GNW-News: Cortea erhält 12 Millionen Euro, damit Wirtschaftsprüfer KI ohne Qualitätsverlust einsetzen können

^* Cortea hat 12 Millionen Euro in einer von Dawn Capital angeführten Seed-

Finanzierungsrunde erhalten. Beteiligt sind auch Cherry Ventures und Mosaic

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Ventures sowie mehrere Angel-Investoren. Dazu zählt Larry Bradley,

ehemaliger Global Head of Audit bei KPMG.

* Das Unternehmen bringt seine ersten?Audit Quality Agents" auf den Markt.

Sie prüfen Prüfungsberichte, Anhangangaben und Jahresabschlüsse vor der

finalen Freigabe. Dabei erkennen sie Inkonsistenzen, fehlende Informationen

und potenzielle Fehler.

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* Mit dem Kapital will Cortea weitere Audit Agents entwickeln. Zudem plant das

Unternehmen tiefere Integrationen in bestehende Prüfungssysteme und die

Expansion in Deutschland, Großbritannien und den USA.

BERLIN und LONDON, June 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cortea hat eine Seed-

Finanzierungsrunde über 12 Millionen Euro abgeschlossen. Das Unternehmen

entwickelt ein KI-gestütztes Qualitätssystem für

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Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Angeführt wurde die Runde von Dawn Capital.

Beteiligt sind außerdem Cherry Ventures, Mosaic Ventures, sowie mehrere Angel-

Investoren, darunter Larry Bradley, ehemaliger Global Head of Audit bei KPMG.

Parallel zur Finanzierung startet Cortea seine ersten Audit Quality Agents. Sie

sollen Wirtschaftsprüfern helfen, die Qualität von Prüfungen zu erhöhen und

zugleich Kapazitäten im Prüfungsprozess zu schaffen.

Die Ankündigung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Wirtschaftsprüfung unter

Druck steht. Prüfungsgesellschaften kämpfen mit knappen Kapazitäten, steigenden

regulatorischen Anforderungen und komplexeren Berichtspflichten. Gleichzeitig

müssen sie ihre Qualität halten und teilweise sogar verbessern.

KI wird dabei zunehmend relevant. Viele Prüfungsgesellschaften haben erste

Anwendungen getestet. Nun geht es darum, KI kontrolliert in reale

Prüfungsprozesse zu integrieren. Die zentrale Frage lautet nicht mehr, ob KI

Effizienzgewinne bringen kann. Entscheidend ist, wie sie eingesetzt wird, ohne

Qualität, Nachvollziehbarkeit und professionelles Urteilsvermögen zu gefährden.

Larry Bradley, ehemaliger Global Head of Audit bei KPMG und Investor bei Cortea,

bringt es so auf den Punkt:?In Audit und Assurance ist Vertrauen entscheidend."

Dieser Gedanke steht im Zentrum von Corteas Arbeit. Das Unternehmen geht davon

aus, dass KI die Wirtschaftsprüfung grundlegend verändern wird. Voraussetzung

ist jedoch, dass Prüfungsgesellschaften KI so einsetzen können, dass Ergebnisse

nachvollziehbar, belastbar und auch unter kritischer Prüfung verteidigungsfähig

bleiben.

So funktionieren Corteas Audit Quality Agents

Corteas Audit Quality Agents wurden gemeinsam mit führenden

Prüfungsgesellschaften in Europa entwickelt. Sie prüfen Prüfungsberichte,

Jahresabschlüsse, Anhangangaben und Arbeitspapiere vor der finalen Freigabe.

Dabei gleichen die Agenten Zahlen, Angaben und unterstützende Dokumentation

miteinander ab. So erkennen sie innerhalb weniger Minuten Inkonsistenzen,

fehlende Informationen, Abweichungen und potenzielle regulatorische Probleme.

Die Agenten sind speziell für die Abschluss- und Review-Phase von Prüfungen

gebaut. Sie arbeiten parallel zu bestehenden Prüfungssystemen und Workflows.

Die Ergebnisse werden für die fachliche Prüfung durch Wirtschaftsprüfer

aufbereitet. So können Teams mehr Zeit für professionelle Beurteilung und

höherwertige Aufgaben verwenden. Gleichzeitig behalten sie die volle Kontrolle

über das Ergebnis.

