GNW-News: Coro expandiert in den DACH-Markt durch eine Vertriebspartnerschaft mit QBS Software

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^NEW YORK, July 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coro (https://www.coro.net/), eine

weltweit führende Cybersicherheitsplattform, die speziell für Unternehmen mit

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schlanken IT-Teams entwickelt wurde, gab heute eine Vertriebspartnerschaft mit

der QBS Software (https://www.qbssoftware.com/) GmbH bekannt, einem der größten

Value-Added-Distributoren für Unternehmenssoftware in der EMEA-Region. Im Rahmen

der Vereinbarung wird QBS Software die Coro-Plattform unter der Marke Prianto -

der etablierten Value-Added-Vertriebsmarke von QBS Software in der Region - an

Wiederverkäufer im DACH-Raum (Deutschland, Österreich und Schweiz) anbieten.

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Die Partnerschaft stellt einen bedeutenden Schritt bei der Expansion von Coro in

der EMEA-Region dar und erschließt mit der KI-basierten

Cybersicherheitsplattform des Unternehmens einen neuen Vertriebspartnerkreis in

einem der größten Märkte Europas. Coro vereint Endpunkt-, E-Mail-, Netzwerk- und

Cloud-Sicherheit in einer einzigen, vollständig KI-automatisierten Plattform,

die auf dem?One Agent"-Ansatz basiert. Damit ersetzt das Unternehmen

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fragmentierte Sicherheitstools durch einen einheitlichen Schutz, der die

betriebliche Komplexität reduziert, ohne dass zusätzliches IT-Personal

erforderlich ist - was es zur idealen Lösung für mittelständische Unternehmen

mit begrenzten Ressourcen und schlanken IT-Teams macht, die einen Großteil der

DACH-Landschaft ausmachen.

Über die Marke Prianto wird QBS Software seine Vertriebspartner mit gezielter

Vertriebsunterstützung, technischem Pre-Sales-Know-how und professionellen

Dienstleistungen ausstatten, damit diese Coro bei ihrem Kundenstamm souverän

positionieren und implementieren können.

?Die DACH-Region ist ein Schwerpunktmarkt für die Expansion von Coro in der

EMEA-Region, und QBS Software ist genau der richtige Partner, um uns dabei zu

unterstützen, diesen Markt zu erschließen. Die engen Beziehungen von Prianto zu

Resellern und die starken Fähigkeiten im Bereich des Value-Added-

Distributionsgeschäfts verschaffen uns die nötige Reichweite im Vertriebskanal,

um die einheitliche Cybersicherheitsplattform von Coro bei mittelständischen

Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz einzuführen, die ihre

Sicherheit effizient ausbauen möchten - ohne dabei die Komplexität zu erhöhen

oder zusätzliches Personal einzustellen." - Ingo Schäfer

(https://www.linkedin.com/in/ingo-schaefer-0618ab/), Vice President EMEA, Coro

?Auf dem DACH-Markt steigt die Nachfrage nach Cybersicherheitslösungen, die

sowohl umfassend als auch betrieblich einfach zu handhaben sind - insbesondere

bei mittelständischen Unternehmen mit kleinen IT-Teams. Coro erfüllt genau

diesen Bedarf. Mit Prianto bieten wir unseren Vertriebspartnern ein

leistungsstarkes, skalierbares Sicherheitsangebot, das sich leicht vermarkten

und implementieren lässt, und wir freuen uns darauf, diese Partnerschaft in der

gesamten Region auszubauen." - Thomas Krause (https://de.linkedin.com/in/thomas-

krause-60799b2), Director Business Unit Security, QBS Software

Über Coro

Coro ist eine weltweit führende Cybersicherheitsplattform, die speziell für

Unternehmen mit schlanken IT-Teams entwickelt wurde. Coro bietet umfassenden

Schutz durch eine einheitliche, integrierte Plattform, die Endpunkt-, E-Mail-,

Netzwerk- und Cloud-Sicherheit vereint. Die Lösung ersetzt fragmentierte

Sicherheitstools durch einen einheitlichen, automatisierten Schutz, der den

Betrieb vereinfacht, Sicherheitslücken schließt und Kosten sowie den

Betriebsaufwand senkt, ohne dass das IT-Personal aufgestockt werden muss. Durch

die automatische Erkennung und Behebung von Sicherheitsbedrohungen ermöglicht

Coro Unternehmen und ihren Vertriebspartnern, ihre Sicherheit effizient und

nachhaltig zu skalieren. Das Unternehmen wurde in die Deloitte Technology Fast

500 aufgenommen und drei Jahre in Folge als eines der am schnellsten wachsenden

Unternehmen Nordamerikas ausgezeichnet.

Mehr erfahren: https://www.coro.net

Über QBS Software

QBS Software betreibt die weltweit größte Plattform für den Vertrieb von

Unternehmenssoftware und verbindet über 12.500 SaaS- und Softwareanbieter mit

Wiederverkäufern auf der ganzen Welt. QBS ist sowohl auf den Vertrieb von

Nischenlösungen als auch auf die Value-Added-Distribution spezialisiert,

vereinfacht die Beschaffung und ermöglicht es Partnern, sich auf ihr

Geschäftswachstum zu konzentrieren. Nach der strategischen Übernahme der Prianto

Group wurde QBS zu einem der größten Mehrwert-Distributoren für

Unternehmenssoftware in der EMEA-Region.?QBS Software zeichnet sich durch ein

unübertroffenes Engagement für den Channel aus und unterstützt seine Partner

ausschließlich mit Vertriebsunterstützung, technischer Beratung vor dem Verkauf

sowie professionellen Dienstleistungen. Mit einem Team von insgesamt über 450

Fachkräften und wiederkehrenden Umsätzen von mehr als 700 Millionen US-Dollar

definiert QBS den Softwarevertrieb in der gesamten EMEA-Region neu.

Mehr erfahren: www.qbssoftware.com (https://www.qbssoftware.com)

Contacts

Shifali Erasmus

Coro@cracklepr.com

510.565.5655

Jonelle Hester

Jonelle.hester@coro.net

408.813.7762

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