GNW-News: Coralogix bringt 200 Millionen US-Dollar auf, um die Observability-Infrastruktur für das Zeitalter der KI auszubauen
^BOSTON, June 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coralogix (https://coralogix.com/),
die Daten- und KI-Plattform für Observability, hat heute bekannt gegeben, dass
das Unternehmen im Rahmen einer Serie-F-Finanzierungsrunde 200 Millionen US-
Dollar eingesammelt hat. Die Finanzierungsrunde wurde gemeinsam von Advent,
CPPIB und Greenfield angeführt, unter Beteiligung von Brighton Park Capital,
wodurch sich das Gesamtfinanzierungsvolumen für Coralogix auf 550 Millionen US-
Dollar belief.
?KI verändert die Arbeitsweise von Unternehmen grundlegend, und die
Observability entwickelt sich rasch zu einer zentralen Säule der Business
Intelligence", sagt Alek Ferro von Advent.?Coralogix war bei diesem Wandel
stets einen Schritt voraus und hat eine Plattform entwickelt, die auf die
Größenordnung, Geschwindigkeit und Komplexität des Zeitalters der Agenten
ausgelegt ist. Seit unserer ersten Investition hat das Unternehmen die
Innovation und die Marktakzeptanz weiter vorangetrieben und damit unsere
Überzeugung bestärkt, dass Coralogix bestens positioniert ist, um die Zukunft
der KI-gestützten Observability zu gestalten."
Die bisherige Observability wurde für eine Welt entwickelt, die es nicht mehr
gibt
Die Finanzierung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem KI den Markt für
Observability grundlegend verändert. KI-gestützte Anwendungen generieren
Telemetriedaten in einem Umfang, mit einer Geschwindigkeit und in einer
Komplexität, die weit über das hinausgehen, wofür herkömmliche
Überwachungsplattformen ausgelegt sind. Gleichzeitig entwickeln sich KI-Agenten
zur primären Schnittstelle für Unternehmensanwender und Technikteams: Sie
beantworten Fragen zur Produktion, untersuchen Vorfälle, erklären Anomalien und
übernehmen zunehmend die direkte Steuerung von Produktionssystemen.
Dieser Wandel macht die Grenzen herkömmlicher Observability-Tools deutlich.
Plattformen, die für statische, stichprobenartige Workloads entwickelt wurden,
haben oft Schwierigkeiten mit Telemetriedatenmengen im Agent-Maßstab,
verursachen bei explosionsartigem Datenwachstum ausufernde Erfassungskosten und
hinterlassen bei den Entwicklerteams blinde Flecken, für deren Beseitigung kein
Dashboard und keine Alarmregel konzipiert wurde.
Coralogix wurde speziell für diesen Wandel entwickelt und verfügt über eine
Observability-Architektur, die auf die Erfassung von Daten in voller Auflösung,
Echtzeit-Streaming-Analysen, offene Formate und kundeneigenen Speicher in großem
Maßstab ausgelegt ist. Im Zeitalter der Dashboards trug diese Architektur dazu
bei, dass Kunden mehr Telemetriedaten speichern, Kosten senken und einen
besseren Einblick in den Betriebsablauf gewinnen konnten. Im Zeitalter der KI
bildet sie die Datengrundlage, die intelligente Systeme benötigen, um komplexe
Produktionsumgebungen in Echtzeit zu untersuchen, zu analysieren und zu steuern.
?Die Infrastruktur war bereits vorhanden", so Ariel Assaraf, CEO und
Mitbegründer von Coralogix.?Lange bevor in der Branche von KI-Agenten die Rede
war, haben wir auf der Grundlage der Überzeugung gearbeitet, dass Observability
vollständige Daten, offenen Zugang und eine Infrastruktur erfordert, die Kunden
wirklich kontrollieren können. Was sich nun ändert, ist die Schnittstellenebene,
die auf diesem Fundament aufbaut. Ingenieure sind nicht mehr die einzigen Nutzer
von Observability-Daten. KI-Systeme werden selbst zu operativen Akteuren. Diese
Finanzierung ermöglicht es uns, diesen Wandel zu beschleunigen und die für die
nächste Generation von Produktionsabläufen erforderliche intelligente Ebene
aufzubauen. Im Zeitalter der KI sind Dashboards nicht mehr der Ausgangspunkt für
die Observability. Es ist die Intelligenz. Wir haben uns auf diesen Wandel nicht
neu ausgerichtet. Wir wurden dafür geschaffen."