In der vergangenen Prüfungssaison half Corteas Technologie bei der Erstellung

von mehr als 4.000 Prüfungsberichten. Dabei identifizierte sie in jedem

geprüften Bericht Auffälligkeiten. Wirtschaftsprüfer sparten dadurch mehrere

Tage manueller Review-Arbeit pro Mandat.

Der Launch ist der erste Schritt in Corteas größerer Vision. Das Unternehmen

will Prüfungsgesellschaften helfen, KI über den gesamten Prüfungszyklus hinweg

einzusetzen. Gleichzeitig sollen die Qualitätsstandards gewahrt bleiben, die

Regulatoren, Mandanten und Öffentlichkeit erwarten.

Kapital für die nächste Generation der Wirtschaftsprüfung

Mit der neuen Finanzierung will Cortea zusätzliche Audit Agents entwickeln.

Außerdem plant das Unternehmen tiefere Integrationen mit führenden

Prüfungsplattformen. Auch die Expansion in Deutschland, Großbritannien und den

USA soll vorangetrieben werden.

Valentin Neumann, Mitgründer und CEO von Cortea, sagt:

?Die Wirtschaftsprüfung steht vor einem der größten Umbrüche ihrer Geschichte.

KI wird verändern, wie Prüfungen durchgeführt werden. Gleichzeitig wird sie die

Anforderungen an Qualität, Konsistenz und professionelle Aufsicht erhöhen. Jede

Prüfungsgesellschaft beschäftigt sich derzeit damit, wie KI die Durchführung von

Prüfungen verbessern kann. Erfolgreich werden jene Gesellschaften sein, die die

Effizienz von KI mit der Sorgfalt und dem Vertrauen verbinden können, die diese

Profession verlangt. Unsere Mission ist einfach: Wir helfen

Prüfungsgesellschaften, KI qualitätsgesichert einzusetzen."

Larry Bradley, ehemaliger Global Head of Audit bei KPMG, sagt:

?In Audit und Assurance ist Vertrauen entscheidend. Wenn KI Qualität,

Transparenz und professionelles Urteilsvermögen nicht verbessert, hat sie im

Prüfungsprozess keinen Platz. Cortea ist anders, weil das Produkt für die

tatsächliche Arbeitsweise von Prüfungsgesellschaften entwickelt wurde. Cortea

integriert KI kontrolliert, nachvollziehbar und praxistauglich in den

Prüfungsprozess. Genau das braucht die Branche jetzt: nicht weitere KI-

Experimente, sondern technologische Innovation, der Prüfungsgesellschaften

vertrauen können."

Dan Chaplin, Partner bei Dawn Capital, kommentiert:

?Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, das Betriebsmodell der Prüfungsdurchführung

zu verändern. Das Team von Cortea arbeitet mit großer Entschlossenheit daran,

eine Lösung zu bauen, die mit Wirtschaftsprüfern und für Wirtschaftsprüfer

funktioniert. Wir glauben, dass Cortea bei dieser Transformation eine führende

Rolle spielen wird. Das Unternehmen hilft seinen Partnern nicht nur, steigende

Nachfrage zu bewältigen und Kapazitäten zu skalieren, sondern auch die Qualität

in jedem Schritt zu verbessern. Wir freuen uns, Cortea dabei zu unterstützen."

Über Cortea

Cortea entwickelt ein KI-gestütztes Qualitätssystem für KI-basierte

Wirtschaftsprüfungen. Das Unternehmen hilft Prüfungsgesellschaften, KI mit mehr

Vertrauen, größerer Konsistenz und professioneller Kontrolle einzusetzen.

Corteas Audit Quality Agents orientieren sich an Prüfungsstandards und Review-

Workflows. Sie ermöglichen Prüfungsgesellschaften, verlässlichere und besser

nachvollziehbare Arbeit zu liefern. Zugleich erhöhen sie Kapazitäten im

Prüfungsprozess.

Cortea arbeitet mit innovativen Prüfungsgesellschaften in Europa, Großbritannien

und den USA zusammen.

Kontakt

Irina Botea

press@cortea.aiÂ°