GNW-News: Corza Medical eröffnet Innovationslabor für biomedizinische Textilien zur Beschleunigung der OEM-Produktentwicklung

^TAUNTON, Großbritannien, Aug. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corza Medical, ein

weltweit führender Hersteller chirurgischer Technologien und Komponenten für

Wer­bung Wer­bung

medizinische Geräte, hat heute die Eröffnung seines Innovationslabors für

biomedizinische Textilien bekannt gegeben. Die hochmoderne Einrichtung

unterstützt OEM-Partner dabei, textile medizinische Materialien schnell zu

prototypisieren, zu testen und zu optimieren.

Das in Taunton, Großbritannien, ansässige Labor bietet den Partnern von Corza

Medical eine kollaborative, praxisorientierte Umgebung, in der Konzepte

Wer­bung Wer­bung

innerhalb weniger Tage statt Wochen in validierte Prototypen umgesetzt werden

können. Ausgestattet mit modernsten analytischen Testmöglichkeiten und betreut

von einem erfahrenen Team aus Spezialistinnen und Spezialisten für die

Textilentwicklung, markiert die Einrichtung einen entscheidenden Fortschritt bei

der Verkürzung von Entwicklungszyklen und der Beschleunigung der

Markteinführung.

?Das Innovation Lab steht für unser Bekenntnis zu OEM-Partnern, die

Wer­bung Wer­bung

gleichermaßen Geschwindigkeit, Präzision und Qualität verlangen", erklärt James

Getty, Senior Vice President und General Manager für biomedizinische Textilien

bei Corza Medical.?Durch die Bündelung von Prototyping, Testverfahren und

Engineering-Know-how an einem Ort ermöglichen wir unseren Kunden, schneller als

je zuvor vom Konzept zur Marktreife zu gelangen."

Das Labor ist auf ein breites Spektrum textilbasierter medizinischer Komponenten

spezialisiert und verarbeitet hochleistungsfähige resorbierbare wie auch nicht

resorbierbare Materialien - darunter Nylon, Seide, Polypropylen, Polyester und

ultrahochmolekulares Polyethylen (UHMWPE). Von komplexen Konstruktionen bis hin

zu einfachen Nahtmaterialsystemen ist die Einrichtung auf unterschiedlichste

OEM-Anforderungen ausgelegt. Corza Medical verfügt über eines der umfassendsten

Materialwissenschaftsportfolios der Branche und schafft damit fortschrittliche

Lösungen in den Bereichen medizinische Befestigungselemente, Nahtmaterialien und

Konnektivität.

Zu den Kernkompetenzen des Innovation Lab zählen:

* Schnelle Prototypenentwicklung von Textilstrukturen, einschließlich

komplexer Konfigurationen wie Schlaufen, Spleiße, Verzweigungen, Stickereien

und Rund-Flach-Rund-Übergänge

* Nahtmontage-Services, einschließlich Knotenbindung, Zuschnitt, Vernähen und

Verpacken für gerätefertige Komponenten

* Unterstützung bei der Skalierung von Prototypen, um Designs aus der

Frühphase in kommerziell skalierbare Lösungen zu überführen

* Interne Testdienstleistungen, darunter Zugfestigkeit, Dehnung,

Oberflächenbildgebung, thermische Analyse und Feuchtigkeitsreaktion

* Maßgeschneiderte technische Zusammenarbeit zur Fehlerbehebung und

Weiterentwicklung von Gerätedesigns in Echtzeit

* Vertrauliche, unverbindliche Kooperation für frühe Explorationsphasen,

Machbarkeitsvalidierungen oder Wettbewerbsvergleiche

Jedes Projekt im Innovation Lab wird vollständig individuell angepasst und

mündet in einen verifizierten Prototypen, ergänzt durch Testdaten zur

Validierung und Empfehlungen für die nächsten Schritte.

?Dies ist nicht nur ein Labor - es ist ein Beschleuniger für Innovationen", so

Tariq Abalis, Leiter Global Commercial Biomedical Textiles bei Corza Medical.

?Ganz gleich, ob unsere Partner ein bestehendes Produkt optimieren oder ein

neues Konzept entwickeln - wir helfen ihnen, schneller und mit mehr Sicherheit

voranzukommen."

Das Corza Medical Biomedical Textiles Innovation Lab nimmt ab sofort Anfragen

entgegen und vereinbart Termine für Labor­kooperationen.

Erfahren Sie mehr oder vereinbaren Sie einen Termin unter:

https://corza.com/products/biomedical-

textiles/?utm_source=press+release&utm_medium=social&utm_campaign=innovation+lab

+launch

Medienkontakt:

Suzanne Hatcher

Global Communications

media@corza.com (mailto:media@corza.com)

Kundenkontakt:

Amy Jeary

Product Marketing Manager, Biomedical Textiles, Corza Medical

amy.jeary@corza.com (mailto:amy.jeary@corza.com)

Über Corza Medical

Corza Medical ist ein weltweit führendes Medizintechnikunternehmen, das sich auf

innovative chirurgische Lösungen und Technologien spezialisiert hat. Mit einem

globalen Team von rund 3000 Mitarbeitenden, die Ärztinnen und Ärzte,

Vertriebspartnerinnen und -partner und Medizintechnikunternehmen weltweit

unterstützen, bietet Corza Fachkräften im Gesundheitswesen eine Plattform für

chirurgische Technologien mit zahlreichen branchenführenden Marken - darunter

das Quill(®) selbstverankernde chirurgische Nahtmaterial, die chirurgischen

Nahtmaterialien Sharpoint(®) Plus and Look(TM), die wiederverwendbaren Katena(®)

und Blink(TM) augenheilkundlichen Instrumente, die Barron

Hornhauttransplantationsgeräte, die mikrochirurgischen Sharpoint(®) Messer sowie

den TachoSil(®) Fibrinkleber-Patch. Weitere Informationen erhalten Sie

unter www.corza.com (https://www.corza.com/).

Â°