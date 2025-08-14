GNW-News: Corza Medical eröffnet Innovationslabor für biomedizinische Textilien zur Beschleunigung der OEM-Produktentwicklung
^TAUNTON, Großbritannien, Aug. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corza Medical, ein
weltweit führender Hersteller chirurgischer Technologien und Komponenten für
medizinische Geräte, hat heute die Eröffnung seines Innovationslabors für
biomedizinische Textilien bekannt gegeben. Die hochmoderne Einrichtung
unterstützt OEM-Partner dabei, textile medizinische Materialien schnell zu
prototypisieren, zu testen und zu optimieren.
Das in Taunton, Großbritannien, ansässige Labor bietet den Partnern von Corza
Medical eine kollaborative, praxisorientierte Umgebung, in der Konzepte
innerhalb weniger Tage statt Wochen in validierte Prototypen umgesetzt werden
können. Ausgestattet mit modernsten analytischen Testmöglichkeiten und betreut
von einem erfahrenen Team aus Spezialistinnen und Spezialisten für die
Textilentwicklung, markiert die Einrichtung einen entscheidenden Fortschritt bei
der Verkürzung von Entwicklungszyklen und der Beschleunigung der
Markteinführung.
?Das Innovation Lab steht für unser Bekenntnis zu OEM-Partnern, die
gleichermaßen Geschwindigkeit, Präzision und Qualität verlangen", erklärt James
Getty, Senior Vice President und General Manager für biomedizinische Textilien
bei Corza Medical.?Durch die Bündelung von Prototyping, Testverfahren und
Engineering-Know-how an einem Ort ermöglichen wir unseren Kunden, schneller als
je zuvor vom Konzept zur Marktreife zu gelangen."
Das Labor ist auf ein breites Spektrum textilbasierter medizinischer Komponenten
spezialisiert und verarbeitet hochleistungsfähige resorbierbare wie auch nicht
resorbierbare Materialien - darunter Nylon, Seide, Polypropylen, Polyester und
ultrahochmolekulares Polyethylen (UHMWPE). Von komplexen Konstruktionen bis hin
zu einfachen Nahtmaterialsystemen ist die Einrichtung auf unterschiedlichste
OEM-Anforderungen ausgelegt. Corza Medical verfügt über eines der umfassendsten
Materialwissenschaftsportfolios der Branche und schafft damit fortschrittliche
Lösungen in den Bereichen medizinische Befestigungselemente, Nahtmaterialien und
Konnektivität.
Zu den Kernkompetenzen des Innovation Lab zählen:
* Schnelle Prototypenentwicklung von Textilstrukturen, einschließlich
komplexer Konfigurationen wie Schlaufen, Spleiße, Verzweigungen, Stickereien
und Rund-Flach-Rund-Übergänge
* Nahtmontage-Services, einschließlich Knotenbindung, Zuschnitt, Vernähen und
Verpacken für gerätefertige Komponenten
* Unterstützung bei der Skalierung von Prototypen, um Designs aus der
Frühphase in kommerziell skalierbare Lösungen zu überführen
* Interne Testdienstleistungen, darunter Zugfestigkeit, Dehnung,
Oberflächenbildgebung, thermische Analyse und Feuchtigkeitsreaktion
* Maßgeschneiderte technische Zusammenarbeit zur Fehlerbehebung und
Weiterentwicklung von Gerätedesigns in Echtzeit
* Vertrauliche, unverbindliche Kooperation für frühe Explorationsphasen,
Machbarkeitsvalidierungen oder Wettbewerbsvergleiche
Jedes Projekt im Innovation Lab wird vollständig individuell angepasst und
mündet in einen verifizierten Prototypen, ergänzt durch Testdaten zur
Validierung und Empfehlungen für die nächsten Schritte.
?Dies ist nicht nur ein Labor - es ist ein Beschleuniger für Innovationen", so
Tariq Abalis, Leiter Global Commercial Biomedical Textiles bei Corza Medical.
?Ganz gleich, ob unsere Partner ein bestehendes Produkt optimieren oder ein
neues Konzept entwickeln - wir helfen ihnen, schneller und mit mehr Sicherheit
voranzukommen."
Das Corza Medical Biomedical Textiles Innovation Lab nimmt ab sofort Anfragen
entgegen und vereinbart Termine für Laborkooperationen.
Erfahren Sie mehr oder vereinbaren Sie einen Termin unter:
https://corza.com/products/biomedical-
textiles/?utm_source=press+release&utm_medium=social&utm_campaign=innovation+lab
+launch
Medienkontakt:
Suzanne Hatcher
Global Communications
media@corza.com (mailto:media@corza.com)
Kundenkontakt:
Amy Jeary
Product Marketing Manager, Biomedical Textiles, Corza Medical
amy.jeary@corza.com (mailto:amy.jeary@corza.com)
Über Corza Medical
Corza Medical ist ein weltweit führendes Medizintechnikunternehmen, das sich auf
innovative chirurgische Lösungen und Technologien spezialisiert hat. Mit einem
globalen Team von rund 3000 Mitarbeitenden, die Ärztinnen und Ärzte,
Vertriebspartnerinnen und -partner und Medizintechnikunternehmen weltweit
unterstützen, bietet Corza Fachkräften im Gesundheitswesen eine Plattform für
chirurgische Technologien mit zahlreichen branchenführenden Marken - darunter
das Quill(®) selbstverankernde chirurgische Nahtmaterial, die chirurgischen
Nahtmaterialien Sharpoint(®) Plus and Look(TM), die wiederverwendbaren Katena(®)
und Blink(TM) augenheilkundlichen Instrumente, die Barron
Hornhauttransplantationsgeräte, die mikrochirurgischen Sharpoint(®) Messer sowie
den TachoSil(®) Fibrinkleber-Patch. Weitere Informationen erhalten Sie
unter www.corza.com (https://www.corza.com/).
