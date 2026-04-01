GNW-News: Coventry führt den "Life Settlement League Table Report 2025" an

^FORT WASHINGTON, Pennsylvania, April 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry,

Marktführer und Begründer des Zweitmarktes für Lebensversicherungen sowie

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Pionier der durch Lebensversicherungen besicherten Anlageklasse, hat heute

bekannt gegeben, dass das Unternehmen unter den gemeldeten Anbietern weiterhin

der führende Anbieter von Zweitmarkt-Lebensversicherungen ist, gemessen an der

Gesamtzahl der erworbenen Policen, dem Gesamtnennwert und dem Gesamtbetrag, der

an die Versicherungsnehmer ausgezahlt wurde. Dies geht aus dem kürzlich

veröffentlichten?Life Settlement League Table Report 2025" von Coventry hervor,

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der Marktdaten aus öffentlichen Registern und Angaben der Anbieter

zusammenfasst. Die Coventry-Unternehmensgruppe hält diese Spitzenposition seit

dreizehn aufeinanderfolgenden Jahren.

Coventry hat zusammen mit seiner Tochtergesellschaft Life Equity im Jahr 2025

allein über den Zweitmarkt mehr als 1.400 Lebensversicherungen von

Versicherungsnehmern erworben, was einem Nennwert von rund 1,6 Milliarden US-

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Dollar entspricht. Damit ist das Unternehmen der größte Käufer von Zweitmarkt-

Lebensversicherungen. Darüber hinaus zahlten die Coventry-Unternehmen den

Versicherungsnehmern im Jahr 2025 mehr als 240 Millionen US-Dollar für ihre

Policen.

?Coventry setzt im Zweitmarkt für Lebensversicherungen weiterhin den Maßstab -

durch Marktpräsenz, Verlässlichkeit bei der Abwicklung und disziplinierten

Kapitaleinsatz", so Reid Buerger, CEO von Coventry.?Diese Führungsrolle

verdanken wir dem Einsatz unserer Mitarbeiter, der Konsequenz unserer Prozesse,

der Zusammenarbeit mit Beratern sowie kontinuierlichen Investitionen in

Technologie, die konsistente Prozesse und bessere Ergebnisse für

Versicherungsnehmer und Berater gleichermaßen ermöglichen."

Dieser Ansatz wird durch das vertikal integrierte Modell und die firmeneigenen

Daten von Coventry unterstützt und ermöglicht eine präzisere Bewertung, breitere

Ankaufskriterien und individuell zugeschnittene Lösungen für

Versicherungsnehmer.

Interessierte können den Life Settlement League Table Report 2025

unter https://www.coventry.com/2025-League-Table abrufen.

Über Coventry

Coventry ist Marktführer und Begründer des Zweitmarktes für Lebensversicherungen

sowie Pionier der durch Lebensversicherungen besicherten Anlageklasse. Das

Unternehmen betreibt eine integrierte Plattform in vier sich ergänzenden

Geschäftsbereichen: dem Zweitmarkt für Lebensversicherungen,

Langlebigkeitsfinanzierungen, dem Vertrieb von Lebens- und Rentenversicherungen

sowie Versicherungstechnologie. Über diese Geschäftsbereiche erweitert Coventry

die finanziellen Handlungsspielräume von Versicherungsnehmern, stellt

kapitaleffiziente Lösungen bereit, die durch Lebensversicherungen und andere

langlebigkeitsgebundene Vermögenswerte besichert sind, verbessert den Zugang zu

Versicherungs- und Altersvorsorgeprodukten und setzt Technologie ein, um

Preisgestaltung, Risikomanagement und operative Effizienz im gesamten

Lebensversicherungs-Ökosystem zu optimieren.

Geleitet von einem langjährigen Engagement für Verbraucherrechte und

Marktintegrität nutzt Coventry seine Führungsposition, um Branchenstandards

anzuheben, die Auswahl für Verbraucher zu erweitern und verantwortungsvolle

institutionelle Anlagelösungen zu entwickeln, die durch Lebensversicherungen

abgesichert sind. Im Laufe seiner Geschichte hat Coventry mehr als 23.000

Lebensversicherungspolicen erworben, langlebigkeitsgebundene Transaktionen im

Wert von über 50 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, über 6 Milliarden US-Dollar

an Versicherungsnehmer ausgezahlt und Kredite im Zusammenhang mit

Lebensversicherungen im Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar vergeben.

Weitere Informationen über Coventry finden Sie unter Coventry.com.

Medienkontakt:

Jonny Shiver

Vice President, Marketing

jshiver@coventry.com

(215) 836-8300Â°