ketten und
tabellenbasierte Erfassungen durch einen strukturierten, nachvollziehbaren
Workflow. Jede Aktion wird mit einem Zeitstempel versehen und einer
verantwortlichen Person zugeordnet. So entsteht ein lückenloser Nachweis, wie
ihn Aufsichtsbehörden erwarten.
?Die meisten KMU verfügen nicht über interne Datenschutzteams. Dennoch wird von
ihnen erwartet, dass sie dieselben regulatorischen Standards erfüllen wie
größere Unternehmen", so Julius Gudmundsson, CEO von CookieHub.?Unsere DSAR-
Plattform soll Unternehmen in diesem Bereich entlasten - damit die Einhaltung
von Vorschriften einfacher, strukturierter und übersichtlicher wird."
Zu den zentralen Funktionen der Plattform gehören ein übersichtliches Anfrage-
Dashboard, geführte Schritt-für-Schritt-Workflows, eine automatisierte
Fristenüberwachung, vorgefertigte Antwortvorlagen sowie eine revisionssichere
Dokumentation. Die Lösung ist benutzerfreundlich konzipiert und erfordert keine
komplexe Implementierung.
Die DSAR-Management-Plattform ist direkt in die bestehende Consent-Management-
Plattform von CookieHub integriert und bietet KMU damit eine einheitliche
Compliance-Lösung für Cookie-Einwilligungen und Betroffenenrechte. Dieser
ganzheitliche Ansatz reduziert die operative Komplexität und erhöht die
Transparenz bei der Verarbeitung personenbezogener Daten.
Die Plattform ist ab sofort ohne zusätzliche Kosten in allen CookieHub-Business-
Tarifen verfügbar. Eine 14-tägige kostenlose Testphase ist unter cookiehub.com
verfügbar.
Über CookieHub
CookieHub unterstützt Unternehmen bei der Einhaltung globaler
Datenschutzvorschriften, darunter die DSGVO, der CCPA sowie Datenschutzgesetze
einzelner US-Bundesstaaten. Die Plattform umfasst Consent-Management,
Compliance-Automatisierung und DSAR-Bearbeitung für Unternehmen jeder Größe.
CookieHub wurde 2018 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Reykjavík, Island, ist
ein Google CMP-Partner mit Gold-Status und nach ISO 27001 zertifiziert.
Medienkontakt: julius@cookiehub.comÂ°