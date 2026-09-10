GNW-News: Coventry empfiehlt anlässlich des Monats der Lebensversicherungsaufklärung eine Überprüfung des Versicherungswerts
^FORT WASHINGTON, Pennsylvania, Sept. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry,
Marktführer und Begründer des Sekundärmarktes für Lebensversicherungen sowie
Pionier der durch Lebensversicherungen besicherten Anlageklasse, hat heute den
Monat der Lebensversicherungsaufklärung genutzt, um Versicherungsnehmer und
Finanzberater zu ermuntern, nicht nur den Bedarf an einer Lebensversicherung zu
prüfen, sondern auch einen Blick auf den Wert bereits abgeschlossener
Versicherungspolicen zu werfen.
Lebensversicherungen kommt eine wichtige Rolle bei der Familienversorgung, in
der Vermögensplanung, in Bezug auf geschäftliche Anforderungen und für die
finanzielle Absicherung zu. Aber der bewusste Umgang mit ihnen sollte nicht
enden, sobald die Police ausgestellt ist. Zu wissen, welche Optionen während der
Laufzeit einer Police verfügbar sind, kann genauso wichtig sein wie die
ursprüngliche Identifizierung des Versicherungsbedarfs.
Für Versicherungsnehmer, deren Bedürfnisse sich geändert haben, bietet der
Sekundärmarkt eine Alternative zur Aufgabe der Versicherung oder zu deren
Erlöschen. Ein Life Settlement kann einen erheblich größeren Erlös bringen als
den Rückkaufswert der Police. Je höher die Versicherungssumme ist, die jährlich
aufgegeben wird oder verfällt, desto wichtiger ist es, diese Alternative zu
kennen.
?Amerikaner halten persönliche Lebensversicherungen im Wert von mehr als 14
Billionen US-Dollar, aber in jedem Jahr werden hunderte Milliarden US-Dollar an
Versicherungswert aufgegeben oder verfallen", erklärt Reid Buerger, CEO von
Coventry.?Damit gehen dem Markt enorme Werte verloren, wobei die
Versicherungsnehmer häufig gar nicht wissen, dass es eine Alternative gibt.
Bevor wertvoller Versicherungsschutz gekündigt wird, sollten die
Versicherungsnehmer und ihre Berater darüber informiert sein, ob es eine bessere
Alternative gibt. Das sollte ein fundamentales Element der
Lebensversicherungsaufklärung sein."
Für Finanzberater bedeutet das, nicht nur zu beurteilen, ob ein Kunde den
Versicherungsschutz noch benötigt. Bei einer sorgfältigen Überprüfung der
Policen sollte abgewogen werden, wie sich der Policenwert entwickelt hat, wie
viel das Aufrechterhalten des Versicherungsschutzes in Zukunft kosten würde und
ob ein Kunde durch einen Verkauf auf dem Sekundärmarkt bessergestellt wäre.
Weitere Informationen über Coventry finden Sie unter Coventry.com.
Über Coventry
Coventry ist Marktführer und Begründer des Sekundärmarktes für
Lebensversicherungen sowie Pionier der durch Lebensversicherungen besicherten
Anlageklasse. Das Unternehmen betreibt eine integrierte Plattform in vier sich
ergänzenden Geschäftsbereichen: dem Sekundärmarkt für Lebensversicherungen,
Langlebigkeitsfinanzierungen, dem Vertrieb von Lebens- und Rentenversicherungen
sowie Versicherungstechnologie. Über diese Geschäftsbereiche erweitert Coventry
die finanziellen Handlungsspielräume von Versicherungsnehmern, stellt
kapitaleffiziente Lösungen bereit, die durch Lebensversicherungen und andere
langlebigkeitsgebundene Vermögenswerte besichert sind, verbessert den Zugang zu
Versicherungs- und Altersvorsorgeprodukten und setzt Technologie ein, um
Preisgestaltung, Risikomanagement und operative Effizienz im gesamten
Lebensversicherungs-Ökosystem zu optimieren.
Geleitet von einem langjährigen Engagement für Verbraucherrechte und
Marktintegrität nutzt Coventry seine Führungsposition, um Branchenstandards
anzuheben, die Auswahl für Verbraucher zu erweitern und verantwortungsvolle
institutionelle Anlagelösungen zu entwickeln, die durch Lebensversicherungen
abgesichert sind. Im Laufe seiner Geschichte hat Coventry mehr als 23.000
Lebensversicherungspolicen erworben, langlebigkeitsgebundene Transaktionen im
Wert von über 50 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, über 6 Milliarden US-Dollar
an Versicherungsnehmer ausgezahlt und Kredite im Zusammenhang mit
Lebensversicherungen im Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar vergeben.
Weitere Informationen über Coventry finden Sie unter Coventry.com/news.
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Jonny Shiver
Vice President, Marketing
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