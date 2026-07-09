GNW-News: Coro expandiert in den DACH-Markt durch eine Vertriebspartnerschaft mit QBS Software
^NEW YORK, July 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coro (https://www.coro.net/), eine
weltweit führende Cybersicherheitsplattform, die speziell für Unternehmen mit
schlanken IT-Teams entwickelt wurde, gab heute eine Vertriebspartnerschaft mit
der QBS Software (https://www.qbssoftware.com/) GmbH bekannt, einem der größten
Value-Added-Distributoren für Unternehmenssoftware in der EMEA-Region. Im Rahmen
der Vereinbarung wird QBS Software die Coro-Plattform unter der Marke Prianto -
der etablierten Value-Added-Vertriebsmarke von QBS Software in der Region - an
Wiederverkäufer im DACH-Raum (Deutschland, Österreich und Schweiz) anbieten.
Die Partnerschaft stellt einen bedeutenden Schritt bei der Expansion von Coro in
der EMEA-Region dar und erschließt mit der KI-basierten
Cybersicherheitsplattform des Unternehmens einen neuen Vertriebspartnerkreis in
einem der größten Märkte Europas. Coro vereint Endpunkt-, E-Mail-, Netzwerk- und
Cloud-Sicherheit in einer einzigen, vollständig KI-automatisierten Plattform,
die auf dem?One Agent"-Ansatz basiert. Damit ersetzt das Unternehmen
fragmentierte Sicherheitstools durch einen einheitlichen Schutz, der die
betriebliche Komplexität reduziert, ohne dass zusätzliches IT-Personal
erforderlich ist - was es zur idealen Lösung für mittelständische Unternehmen
mit begrenzten Ressourcen und schlanken IT-Teams macht, die einen Großteil der
DACH-Landschaft ausmachen.
Über die Marke Prianto wird QBS Software seine Vertriebspartner mit gezielter
Vertriebsunterstützung, technischem Pre-Sales-Know-how und professionellen
Dienstleistungen ausstatten, damit diese Coro bei ihrem Kundenstamm souverän
positionieren und implementieren können.
?Die DACH-Region ist ein Schwerpunktmarkt für die Expansion von Coro in der
EMEA-Region, und QBS Software ist genau der richtige Partner, um uns dabei zu
unterstützen, diesen Markt zu erschließen. Die engen Beziehungen von Prianto zu
Resellern und die starken Fähigkeiten im Bereich des Value-Added-
Distributionsgeschäfts verschaffen uns die nötige Reichweite im Vertriebskanal,
um die einheitliche Cybersicherheitsplattform von Coro bei mittelständischen
Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz einzuführen, die ihre
Sicherheit effizient ausbauen möchten - ohne dabei die Komplexität zu erhöhen
oder zusätzliches Personal einzustellen." - Ingo Schäfer
(https://www.linkedin.com/in/ingo-schaefer-0618ab/), Vice President EMEA, Coro
?Auf dem DACH-Markt steigt die Nachfrage nach Cybersicherheitslösungen, die
sowohl umfassend als auch betrieblich einfach zu handhaben sind - insbesondere
bei mittelständischen Unternehmen mit kleinen IT-Teams. Coro erfüllt genau
diesen Bedarf. Mit Prianto bieten wir unseren Vertriebspartnern ein
leistungsstarkes, skalierbares Sicherheitsangebot, das sich leicht vermarkten
und implementieren lässt, und wir freuen uns darauf, diese Partnerschaft in der
gesamten Region auszubauen." - Thomas Krause (https://de.linkedin.com/in/thomas-
krause-60799b2), Director Business Unit Security, QBS Software
Über Coro
Coro ist eine weltweit führende Cybersicherheitsplattform, die speziell für
Unternehmen mit schlanken IT-Teams entwickelt wurde. Coro bietet umfassenden
Schutz durch eine einheitliche, integrierte Plattform, die Endpunkt-, E-Mail-,
Netzwerk- und Cloud-Sicherheit vereint. Die Lösung ersetzt fragmentierte
Sicherheitstools durch einen einheitlichen, automatisierten Schutz, der den
Betrieb vereinfacht, Sicherheitslücken schließt und Kosten sowie den
Betriebsaufwand senkt, ohne dass das IT-Personal aufgestockt werden muss. Durch
die automatische Erkennung und Behebung von Sicherheitsbedrohungen ermöglicht
Coro Unternehmen und ihren Vertriebspartnern, ihre Sicherheit effizient und
nachhaltig zu skalieren. Das Unternehmen wurde in die Deloitte Technology Fast
500 aufgenommen und drei Jahre in Folge als eines der am schnellsten wachsenden
Unternehmen Nordamerikas ausgezeichnet.
Mehr erfahren: https://www.coro.net
Über QBS Software
QBS Software betreibt die weltweit größte Plattform für den Vertrieb von
Unternehmenssoftware und verbindet über 12.500 SaaS- und Softwareanbieter mit
Wiederverkäufern auf der ganzen Welt. QBS ist sowohl auf den Vertrieb von
Nischenlösungen als auch auf die Value-Added-Distribution spezialisiert,
vereinfacht die Beschaffung und ermöglicht es Partnern, sich auf ihr
Geschäftswachstum zu konzentrieren. Nach der strategischen Übernahme der Prianto
Group wurde QBS zu einem der größten Mehrwert-Distributoren für
Unternehmenssoftware in der EMEA-Region.?QBS Software zeichnet sich durch ein
unübertroffenes Engagement für den Channel aus und unterstützt seine Partner
ausschließlich mit Vertriebsunterstützung, technischer Beratung vor dem Verkauf
sowie professionellen Dienstleistungen. Mit einem Team von insgesamt über 450
Fachkräften und wiederkehrenden Umsätzen von mehr als 700 Millionen US-Dollar
definiert QBS den Softwarevertrieb in der gesamten EMEA-Region neu.
Mehr erfahren: www.qbssoftware.com (https://www.qbssoftware.com)
Contacts
Shifali Erasmus
Coro@cracklepr.com
510.565.5655
Jonelle Hester
Jonelle.hester@coro.net
408.813.7762
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