Das neue Zeitalter der Observability
Die Workflows zur Observability entwickeln sich parallel zur modernen
Infrastruktur weiter. Auch heute noch untersuchen Ingenieure Vorfälle mithilfe
von Dashboards, Warnmeldungen und manuellen Analysen. Zunehmend übernehmen KI-
Systeme jedoch bereits die ersten Phasen der Untersuchung, decken mögliche
Ursachen auf, analysieren das Produktionsverhalten und automatisieren operative
Aufgaben, bevor menschliches Eingreifen erforderlich wird.
Coralogix wurde speziell für diesen Übergang entwickelt. Dank ihrer Streaming-
Engine und ihrer schemalosen Architektur können Unternehmen weitaus größere
Mengen an Produktionsdaten speichern und analysieren, ohne dabei den üblichen
Kompromiss zwischen Transparenz und Kosten eingehen zu müssen. Olly, der in
Coralogix integrierte KI-Agent, sowie die MCP- und CLI-Schnittstellen für
automatisierte Workflows basieren alle auf derselben Dateninfrastruktur. Dies
ermöglicht es Teams, von manuell gesteuerten Abläufen zu einer zunehmend
autonomen Observability überzugehen, ohne dabei Plattformen oder Architekturen
wechseln zu müssen.
Wie wird Coralogix diese Finanzmittel einsetzen?
Die Serie-F-Finanzierungsrunde knüpft an die Serie-E-Finanzierungsrunde von
Coralogix aus dem Jahr 2025 in Höhe von 115 Millionen US-Dollar an und erfolgt
in einer Phase starken geschäftlichen Wachstums und zunehmender Kundenakzeptanz.
Die Plattform, der weltweit mehr als 5.000 Kunden wie IBM, Tradeweb und JFrog
vertrauen, verarbeitet täglich Petabytes an Produktionsdaten in acht Regionen,
darunter GovCloud für den öffentlichen Sektor und regulierte Branchen, und
expandiert weiterhin in den Bereichen Fintech, KI-Infrastruktur, Cybersicherheit
und cloud-native Unternehmen.
Das Unternehmen wird diese Finanzmittel nutzen, um das Wachstum in drei
Kernbereichen voranzutreiben:
* KI-native Observability: Beschleunigung der Entwicklung agentenbasierter KI-
Fähigkeiten in Olly, MCP und CLI, um Unternehmen dabei zu unterstützen, in
immer komplexeren KI-gesteuerten Umgebungen Untersuchungen durchzuführen,
Prozesse zu automatisieren und den Betrieb mit maschineller Geschwindigkeit
zu gewährleisten.
* Telemetriedaten-Infrastruktur: Erweiterung der schemalosen Telemetrie-Data-
Lake-Architektur von Coralogix zur Unterstützung von Echtzeitverarbeitung,
langfristiger Datenaufbewahrung und Analysen in offenen Formaten im
Unternehmens- und KI-Maßstab.
* Globale Unternehmenserweiterung: Ausweitung der Plattformnutzung in
Unternehmen, die sich über herkömmliche Observability-Tools hinaus
modernisieren, da die Nachfrage nach KI-fähigen Architekturen, lückenloser
Telemetrie und einer kundeneigenen Dateninfrastruktur wächst.
Um mehr über Coralogix zu erfahren, besuchen Sie https://coralogix.com
(https://coralogix.com/).
Über Coralogix
Coralogix ist ein führender Anbieter von Observability-Lösungen, die
Entwicklerteams dabei unterstützen, ihre Systemdaten in Echtzeit zu überwachen,
zu analysieren und entsprechend zu reagieren. Mithilfe von Olly, seinem
integrierten KI-Ermittler, sowie MCP- und CLI-Schnittstellen für agentenbasierte
Arbeitsabläufe unterstützt Coralogix drei Betriebsmodi auf einer einzigen
Datenbasis: von Menschen geleitete Ermittlungen, die Zusammenarbeit mit
dialogorientierter KI sowie vollständig automatisierte Agenten-Workflows.
Coralogix basiert auf einer Streaming-Engine und einem schemalosen Data Lake mit
kundeneigenen Speichern in offenen Formaten. Das System erfasst alle
Produktionsdaten - nicht nur eine Stichprobe - und stellt sie sowohl
menschlichen Ingenieuren als auch KI-Agenten zur Verfügung. Das Unternehmen
genießt das Vertrauen von Tausenden von Teams weltweit aus den Bereichen
Finanzdienstleistungen, Medien und Unterhaltung, Einzelhandel sowie cloud-native
Unternehmen.
Medienkontakt
coralogix-pr@walkersands.com (mailto:coralogix-pr@walkersands.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/42c3088b-3c25-468a-
a676-d54f77013ba1
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